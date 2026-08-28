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Cronaca

Incendio in una palazzina a Villa San Giovanni

28 agosto, 2026
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villa san giovanni · incendio
Agguato nella Sibaritide

Omicidio a Cassano, ucciso all’alba Giuseppe Scorza a Lauropoli: si segue la pista mafiosa

L’agguato alle 5.38 in una traversa di via Fiume. Renato Elia è riuscito a raggiungere un bar distante circa quaranta metri
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Controlli a tappeto

Festa con 300 persone senza autorizzazioni a Curinga, scatta il sequestro: scoperti 9 lavoratori in nero

Le Fiamme gialle intervengono in una struttura attiva soprattutto nella ristorazione. Il titolare deferito alla Procura di Lamezia Terme
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Il dramma in via Neto

Montalto Uffugo, muore mentre tenta di spegnere l’incendio della sua auto

La vittima è Massimo Basile, 56 anni. Una fiammata lo avrebbe investito mentre interveniva sulla vettura parcheggiata vicino casa
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La solidarietà

Intimidazione al sindaco Scarcella, la Commissione anti ‘ndrangheta: «Gli amministratori non vengano lasciati soli»

Messaggio di vicinanza alla prima cittadina di Gioia Tauro: «Nella Piana la legalità coincide con lo sviluppo. Fondamentale che le istituzioni facciano quadrato, la risposta deve essere corale»
Redazione Cronaca
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28 agosto 2026
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Agguato a Lauropoli

Un’ombra sulla comunità, monsignor Savino dopo l’omicidio a Cassano: «Terra ferita»

Dopo il delitto a Lauropoli, Mons. Savino incoraggia la comunità a «non cedere alla paura». Il Vescovo difende il territorio: «La risposta sia una solidarietà feroce»
Franco Sangiovanni
28 agosto 2026
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Indagini in corso

Agguato a Cassano, il ferito operato per l’asportazione della milza: è stabile

Renato Elia ferito stamattina a Lauropoli. Ucciso Giuseppe Scorza. Indagano i carabinieri. Non si esclude che nelle prossime ore il fascicolo possa passare nelle mani della Dda di Catanzaro
Redazione Cronaca
28 agosto 2026
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L’intimidazione

Minacce shock alla sindaca di Gioia Tauro. il video sfogo di Simona Scarcella: «Coraggio ne ho da vendere, lo devo ai miei figli»

Il primo cittadino dopo il grave atto intimidatorio ricevuto, ha raccontato i dettagli della vicenda e il suo stato d’animo: «Mi hanno voluto colpire nella cosa più importante che ho. Ringrazio chi mi ha dimostrato solidarietà, ma dalla prefettura di Reggio Calabria neanche una telefonata di vicinanza»
Giuseppe Mancini
28 agosto 2026
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Omicidio Scorza a Cassano, il sindaco Iacobini: «Fiducia nello Stato, la città non ceda alla paura»

Il primo cittadino parla di faida tra clan, chiede giustizia invitando la città a marciare unita e a non cedere alla paura.
Franco Sangiovanni
28 agosto 2026
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L’ordinanza

Esplosione B&B a Mileto, il sindaco proclama il lutto cittadino: sospensione della Rievocazione storica e del concerto di Cosimo Papandrea

I due eventi erano in programma domani e dopodomani nell’ambito della festa di San Fortunato. La decisione dopo la morte di una delle vittime dell’accaduto
Giuseppe Currà
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Contrasto al virus

West Nile nei comuni di Satriano, Montepaone e Sellia Marina: scatta l’ordinanza del sindaco Fiorita

Le misure adottate dal primo cittadino per il contrasto alla circolazione del virus. Riscontrata la positività in diversi comuni
Redazione Cronaca
28 agosto 2026
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Il caso

Colpi di pistola contro un 60enne a Vibo, il figlio picchiato mentre torna dall’ospedale

Il ferimento è avvenuto nel quartiere Affaccio. Gli inquirenti verificano un possibile legame con una lite degenerata due giorni prima
Redazione Cronaca
28 agosto 2026
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La svolta investigativa

Omicidio a Lauropoli, una telecamera riprende i due presunti killer: Scorza era l’obiettivo

La matrice mafiosa è ritenuta certa dagli investigatori. Elia, estraneo al contesto, è grave ma stabile. Indaga la Dda di Catanzaro
Antonio Alizzi
28 agosto 2026
Ore 09:00
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Le verifiche

Isola Capo Rizzuto, controlli interforze tra lidi e attività: sequestrati 5 chili di pesce

In campo Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto. Verifiche anche sulle principali strade: 474 persone identificate e 200 veicoli verificati
Redazione Cronaca
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Torino, scippato della collanina insegue i rapinatori scappati in monopattino e li investe: uno è grave

Due giovani coinvolti nell’episodio, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni al Cto. Il proprietario della vettura è stato bloccato dalla polizia, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto
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Il profilo giudiziario

Chi era Giuseppe Scorza, il 34enne ucciso a Lauropoli, figlio di Maurizio

Nel 2024 era finito in un’inchiesta antidroga. Definitiva nei mesi scorsi la condanna a un anno e quattro mesi per la detenzione di marijuana
Antonio Alizzi
28 agosto 2026
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Immigrazione irregolare: disposto il trattenimento nel Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta di un cittadino straniero 

L’uomo era gravato da numerosi precedenti penali. L’importante risultato operativo è stato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione detenuta svolta dalla Questura di Catanzaro
redazione
28 agosto 2026
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Beccato

Appicca il fuoco in un bosco, ma viene ripreso dal drone: arrestato un 50enne nel Vibonese – VIDEO

L’episodio si è verificato a Filandari. Nel filmato l'uomo immortalato mentre appiccava volontariamente il fuoco in più punti
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Gioia Tauro, dopo l’intimidazione al sindaco Scarcella vandalizzato l’ingresso di Aldo Alessio: «Fermare questa violenza»

Nel centro della Piana si è registrata una inquietante escalation. Dopo le gravi minacce subite nei giorni scorsi dal primo cittadino, ignoti hanno preso di mira l'abitazione del precedente amministratore locale: «Se pensano di fermarmi, hanno sbagliato di grosso»
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Medici cubani, bloccato il conto bancario della società che gestisce una quota degli stipendi

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Esplosione a Mileto, restano gravissime le condizioni della piccola Ema e di mamma Izidor. Il papà non ce l’ha fatta

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