Incendio in una palazzina a Villa San Giovanni

Il primo cittadino dopo il grave atto intimidatorio ricevuto, ha raccontato i dettagli della vicenda e il suo stato d’animo: «Mi hanno voluto colpire nella cosa più importante che ho. Ringrazio chi mi ha dimostrato solidarietà, ma dalla prefettura di Reggio Calabria neanche una telefonata di vicinanza»
Due giovani coinvolti nell’episodio, uno dei quali è ricoverato in gravi condizioni al Cto. Il proprietario della vettura è stato bloccato dalla polizia, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto
L’uomo era gravato da numerosi precedenti penali. L’importante risultato operativo è stato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione detenuta svolta dalla Questura di Catanzaro
Nel centro della Piana si è registrata una inquietante escalation. Dopo le gravi minacce subite nei giorni scorsi dal primo cittadino, ignoti hanno preso di mira l'abitazione del precedente amministratore locale: «Se pensano di fermarmi, hanno sbagliato di grosso»
Sono entrambe in pericolo di vita, ricoverate nei centri per grandi ustionati di Puglia e Sicilia. La bambina di 10 anni ha bruciature sul 100% del corpo. Madre e figlia sono intubate e in Rianimazione. Decisive le prossime ore
La Family Baby School torna ad accogliere i bambini dopo oltre un mese. La relazione sanitaria certifica l’esito negativo delle analisi ambientali e alimentari. Il provvedimento non equivale però alla chiusura dell’inchiesta giudiziaria che prosegue