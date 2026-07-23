Reggio, la nuova stagione di Cannizzaro entra nel vivo
Dalle dimissioni di Francesco Cannizzaro da deputato alle elezioni del Consiglio metropolitano, fino al primo confronto politico nell'aula di Palazzo San Giorgio. Una settimana ricca di passaggi istituzionali che segna l'avvio concreto della nuova fase amministrativa per Reggio Calabria
L'ex presidente della Regione denuncia il divario tra narrazione e realtà, critica quindici anni di commissariamento della sanità e annuncia un'iniziativa pubblica basata sui dati elaborati da Domenico Cersosimo
Secondo la capogruppo pentastellata, il presidente si è incaponito in una lunga battaglia legale perché sa che le due figure istituzionali servono solo a garantire equilibri interni alla maggioranza e non alla Calabria
Si è svolta una nuova seduta della IV Commissione "Ambiente e Territorio" del Consiglio regionale della Calabria, presieduta dal consigliere Sergio Ferrari, dedicata ai temi dei trasporti, delle infrastrutture e dell'innovazione.
Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha ringraziato pubblicamente Marco Franchini per il lavoro svolto alla guida di Sacal, dopo la sua nomina ad assessore del Comune di Reggio Calabria nella Giunta del sindaco Francesco Cannizzaro, incarico che determina l'incompatibilità con il ruolo di amministratore unico della società di gestione degli aeroporti calabresi.
Botta e risposta tra il ministro delle Infrastrutture e la parlamentare Di Girolamo, che incalza: «Sarebbe utile cancellare il progetto e destinare i fondi a un'opera di manutenzione straordinaria della rete del Mezzogiorno»
Per il movimento coordinato da Francesco Pitaro sarebbe utile unire le forze e condividere, al di là delle appartenenze, le ragioni di un meridionalismo riformista all'insegna dell'unità sostanziale dell'Italia
Il sindaco metropolitano lascia ufficialmente la Camera dei deputati con un discorso in Aula. Ringraziamenti a Forza Italia, Berlusconi e Tajani: «Continuerò a servire le istituzioni con la fascia tricolore»
In Commissione l’audizione dell’assessore Antonio Montuoro. La consigliera regionale di Fratelli d’Italia richiama il valore dei beni confiscati come presìdi di legalità e strumenti di riscatto per le comunità
Avanzano le pre-intese per quattro Regioni del Nord e cresce la preoccupazione per sanità, stipendi e fuga dei medici dal Mezzogiorno. Il presidente della Puglia De Caro prepara un ricorso alla Corte Costituzionale a fa un appello a tutti i governatori del Sud al di là dei colori politici
Il circolo di Castrovillari cita tutti gli enti del comprensorio amministrati dal centrodestra che in queste ore hanno registrato roghi e chiede di indagare fino in fondo. Bevacqua (Pd): «Parole che lasciano basiti, vergognoso alimentare suggestioni»
Un bene confiscato da individuare per una location ad hoc oppure una sezione apposita nel museo Civico ancora non aperto. Nell'aula Pietro Battaglia non c'è unanimità sul punto ma si converge sulla volontà di valorizzare la storia dei Moti del 1970 non solo con una presidio museale ma anche con un centro studi
Il vice presidente della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, è intervenuto nel corso dei lavori svoltisi a palazzo Campanella e dedicati all'audizione dell'assessore regionale alla Legalità e Sicurezza Antonio Montuoro
Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale: «I calabresi sanno distinguere chi lavora per proteggere l'ambiente da chi si ricorda di esistere solo quando c'è un'emergenza da sfruttare per fare becera propaganda»
Via libera della Giunta regionale a un piano che punta a rafforzare l'assistenza nelle emergenze cardiovascolari e nei traumi, con protocolli condivisi, monitoraggio degli esiti e servizi più efficienti
Prima seduta ordinaria del Consiglio comunale: approvate la proroga per Castore e la modifica al regolamento delle commissioni. Eletta la Commissione elettorale comunale e avviato l'iter per il Museo della Rivolta
Il capogruppo de La Svolta risponde agli attacchi del sindaco e rivendica il percorso avviato dall'amministrazione Falcomatà: «Avevano promesso un contratto decennale, hanno portato la nostra stessa proroga»