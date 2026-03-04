Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>Arrivo degli studenti ca...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Arrivo degli studenti calabresi da Dubai

Quattro studenti calabresi sono rientrati in Italia dopo essere rimasti bloccati a Dubai a causa dell’escalation della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello spazio aereo. I liceali, provenienti da Catanzaro, Frascineto e Castrovillari, si trovavano negli Emirati per un programma formativo quando l’attacco all’Iran ha impedito il loro rientro previsto nei giorni scorsi. Dopo alcuni giorni di attesa e paura, durante i quali hanno dovuto rifugiarsi anche nei bunker per gli allarmi, sono stati rimpatriati con un volo speciale che ha riportato circa 200 studenti italiani a Milano. Da lì hanno raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ad attenderli c’erano le famiglie. Grande l’emozione dei genitori, sollevati per il ritorno dei figli dopo giorni di angoscia e apprensione.

4 marzo, 2026
Guerra vicina

Calabria nel raggio d’azione dei missili iraniani: ecco quali sono i vettori che possono colpire l’Italia e gli scenari possibili 

L’escalation dopo i raid di Stati Uniti e Israele in Iran alza l’allerta anche nel Mediterraneo. Alcuni razzi avrebbero, sulla carta, autonomia sufficiente pari a circa 3000 chilometri a discapito però della scarsa precisione e di essere intercettati dallo scudo Nato
Calabria nel raggio d’azione dei missili iraniani: ecco quali sono\u00A0i vettori che possono colpire l’Italia e gli scenari possibili\u00A0\n
Conflitto in Medioriente

Dubai, studentessa calabrese bloccata con il fidanzato. L’appello della madre alle Istituzioni: «Aiutateci a farli rientrare in Italia»

I ragazzi sarebbero dovuti rientrare il 28 febbraio ma sono rimasti bloccati per la sospensione dei voli. La  mamma: «Ho parlato con il console, ma chiediamo un aiuto concreto per riportarli a casa»
Redazione
Dubai, studentessa calabrese bloccata con il fidanzato.\u00A0L’appello della madre alle Istituzioni: «Aiutateci a farli rientrare in Italia»\n
L’inchiesta

Traffico illecito di rifiuti dal porto di Bari, indagati un imprenditore di Tarsia e funzionari della Regione Calabria

Il gip pugliese ha ordinato una misura interdittiva e il sequestro della ditta di Giosé Marchese. Esclusi gravi indizi per gli altri indagati. Gli atti sono stati trasferiti a Catanzaro per competenza territoriale
Redazione Cronaca
Traffico illecito di rifiuti dal porto di Bari, indagati un imprenditore di Tarsia e funzionari della Regione Calabria\n
Minaccia globale

’Ndrangheta, la relazione dei Servizi segreti: «Centrale nel narcotraffico, benefici per le mafie dalle tensioni geopolitiche»

Il dossier dell’intelligence rinnova l’allarme sul patto tra organizzazioni criminali su droga, armi e tratta di esseri umani. Le relazioni con cartelli sudamericani, clan albanesi e referenti in Africa per lo smercio di stupefacenti
Redazione Cronaca
’Ndrangheta, la relazione dei Servizi segreti: «Centrale nel narcotraffico, benefici per le mafie dalle tensioni geopolitiche»\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Società

Borrelli: la lotta alle mafie? Si vince insieme

3 marzo 2026
Ore 20:00
Borrelli: la lotta alle mafie? Si vince insieme
Società

L'Ipseoa San Francesco di Paola vince il Mestolo d'oro

3 marzo 2026
Ore 20:00
L'Ipseoa San Francesco di Paola vince il Mestolo d'oro
Società

Parte a Vibo il progetto Costruiamo anche sicurezza

3 marzo 2026
Ore 12:25
Parte a Vibo il progetto Costruiamo anche sicurezza
Politica

Loizzo sindaco di Cosenza? «Solo con un programma»

3 marzo 2026
Ore 12:22
Loizzo sindaco di Cosenza? «Solo con un programma»
Società

Parte a Vibo il progetto Costruiamo anche sicurezza

3 marzo 2026
Ore 12:25
Parte a Vibo il progetto Costruiamo anche sicurezza
Politica

Loizzo sindaco di Cosenza? «Solo con un programma»

3 marzo 2026
Ore 12:22
Loizzo sindaco di Cosenza? «Solo con un programma»
Società

Borrelli: la lotta alle mafie? Si vince insieme

3 marzo 2026
Ore 20:00
Borrelli: la lotta alle mafie? Si vince insieme
Società

L'Ipseoa San Francesco di Paola vince il Mestolo d'oro

3 marzo 2026
Ore 20:00
L'Ipseoa San Francesco di Paola vince il Mestolo d'oro
Società

Parte a Vibo il progetto Costruiamo anche sicurezza

3 marzo 2026
Ore 12:25
Parte a Vibo il progetto Costruiamo anche sicurezza
Politica

Loizzo sindaco di Cosenza? «Solo con un programma»

3 marzo 2026
Ore 12:22
Loizzo sindaco di Cosenza? «Solo con un programma»
Società

Borrelli: la lotta alle mafie? Si vince insieme

3 marzo 2026
Ore 20:00
Borrelli: la lotta alle mafie? Si vince insieme
Società

L'Ipseoa San Francesco di Paola vince il Mestolo d'oro

3 marzo 2026
Ore 20:00
L'Ipseoa San Francesco di Paola vince il Mestolo d'oro
Inchiesta Svevia

Traffico di droga a Lamezia Terme, in primo grado inflitte nove condanne fino a 26 anni di carcere. Tre gli assolti – NOMI

Concluso il processo su una grossa piazza di spaccio da parte di un gruppo armato e con canali di approvvigionamento a Roma e nel reggino
Ale. Tru.
4 marzo 2026
Ore 10:59
Traffico di droga a Lamezia Terme, in primo grado inflitte nove condanne fino a\u00A026 anni di carcere. Tre gli assolti –\u00A0NOMI\n
Il rientro

Studenti a Dubai, l’abbraccio del sindaco e del prefetto di Catanzaro: «Contenti di averle qui e di abbracciarle»

I due rappresentanti istituzionali hanno evidenziato il lavoro silenzioso svolto per favorire il rimpatrio dei minori. «Torneranno alla vita normale, ma domani nessuna interrogazione»
Redazione
4 marzo 2026
Ore 08:58
Studenti a Dubai, l’abbraccio del sindaco e del prefetto di Catanzaro:\u00A0«Contenti di averle qui e di abbracciarle»\n
La sentenza

Crotone, in casa un chilo di droga tra hashish e cocaina: condannato a 4 anni e 5 mesi di carcere

Operazione della Polizia di Stato dopo le indagini della Squadra Mobile si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto dalla Questura pitagorica
Redazione Cronaca
4 marzo 2026
Ore 08:09
Crotone, in casa un chilo di droga tra hashish e cocaina: condannato a\u00A04 anni e 5 mesi di carcere\n
Coltivazione domestica

Serre in casa per la coltivazione di marijuana, arrestato un 55enne di Sellia Marina

I militari dell’arma hanno eseguito una perquisizione domiciliare e rinvenuto sei piante in crescita, oltre duemila semi e droga essiccata, già suddivisa in barattoli
Redazione
4 marzo 2026
Ore 08:06
Serre in casa per la coltivazione di marijuana, arrestato un 55enne di Sellia Marina\n
Formazione

Vigili del Fuoco e Unical insieme, al via l’insegnamento di Sicurezza e Prevenzione Antincendio

L’attività si inserisce in una collaborazione tra il DIAm e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, finalizzato allo sviluppo congiunto di attività di ricerca, formazione e prevenzione incendi

4 marzo 2026
Ore 07:52
Vigili del Fuoco e Unical insieme, al via l’insegnamento di Sicurezza e Prevenzione Antincendio
Il tavolo di confronto

Karol Betania, incontro in prefettura con i sindacati: a breve il pagamento degli stipendi di febbraio

Presente anche il nuovo amministratore giudiziario Alberto Mingrone, di recente nomina dopo l’inchiesta della Procura di Catanzaro. Ribadita la volontà di mantenere la continuità aziendale
Redazione
4 marzo 2026
Ore 07:41
Karol Betania, incontro in prefettura con i sindacati: a breve il pagamento degli stipendi di febbraio\n
Il conflitto

Raid di Israele in Libano: almeno 11 vittime. I Pasdaran: «Controlliamo lo Stretto di Hormuz»

Bombardamenti oltre confine e tensione crescente nel Golfo: Teheran rivendica il dominio sul corridoio navale più sensibile della regione
Redazione
4 marzo 2026
Ore 07:13
Raid di Israele in Libano: almeno 11 vittime. I Pasdaran: «Controlliamo lo Stretto di Hormuz»\n
Verso l’appello

Salerno, cade l’accusa di corruzione contro Facciolla: assoluzione definitiva (ma non sul falso)

La Procura generale non impugna il reato più grave mentre presenta ricorso sull’altro reato contestato: il magistrato dovrà difendersi anche nel processo di secondo grado
Antonio Alizzi
4 marzo 2026
Ore 05:30
Salerno, cade l’accusa di corruzione contro Facciolla: assoluzione\u00A0definitiva (ma non sul falso)\n
Le testimonianze

«Finalmente è finita, siamo nella nostra Calabria»: la gioia degli studenti dopo la paura delle bombe iraniane a Dubai

Mirko, Azzurra e Charlotte parlano dopo l’atterraggio all’aeroporto di Lamezia: «Che spavento il suono delle notifiche di allarme sui telefoni: ci siamo fatti forza assieme per superare quei momenti e abbiamo imparato una lezione: mai dare nulla per scontato»
Luana Costa
3 marzo 2026
Ore 23:27
«Finalmente è finita, siamo nella nostra Calabria»: la gioia degli studenti dopo la paura delle bombe iraniane a Dubai\n
Medioriente in fiamme

L’abbraccio dei genitori dopo l’incubo della guerra: atterrati a Lamezia gli studenti calabresi bloccati a Dubai

I quattro liceali di Catanzaro, Frascineto e Castrovillari sono arrivati prima della mezzanotte con un volo da Linate. La gioia della madre di Mirko («l’importante è che tutto sia finito bene») e il commento agrodolce di Vittoria Tucci: «Qui le istituzioni mi sono state vicine, dalla Farnesina neanche una risposta»
Luana Costa
3 marzo 2026
Ore 22:51
L’abbraccio dei genitori dopo l’incubo della guerra: atterrati a Lamezia gli studenti calabresi\u00A0bloccati a Dubai\n
La guerra

Dieci giorni per disarmare l’Iran o il conflitto diventerà infinito: il piano Usa-Israele tra bombardamenti e logoramento

Terzo giorno di escalation dal Mediterraneo all’Afghanistan. I vertici militari sperano che la rappresaglia iraniana stia rallentando. Israele parla di 600 strutture distrutte, il Pentagono di oltre 1.200 siti colpiti. Droni, B2 e F35 dominano i cieli, ma senza rinforzi entro dieci giorni l’offensiva rischia di frenare
Luca Arnaù
3 marzo 2026
Ore 20:32
Dieci giorni per disarmare l’Iran o il conflitto diventerà infinito: il piano Usa-Israele tra bombardamenti e logoramento\n
L’inchiesta

Traffico illecito di rifiuti con la Grecia: interdizione per imprenditore calabrese, sequestrata la ditta

L’indagine partita dal porto di Bari nel 2021: nel calderone dirigenti e funzionari della Regione Calabria, atti dalla Puglia a Catanzaro
Redazione Cornaca
3 marzo 2026
Ore 19:03
Traffico illecito di rifiuti con la Grecia:\u00A0interdizione per imprenditore calabrese, sequestrata la ditta\n
Traffico di stupefacenti

Narcotraffico a Marano Principato, cinque indagati davanti al Tdl: attesa la decisione del Riesame

Presentata istanza di scarcerazione per il nucleo familiare De Rango e per il palmese Saverio Corigliano
Antonio Alizzi
3 marzo 2026
Ore 16:14
Narcotraffico a Marano Principato, cinque indagati davanti al Tdl: attesa la decisione del Riesame\n
Iter giudiziario

Morì «senza protezioni» in un capannone nell’area industriale di Lamezia: chiesto il processo per il proprietario della ditta

L’operaio Francesco Stella precipitò da sette metri d’altezza nello stabilimento della Europrofil di Gianfranco Ielapi: la procura ha sollecitato il rinvio a giudizio per il legale rappresentante dell’azienda, accusato di omicidio colposo aggravato
Redazione Cronaca
3 marzo 2026
Ore 15:08
Morì «senza protezioni» in un capannone nell’area industriale di Lamezia: chiesto il processo per il proprietario della ditta\n
La mobilitazione

«Senza consenso è stupro», anche a Catanzaro centri antiviolenza e associazioni in piazza contro il ddl Bongiorno

La lunga scia di proteste è arrivata anche in città. Striscioni e palloncini per opporsi alla riformulazione della legge che «riporta indietro di 50 anni. Cambiare una sola parola può cambiare tutto»
Luana Costa
3 marzo 2026
Ore 13:43
«Senza consenso è stupro», anche a Catanzaro centri antiviolenza e associazioni in piazza contro il ddl Bongiorno\n
Ritorno in Italia

Bloccati a Dubai, la mamma di una studentessa di Catanzaro: «È stata due volte nei bunker per gli allarmi ma sta bene» 

Stasera l’arrivo in Calabria: «C’era stato un problema perché non c'era posto per tutti a bordo. Poi i ragazzi hanno chiesto di partire insieme ed è stata trovata una soluzione. Non vedo l’ora di abbracciare mia figlia»
Redazione Attualità
3 marzo 2026
Ore 13:25
Bloccati a Dubai, la mamma di una studentessa di Catanzaro: «È stata due volte nei bunker per gli allarmi ma sta bene»\u00A0\n
Paura e rabbia

«Siamo soli, lo Stato è assente. Rientro non prima dell’8 marzo»: parlano i ragazzi di Gioia Tauro bloccati a Dubai

I ragazzi di Gioia Tauro raccontano la situazione surreale che stanno vivendo: «Senza i nostri soldi, adesso saremmo sotto i ponti. In Tv sostengono che ci stanno supportando, ma non è vero»
Giuseppe Mancini
3 marzo 2026
Ore 12:24
«Siamo soli, lo Stato è assente. Rientro non prima dell’8 marzo»: parlano i ragazzi di Gioia Tauro bloccati a Dubai\n
Conflitto in Medioriente

«La preoccupazione c’è, ma la vita continua»: il racconto da Dubai dell’architetto calabrese Luca Villella

A tre anni dal trasferimento negli Emirati, il conflitto tra Usa-Israele e Iran irrompe nella quotidianità di un professionista originario di Nocera Terinese che invita alla calma e a informarsi solo dai canali ufficiali
Giampaolo Cristofaro
3 marzo 2026
Ore 12:15
«La preoccupazione c’è, ma la vita continua»: il racconto da Dubai dell’architetto calabrese Luca Villella\n
Fermato

Era sfuggito all’operazione Skyfall del novembre scorso, arrestato a Siderno Francesco Costa 

È stato fermato durante un controllo nella cittadina della Locride. L’inchiesta aveva portato a 28 arresti tra i quali figuravano elementi di spicco dei clan Barbaro di Platì e Morabito di Africo
Redazione Cronaca
3 marzo 2026
Ore 10:36
Era sfuggito all’operazione Skyfall del novembre scorso, arrestato a Siderno Francesco Costa\u00A0\n
Verso il lieto fine

Studenti calabresi a Dubai, Mirko: «Stiamo per partire, in serata arriviamo in Calabria»

Dopo giorni di blocco a Dubai insieme a 200 studenti italiani, uno dei giovani si prepara a tornare a casa: «Sarò rilassato al 100% quando scenderò dall’aereo e mi troverò a Milano Malpensa»
Redazione
3 marzo 2026
Ore 09:40
Studenti calabresi a Dubai, Mirko: «Stiamo per partire, in serata arriviamo in Calabria»\n
Più letti
1

Fiumi di droga dalla Locride al Crotonese, maxi inchiesta della Dda di Catanzaro: i NOMI degli arrestati

2

Iran, la rabbia di una madre di Catanzaro: «Crosetto è tornato e i nostri figli sono ancora sotto le bombe a Dubai»

3

Inchiesta Grecale, a processo l’ex della Magna Graecia De Sarro, il cardiologo Indolfi e altri 8 – NOMI

4

Calabria nel raggio d’azione dei missili iraniani: ecco quali sono i vettori che possono colpire l’Italia e gli scenari possibili 

5

Ragazzi di Gioia Tauro a Dubai: «Stato assente, siamo soli»