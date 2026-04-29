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Sanità

Riforma assistenza territoriale il no dei medici

Forte contrarietà alla riforma proposta dal ministro della Salute Orazio Schillaci che prevede la presenza dei medici di famiglia nelle case di comunità. I sindacati insorgono e dicono: «È pericoloso, svuoterà le aree interne di servizi».

29 aprile, 2026
Sanità

Nuovo ospedale di Cosenza :Occhiuto svela i Rendering

29 aprile 2026
Ore 12:22
Nuovo ospedale di Cosenza :Occhiuto svela i Rendering
Sanità

Le dichiarazioni di Occhiuto sull'ospedale di Cosenza

28 aprile 2026
Ore 18:05
Le dichiarazioni di Occhiuto sull'ospedale di Cosenza
Sanità

Fine commissariamento, atti congelati

28 aprile 2026
Ore 11:43
Fine commissariamento, atti congelati
Sanità

Decreto Schillaci, la rivolta dei medici di famiglia

27 aprile 2026
Ore 19:40
Decreto Schillaci, la rivolta dei medici di famiglia
Sanità

Doppio trapianto di rene: così Maria rinasce

26 aprile 2026
Ore 12:14
Doppio trapianto di rene: così Maria rinasce
Sanità

Sanità mentale, 16 milioni in meno per bonus psicologo

25 aprile 2026
Ore 11:40
Sanità mentale, 16 milioni in meno per bonus psicologo
Sanità

Case di comunità in ritardo, è scontro politico

23 aprile 2026
Ore 12:25
Case di comunità in ritardo, è scontro politico
Sanità

Centro dialisi della Dulbecco, bilanci e prospettive

20 aprile 2026
Ore 12:00
Centro dialisi della Dulbecco, bilanci e prospettive
Sanità

Vibo, accorpamenti e incentivi per le guardie mediche

19 aprile 2026
Ore 10:33
Vibo, accorpamenti e incentivi per le guardie mediche
Sanità

Dialisi vacanza in ritardo, la denuncia di Aned

19 aprile 2026
Ore 10:32
Dialisi vacanza in ritardo, la denuncia di Aned
Sanità

Stop alle assunzioni dei medici cubani in Calabria

17 aprile 2026
Ore 12:08
Stop alle assunzioni dei medici cubani in Calabria
Sanità

Epatite A, rientra l'emergenza a Catanzaro

17 aprile 2026
Ore 12:04
Epatite A, rientra l'emergenza a Catanzaro
Sanità

Rsa San Francesco, appello improcedibile

16 aprile 2026
Ore 12:20
Rsa San Francesco, appello improcedibile
Sanità

Poste italiane, al via in Calabria il servizio Cup

15 aprile 2026
Ore 11:27
Poste italiane, al via in Calabria il servizio Cup
Sanità

Terapie digitali, la Calabria fa da apripista

15 aprile 2026
Ore 11:24
Terapie digitali, la Calabria fa da apripista
Sanità

É emergenza sanitaria nel Vibonese

14 aprile 2026
Ore 18:12
É emergenza sanitaria nel Vibonese
Sanità

Montepaone: ambulatorio solidale, bilanci e prospettive

14 aprile 2026
Ore 13:10
Montepaone: ambulatorio solidale, bilanci e prospettive
Sanità

Manca la tubercolina, allarme degli allevatori reggini

13 aprile 2026
Ore 11:51
Manca la tubercolina, allarme degli allevatori reggini
Sanità

Allarme morbillo, a Cosenza casi in aumento

11 aprile 2026
Ore 11:43
Allarme morbillo, a Cosenza casi in aumento
Sanità

Asp Vibo Valentia: la terna lascia tra le polemiche

10 aprile 2026
Ore 11:38
Asp Vibo Valentia: la terna lascia tra le polemiche
Sanità

Commissariamento: un capitolo lungo 17 anni

10 aprile 2026
Ore 11:36
Commissariamento: un capitolo lungo 17 anni

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