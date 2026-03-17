Maltempo, allegamenti e danni a Crosia

L’inchiesta belga sul colosso cinese e il 5G europeo segna un nuovo step. Il 30enne di Soverato si dichiara estraneo ai fatti. La difesa: «È un ragazzo per bene arrivato a Bruxelles con merito». Martusciello in audizione il 24 marzo per la revoca dell’immunità
I cittadini cercano di salvare ciò che resta tra fango e detriti. Strade, lungomare e abitazioni mostrano i segni della violenza del maltempo, mentre cresce l’appello alla responsabilità collettiva. Il sindaco Aiello: «Abbiamo bisogno di mani e solidarietà»
VIDEO | Le Preserre vibonesi tra le aree più colpite dal ciclone Jolina. Il sindaco Martino cerca una soluzione per ricollocare le classi della scuola interessata dal crollo e si appella alla Regione. Condello fa i conti con una viabilità azzerata: «Siamo sequestrati»
Accolta in toto la richiesta della Dda di Catanzaro (compresa l’aggravante mafiosa) nei confronti del presunto esponente del gruppo Scornaienchi di Cetraro. Intanto riconosciuta l’ingiusta detenzione ad Attilio Brusca
Sono 183 gli imputati finiti a giudizio nell’ambito delle tre operazioni che mirano a colpire i clan di Vibo, Mileto, Cessaniti, Briatico, Nicotera, Limbadi, Tropea, San Gregorio d'Ippona, Filadelfia e Zungri
Resta intrappolato con il trattore nel torrente Sant’Agata, mentre l’acqua continua a salire. Decisivo l’intervento dei soccorritori che, con una manovra ad altissimo rischio, riescono a portarlo in salvo
Il peggioramento delle condizioni meteo provoca esondazioni e allagamenti. A Crosia decine di famiglie costrette ad abbandonare le abitazioni dopo l’ordinanza del sindaco Aiello. Situazione critica anche a Corigliano Rossano, Pietrapaola e Mandatoriccio
Durissime le motivazioni con le quali la sesta sezione penale ha smontato in toto il giudizio di secondo grado di Salerno. Ora i giudici dovranno rivalutare tutto: ricostruzione del fatto, dichiarazioni dell’ex giudice e intercettazioni audio-video
Allagamenti e problemi alla viabilità dopo un’altra notte di precipitazioni. Carreggiata invasa dall’acqua e circolazione difficile mentre l’associazione Basta vittime commenta: «Strada da quarto mondo»
«In un momento come questo riteniamo fondamentale che tutte le istituzioni siano vicine a una realtà produttiva così importante, affinché si possa procedere nel più breve tempo possibile al ripristino delle attività»