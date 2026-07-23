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Politica

Reggio, la nuova stagione di Cannizzaro entra nel vivo

Dalle dimissioni di Francesco Cannizzaro da deputato alle elezioni del Consiglio metropolitano, fino al primo confronto politico nell'aula di Palazzo San Giorgio. Una settimana ricca di passaggi istituzionali che segna l'avvio concreto della nuova fase amministrativa per Reggio Calabria

23 luglio, 2026
L’intervista

«La Calabria raccontata sui social non esiste, qui la gente rinuncia a curarsi»: l’affondo di Loiero sulla sanità

L'ex presidente della Regione denuncia il divario tra narrazione e realtà, critica quindici anni di commissariamento della sanità e annuncia un'iniziativa pubblica basata sui dati elaborati da Domenico Cersosimo
«La Calabria raccontata sui social non esiste, qui la gente rinuncia a curarsi»:\u00A0l’affondo di Loiero sulla sanità\n
L’idea avanza

Autonomia differenziata, Calderoli: «Fa male al Sud? Ma se Calabria e Abruzzo sono interessate...»

Il ministro leghista annuncia che ci sarà un singolo ddl per Regione e prova a smontare le polemiche: «Sulla sanità non può avere colpe una riforma che ancora non c’è»
Redazione Politica
Autonomia differenziata, Calderoli: «Fa male al Sud? Ma se Calabria e Abruzzo sono interessate...»\n
Riforma contestata

Sottosegretari, Scutellà (M5s) sfida Occhiuto: «Perché ha così paura di dare la parola ai calabresi?»

Secondo la capogruppo pentastellata, il presidente si è incaponito in una lunga battaglia legale perché sa che le due figure istituzionali servono solo a garantire equilibri interni alla maggioranza e non alla Calabria

Massimo Clausi
Sottosegretari, Scutellà (M5s) sfida Occhiuto: «Perché ha così paura di dare la parola ai calabresi?»
regione calabria

Trasporti, infrastrutture e innovazione: focus della IV Commissione regionale su ferrovia jonica, data center e Tpl

Si è svolta una nuova seduta della IV Commissione "Ambiente e Territorio" del Consiglio regionale della Calabria, presieduta dal consigliere Sergio Ferrari, dedicata ai temi dei trasporti, delle infrastrutture e dell'innovazione.
Redazione
Trasporti, infrastrutture e innovazione: focus della IV Commissione regionale su ferrovia jonica, data center e Tpl\n

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Occhiuto saluta Franchini: «Ha trasformato il sistema aeroportuale calabrese»

Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha ringraziato pubblicamente Marco Franchini per il lavoro svolto alla guida di Sacal, dopo la sua nomina ad assessore del Comune di Reggio Calabria nella Giunta del sindaco Francesco Cannizzaro, incarico che determina l'incompatibilità con il ruolo di amministratore unico della società di gestione degli aeroporti calabresi.
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Ponte sullo Stretto, Salvini in Senato: «Nessun arretramento». Ma il M5s ribatte: «Si pensi piuttosto ai treni al Sud»

Botta e risposta tra il ministro delle Infrastrutture e la parlamentare Di Girolamo, che incalza: «Sarebbe utile cancellare il progetto e destinare i fondi a un'opera di manutenzione straordinaria della rete del Mezzogiorno»
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L’Autorità Garante ordina una pubblicazione sul sito del Comune dopo gli esposti di Barile e Belcastro contro l’allora assessore per tre video sui suoi profili social
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L’allarme della Cgil: «I diritti dei calabresi non possono dipendere dal codice postale». E Ranuccio rincara la dose: «Il governo vuole brandire lo scalpo del Sud»
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“Catanzaro punto di svolta”: attenzione all’autonomia regionale differenziata 

Per il movimento coordinato da Francesco Pitaro sarebbe utile unire le forze e condividere, al di là delle appartenenze, le ragioni di un meridionalismo riformista all'insegna dell'unità sostanziale dell'Italia
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Riqualificazione e opere pubbliche, 45 milioni ai Comuni calabresi: l'annuncio di Filippo Mancuso

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Il saluto

Francesco Cannizzaro si dimette da deputato: «Sono entrato con la sciarpa della Reggina, esco con la cravatta amaranto»

Il sindaco metropolitano lascia ufficialmente la Camera dei deputati con un discorso in Aula. Ringraziamenti a Forza Italia, Berlusconi e Tajani: «Continuerò a servire le istituzioni con la fascia tricolore»
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Un medico a Brescia potrà guadagnare più di uno a Cosenza: l'Autonomia differenziata riparte e riaccende lo scontro

Avanzano le pre-intese per quattro Regioni del Nord e cresce la preoccupazione per sanità, stipendi e fuga dei medici dal Mezzogiorno. Il presidente della Puglia De Caro prepara un ricorso alla Corte Costituzionale a fa un appello a tutti i governatori del Sud al di là dei colori politici
Massimo Clausi
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Il Pollino brucia e Fratelli d’Italia ci vede un complotto politico. L’incredibile post dei meloniani

Il circolo di Castrovillari cita tutti gli enti del comprensorio amministrati dal centrodestra che in queste ore hanno registrato roghi e chiede di indagare fino in fondo. Bevacqua (Pd): «Parole che lasciano basiti, vergognoso alimentare suggestioni»
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Un bene confiscato da individuare per una location ad hoc oppure una sezione apposita nel museo Civico ancora non aperto. Nell'aula Pietro Battaglia non c'è unanimità sul punto ma si converge sulla volontà di valorizzare la storia dei Moti del 1970 non solo con una presidio museale ma anche con un centro studi
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Il vice presidente della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, è intervenuto nel corso dei lavori  svoltisi a palazzo Campanella e dedicati all'audizione dell'assessore regionale alla Legalità e Sicurezza Antonio Montuoro
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