Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>Maltempo, allegamenti e ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Maltempo, allegamenti e danni a Crosia

17 marzo, 2026
Scandalo all’Europarlamento

Huaweigate, oltre 4 ore di interrogatorio per l’ex assistente calabrese di Martusciello: «Andrea Maellare è una vittima»

L’inchiesta belga sul colosso cinese e il 5G europeo segna un nuovo step. Il 30enne di Soverato si dichiara estraneo ai fatti. La difesa: «È un ragazzo per bene arrivato a Bruxelles con merito». Martusciello in audizione il 24 marzo per la revoca dell’immunità
Huaweigate, oltre 4 ore di interrogatorio per l’ex assistente calabrese di Martusciello: «Andrea Maellare è\u00A0una vittima»\n
Frane e allagamenti

«È un disastro, siamo terrorizzati»: il ciclone Jolina devasta lo Jonio cosentino, Crosia in ginocchio 

I cittadini cercano di salvare ciò che resta tra fango e detriti. Strade, lungomare e abitazioni mostrano i segni della violenza del maltempo, mentre cresce l’appello alla responsabilità collettiva. Il sindaco Aiello: «Abbiamo bisogno di mani e solidarietà»
Francesco Roberto Spina
«È un disastro, siamo terrorizzati»: il ciclone Jolina\u00A0devasta lo Jonio cosentino, Crosia in ginocchio\u00A0\n
Il reportage

Viaggio a Capistrano e San Nicola da Crissa sferzati dal maltempo: «Il nostro territorio continua a franare, ci serve una mano»

VIDEO | Le Preserre vibonesi tra le aree più colpite dal ciclone Jolina. Il sindaco Martino cerca una soluzione per ricollocare le classi della scuola interessata dal crollo e si appella alla Regione. Condello fa i conti con una viabilità azzerata: «Siamo sequestrati»
Stefano Mandarano
Viaggio a Capistrano e San Nicola da Crissa sferzati\u00A0dal maltempo: «Il nostro territorio continua a franare, ci serve una mano»\n
Pesante bilancio

Maltempo in Calabria: il ciclone Jolina flagella la Sibaritide, “Salice” ancora in ginocchio

Abitazioni allagate e strade trasformate in canali in contrada Ricota Grande. I cittadini della località turistica: «Emergenza annunciata per carenze strutturali»
Francesco Roberto Spina
Maltempo in Calabria:\u00A0il ciclone Jolina flagella la Sibaritide, “Salice” ancora in ginocchio\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Società

Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre

17 marzo 2026
Ore 13:06
Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre
Società

San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi

17 marzo 2026
Ore 12:36
San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi
Società

La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini

17 marzo 2026
Ore 12:24
La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini
Società

Scalea, nuova edizione dell'Expo tirreno

17 marzo 2026
Ore 12:39
Scalea, nuova edizione dell'Expo tirreno
Società

La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini

17 marzo 2026
Ore 12:24
La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini
Società

Scalea, nuova edizione dell'Expo tirreno

17 marzo 2026
Ore 12:39
Scalea, nuova edizione dell'Expo tirreno
Società

Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre

17 marzo 2026
Ore 13:06
Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre
Società

San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi

17 marzo 2026
Ore 12:36
San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi
Società

La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini

17 marzo 2026
Ore 12:24
La fiera di San Giuseppe riparte grazie al cuore dei cosentini
Società

Scalea, nuova edizione dell'Expo tirreno

17 marzo 2026
Ore 12:39
Scalea, nuova edizione dell'Expo tirreno
Società

Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre

17 marzo 2026
Ore 13:06
Giulia sulle spalle, la battaglia di una madre
Società

San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi

17 marzo 2026
Ore 12:36
San Nicola Arcella candidata a borgo dei borghi
Ciclone Jolina

Corigliano Rossano, riapre al traffico la 106 e le strade tornano percorribili. Scuole chiuse anche domani

Il sindaco Flavio Stasi: ««La situazione sta tornando progressivamente alla normalità, ma alcune situazioni continuano a essere molto critiche». Canali e fossi ancora pieni, controlli sugli edifici
Redazione Cronaca
17 marzo 2026
Ore 18:30
Corigliano Rossano, riapre al traffico la 106 e le strade tornano percorribili. Scuole chiuse anche domani\n
La sentenza

Sparatoria di Acri, non fu tentato omicidio: Algieri condannato per lesioni aggravate

In sede di rito abbreviato, il gup del tribunale di Cosenza ha riqualificato il fatto. La procura aveva chiesto una condanna a oltre sei anni di carcere
Antonio Alizzi
17 marzo 2026
Ore 18:22
Sparatoria di Acri, non fu tentato omicidio: Algieri condannato per lesioni aggravate\n
Ciclone Jolina

Anche Pietrapaola colpita dal maltempo: esonda il torrente Acquaniti. Il sindaco chiede lo stato emergenza

Ore difficili per il comune ionico, interventi immediati tra volontari e amministrazione: «Macchina comunale attiva, ma ora servono ristori per cittadini e imprese»
Redazione Cronaca
17 marzo 2026
Ore 18:20
Anche Pietrapaola colpita dal maltempo: esonda il torrente Acquaniti. Il sindaco chiede lo stato emergenza\n
Situazione critica

Crosia sott’acqua, un uomo bisognoso di cure mediche raggiunto e salvato dai vigili del fuoco

Vanno avanti da stamattina le operazioni di soccorso nella costa jonica in ginocchio per l’ondata di maltempo
Redazione Attualità
17 marzo 2026
Ore 17:46
Crosia sott’acqua, un uomo bisognoso di cure mediche raggiunto e salvato dai vigili del fuoco\n
Il caso

Morte di Simona Vanessa, la Procura di Cosenza chiede l’archiviazione

Per la bambina di otto anni morta nel luglio 2025 al parco acquatico “Santa Chiara” di Rende, nessuna responsabilità penale: decisiva la perizia medico-legale
Antonio Alizzi
17 marzo 2026
Ore 16:00
Morte di Simona Vanessa, la Procura di Cosenza chiede l’archiviazione\n
Dopo i danni del ciclone

Il presidente Falbo porta la vicinanza dell’Ente camerale alla Guglielmo Caffè

Il massimo rappresentante della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia al fianco di Matteo Tubertini nella sede di Copanello di Stalelettì

Redazione
17 marzo 2026
Ore 15:42
Il presidente Falbo porta la vicinanza dell’Ente camerale alla Guglielmo Caffè
Sentenza di primo grado

Tentò di uccidere un buttafuori, Luca Occhiuzzi condannato a 16 anni

Accolta in toto la richiesta della Dda di Catanzaro (compresa l’aggravante mafiosa) nei confronti del presunto esponente del gruppo Scornaienchi di Cetraro. Intanto riconosciuta l’ingiusta detenzione ad Attilio Brusca
Antonio Alizzi
17 marzo 2026
Ore 14:26
Tentò di uccidere un buttafuori, Luca Occhiuzzi condannato a 16 anni\n
‘Ndrangheta

Maestrale-Olimpo-Imperium: requisitoria della Dda nel maxiprocesso di Vibo: le richieste di pena per i 183 imputati - NOMI

Sono 183 gli imputati finiti a giudizio nell’ambito delle tre operazioni che mirano a colpire i clan di Vibo, Mileto, Cessaniti, Briatico, Nicotera, Limbadi, Tropea, San Gregorio d'Ippona, Filadelfia e Zungri
Giuseppe Baglivo
17 marzo 2026
Ore 12:49
Maestrale-Olimpo-Imperium: requisitoria della Dda nel maxiprocesso di Vibo:\u00A0le richieste di pena per i 183 imputati\u00A0- NOMI\n
Primo bilancio

Piogge record e smottamenti, il ciclone tiene la Calabria sotto pressione: centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco

Il centro operativo nazionale ha pre-allertato squadre del Lazio da mobilitare in caso di particolari criticità. Lucia: «Frane e allagamenti in tutta la regione. Ieri la giornata più complicata»
Luana Costa
17 marzo 2026
Ore 12:15
Piogge record e smottamenti,\u00A0il ciclone tiene la Calabria sotto pressione:\u00A0centinaia di interventi dei Vigili del Fuoco\n
Momenti drammatici

Travolto dalla piena, salvato all’ultimo istante: intervento eroico dei Vigili del Fuoco a Cardeto

Resta intrappolato con il trattore nel torrente Sant’Agata, mentre l’acqua continua a salire. Decisivo l’intervento dei soccorritori che, con una manovra ad altissimo rischio, riescono a portarlo in salvo
Redazione Cronaca
17 marzo 2026
Ore 11:51
Travolto dalla piena, salvato all’ultimo istante: intervento eroico dei Vigili del Fuoco a Cardeto\n
Pioggia e disastri

Maltempo, grossi disagi a Sorianello e Gerocarne: abitazioni isolate dalle frane e famiglie evacuate

L’area delle Preserre tra le più colpite dalle intese precipitazioni. Notte da incubo per alcuni nuclei familiari che sono rimasti bloccati e sono riusciti a lasciare le proprie case solo in mattinata
Vincenzo Primerano
17 marzo 2026
Ore 11:47
Maltempo, grossi disagi a Sorianello e Gerocarne: abitazioni isolate dalle frane e famiglie evacuate\n
L'emergenza

Calabria, il ciclone Jolina infierisce sullo Jonio: decine di famiglie evacuate e auto in trappola sulla statale 106

Il peggioramento delle condizioni meteo provoca esondazioni e allagamenti. A Crosia decine di famiglie costrette ad abbandonare le abitazioni dopo l’ordinanza del sindaco Aiello. Situazione critica anche a Corigliano Rossano, Pietrapaola e Mandatoriccio
Francesco Roberto Spina
17 marzo 2026
Ore 09:21
Calabria, il ciclone Jolina infierisce sullo Jonio: decine di famiglie evacuate e auto in trappola sulla statale 106\n
cronaca

Lamezia Terme, 19enne arrestato con oltre 50 grammi di hashish: droga pronta per lo spaccio

Il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica lametina che coordina le indagini.
Redazione
17 marzo 2026
Ore 08:31
Lamezia Terme, 19enne arrestato con oltre 50 grammi di hashish: droga pronta per lo spaccio\n
Tutto da rifare

Sentenza “aggiustata” per Patitucci, la Cassazione demolisce il verdetto d’appello su Manna e Petrini: «Prove travisate»

Durissime le motivazioni con le quali la sesta sezione penale ha smontato in toto il giudizio di secondo grado di Salerno. Ora i giudici dovranno rivalutare tutto: ricostruzione del fatto, dichiarazioni dell’ex giudice e intercettazioni audio-video
Antonio Alizzi
17 marzo 2026
Ore 08:28
Sentenza “aggiustata” per Patitucci, la Cassazione demolisce il verdetto d’appello su Manna e Petrini: «Prove travisate»\n
Tragedia sfiorata

Maltempo, a Capistrano cede l’atrio di una scuola. Plesso chiuso e bimbi accompagnati a casa

La situazione illustrata dal sindaco Martino che, insieme al preside e ai tecnici, effettuerà dei sopralluoghi per valutare la stabilità dell’edificio
Redazione
17 marzo 2026
Ore 08:25
Maltempo, a Capistrano cede l’atrio di una scuola. Plesso chiuso e bimbi accompagnati a casa\n
Intense piogge

Maltempo, viabilità in ginocchio nell’entroterra vibonese: diverse strade chiuse per frane e smottamenti

Disagi lungo la 182 Serre Calabre ma anche a San Nicola da Crissa, Filogaso e Maierato. A Gerocarne il sindaco invita la popolazione a evitare spostamenti
Redazione
17 marzo 2026
Ore 07:58
Maltempo, viabilità in ginocchio nell’entroterra vibonese: diverse strade chiuse per frane e smottamenti\n
Maltempo in Calabria

Il ciclone Jolina sferza lo Jonio: statale 106 trasformata in una piscina, disagi a Corigliano Rossano

Allagamenti e problemi alla viabilità dopo un’altra notte di precipitazioni. Carreggiata invasa dall’acqua e circolazione difficile mentre l’associazione Basta vittime commenta: «Strada da quarto mondo»
Redazione Cronaca
17 marzo 2026
Ore 07:23
Il ciclone Jolina sferza lo Jonio: statale 106 trasformata in una piscina, disagi a Corigliano Rossano\n
cronaca

Maltempo, gravi danni alla Guglielmo: la solidarietà del Gruppo Partito Democratico di Catanzaro

«In un momento come questo riteniamo fondamentale che tutte le istituzioni siano vicine a una realtà produttiva così importante, affinché si possa procedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle attività»
Redazione
17 marzo 2026
Ore 07:00
Maltempo, gravi danni alla Guglielmo: la solidarietà del Gruppo Partito Democratico di Catanzaro\n
I controlli

Cirò Marina, blitz dei carabinieri: scoperti 18 chili di marijuana in un’abitazione abbandonata 

Droga individuata e sequestrata nel corso di un servizio di controllo del territorio nel Crotonese insieme a bustine di plastica destinate al confezionamento delle dosi
Redazione Cronaca
17 marzo 2026
Ore 06:50
Cirò Marina, blitz dei carabinieri: scoperti 18 chili di marijuana in un’abitazione abbandonata\u00A0\n
Interrogatori di garanzia

Tentata estorsione mafiosa, scena muta per Giuseppe Ciliberti e Alessandro Scorza

I due indagati davanti al gip di Catanzaro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere rispetto ai fatti contestati tra Spezzano Albanese e San Lorenzo del Vallo
Antonio Alizzi
17 marzo 2026
Ore 05:30
Tentata estorsione mafiosa, scena muta per Giuseppe Ciliberti e Alessandro Scorza\n
Più letti
1

Maltempo, scuole chiuse anche domani in Calabria per l’allerta arancione: l’elenco – LIVE

2

Cinque cicloni in pochi mesi: la Calabria è il nuovo laboratorio del clima estremo nel Mediterraneo “tropicale”

3

Maltempo, scuole chiuse domani in diversi comuni della Calabria per l’allerta arancione: ecco quali – LIVE

4

Il ciclone Jolina è in Calabria con temporali, nubifragi e venti di tempesta: peggioramento atteso nelle prossime ore

5

Terremoto all’Università Magna Graecia di Catanzaro, in abbreviato chieste nove condanne e un’assoluzione – NOMI