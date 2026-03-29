Nelle notti prima dell’omicidio di Chiara Poggi l’allarme perimetrale di via Pascoli venne disattivato e riattivato più volte, quasi sempre nel cuore della notte. Un dato che rende meno anomala anche l’attivazione dell’1.50 tra il 12 e il 13 agosto 2007

Garlasco, l’allarme di casa Poggi attivato e disattivato ogni notte: ci sono dettagli che per anni sono stati trattati come piccole note a margine e che adesso, uno dopo l’altro, tornano a chiedere conto. L’allarme di casa Poggi è uno di questi. Per molto tempo l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla disattivazione notturna tra il 12 e il 13 agosto 2007, in particolare su quel passaggio delle 1. 50, rimasto come un’increspatura sospetta dentro una notte già carica di interrogativi. Oggi però la lettura cambia, perché la mappa completa dell’utilizzo del sistema di sicurezza nella settimana precedente al delitto racconta una storia diversa: quella manovra notturna non sembra più un fatto isolato.

Il dato che emerge con più forza è semplice ma pesante. Nelle notti che precedono l’omicidio di Chiara Poggi, l’allarme perimetrale della villetta di via Pascoli viene disattivato e riattivato con regolarità. Non una volta sola, non in circostanze eccezionali, ma quasi ogni notte. E quasi sempre in orari che cadono nel pieno del buio. Se questo quadro regge, il sistema di allarme non restituisce l’immagine di una casa sigillata fino al mattino, ma quella di un’abitazione in cui Chiara si muove, apre, richiude, interviene sul dispositivo seguendo una routine che evidentemente le apparteneva.

Garlasco, la mappa dell’allarme cambia il peso della notte del delitto

La sequenza parte dal 5 agosto 2007, il giorno in cui Rita Preda, Giuseppe Poggi e Marco Poggi partono per il Trentino e Chiara resta sola in casa con i gatti Piuma e Minù.

È da quel momento che il comportamento dell’allarme diventa particolarmente interessante. La ragazza, rimasta sola nell’abitazione, inizia a usare il sistema in modo discontinuo durante la notte. Non è un dettaglio da poco, perché significa che il movimento dell’antifurto non può essere letto automaticamente come il segnale di un evento eccezionale.

Gli esempi sono numerosi. Nella notte tra il 7 e l’8 agosto l’allarme viene disattivato alle 00. 58 e riattivato subito dopo. Tra l’8 e il 9 agosto accade qualcosa di simile: disattivazione alle 23. 53, riattivazione un minuto più tardi. Nella notte tra il 9 e il 10 agosto il sistema viene spento intorno a mezzanotte e mezza e riacceso due minuti dopo. Tra il 10 e l’11 agosto la stessa scena si ripete alle 00. 36, con un nuovo ripristino quasi immediato. Nella notte tra l’11 e il 12 agosto il movimento si sposta ancora più avanti: disattivazione alle 2. 05, riattivazione alle 2. 07.

Messa in fila così, questa serie di attivazioni e disattivazioni notturne produce un effetto molto chiaro: rende molto meno “strana” anche la famosa manovra dell’1.50 nella notte che precede il delitto. E qui si apre il punto vero. Se Chiara compiva già quel tipo di gesto nelle notti precedenti, allora non si può più usare quel singolo orario come un elemento automaticamente anomalo o straordinario. Diventa, piuttosto, un tassello coerente con una consuetudine.

Cosa accade la sera del 12 agosto prima dell’ultima attivazione

Su quanto Chiara Poggi abbia fatto nelle ore immediatamente precedenti al delitto le ricostruzioni non sono ricchissime, ma alcuni punti restano fermi. La sera del 12 agosto la ragazza trascorre molte ore con Alberto Stasi. I due mangiano una pizza da asporto nella villetta di via Pascoli. A un certo punto lui torna brevemente a casa per occuparsi del cane e poi rientra. In quelle ore si lavora anche alla tesi di laurea di Stasi, poi i due guardano un film, fino al momento in cui lui lascia definitivamente la casa.

Anche in questo caso l’allarme diventa una specie di metronomo silenzioso della serata. A mezzanotte e un minuto il sistema viene disattivato e riattivato quasi subito. Poi, alle 00. 57, un nuovo movimento: disattivazione e riattivazione alle 00.59, passaggio che viene normalmente letto come compatibile con l’uscita di Stasi dalla villetta. E poi arriva l’ultimo nodo: all’1.50 l’allarme viene nuovamente disinserito e riattivato dopo pochi secondi.

È proprio questo terzo passaggio ad aver alimentato per anni dubbi, sospetti, domande. Perché Chiara, rimasta sola dopo che Alberto era andato via, avrebbe sentito il bisogno di intervenire ancora sull’allarme a quell’ora? La risposta, oggi, non è definitiva. Ma la mappa completa della settimana precedente impone almeno una prudenza diversa: quell’azione non può più essere letta come un fatto totalmente fuori scala.

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