Arrivo degli studenti calabresi da Dubai

Cronaca

Quattro studenti calabresi sono rientrati in Italia dopo essere rimasti bloccati a Dubai a causa dell’escalation della guerra in Medio Oriente e della chiusura dello spazio aereo. I liceali, provenienti da Catanzaro, Frascineto e Castrovillari, si trovavano negli Emirati per un programma formativo quando l’attacco all’Iran ha impedito il loro rientro previsto nei giorni scorsi. Dopo alcuni giorni di attesa e paura, durante i quali hanno dovuto rifugiarsi anche nei bunker per gli allarmi, sono stati rimpatriati con un volo speciale che ha riportato circa 200 studenti italiani a Milano. Da lì hanno raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme, dove ad attenderli c’erano le famiglie. Grande l’emozione dei genitori, sollevati per il ritorno dei figli dopo giorni di angoscia e apprensione.