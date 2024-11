Video in evidenza

Il politically correct: troppo o troppo poco? Ecco che ne pensa la gente

Per alcuni è una nuova dittatura, per altri, probabilmente la maggior parte, è doveroso rispettarlo. Il politically correct divide. Nato come una sorta di buona educazione 2.0, oggi è forse degenerato nell'ideologia e spesso oltrepassare il confine rappresenta per alcuni personaggi pubblici un viaggio senza ritorno. Per altri, invece, infrangerlo è uno stile di vita, una bandiera ideologica da sventolare in faccia ai nuovi perbenisti. Ecco cosa ne pensa la gente