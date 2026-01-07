Non è stato un colpo a “ciel sereno”quello che è avvenuto in Venezuela.

Il presidente degli USA sia con dichiarazioni che con i fatti aveva preannunciato gli “accadimenti “. Era il disegno di non lasciare sotto il controllo di un regime non amico, come quello di Maduro, i grandi giacimenti energetici.

Così come non era stata mai celata la volontà di controllare i paesi sud americani che fanno parte del “cortile di casa”, su cui la Cina sta imponendo la sua sfera di influenza. Beninteso il progetto non nasce con Trump che mostra “interesse” anche verso la Colombia, il Messico, Cuba ecc ma è antico.

Gli USA hanno sempre preteso di svolgere un ruolo centrale nella costellazione delle nazioni viciniori. Ma la pretesa di Trump di essere interessato anche alla Groenlandia completa, per ora, la concezione dell’esercizio violento del potere. La dottrina Monroe del 1823 viene riproposta anche nella parte di chiusura nei confronti dell’Europa.

Infatti Monroe si poneva contro le pretese colonialiste europee e Trump ha una politica di distacco verso l’Europa. Vedo un parallelismo tra i progetti di Putin e di Trump, entrambi “impegnati”a ricostruire vecchie egemonie imperiali.

Oggi la Cina ha le stesse mire. Gli USA hanno, attraverso la Cia, cambiato governi con la forza e hanno protetto dittatori veri e propri criminali.

Maduro è un personaggio squallido che si regge sul traffico di droga, sulla illegalità e sulla violenza. Per Trump da eliminare perché non è suo amico … il resto è secondario come è stato per l’ex presidente dell’Honduras, non da meno di Maduro, che ha avuto da Trump la grazia perché è uno dei “suoi”. Gli affari innanzitutto.

Le malefatte sono un pretesto per agire così come è avvenuto in Venezuela.

Sono stato più volte in Venezuela ai tempi di Chávez: una situazione drammatica. Il sequestro di Maduro è un precedente gravissimo di violazione dei diritto Internazionale. Ci sono organismi internazionali per perseguire i responsabili di gravissimi atti, così come è avvenuto per governanti dei paesi dell’ex Jugoslavia.

La nostra presidente del consiglio ha dichiarato che l’operazione Trump è stata legittima. Una uscita dolorosa, gravissima, inaccettabile che si smentisce quando la presidente stessa si richiama all’inizio della dichiarazione al diritto Internazionale.

Il diritto internazionale non prevede il sequestro – non l’”arresto” come dice la stampa nazionale - di un Capo di Stato di un Paese Sovrano. Sono saltate le regole? Certo le regole sono fatte dalla forza e la Meloni oggi è forte elettoralmente…

Una domanda finale. Poiché il motivo centrale della cattura di Maduro da parte dell’Ammimistrazione americana è che non era riconosciuto perché eletto con gli imbrogli, per l’Italia che ha un ambasciatore che ha dovuto presentare le credenziali al presidente Maduro, non dovrebbe valere…

Ma la forza dell’amicizia e dell’empatia supera ogni ostacolo. Il grande problema c’è l’ha l’Europa che ha una presidente dell’UE che rilascia dichiarazioni di una inconsistenza disarmante. Bisogna rifondare tutto?

Basta puntare sul buon senso,sulla dignità e sul rispetto delle regole!