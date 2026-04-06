L’Iran ha comunicato al Pakistan la sua risposta «in 10 punti» alla proposta statunitense di porre fine alla guerra, definita da Teheran «in alcun modo accettabile». Lo riferisce l'agenzia Irna citata dai media israeliani, sottolineando che la posizione iraniana si basa sull'esperienza passata e «respinge il cessate il fuoco, sottolineando la necessità di una fine definitiva del conflitto».

La risposta include una serie di richieste iraniane tra cui: la fine dei conflitti nella regione, un protocollo per il passaggio sicuro attraverso lo Stretto di Hormuz, i risarcimenti e la revoca delle sanzioni.

Intanto Donald Trump ha ribadito che martedì è la scadenza definitiva per l'Iran per fare un accordo. Lo ha detto sottolineando di aver visto tutte le proposte. «Ho visto tutte le proposte che potere immaginare», ha affermato. La proposta dell'Iran è un «grande passo», ma «non è sufficiente», ha aggiunto il presidente Usa ribadendo che l'Iran non può avere l'arma nucleare. «Vedremo cosa succede. La guerra potrebbe finire rapidamente se fanno alcune cose», ha osservato.