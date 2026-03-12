Cardiologia Cosenza, De Salazar: «Nuove strumentazioni in arrivo»

Organici insufficienti, arredi rotti, macchinari obsoleti, difficoltà nei turni: infermieri e Oss scrivono al primario chiedendo un intervento rapido per poter continuare a garantire la qualità delle cure ai pazienti
Oggi riprenderanno gli incontri in Cittadella per definire le modalità di acquisizione dei dipendenti. Il responsabile regionale ha annunciato l’assenza. In una nota stigmatizza: «Iter provocherà caos sociale e disfunzioni nel servizio»
Dopo l’articolo di LaC News24 che riportava le preoccupazioni di infermieri e Oss riguardo a strumentazioni obsolete e difficoltà organizzative, il direttore generale dell’Ao tranquillizza e mostra le novità in arrivo
VIDEO | Il direttore dell’unità operativa complessa di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale centro Trasfusionale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, ospite negli studi del Reggino.it della nuova puntata del format, illustra la centralità di questa risorsa che può solo essere donata
Tra la fine di marzo e i primi di aprile rischiano di restare a casa 60 lavoratori. Dopo le segnalazioni e le comunicazioni ufficiali all’Asp il sindacato Nursind passa alle vie di fatto: «Risposte chiare o proseguiremo a oltranza»
L’esponente dem sottolinea come il neo commissario De Salazar abbia di fatto commissariato gli uffici tra consulenze, task force multidisciplinare e convenzione per utilizzare il personale amministrativo dell’azienda ospedaliera: «Ma Graziano non aveva messo in piedi un modello? Occhiuto ci spieghi»
Il caso dell'avviso pubblico per quattro dirigenti medici: hanno risposto in 141 con 50 candidati risultati idonei. Dopo la firma dei contratti e a due mesi dalla conclusione delle procedure il dg Graziano ha annullato tutto in autotutela
Vitaliano De Salazar si è espresso dopo aver passato in rassegna gli ambienti del nosocomio, compresi i reparti operanti, la postazione del 118, gli uffici, le sale operatorie oggi dismesse e altri locali che dovranno tornare ad ospitare attività, come riportato sull’ultimo atto aziendale
Jorge Luis Cepero Aguilar e Arasay D’Angelo Pereira parteciperanno all’iniziativa organizzata nella sala concerti del Comune dall’associazione Italia-Cuba: «Mentre gli Usa esportano guerra, dall’isola caraibica si esportano diritti»
Secondo la consigliera dem la situazione più critica si registra a Cosenza dove effettuare questo tipo di test sarebbe impossibile: «La prevenzione torni ad essere una priorità di questo governo regionale»