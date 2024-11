Dal 9 gennaio fino al 15 gennaio la Calabria torna in zona arancione. L'indice di trasmissibilità del contagio (l'Rt) nella nostra regione è pari a 1,14 e questo ha fatto scattare in automatico regole più stringenti nella nostra regione in base a quanto previsto dall’ordinanza firmata dal ministro della salute Roberto Speranza in accordo con i governatori regionali. Le nuove disposizioni resteranno in vigore fino al 16 gennaio, quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm, che dovrebbe convalidare tutti i divieti in Italia e la massima allerta se la curva epidemiologica dovesse confermarsi.

Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

8 gennaio

Ore 20.23 - Contagi in una casa di cura a Locri

Salgono a 119 i casi di Coronavirus, di cui cinque ospedalizzati, attualmente positivi a Locri. A destare preoccupazione è un focolaio esploso all’interno di una residenza per anziani cittadina, dove sono stati accertati 21 casi positivi.

Ore 20.18 - 52 casi a Corigliano Rossano

52 nuovi contagi a Corigliano Rossano. Il dato conferma un trend in graduale crescita.

Ore 15.15 - 107 nuovi casi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 107 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 626 tamponi.

Ore 15.10 - 11 nuovi positivi a Castrovillari

Sale ancora il numero dei positivi al Covid. Nella giornata di oggi altri 11 casi accertati nel monitoraggio cittadino tutti appartenenti a 4 nuclei familiari a fronte di 128 tamponi antigenici effettuati nella postazione drive-in dell'area mercatale.

Ore 14.35 - Guarito dal Covid il vescovo di Cassano allo Ionio

Con un comunicato ufficiale della Diocesi di Cassano allo Jonio si annuncia la guarigione dal Covid del vescovo Francesco Savino.

Ore 9.28 - Morta un'oss di Cosenza

La donna lavorava nel reparto di medicina Valentini a Cosenza, interessato dalla diffusione di un focolaio nella prima settimana di dicembre. È deceduta nella rianimazione del Mater Domini a Catanzaro.

7 gennaio

Ore 21.50 - 41 casi a Cirò Marina

Continua a salire la curva del contagio da Covid-19 a Cirò Marina. I casi positivi rilevati nella cittadina del Crotonese sono complessivamente 41, in deciso aumento rispetto ai 15 di lunedì scorso.

Ore 18.40 - 20 nuovi casi a Lamezia

Sono costantemente in crescita i casi di Covid a Lamezia Terme. Nelle ultime 24 ore l’Asp ha comunicato all’amministrazione venti contagi. Si arriva così ad un totale di 286 positivi.

Ore 14.40 - 141 casi nella Calabria centrale

Sono 141 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 779 tamponi.

Ore 14.30 - 8 nuovi casi a Castrovillari

Otto nuovi casi di coronavirus sono stati accertati oggi a Castrovillari. Tamponi effettuati anche dall'amministrazione comunale, con il sindaco Lo Polito e la squadra di assessori tutti risultati negativi.

Ore 11.47 - Calabria ultima per somministrazione vaccino

Usato solo il 15,7% delle 25.630 dosi disponibili. A ricevere il siero soprattutto operatori sanitari, ma anche 259 non sanitari. Dall'altra parte della classifica, il Veneto con l'84,4%.

Ore 10.52 - Parte screening su donatori Avis

Effettuare uno screening Covid su tutti i donatori dell'Avis di Castrovillari. È l'obiettivo del monitoraggio messo in piedi dalla sezione cittadina dei donatori di sangue in collaborazione con il centro trasfusionale dell'ospedale.

Ore 8.50 - Positivo ai test rapidi assessore di Altomonte

Chiuso il palazzo di città di Altomonte nella giornata di oggi e sanificazione degli ambienti. Tra gli ultimi 9 casi accertati con tamponi rapidi c'è anche l'assessore Emilia Romeo, con delega ai servizi sociali.

6 gennaio

Ore 16 - Focolaio Covid a Piscopio, prima vittima

Aveva 85 anni. È la prima vittima del focolaio di Piscopio. Da una decina di giorni l'anziana era ricoverata a Catanzaro. Le sue condizioni di salute erano apparse da subito molto preoccupanti. Stamattina il decesso.

Ore 15.21 - Tamponi confermano il focolaio nella rsa di Monterosso

Anche i tamponi molecolari confermano la positività al Covid 19 di 38 tra anziani e operatori socio sanitari della Rsa “Villa delle rose” di Monterosso. L'allarme era scattato ieri dopo che per un ospite si era reso necessario il ricovero a causa di difficoltà respiratorie.

Ore 10.20 - 17 nuovi casi a Ionadi

A Ionadi, nel Vibonese, dove, si registra un deciso incremento dei contagi. A comunicarlo è il sindaco Antonio Arena che rende nota la presenza di «ben 17 nuovi casi tra positivi al test molecolare e positivi al sierologico in attesa di conferma del molecolare».

5 gennaio

Ore 21.13 - Tamponi negativi sui bimbi asilo

Tutti negativi i tamponi effettuati su bambini e personale di una scuola dell'infanzia a Isca sullo Ionio. Lo screening si era reso necessario dopo l'accertata positività di una maestra, quattro bambini e una collaboratrice scolastica.

Ore 19.53 - Altri 12 casi a Lamezia

Sale a 273 il numero dei positivi in città. Ancora ritardi nelle comunicazioni dall'Asp. A parlare della questione anche il segretario comunale: «A volte le quarantene ci vengono notificate quando è terminato il periodo per il quale andrebbero emesse».

Ore 19.36 - Frascineto zona rossa

Il provvedimento assunto dal sindaco Angelo Catapano sarà in vigore dal 7 al 17 gennaio. Alla base della decisione, la rapida evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

Ore 16.30 - Dieci casi positivi in una rsa del Vibonese

Una decina di persone tra ospiti e personale di una Residenza sanitaria per anziani a Monterosso, è risultata positiva al test antigenico rapido. A darne comunicazione l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Lampasi.

Ore 15.45 - 37 nuovi casi tra Catanzaro, Vibo e Crotone

Sono 37 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 406 tamponi, di questi 37 sono risultati positivi.

Ore 13.00 - Sesta vittima a Corigliano Rossano

Ancora un decesso al Polo Covid del Giannettasio di Rossano, dove questa mattina ha perso la vita un 88enne del posto.

Ore 14.00 - Proroga chiusura scuole a Castrovillari

A Castrovillari, il sindaco Domenico Lo Polito si è preso qualche giorno di tempo in più per monitorare l'andamento del contagio in città e per ritornare in totale sicurezza tra i banchi di scuola il 13 gennaio.

Ore 12.58 - Scuole chiuse a Scandale

Scuole chiuse fino al 15 gennaio a Scandale. È quanto stabilito da un’ordinanza emanata oggi dal sindaco Antonio Barberio che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado del comune del crotonese.

Ore 10.52 - Test rapidi per docenti a Isola

Al via a Isola di Capo Rizzuto la seconda fase dello screening anti-Covid gratuito avviato dall’amministrazione comunale. Le attività riprenderanno il 7 e l’8 gennaio prossimi e coinvolgeranno il personale docente delle scuole, pubbliche e private, presenti su tutto il territorio comunale.

Ore 8.30 - 5 casi a Frascineto

Cresce velocemente la curva del contagio nella comunità di Frascineto. Dal 31 dicembre ad oggi, dopo quasi un mese senza alcun caso positivo, sono 24 in totale i cittadini che hanno contratto il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore cinque in più rispetto al giorno precedente.

Ore 8.16 - Scuole chiuse a Morano

A Morano Calabro si tornerà a scuola lunedì 18 gennaio. Lo ha deciso con un'ordinanza il sindaco, Nicolò De Bartolo, che ha disposto la sospensione dal 7 al 16 gennaio 2021, in via precauzionale, di tutte le attività didattiche.

4 gennaio

Ore 23.00 - Ricoverato a Reggio Calabria il sindaco di Locri

Il sindaco di Locri Giovanni Calabrese, positivo al Covid, è stato ricoverato nel tardo pomeriggio di oggi al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria.

Ore 22.05 - A Catanzaro alta adesione dei sanitari alla vaccinazione

All'ospedale Pugliese di Catanzaro l'80% dei dipendenti ha aderito alla campagna vaccinale, al policlinico universitario si sfiora quasi il 100% ma bisognerà integrare specializzandi e scuole infermieristiche

Ore 21.15 - Nuovo decreto legge: Italia zona arancione nei week end

Dopo il lungo confronto con le Regioni nella giornata di domenica, l'inasprimento è arrivato con un nuovo Dl approvato in Consiglio dei ministri. Il governo abbassa le soglie che fanno scattare la zona arancione o rossa

Ore 20.07 - Aumento contagi a Cirò

A Cirò Marina balzo di contagi da Covid-19 registrato negli ultimi giorni: ad oggi quelli accertati da tampone molecolare sono 16. Un andamento preoccupante, visto che al 28 dicembre, nella cittadina del crotonese, il bollettino dell’Asp rilevava un solo positivo, ma ben 9 il giorno successivo.

Ore 19.30 - Altri 24 casi a Lamezia

Continuano a salire i contagi a Lamezia Terme. Ben 24 i soggetti positivi comunicati oggi dall’amministrazione comunale oggi, per un totale di 252. Un numero alto che preoccupa per i rientri a scuola.

Ore 19.15 - A Soverato si torna in classe l'11 gennaio

A Soverato si tornerà in classe il prossimo 11 gennaio. Ad annunciarlo è il sindaco della città Ernesto Alecci.

Ore 18.26 - Positivi 4 bimbi e una maestra a Isca

Dati non confortanti in merito alla situazione coronavirus giungono da Isca sullo Ionio, centro del Catanzarese. Risultati contagiati quattro bambini, una maestra e una collaboratrice scolastica.

Ore 16.39 - Vaccinazioni a Crotone

Prima giornata di vaccini anti-Covid a Crotone. Nella giornata odierna si prevede la vaccinazione di 18 sanitari.

Ore 15.28 - 56 casi nella Calabria centrale

Sono 56 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. La provincia di Catanzaro è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 22 i casi accertati assieme a quella di Crotone dove se ne registrano altrettanti (22). Dodici, invece, nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 14.42 - 13 positivi a Castrovillari

A Castrovillari sono stati accertati altri 13 nuovi positivi, emersi coi test rapidi. Undici di questi appartengono a 4 nuclei familiari.

3 gennaio

Ore 15.39 - Aumento casi Rombiolo e Zungri

A Rombiolo sono stati accertati sei nuovi casi, tra cui una bambina ricoverata a Catanzaro. Altri tre contagi si contano a Zungri, dove gli attuali positivi salgono a 21.

Ore 15.10 - Crescono i contagi a Bovalino

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus a Bovalino. Negli ultimi giorni sono stati accertati altri 17 nuovi contagiati. Il totale sul territorio comunale sale a 68 casi attualmente attivi.

Ore 14.35 - 62 nuovi casi a Catanzaro e Vibo

Sono 62 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 395 tamponi.

Ore 14.01 - Altre due vittime a Cosenza

Gli ultimi dati trasmessi dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza riferiscono di altre due vittime con Covid nelle ultime 24 ore che hanno portato il bilancio complessivo dei decessi dall'inizio della pandemia a quota 207.

2 gennaio

Ore 15.34 - 34 nuovi casi nell'area centrale della Calabria

A Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 187 tamponi.

Ore 15.00 - 25 nuovi casi a Castrovillari

Dopo la lieve flessione della vigilia di Capodanno oggi prepotente torna a salire la curva del contagio con 25 nuove persone tracciate grazie ai tamponi antigenici effettuati dalla Croce Rossa nella postazione drive-in dell'area mercatale.

Ore 13.17 - Ripartono i vaccini a Cosenza

All'Annunziata di Cosenza, scortate dai carabinieri, nell'ultimo giorno del 2020 sono arrivati 195 lotti del vaccino anti-Covid prodotto dalla Pfizer, per un totale di 5.850 dosi. E dopo il V-day, la somministrazione riprende. 66 gli operatori sottoposti a trattamento nel presidio ospedaliero.

Ore 11.17 - Nuovi contagi a Frascineto

Aumenta il numero dei positivi a Frascineto. Dopo i primi casi legati all'esercente di Castrovillari (già tracciati e posti in quarantena) la lista dei positivi è aumentata sostanzialmente con l'inizio del nuovo anno. 11 nuovi casi sono stati registrati nelle scorse ore.

Ore 10.20 - 46 positivi a Fabrizia

Precipita la situazione relativa alla diffusione del Covid-19 a Fabrizia, nelle Serre vibonesi. I casi positivi sono infatti ora 46 ma mancano all’appello ancora i risultati di ben 23 tamponi.

1 gennaio

Ore 15.13 - 133 casi nell'area centrale della Calabria

Sono 133 i contagi da Covid 19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 501 tamponi.

Le regole della zona arancione

Il coprifuoco

Resta in vigore il tra le 22 e le 5, ma prima dell'entrata in vigore della limitazione si potrà circolare all'interno del Comune senza autocertificazione.

Spostamenti tra comuni

Entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: conseguentemente, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro tali orari e ambiti territoriali si legge nelle Faq del governo. L'autocertificazione è necessaria per spostamenti all'interno del comune tra le 22 e le 5 o per giustificare spostamenti al di fuori del comune e/o della regione per motivi di necessità, lavoro, salute.

Attività commerciali

Negozi aperti fino alle 21, per evitare che i clienti si concentrino in un orario ristretto e si creino assembramenti. Bar e ristoranti, invece, devono limitarsi all'asporto e di consegna al domicilio.

Le sanzioni

Per eventuali violazioni, la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, «eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo».