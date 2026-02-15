L'Accademia di Belle arti di Reggio a Trieste

Diciotto opere selezionate e voci autorevoli celebrano l’impegno culturale tra istituzioni e territori, con protagonisti italiani e internazionali uniti nell’immaginare un futuro nuovo nel segno della bellezza
Scuole, istituzioni e comunità sono coinvolte in una narrazione che trasforma il patrimonio in motore sociale e culturale. Fondamentale anche l'attività dell'Ati dell'Urban Center, che vede coinvolti il Gruppo Pubbliemme e Civita Mostre e Musei
Con performance straordinarie, le giovani artiste, di Montalto Uffugo e Reggio Calabria, hanno emozionato pubblico e giuria. Nonostante non abbiano vinto, hanno dimostrato che il talento calabrese ha molto da offrire alla musica italiana
Tra gli scrittori calabresi premiati: Marisa Manzini con “Il coraggio di Rosa” (Rubbettino); don Ennio Stamile con “Lazare. Sogni di un concasseur” (Castelvecchi); Rossella Scherl con “Pepi l’americano” (Rubbettino); Pasquale Melissari con “Logica dell’ingiustizia. Abuso della ragione” (Autonomi)
Ha raggiunto l’importante traguardo con una tesi dal titolo “Play, Pausa, Skip: come la tecnologia ha riscritto cinema e televisione”. A lei le più sincere congratulazioni dell’editore Domenico Maduli e di tutta la redazione
VIDEO | Mentre in Italia la sua distribuzione sta tardando a partire, in riva allo Stretto con il circolo Zavattini arriva in sala “Coexistence, my ass!”, il documentario di Amber Fares che ha per protagonisti la comica e attivista e la sua coraggiosa denuncia del genocidio in atto, sul palcoscenico e per strada
Giulio Malatacca dell’associazione Lav Romanò, promotrice dell’iniziativa: «Riconoscere lo sterminio di queste popolazioni significa ammettere che il razzismo che lo ha prodotto è ancora vivo. Negare questa memoria serve a proteggere i pregiudizi del presente». Appuntamento mercoledì 11 febbraio alla Ubik di Cosenza
Il progetto di Sonia Golemme, docente dell’Aba di Catanzaro, all’Università delle Arti della capitale albanese assieme al Metaverso di Perfoming: a marzo, intanto, a Catanzaro il villaggio globale dell’arte performativa
A oltre due secoli dal sisma che devastò il Sud Italia, nuove scosse riportano alla luce la fragilità del territorio e l'urgenza di un serio piano di interventi che non si basi soltanto sulla tecnologia ma anche su cultura del rischio e pianificazione urbanistica consapevole