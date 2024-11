Gli ultimi aggiornamenti sul coronavirus e sui pazienti in Calabria risultati positivi al tampone. Notizie anche su guarigioni e decessi registrati

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria. Casi positivi, decessi e guarigioni. Notizie dalle diverse province sempre aggiornate in tempo reale.





30 agosto

Ore 17 - Il bollettino regionale

Boom di contagi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Calabria. Secondo i dati forniti nel bollettino dalla Regione, sono 34 i nuovi positivi.

Ore 11.15 - Allestiti stand per tamponi a Messignadi

Dopo i tredici casi di positività che hanno indotto la Regione a dichiarare zona rossa la frazione di Oppido Mamertina, sono stati allestiti gli stand per i tamponi. Vi si potranno sottoporre tutti i cittadini, su base volontaria.

Ore 10.50 - A Cassano altri tre positivi

Si tratta di tre cittadini del Bangladesh, che si aggiungono agli altri tre risultati positivi nei giorni scorsi. A darne notizia il sindaco, Gianni Papasso: «Manteniamo la calma e rispettiamo le regole».

Ore 10.05 - Tre casi su uno yacht a Vibo Marina

Tre nuovi casi di positività al coronavirus nel Vibonese. Si tratta di tre persone che si trovavano a bordo di uno yacht attraccato nei giorni scorsi al porto di Vibo Marina. Si trovano attualmente in quarantena in due appartamenti della zona. Altre 8 persone, risultate negative, si trovano invece in isolamento a bordo del panfilo.

Ore 7.45 - A Pizzo chiusi il Castello e Piedigrotta

I due siti turistici interdetti al pubblico in via precauzionale dopo essere stati meta dei turisti baresi risultati positivi al coronavirus. Predisposti i tamponi per il personale, mentre si lavora per ricostruire tutti gli spostamenti della comitiva.

29 agosto

Ore 20.00 - Frazione di Oppido diventa zona rossa

La Regione Calabria ha istituito una zona rossa a Messignadi, popolosa frazione di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. Qui, infatti, si sarebbe sviluppato un ampio focolaio e allo stato sono stati riscontrati tredici casi positivi al coronavirus su cinquanta tamponi effettuati.

Ore 19.00 - 7 migranti contagiati a Roccella

Sette casi positivi al coronavirus tra i 65 immigrati sbarcati nella notte a Roccella Jonica. Lo riferiscono fonti dell’Asp di Reggio Calabria.

Ore 18.30 - 29 turisti baresi positivi

Ventinove turisti di Bari e provincia, rientrati dalle vacanze in Calabria, sono risultati positivi al coronavirus. La notizia, riportata dall’ansa, s’inserisce nel quadro di un progressivo aumento dei casi di coronavirus in Puglia.

Ore 17.30 – Il bollettino regionale



Undici nuovi casi di coronavirus sono stati registrati nelle scorse ore in Calabria. Ne dà comunicazione la Regione con il bollettino odierno.



Ore 13:50 - Positivo calciatore delle giovanili del Cosenza

A comunicarlo la stessa società in una nota. Il giovane risulta asintomatico e si trova attualmente in isolamento.

Ore 11 - Sceicco positivo ricoverato

È stato trasferito nella notte nel reparto Covid dell’ospedale di Catanzaro lo sceicco, proveniente dal Kuwait, risultato positivo al coronavirus all’esito del tampone cui è stato sottoposto al suo arrivo al porto di Tropea nel pomeriggio del 26 agosto scorso.

28 agosto

Ore 20.15 - A Cassano tre nuovi contagi

Tre nuovi casi di contagio da Covid 19 nella città di Cassano. Si tratta di una donna del posto rientrata da una vacanza in Sardegna e di due cittadini del Bangladesh, sottoposti a tampone a seguito della positività riscontrata su un loro connazionale.

Ore 17.10 - Il bollettino regionale

Dieci nuovi casi di coronavirus in Calabria. I dati sono contenuti nel bollettino regionale odierno nel quale si evidenzia che, ad oggi, le persone risultate positive al coronavirus sono 1.432 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 148.544.

Ore 17.00 - L’appello dell’assessore Savaglio

Anche l'assessore all'istruzione Sandra Savaglio sostiene l'importanza di sensibilizzare il personale docente e Ata ad effettuare i test sierologici. Con un appello si è rivolta agli operatori del mondo scuola chiedendo un atto di responsabilità.

Ore 11.30 - Positivo diportista a Tropea

Appartiene ad un facoltoso diportista del Kuwait, approdato con il suo yatch nel porto di Tropea, l’ultimo tampone positivo al Covid-19 registratosi nel Vibonese e reso noto ieri dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell’azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

27 agosto

Ore 21.50 - A Bagnara un positivo e sei persone in isolamento

Ha trascorso dieci giorni di vacanza a Bagnara con i parenti una giovane che, al suo rientro a Roma ha scoperto di essere positiva al Covid. Il sindaco Gregorio Frosina ha disposto sei ordinanze di quarantena obbligatoria domiciliare per le sei persone che hanno avuto contatti con la ragazza.

Ore 21.30 - In Calabria indice Rt più alto d'Italia

La Calabria è la regione con indice Rt più alto d’Italia. È quanto contenuto nel monitoraggio dell'Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute per la settimana dal 17 al 23 agosto.

Ore 17 – Il bollettino della Regione

Sei nuovi casi in più in Calabria. È quanto emerge dal bollettino diramato dalla Regione.

Ore 13.28 – Positivo consigliere comunale a Corigliano Rossano

Un consigliere comunale di Corigliano Rossano in quota all’Udc è risultato positivo al coronavirus. Si tratta di Raffaele Vulcano, subentrato recentemente al posto del consigliere regionale Giuseppe Graziano.

Ore 13.20 - Due casi a Rosarno

Due nuovi casi positivi al coronavirus a Rosarno. Ad annunciarlo su facebook con un post il sindaco Giuseppe Idà.

Ore 10.35 - Negativi i tamponi a Palmi

Tutti i tamponi eseguiti sulle 13 famiglie poste in isolamento domiciliare hanno dato esito negativo. Circa quaranta persone per le quali gli screening si erano resi necessari dopo che erano entrate in contatto con un giovane rientrato da un viaggio in Sardegna e risultato positivo.

Ore 8.30 - Nuovo caso nel Cosentino

Un nuovo caso di coronavirus si è registrato a Corigliano Rossano nelle scorse ore. Si tratta di un paziente asintomatico che, da quanto risulta, è arrivato a Corigliano Rossano con un pullman di linea. Screening in corso anche a Cassano dopo la positività di un giovane del Bangladesh.

26 agosto

Il bollettino della Regione

Altri 8 contagi in Calabria per Covid-19 nelle ultime 24 ore. È quanto ha comunicato dalla Regione nel suo bollettino quotidiano. Dei due pazienti di Cosenza uno è riconducibile al focolaio sardo e l’altro. Il caso di Crotone è autoctono, i 4 casi di Reggio Calabria sono di rientro, mentre quello di Catanzaro non è riconducibile a focolaio noto.

Ore 15.05 -Rientra dalle Eolie ed è positivo

Positivo un 53enne. Al rientro a Catanzaro dopo le vacanze ha accusato spossatezza e si è sottoposto al tampone nella tenda pre-triage dell'ospedale Pugliese. Ora è in isolamento.

Ore 14.20 - Positivo calciatore del Cosenza

Un calciatore del Cosenza Calcio è risultato positivo al Covid-19. La notizia è stata confermata da fonti interne al club rossoblù. Il calciatore sarebbe tornato dalle vacanze estive in un'altra regione e si sarebbe sottoposto al test nella sua regione di appartenenza.

Ore 9.15 - Al via a Catanzaro i test sierologici sui docenti

Gli screening sono effettuati sul personale scolastico su base volontaria. Nel caso in cui risultino positivi, si dovrà avvisare l'Asp che procederà con il tampone. Il segretario della sezione catanzarese della Fimmg: «Necessaria la riapertura delle scuole in sicurezza».

25 agosto

Ore 21 - Negativi i tamponi sui calciatori del Crotone

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sulla squadra e sullo staff dell'Fc Crotone. Lo ha comunicato la società annunciando l'inizio degli allenamenti collettivi nel ritiro di Trepidò, località della Sila crotonese, dove la squadra di Giovanni Stroppa dallo scorso 23 agosto sta preparando il suo terzo campionato di Serie A.

Il bollettino della Regione

Sono otto i nuovi casi positivi al coronavirus rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo riporta il bollettino della Regione. Tra i nuovi casi positivi, quattro migranti ospitati al Cara crotonese e un soggetto proveniente da fuori regione.

Ore 16.40 - Un altro ricovero a Cosenza

Un altro giovane bengalese, di 28 anni, si è presentato all’Annunziata di Cosenza con i sintomi del Covid ed è stato ricoverato nel plesso di malattie infettive, dopo l’esito positivo del tampone cui è stato sottoposto.

Ore 15.10 - 4 migranti positivi al Cara di Crotone

Sono quattro le persone risultate positive al Covid nelle ultime ore nell'area centrale della Calabria. Si tratta di quattro migranti ospitati al Cara di Isola Capo Rizzuto. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha analizzato in tutto 327 tamponi, provenienti dall'area centrale della Calabria.

Ore 12.30 - Due turiste positive dopo grigliata nel Cosentino

Una grigliata a Grisolia, nel Cosentino, si è trasformata in un assembramento covid, con due ragazze in quarantena risultate positive al virus. La task force dell'Asp di Cosenza ha avviato l'indagine epidemiologica e ha effettuato una quarantina di tamponi sui ragazzi che hanno partecipato alla serata e sui loro familiari.

24 agosto

Il bollettino della Regione

Sono due i casi positivi rilevati in Calabria nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riporta il bollettino odierno diramato dalla Regione. Undici le persone ricoverate in tutta la regione, di cui una in rianimazione a Catanzaro. Da inizio emergenza sul territorio calabrese sono stati effettuati oltre 144mila tamponi.

Ore 13.10 - Zero nuovi casi nell'area centrale della Calabria

Nessun nuovo caso positivo è stato rilevato nell’area centrale della Calabria. Lo riporta il bollettino odierno dell’azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia nelle ultime ore ha processato 385 tamponi.

Ore 12.55 - Nuovo caso a Lamezia Terme

Il dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catanzaro comunica «un caso di positività a Lamezia Terme con conseguente richiesta di emissione di ordinanza di quarantena».

Ore 7.30 - A Cosenza positivo il dipendente di un ristorante

Si è rivolto ai sanitari dopo aver manifestato i sintomi del Covid e dopo l’esito positivo del tampone, è stato ricoverato nel plesso di Malattie infettive dell’Annunziata. Si tratta di un giovane lavorante di un ristorante di Cosenza. In quarantena tutti i suoi contatti, mentre il locale sarà sottoposto a sanificazione.

23 agosto

Ore 19.40 - Negativi i tamponi di Roseto Capo Spulico

I test sono stati effettuati a tutti coloro che erano entrati in contatto con l'uomo risultato positivo il 14 agosto scorso. L'annuncio del sindaco Rosanna Mazzia.

Ore 17.50 - Positivo un anziano a Cariati

Un uomo di 71 anni residente a Cariati è risultato positivo al tampone effettuato a Cosenza questa mattina. Il paziente si era recato nella serata di ieri dapprima al pronto soccorso di Rossano e successivamente a Corigliano. Si trova ora ricoverato all'Annunziata.

Il bollettino della Regione

Restano alti i contagi in Calabria anche se, rispetto a ieri, il numero dei positivi al Covid-19 sia in leggera flessione. Nelle ultite 24 ore, infatti, sono stati riscontrati 8 nuovi positivi. Il dato è stato diramato dalla Regione nel suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 142.878 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.398 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 141.480.

Ore 13.04 - Due nuovi casi a Crotone e Vibo

Due nuovi casi positivi al coronavirus sono stati rilevati nell’area centrale della Calabria. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 357 pazienti, di cui due risultati affetti da Covid-19.

Ore 10.20 - A Palmi 13 famiglie in isolamento

Dopo che un giovane rientrato dalla Sardegna è risultato positivo, sono sotto osservazione tutte le persone entrate in contatto con lui in modo diretto e indiretto. Tredici le ordinanze con le quali sono stati posti in isolamento domiciliare obbligatorio altrettanti nuclei familiari.

Ore 9 - Speranza: «Non ci sarà un nuovo lockdown»

Auemntano i contagi in Italia, ma secondo il ministro della Salute la situazione non è paragonabile a quella di marzo: «Il Servizio sanitario nazionale si è molto rafforzato». L'appello ai giovani di ritorno dalle vacanze e il parere sulla scuola: «Deve riaprire, punto».

Ore 8.15 - Un caso positivo all'ospedale di Locri

Si tratta di una persona di Napoli risultata positiva alla verifica del tampone in ospedale. La conferma del sindaco Giovanni Calabrese, che spiega: «Situazione sotto controllo. Familiari in quarantena e operatori sanitari già sottoposti a tampone».

22 agosto

Ore 19.20 - Scappa dalla quarantena a Bergamo e viene in Calabria

Il giovane, secondo fonti istituzionali, avrebbe violato la quarantena e si sarebbe diretto nella città turistica di Scalea. Le autorità lo starebbero cercando. Si tratterebbe di un soggetto asintomatico e in buone condizioni di salute.

Il bollettino della Regione

Secondo i dati forniti dalla Regione, le persone oggi risultate positive al Coronavirus in Calabria sono 1.390 (+11 rispetto a ieri), quelle negative sono 140.304. Nella regione ad oggi sono stati effettuati 141.694 tamponi.

Dunque, tornano a salire i contagi in Calabria, dopo che il bollettino di ieri diffuso dalla Cittadella aveva fatto sperare in numeri decisamente migliori (solo 2 i tamponi positivi registrati ieri).

21 agosto

Il bollettino della Regione

Rallentano i contagi in Calabria dopo due giorni. Nelle ultime 24 ore, infatti, si registrano solo due casi positivi. I dati sono stati forniti dalla Regione nel suo bollettino quotidiano. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 140.352 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.379 (+2 rispetto a ieri), quelle negative sono 138.973.

Ore 14.15 - Catanzaro, Crotone e Vibo: zero contagi in 24 ore

Dopo la lunga scia di contagi nell'area centrale della Calabria, torna a zero il bollettino dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia ha sottoposto nelle ultime ore a screening 620 pazienti, di questi nessuno è risultato positivo. Si tratta, in particolare, di 547 tamponi provenienti dalla provincia di Catanzaro (200 processati dall'ospedale di Cosenza e appartenenti ai giovani che si sono sottoposti a screening nei tre punti allestiti dall'Asp); 26 provenienti da Crotone e 47 da Vibo Valentia.

Ore 14.15 - Corigliano Rossano, due casi sospetti

A Corigliano Rossano si registrano due sospetti Covid in isolamento: si tratta di un giovane 26enne che ha avuto contatti con pazienti positivi, e di una bimba la cui madre ha contratto il coronavirus. Ai sanitari del pronto soccorso “Nicola Giannettasio” di Rossano il 26enne è apparso sin dalle prime battute un caso preoccupante in quanto i sintomi riscontrati rientrano pienamente nelle linee guida: febbre, polmonite e Tac risultata positiva. Appena dopo si è proceduto al trasferimento a Cosenza dove i sanitari hanno processato il tampone dei cui esiti si è in attesa.

Ore 10.28 - Porto Gioia Tauro, c'è un nuovo positivo

«Uno dei tre portuali entrato in contatto con il lavoratore reggino, che durante le ferie ha contratto il coronavirus, è risultato positivo al tampone». Questa la comunicazione del sindaco di Gioia Tauro, Aldo Alessio, sul profilo Facebook del Comune della Piana.

Ore 7.33 - Turista positivo a Tortora, nel Cosentino

Sull'alto Tirreno cosentino si registra un altro caso di Coronavirus anche a Tortora, dopo quello riscontrato a Grisolia annunciato oggi pomeriggio dal sindaco Antonello Longo.

20 agosto

Il bollettino della Regione

Altri 10 contagi in Calabria nelle ultime 24 ore. Lo rende noto la Regione nel suo bollettino quotidiano. In particolare, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 139.012 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.377 (+10 rispetto a ieri), quelle negative sono 137.635.

Ore 12.20 - Crotone, altri 4 contagi tra i migranti del Cara

Ancora contagi da Covid 19 nella provincia di Crotone. Questa mattina il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito gli screening su 519 pazienti, di questi 4 sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di migranti approdati sulle coste calabresi e ospiti del Cara di Isola Capo Rizzuto.

Ore 7.50 - Aumenta la carica virale nei tamponi

Se a cavallo tra luglio e agosto vi erano 10mila particelle in un millilitro di materiale biologico prelevato, ora ve ne sono un milione. A parlarne il virologo Broccolo e l'infettivologo Galli: «Spia di nuove infezioni».