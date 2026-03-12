Social
Sanità

Cardiologia Cosenza, De ...

Cardiologia Cosenza, De Salazar: «Nuove strumentazioni in arrivo»

12 marzo, 2026
Sanità in affanno

Ospedale di Cosenza, il grido d’aiuto del personale della Cardiologia: «Siamo pochi e senza strumentazioni adeguate»

Organici insufficienti, arredi rotti, macchinari obsoleti, difficoltà nei turni: infermieri e Oss scrivono al primario chiedendo un intervento rapido per poter continuare a garantire la qualità delle cure ai pazienti
Ospedale di Cosenza, il grido d’aiuto del personale della Cardiologia: «Siamo pochi e senza strumentazioni adeguate»\n
Sanità Calabria

Personale 118 ad Azienda Zero, Usb torna in piazza a Catanzaro: «Troppi aspetti poco chiari, servono garanzie per i lavoratori»

Sono riprese questa mattina in Cittadella le trattative per definire le modalità di passaggio del personale. Tra i sindacati serpeggia scetticismo e l’unione di base chiede un confronto diretto
Luana Costa
Personale 118 ad Azienda Zero, Usb torna in piazza a Catanzaro:\u00A0«Troppi aspetti poco chiari, servono garanzie per i lavoratori»\n
Ancora polemiche

Personale 118 ad Azienda Zero, il Nursing Up non sarà al tavolo delle trattative e contesta le procedure: «Vizi di forma e di legittimità»

Oggi riprenderanno gli incontri in Cittadella per definire le modalità di acquisizione dei dipendenti. Il responsabile regionale ha annunciato l’assenza. In una nota stigmatizza: «Iter provocherà caos sociale e disfunzioni nel servizio»
Redazione Attualità
Personale 118 ad Azienda Zero, il Nursing Up non sarà al tavolo delle trattative e contesta le procedure:\u00A0«Vizi di forma e di legittimità»\n
Intesa raggiunta

Il Sindacato medici italiani firma l’accordo per il passaggio ad Azienda zero: «Accolte le nostre richieste»

Soddisfatta la delegata provinciale Alessia Piperno: «Definito un solido quadro di tutele per tutti gli operatori del 118. Ora si passa ai fatti»
Redazione
Il Sindacato medici italiani firma l’accordo per il passaggio ad Azienda zero: «Accolte le nostre richieste»\n

Società

Disturbi alimentari, una emergenza sottovalutata

11 marzo 2026
Ore 19:30
Disturbi alimentari, una emergenza sottovalutata
Società

Catanzaro: al "Monte" per un pasto caldo offerto ai bisognosi

11 marzo 2026
Ore 19:30
Catanzaro: al \"Monte\" per un pasto caldo offerto ai bisognosi
Società

Economia e Lavoro

Società

Economia e Lavoro

Società

Società

Società

Economia e Lavoro

Società

Società

Buone notizie

Cardiologia dell’ospedale di Cosenza, De Salazar annuncia: «Avviato un percorso di rinnovamento del reparto»

Dopo l’articolo di LaC News24 che riportava le preoccupazioni di infermieri e Oss riguardo a strumentazioni obsolete e difficoltà organizzative, il direttore generale dell’Ao tranquillizza e mostra le novità in arrivo
Mariassunta Veneziano
12 marzo 2026
Ore 09:47
Cardiologia dell’ospedale di Cosenza, De Salazar annuncia: «Avviato un percorso di rinnovamento del reparto»\n
Sanità e innovazione

Robot umanoidi in corsia all’Annunziata di Cosenza: arrivano gli assistenti per l’igiene dei pazienti

All’ospedale di Cosenza presentati tre robot OSS destinati a supportare il personale sanitario nelle attività assistenziali dell’area di Emergenza-Urgenza
Redazione
12 marzo 2026
Ore 08:43
Robot umanoidi in corsia all’Annunziata di Cosenza: arrivano gli assistenti per l’igiene dei pazienti\n
Trattative concluse

Passaggio 118 ad Azienda Zero, c’è l’accordo: monitoraggio semestrale e possibilità di rientro nell’azienda di provenienza

Lo rende noto la Cisl Fp al termine del tavolo delle trattative che ha registrato toni anche molto accesi. «La firma è un atto di responsabilità nei confronti dei lavoratori»
Redazione
11 marzo 2026
Ore 18:27
Passaggio 118 ad Azienda Zero, c’è l’accordo:\u00A0monitoraggio semestrale e possibilità di rientro nell’azienda di provenienza\n
Presidio sanitario

Ospedale di Soverato, Alecci (Pd) denuncia: «Dieci posti letto di riabilitazione cancellati e spostati a Lamezia Terme»

Il consigliere regionale dem ha depositato una interrogazione per chiedere chiarimenti. «Pazienti costretti a viaggiare. Invece di essere potenziato l’ospedale è indebolito»
Redazione
11 marzo 2026
Ore 15:29
Ospedale di Soverato, Alecci (Pd) denuncia:\u00A0«Dieci posti letto di riabilitazione cancellati e spostati a Lamezia Terme»\n
La decisione

Nuovi ospedali, il Cdm delibera la proroga dello stato d’emergenza: ancora 12 mesi per concludere gli interventi

Il precedente provvedimento era giunto a scadenza alla fine della scorsa settimana. Con ampio anticipo la Regione aveva chiesto il prolungamento della misura emergenziale. 
Luana Costa
10 marzo 2026
Ore 17:35
Nuovi ospedali, il Cdm delibera la proroga dello stato d’emergenza: ancora 12 mesi per concludere gli interventi\n
A tu per tu

L’appello del dottore Alfonso Trimarchi: «La nostra sanità non può fare a meno del sangue, prezioso e insostituibile. Venite e donarlo»  

VIDEO | Il direttore dell’unità operativa complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale centro Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ospite negli studi del Reggino.it della nuova puntata del format, illustra la centralità di questa risorsa che può solo essere donata
Anna Foti
10 marzo 2026
Ore 17:00
L’appello del dottore Alfonso Trimarchi: «La nostra sanità non può fare a meno del sangue, prezioso e insostituibile. Venite e donarlo»\n\u00A0\n
Sul piede di guerra

Personale 118 ad Azienda Zero, sale la tensione con i sindacati: Usb di nuovo in piazza per chiedere garanzie

In un documento l’organizzazione sindacale di base affronta i nodi che attanagliano il servizio d’emergenza con la richiesta di correttivi a tutela dei lavoratori
Redazione Attualità
10 marzo 2026
Ore 15:46
Personale 118 ad Azienda Zero, sale la tensione con i sindacati: Usb di nuovo in piazza per chiedere garanzie\n
La denuncia

«Non possono operarlo in Calabria»: mamma Laura e i viaggi a Roma per Francesco

Tre viaggi al Bambino Gesù in un mese e un’attività chiusa: la lettera di una mamma calabrese al governo sulla sanità che costringe le famiglie a partire
Redazione
10 marzo 2026
Ore 15:00
«Non possono operarlo in Calabria»: mamma Laura e i viaggi a Roma per Francesco\n
Buona sanità

Polistena, radiologia con corsia preferenziale per i pazienti oncologici: esami e referti rapidi grazie alla rete con il volontariato

All’ospedale della Piana un percorso dedicato consente Tac e controlli in pochi giorni. Cordopatri: «Così riduciamo le attese e rimettiamo al centro la persona»

Redazione
9 marzo 2026
Ore 19:32
Polistena, radiologia con corsia preferenziale per i pazienti oncologici: esami e referti rapidi grazie alla rete con il volontariato
La mobilitazione

All’ospedale di Crotone è stato di agitazione: infermieri e Oss chiedono la proroga dei contratti in scadenza

Tra la fine di marzo e i primi di aprile rischiano di restare a casa 60 lavoratori. Dopo le segnalazioni e le comunicazioni ufficiali all’Asp il sindacato Nursind passa alle vie di fatto: «Risposte chiare o proseguiremo a oltranza»
Mariassunta Veneziano
9 marzo 2026
Ore 13:39
All’ospedale di Crotone è stato di agitazione: infermieri e Oss chiedono la proroga dei contratti in scadenza\n
L’intervista

Guccione (Pd): «Sanità nel caos a Cosenza, nell’Asp che vale un miliardo di euro c’è una faida tutta interna al centrodestra»

L’esponente dem sottolinea come il neo commissario De Salazar abbia di fatto commissariato gli uffici tra consulenze, task force multidisciplinare e convenzione per utilizzare il personale amministrativo dell’azienda ospedaliera: «Ma Graziano non aveva messo in piedi un modello? Occhiuto ci spieghi»
Massimo Clausi
9 marzo 2026
Ore 13:20
Guccione (Pd):\u00A0«Sanità nel caos a Cosenza, nell’Asp che vale un miliardo di euro c’è una faida tutta interna al centrodestra»\n
l'evento medico scientifico

Dal covid agli antibiotici, la lotta alla disinformazione di Matteo Bassetti: «La figura dell'infettivologo è fondamentale»

Lo specialista è intervenuto a Catanzaro, alla prima edizione congresso di Malattie infettive Magic 2026 organizzato all’Università Magna Graecia
Rossella Galati
9 marzo 2026
Ore 05:15
Dal covid agli antibiotici, la lotta alla disinformazione di Matteo Bassetti: «La figura dell'infettivologo è fondamentale»\n
Mettetevi d’accordo

Sanità Calabria, mentre Occhiuto cerca medici nel mondo l’Asp di Crotone annulla i concorsi e cancella le assunzioni

Il caso dell'avviso pubblico per quattro dirigenti medici: hanno risposto in 141 con 50 candidati risultati idonei. Dopo la firma dei contratti e a due mesi dalla conclusione delle procedure il dg Graziano ha annullato tutto in autotutela
Massimo Clausi
5 marzo 2026
Ore 18:36
Sanità Calabria, mentre Occhiuto cerca medici nel mondo l’Asp di Crotone annulla\u00A0i concorsi e cancella le assunzioni\n
LA VISITA DI DE SALAZAR

Ospedale di Praia a Mare, il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza annuncia: «Pronto il rilancio»

Vitaliano De Salazar si è espresso dopo aver passato in rassegna gli ambienti del nosocomio, compresi i reparti operanti, la postazione del 118, gli uffici, le sale operatorie oggi dismesse e altri locali che dovranno tornare ad ospitare attività, come riportato sull’ultimo atto aziendale
Francesca Lagatta
5 marzo 2026
Ore 15:44
Ospedale di Praia a Mare, il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza\u00A0annuncia: «Pronto il rilancio»\n
L’analisi

Sanità calabrese, il 118 e una storia che non cambia: il gioco infinito degli intoccabili e degli esclusi

Con Azienda Zero il meccanismo non muta: i rubinetti della spesa regionale rischiano di aprirsi ancora di più e l’esperienza insegna che spesso a beneficiarne sono sempre gli stessi nomi
Domenico Oliva
5 marzo 2026
Ore 13:57
Sanità calabrese, il 118 e una storia che non cambia: il gioco infinito degli\u00A0intoccabili e degli esclusi\n
Ricerca

Tumori, un prelievo di sangue in futuro potrà prevedere l'efficacia della chemioterapia

Lo studio guidato dall’Irst di Meldola (Forlì) su tumori alle cellule germinali. Test su 69 pazienti. Hanno contribuito alla ricerca anche Istituti della Slovacchia e dei Paesi Bassi
Redazione
5 marzo 2026
Ore 12:31
Tumori, un prelievo di sangue in futuro potrà prevedere l'efficacia della chemioterapia\n
Il dibattito

Sanità pubblica diritto universale: a Catanzaro un incontro con l’ambasciatore e la console di Cuba

Jorge Luis Cepero Aguilar e Arasay D’Angelo Pereira parteciperanno all’iniziativa organizzata nella sala concerti del Comune dall’associazione Italia-Cuba: «Mentre gli Usa esportano guerra, dall’isola caraibica si esportano diritti»
Redazione Attualità
5 marzo 2026
Ore 08:40
Sanità pubblica diritto universale: a Catanzaro un incontro con l’ambasciatore e la console di Cuba\n
Presa di posizione

Nuove postazioni d’emergenza, le associazioni escluse minacciano ricorso al Tar: «Inaccettabile, abbiamo i requisiti»

Al centro della contestazione l’affidamento del servizio di trasporto infermi. L’Asp di Cosenza ha concluso le procedure ma gli enti del terzo settore annunciano battaglia legale
Redazione
4 marzo 2026
Ore 18:53
Nuove postazioni d’emergenza, le associazioni escluse minacciano ricorso al Tar: «Inaccettabile, abbiamo i requisiti»\n
Prevenzione

Screening contro il tumore al colon, Madeo (Pd) interroga Occhiuto: «Mancano macchinari e reagenti»

Secondo la consigliera dem la situazione più critica si registra a Cosenza dove effettuare questo tipo di test sarebbe impossibile: «La prevenzione torni ad essere una priorità di questo governo regionale»
Redazione
4 marzo 2026
Ore 16:55
Screening contro il tumore al colon, Madeo (Pd) interroga Occhiuto: «Mancano macchinari e reagenti»\n
Sanità

Si è insediato il Centro regionale sangue: avrà ruolo di coordinamento e controllo della rete trasfusionale calabria

Opererà come hub in collegamento con il Centro nazionale sangue e con i Servizi trasfusionali territoriali (spoke). La direzione è stata affidata al dottor Francesco Zinno dell’Annunziata di Cosenza
Redazione
4 marzo 2026
Ore 16:42
Si è insediato il Centro regionale sangue: avrà ruolo di\u00A0coordinamento e controllo della rete trasfusionale calabria\n
