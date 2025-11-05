Social
Home page>Economia e lavoro>Piano mobilità Alta velo...

Economia e lavoro
Piano mobilità Alta velocità Rete Ten-T
5 novembre, 2025
Eccellenze

Il Bergamotto di Reggio Calabria pretende l’avvio di una fase positiva per la creazione di ricchezza diffusa

La politica può aiutare a superare ogni forma di divisione che genera solo ritardi e distrugge un potenziale enorme di rilevanza strategica: l’Igp tutela il frutto, la Dop l’olio essenziale

Il Bergamotto di Reggio Calabria pretende l’avvio di una fase positiva per la creazione di ricchezza diffusa
L’intervista

Luigi Sbarra: «Il Mezzogiorno è il motore della crescita nazionale. La Calabria protagonista della rinascita del Sud»

Il sottosegretario alle Politiche per il Sud nei giorni scorsi ospite a Catanzaro insieme a Wanda Ferro, Roberto Occhiuto e Orazio Schillaci, traccia un bilancio positivo dell’azione di governo e annuncia nuovi investimenti per lavoro, infrastrutture e sanità
Bruno Mirante
Luigi Sbarra: «Il Mezzogiorno è il motore della crescita nazionale. La Calabria protagonista della rinascita del Sud»\n
L’analisi

Manovra di bilancio 2026: il giudizio della Svimez tra opportunità e rischi per il Mezzogiorno

Accolta positivamente l’introduzione di un finanziamento strutturale per la Zes unica ma i tagli strutturali alle risorse, la debolezza degli strumenti di gestione e controllo e la scarsità di fondi per i servizi essenziali costituiscono un serio freno
Redazione Attualità
Manovra di bilancio 2026: il giudizio della Svimez tra opportunità e rischi per il Mezzogiorno\n
La vertenza

Catanzaro, a rischio 432 dipendenti di Telecontact Center: interrogazione urgente di Bruno in Consiglio regionale

Il gruppo Tim ha avviato la procedura di cessione del ramo d’azienda. L’esponente di Tridico Presidente chiede l’attivazione immediata di un tavolo di crisi: «Presidio strategico per il lavoro in Calabria»
Redazione Economia
Catanzaro, a rischio 432 dipendenti di Telecontact Center: interrogazione urgente di Bruno in Consiglio regionale\n

L’analisi

Aeroporto dello Stretto, i conti non tornano: tagli ai collegamenti con Linate e Fiumicino nonostante l'incremento di passeggeri

Il traffico aumenta, le rotte si assottigliano. Tagli giustificati da bilanci, con decisioni che lasciano sul tavolo solo interrogativi: quale sarà il futuro della ex compagnia di bandiera in riva allo Stretto?
Silvio Cacciatore
5 novembre 2025
Ore 12:00
Aeroporto dello Stretto, i conti non tornano: tagli ai collegamenti con Linate e Fiumicino nonostante l'incremento di passeggeri\n
Rifiuti urbani

Rifiuti, il Pnrr in Calabria è impantanato tra fondi bloccati e impianti fermi: spesi solo 3,6 milioni su 75

Su 82 progetti per la gestione finanziati in regione, il 60% non è ancora partito. Nessuna opera conclusa e appena il 4% dei fondi utilizzato: rischio concreto di perdere le risorse europee
Redazione Economia
5 novembre 2025
Ore 08:47
Rifiuti, il Pnrr in Calabria è impantanato tra\u00A0fondi bloccati e impianti fermi:\u00A0spesi solo 3,6 milioni su 75\n
Nuove sfide

Per l’agricoltura il 2025 sarà un anno decisivo. E in Calabria il settore teme il cambiamento climatico

I numeri di una ripresa instabile mentre la desertificazione avanza a un ritmo allarmante. A ostacolare il lavoro degli operatori il clima impazzito, lunghi iter burocratici e filiere complesse
Redazione Economia
5 novembre 2025
Ore 05:44
Per l’agricoltura il 2025 sarà un anno decisivo. E in Calabria il settore teme il cambiamento climatico\n
la vertenza

Dopo 41 anni di servizio, sospeso con una telefonata della centrale Enel di Rossano

Dopo quattro decenni trascorsi tra vigilanza e portineria, Giovanni Virardi è stato informato di essere stato escluso dai turni. La UIL denuncia: «Procedura anomala, nessuna comunicazione scritta». Avs protesta
Matteo Lauria
4 novembre 2025
Ore 13:30
Dopo 41 anni di servizio, sospeso con una telefonata della centrale Enel di Rossano
L’Italia nel Golfo

Emirati Arabi, programma di investimenti da 2mila miliardi di dollari in 10 anni: Dubai tra i maggiori poli di attrazione economica e finanziaria

Accordi strategici su infrastrutture, innovazione tecnologica e sviluppo sostenibile del territorio. Le aziende estere hanno l’opportunità di partecipare a questo cambiamento epocale investendo nel futuro del Paese
Redazione Economia
4 novembre 2025
Ore 11:33
Emirati Arabi, programma di investimenti da 2mila miliardi di dollari in 10 anni: Dubai\u00A0tra i maggiori poli di attrazione economica e finanziaria\n
Difesa a spada tratta

Manovra di bilancio, il viceministro Maurizio Leo all’Unical: «Siamo dalla parte di famiglie e imprese»

All’Università della Calabria per un convegno sui cambiamenti del diritto tributario, il secondo di Giorgetti difende l’operato dell’esecutivo: «Le agenzie di rating ci premiano»
Francesco La Luna
4 novembre 2025
Ore 10:58
Manovra di bilancio, il viceministro Maurizio Leo all’Unical: «Siamo dalla parte di famiglie e imprese»\n
Dati allarmanti

Lavoro nero, Celebre (Fillea-Cgil): «In Italia oltre 3 milioni senza diritti. Anche in Calabria sfruttamenti e irregolarità»

Il sindacalista incalza: «Serve immediatamente un piano straordinario. È ora che il lavoro ritrovi il suo valore di dignità e legalità»
Redazione Economia
4 novembre 2025
Ore 10:02
Lavoro nero, Celebre (Fillea-Cgil): «In Italia oltre 3 milioni senza diritti. Anche in Calabria sfruttamenti e irregolarità»\n
Agricoltura, innovazione

Innovazione, giovani e lavoro nei campi: la nuova rotta di Confagricoltura Cosenza

Maria Grazia Minisci guida l’organizzazione provinciale con un piano che unisce tecnologia, formazione e programmazione agricola
Matteo Lauria
4 novembre 2025
Ore 08:14
Innovazione, giovani e lavoro nei campi: la nuova rotta di Confagricoltura Cosenza
Economia del Golfo

Dubai e Abu Dhabi accelerano il passo per modernizzare il Paese, Italia partner strategico

Formazione targata Luiss Business School su governance e imprese. Focus sui programmi di investimento, sul mercato immobiliare e sulle infrastrutture. In campo negli Emirati anche Diemmecom ed il Network LaC
Redazione Economia
4 novembre 2025
Ore 06:04
Dubai e Abu Dhabi accelerano il passo per modernizzare il Paese, Italia partner strategico\n
La crisi

Crollano i mercati rionali in Italia ma non in Calabria: qui restano «un servizio essenziale»

Meno banchi e concessioni, diminuisce il numero delle imprese. Ma per Confesercenti «al Sud restano un presidio al servizio delle comunità più piccole e periferiche»
Redazione Economia
4 novembre 2025
Ore 05:45
Crollano i mercati rionali in Italia\u00A0ma non in Calabria: qui restano «un servizio essenziale»\n
Lo studio

Ponte sullo Stretto, Bonelli (Alleanza verdi): «Opera poggia su una faglia attiva, il progetto è da rifare»

Il deputato riporta un documento scientifico e scandisce: «Superata la progettazione attuale. Il progetto mette a rischio la sicurezza dei cittadini»
Redazione
3 novembre 2025
Ore 16:46
Ponte sullo Stretto, Bonelli (Alleanza verdi): «Opera poggia su una faglia attiva, il progetto è da rifare»\n
L’intervento

Ponte sullo Stretto, Ciucci: «I ricavi destinati a costi di gestione e manutenzione»

L'ad della Stretto di Messina rimarca: «L'investimento per la realizzazione dell’opera, pari a 13,5 miliardi, è interamente coperto da risorse pubbliche»
Redazione
3 novembre 2025
Ore 16:18
Ponte sullo Stretto, Ciucci: «I ricavi destinati a costi di gestione e manutenzione»\n
La conferenza stampa

Grano tradizionale, cultura contadina e mercati sostenibili: a Reggio arriva Slow Grains

Dal 7 al 9 novembre i Dialoghi per coltivare il futuro illustrati questa mattina nella sala biblioteca di palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana che patrocina la manifestazione
Anna Foti
3 novembre 2025
Ore 16:02
Grano tradizionale, cultura contadina\u00A0e mercati sostenibili: a Reggio arriva Slow Grains
La stangata

Rincaro carburanti, Codacons denuncia: «In alcuni impianti benzina a 2,3 euro. Prezzi alti in Calabria, Basilicata e Sicilia»

E da gennaio, ricorda l’associazione, scatterà la stangata sul gasolio per effetto delle misure inserite nella legge di bilancio
Redazione
3 novembre 2025
Ore 14:52
Rincaro carburanti, Codacons denuncia: «In alcuni impianti benzina a 2,3 euro. Prezzi alti in Calabria, Basilicata e Sicilia»\n
Fisco

Pressione fiscale in Italia al 42,6%, la più alta dal 2020: tasse e contributi hanno raggiunto quasi un miliardo di euro

Aumenta il gettito fiscale nel 2024. Il 60% è riscosso dallo Stato. L’Italia supera la media Ue, ma resta sotto Paesi come Danimarca e Francia
Redazione Economia
3 novembre 2025
Ore 05:30
Pressione fiscale in Italia al 42,6%, la più alta dal 2020: tasse e contributi hanno raggiunto quasi un miliardo di euro\n
Regione

Nuovi dipartimenti nascono, altri spariscono: ecco la nuova riforma della burocrazia regionale firmata da Occhiuto

Varata la nuova organizzazione dei dipartimenti. Prorogatio fino al 30 novembre per i dirigenti generali e attesa per gli avvisi e le nomine. Nella nuova configurazione quasi tutte le strutture disarticolate, poche quelle rimaste indenni
Luana Costa
2 novembre 2025
Ore 16:26
Nuovi dipartimenti nascono, altri spariscono: ecco la nuova riforma della burocrazia regionale firmata da Occhiuto\n
Legge di bilancio

Crediti fiscali, l’allarme di Ance Calabria: «Le nuove norme mettono a rischio centinaia di imprese edili»

Il presidente Roberto Rugna: «Limitazioni alla compensazione e soglie più rigide soffocano la liquidità delle aziende. Urgente un intervento del Governo per tutelare i crediti legittimamente maturati, dalle ZES ai bonus edilizi»
Redazione
2 novembre 2025
Ore 11:59
Crediti fiscali, l’allarme di\u00A0Ance Calabria:\u00A0«Le nuove norme mettono a rischio centinaia di imprese edili»\n
L’intervista

Famiglie monoreddito con figli, la Calabria maglia nera: «Asili nido insufficienti e welfare debole, il Sud resta indietro»

Secondo Openpolis, Vibo, Crotone, Reggio e Catanzaro sono tra le città in cui il fenomeno è più preoccupante nei nuclei familiari con bambini piccoli. Il demografo Giovanni Durante spiega: «Il nodo è la disuguaglianza territoriale, servono politiche integrate e infrastrutture sociali reali»
Raffaele Florio
2 novembre 2025
Ore 05:44
Famiglie monoreddito con figli, la Calabria maglia nera: «Asili nido insufficienti e welfare debole, il Sud resta indietro»\n
Bilaterale

Agricoltura e innovazione, Italia e Senegal rafforzano i legami: accordo tra Cdp, Simest e l’Agenzia per gli investimenti di Dakar

Firmato un memorandum d’intesa durante il forum per promuovere progetti comuni in infrastrutture, agroindustria, energia e digitale. Con la “Misura Africa” vengono messi a disposizione 200 milioni di euro a tasso agevolato nell’ambito del Piano Mattei
Redazione Economia
1 novembre 2025
Ore 20:00
Agricoltura e innovazione, Italia e Senegal rafforzano i legami: accordo tra Cdp, Simest e l’Agenzia per gli investimenti di Dakar\n
Corsa contro il tempo

Ponte sullo Stretto, governo al lavoro per non perdere i 3 miliardi previsti per l’avvio dei cantieri

La somma, già impegnata con la legge di bilancio 2025, dovrà essere riassegnata. Martedì nuovo vertice dei ministri a Palazzo Chigi mentre continua lo scontro durissimo tra maggioranza e opposizione sulla mega opera
Redazione Economia
1 novembre 2025
Ore 16:15
Ponte sullo Stretto, governo al lavoro per non perdere i 3 miliardi previsti per l’avvio dei cantieri\n
