L'Accademia di Belle arti di Reggio a Trieste

Studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti di Reggio protagonisti a Trieste per la commemorazione delle vittime delle Foibe

15 febbraio, 2026
Sedicesima edizione

Al via il premio IusArteLibri 2026, un ponte tra legalità e arte nel segno della memoria civile

Diciotto opere selezionate e voci autorevoli celebrano l’impegno culturale tra istituzioni e territori, con protagonisti italiani e internazionali uniti nell’immaginare un futuro nuovo nel segno della bellezza
Al via il premio IusArteLibri 2026, un ponte tra legalità e arte nel segno della memoria civile\n
Studi fuorisede

Università, nuovo record di partenze dal Sud: dalla Calabria emigrati in un anno 23mila studenti

Sono 238mila le matricole meridionali iscritte nella facoltà del Centro e del Nord Italia, con consistenti e immediati riflessi economici: un fuorisede costa alle famiglie 17 mila euro all’anno
Redazione Economia
Università, nuovo record di partenze dal Sud:\u00A0dalla Calabria emigrati in un anno 23mila studenti\n
Nuova bellezza

Antica Kroton Futura, quando la storia diventa racconto collettivo e la città rinasce

Scuole, istituzioni e comunità sono coinvolte in una narrazione che trasforma il patrimonio in motore sociale e culturale. Fondamentale anche l'attività dell'Ati dell'Urban Center, che vede coinvolti il Gruppo Pubbliemme e Civita Mostre e Musei
Redazione Cultura
Antica Kroton Futura,\u00A0quando la storia diventa racconto collettivo e la città rinasce\n
omaggio in musica

Ama Calabria, con Gianluca Guidi due serate a Catanzaro e Lamezia per ritrovare la voce di Frank Sinatra

Gianluca Guidi, con una voce precisa e controllata, è passato dalla delicatezza di All the Way alla bellezza imponente di My Way
Redazione Cultura
Ama\u00A0Calabria, con Gianluca Guidi due serate a Catanzaro e Lamezia per ritrovare la voce di Frank Sinatra\n

Cultura

“Voci e suoni della Magna Graecia”, a Catanzaro l’antico legame rivive nel segno dell’arte

Monteverdi: «Ampliamo il panorama culturale cittadino con un punto di partenza per le future collaborazioni con la Grecia». Appuntamento il 20 e 21 febbraio

Redazione Cultura
15 febbraio 2026
Ore 09:00
“Voci e suoni della Magna Graecia”, a Catanzaro l’antico legame rivive nel segno dell’arte
Spettacolo

The Voice Kids: si ferma in finale il percorso delle cantanti calabresi, Emma e Miriam

Con performance straordinarie, le giovani artiste, di Montalto Uffugo e Reggio Calabria, hanno emozionato pubblico e giuria. Nonostante non abbiano vinto, hanno dimostrato che il talento calabrese ha molto da offrire alla musica italiana
Giuseppe Mancini
15 febbraio 2026
Ore 06:02
The Voice Kids: si ferma in finale il percorso delle cantanti calabresi, Emma e Miriam\n
l'amore nei libri

L’amore nella letteratura, ecco alcuni consigli per stupire la persona amata a San Valentino 

Non solo rose rosse o cioccolatini. Per la festa degli innamorati anche un buon libro può essere il regalo ideale per celebrare il sentimento più bello 
Rossella Galati
14 febbraio 2026
Ore 05:15
L’amore nella letteratura, ecco alcuni\u00A0consigli per stupire la persona\u00A0amata a San Valentino\u00A0\n
Il progetto

Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP

Rientra tra le attività di Intrecci – Abitiamo il Lametino. Al progetto potranno partecipare sia i bambini che gli adulti, distinti in tre diverse fasce d’età
Redazione
13 febbraio 2026
Ore 22:00
Lamezia, al via il laboratorio gratuito di scrittura creativa e teatrale “Scrivere l’isola”. Sarà curato da TeatroP\n
La festa degli innamorati

Falerna, al Riva Restaurant il musical Grease accende la notte di San Valentino

Musica a tema e percorso gastronomico dedicato in nove portate per una serata speciale. Il fondatore Roberto Gallo: «Un evento speciale che regalerà ricordi indimenticabili»
Redazione
13 febbraio 2026
Ore 15:46
Falerna, al Riva Restaurant il musical Grease accende la\u00A0notte di San Valentino\n
PREMIATA ANCHE LA CALABRIA

Festiva IusArteLibri, al premio “II Ponte della legalità” riconoscimenti anche per gli scrittori calabresi

Tra gli scrittori calabresi premiati: Marisa Manzini con “Il coraggio di Rosa” (Rubbettino); don Ennio Stamile con “Lazare. Sogni di un concasseur” (Castelvecchi); Rossella Scherl con “Pepi l’americano” (Rubbettino); Pasquale Melissari con “Logica dell’ingiustizia. Abuso della ragione” (Autonomi)
Francesca Lagatta
12 febbraio 2026
Ore 15:41
Festiva IusArteLibri, al premio “II Ponte della legalità” riconoscimenti anche per gli scrittori calabresi\n
il libro

“Dal caos verso l’armonia” è il nuovo libro dello scrittore Salvatore Marino

L’autore, originario di Santa Caterina dello Ionio, attraverso un dialogo ambientato in Paradiso, suggerisce cinque nuovi comandamenti per ritrovare l'equilibrio nella società moderna 
Rossella Galati
12 febbraio 2026
Ore 10:09
“Dal caos verso l’armonia” è il nuovo libro dello scrittore Salvatore Marino\n
l’evento

Al Museo del Rock di Catanzaro arriva Dylan LeBlanc, la voce della Louisiana

Appuntamento il 12 febbraio con uno dei cantautori più intensi della scena contemporanea
Redazione Cultura
10 febbraio 2026
Ore 15:34
Al Museo del Rock di Catanzaro arriva Dylan LeBlanc, la voce della Louisiana\n
Congratulazioni

Si è laureata la nostra collega Stefania Reale, gli auguri del network LaC

Ha raggiunto l’importante traguardo con una tesi dal titolo “Play, Pausa, Skip: come la tecnologia ha riscritto cinema e televisione”. A lei le più sincere congratulazioni dell’editore Domenico Maduli e di tutta la redazione
Redazione Attualità
10 febbraio 2026
Ore 07:38
Si è laureata la nostra collega Stefania Reale, gli auguri del\u00A0network LaC\n
Società

In anteprima nazionale al cineteatro Odeon di Reggio la storia di Noam Shuster, voce israeliana della resistenza palestinese

VIDEO | Mentre in Italia la sua distribuzione sta tardando a partire, in riva allo Stretto con il circolo Zavattini arriva in sala “Coexistence, my ass!”, il documentario di Amber Fares che ha per protagonisti la comica e attivista e la sua coraggiosa denuncia del genocidio in atto, sul palcoscenico e per strada
Anna Foti
9 febbraio 2026
Ore 20:00
In anteprima nazionale al cineteatro Odeon di Reggio la storia di Noam Shuster,\u00A0voce israeliana della resistenza palestinese\n
L’intervista

«Il silenzio sul Samudaripen non è un caso»: a Cosenza un incontro sul genocidio dimenticato di rom e sinti

Giulio Malatacca dell’associazione Lav Romanò, promotrice dell’iniziativa: «Riconoscere lo sterminio di queste popolazioni significa ammettere che il razzismo che lo ha prodotto è ancora vivo. Negare questa memoria serve a proteggere i pregiudizi del presente». Appuntamento mercoledì 11 febbraio alla Ubik di Cosenza
Redazione Cultura
9 febbraio 2026
Ore 13:38
«Il silenzio sul Samudaripen non è un caso»: a Cosenza un incontro sul genocidio dimenticato di rom e sinti
riflessione e elogio

A Montepaone un momento di riflessione sul ruolo del volontariato negli hospice partendo dall’esperienza di Alessandra

VIDEO | «Dopo aver perso i miei genitori, ho deciso di donare il mio tempo agli altri  che piano piano si stanno spegnendo»
Rossella Galati
9 febbraio 2026
Ore 09:57
A Montepaone un momento di riflessione sul ruolo del volontariato negli hospice partendo dall’esperienza di Alessandra\n
verso il grande evento

E’ online la versione calabrese del brano di Jovanotti “so solo che la vita”, reinterpretata da Francesco Giannini

L’artista di Santa Caterina dello Ionio è stato invitato a partecipare al mega evento di Lorenzo Cherubini a Catanzaro il prossimo 22 agosto grazie a un video condiviso sui social
Rossella Galati
9 febbraio 2026
Ore 07:00
E’ online la versione calabrese del brano di Jovanotti “so solo che la vita”, reinterpretata da Francesco Giannini\n
Grandi emozioni

La Calabria a Sanremo: da Dalida a Brunori Sas, storie e talenti che hanno lasciato un segno indelebile al Festival

Le voci di Mia Martini, Rino Gaetano, Loredana Bertè: una costellazione che, tra dolore, rottura e poesia, ha inciso in profondità sull’identità emotiva della musica nazionale
Ernesto Mastroianni
8 febbraio 2026
Ore 18:01
La Calabria a Sanremo: da Dalida a Brunori Sas, storie e talenti che hanno lasciato un segno indelebile al Festival\n
L’intervista

Fai un bel respiro e ascolta, Donata Biase racconta il silenzio: «A volte può essere più dannoso della verità»

Un dialogo sull’ombra che attraversa le famiglie, sul diritto di sapere e sul peso dei non detti. Il romanzo esplora dolore, memoria e legami, chiedendo al lettore attenzione e coraggio
Ernesto Mastroianni
8 febbraio 2026
Ore 14:07
Fai un bel respiro e ascolta, Donata Biase racconta il silenzio: «A volte può essere più dannoso della verità»\n
Donne e libri

Lucrezia della Valle: la poetessa calabrese che illuminò l’Accademia Cosentina

Sapiente umanista, fine intellettuale. Di lei resta un unico sonetto trascritto da Salvatore Spiriti. Eppure la sua luce non si spense, tanto che ancora oggi un liceo porta il suo nome
Nuccia Benvenuto
8 febbraio 2026
Ore 05:30
Lucrezia della Valle: la poetessa calabrese che illuminò l’Accademia Cosentina\n
Il libro

Quando la letteratura anticipa il presente: perché 1984 di Orwell parla ancora del nostro tempo

Il romanzo dell’autore britannico resta attuale per il controllo, la manipolazione e la sorveglianza che segnano società e istituzioni contemporanee
Francesco Perri
7 febbraio 2026
Ore 22:00
Quando la letteratura anticipa il presente: perché 1984 di Orwell parla ancora del nostro tempo\n
Giovani in biblioteca

Daria Bignardi a Bova Marina: una biblioteca piena di giovani per scoprire la “Nostra solitudine”

Incontro partecipato alla Pietro Timpano per il progetto Immagina. Ai nostri microfoni la giornalista e scrittrice racconta il suo libro ed il valore della lettura come spazio di ascolto e relazione
Silvio Cacciatore
7 febbraio 2026
Ore 20:00
Daria Bignardi a Bova Marina: una biblioteca piena di giovani per scoprire la “Nostra solitudine”\n
ponte tra Calabria e Albania

Calabria e Albania nel segno della cultura Arbëreshe: presentato a Tirana il documentario “Gjuhë e Zemrës – La Lingua del Cuore”

Il progetto di Sonia Golemme, docente dell’Aba di Catanzaro, all’Università delle Arti della capitale albanese assieme al Metaverso di Perfoming: a marzo, intanto, a Catanzaro il villaggio globale dell’arte performativa
Redazione Cultura
7 febbraio 2026
Ore 15:41
Calabria e Albania nel segno della cultura Arbëreshe: presentato a Tirana il documentario “Gjuhë e Zemrës – La Lingua del Cuore”\n
Per non dimenticare

La Calabria e il terremoto del 1783: così una tragedia può diventare lezione e aiutare a prevenire futuri disastri

A oltre due secoli dal sisma che devastò il Sud Italia, nuove scosse riportano alla luce la fragilità del territorio e l'urgenza di un serio piano di interventi che non si basi soltanto sulla tecnologia ma anche su cultura del rischio e pianificazione urbanistica consapevole
Paolo Mazza
5 febbraio 2026
Ore 15:23
La Calabria e il terremoto del 1783: così una tragedia può diventare lezione e aiutare a prevenire futuri disastri\n
