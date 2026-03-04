Arrivo degli studenti calabresi da Dubai

Quattro studenti calabresi sono rientrati in Italia dopo essere rimasti bloccati a Dubai a causa dell’escalation della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello spazio aereo. I liceali, provenienti da Catanzaro, Frascineto e Castrovillari, si trovavano negli Emirati per un programma formativo quando l’attacco all’Iran ha impedito il loro rientro previsto nei giorni scorsi. Dopo alcuni giorni di attesa e paura, durante i quali hanno dovuto rifugiarsi anche nei bunker per gli allarmi, sono stati rimpatriati con un volo speciale che ha riportato circa 200 studenti italiani a Milano. Da lì hanno raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ad attenderli c’erano le famiglie. Grande l’emozione dei genitori, sollevati per il ritorno dei figli dopo giorni di angoscia e apprensione.
Mirko, Azzurra e Charlotte parlano dopo l’atterraggio all’aeroporto di Lamezia: «Che spavento il suono delle notifiche di allarme sui telefoni: ci siamo fatti forza assieme per superare quei momenti e abbiamo imparato una lezione: mai dare nulla per scontato»
I quattro liceali di Catanzaro, Frascineto e Castrovillari sono arrivati prima della mezzanotte con un volo da Linate. La gioia della madre di Mirko («l’importante è che tutto sia finito bene») e il commento agrodolce di Vittoria Tucci: «Qui le istituzioni mi sono state vicine, dalla Farnesina neanche una risposta»
Stasera l’arrivo in Calabria: «C’era stato un problema perché non c'era posto per tutti a bordo. Poi i ragazzi hanno chiesto di partire insieme ed è stata trovata una soluzione. Non vedo l’ora di abbracciare mia figlia»
A tre anni dal trasferimento negli Emirati, il conflitto tra Usa-Israele e Iran irrompe nella quotidianità di un professionista originario di Nocera Terinese che invita alla calma e a informarsi solo dai canali ufficiali