Esposizione al fumo, focus su prevenzione e salute

L’assessore Pasqualina Straface richiama le Asp: certificazioni gratuite e rilasciate esclusivamente dalle strutture pubbliche. Stanziati oltre 14,7 milioni di euro per sostenere le famiglie, con contributi fino a 1.000 euro mensili
La dottoressa della postazione di Tropea denuncia equipaggi incompleti e difficoltà nei trasferimenti tra ospedali: «Ho richiesto il ricollocamento immediato, non posso più far parte di un modello organizzativo che ha dimenticato gli obiettivi che dovrebbe avere»
FSI-USAE, Nursing Up e USB chiamano alla mobilitazione gli operatori del 118 e del Pronto soccorso. Nel mirino carenze di organico, mezzi inadeguati, tempi di intervento e l’esclusione di alcune categorie dall’indennità di Pronto soccorso. Chiesto un incontro urgente al presidente Roberto Occhiuto.
VIDEO | Il governatore torna sul cantiere e annuncia per dicembre l'avvio del rivestimento esterno. La struttura prende forma, ma dopo decenni di promesse i vibonesi aspettano una data certa per l'apertura. E soprattutto medici, infermieri e oss che possano popolarlo
Stamane il confronto tra i rappresentanti dei pazienti dializzati, la Fintred, il GOM e la Direzione Generale dell'ASP di Reggio Calabria. L'associazione respinge i tempi di 6-8 mesi previsti per le soluzioni strutturali e denuncia l'estenuazione dei malati e il cedimento degli operatori sanitari, in attesa di risposte concrete dal Dipartimento Tutela della Salute della Regione
Luigi, Keti, Concetta, Pino e Rosario, insieme a decine di malati, seppur provati dalla cura notturna continuano a manifestare per i propri diritti, ma anche per quelli delle loro famiglie, tra difficoltà logistiche e nuovi acciacchi. «Quando non ce la faccio più mi chiudo nello stanzino, non voglio che mia moglie mi veda»
Da parte del dirigente dell’Azienda sanitaria apertura alle proposte del Terzo settore e impegni sul fronte del rafforzamento della sanità territoriale: «Non deve essere più il paziente a rincorrere il medico»
Il docente ordinario di Anatomia Patologica qui ed anche nell’ateneo americano Hawaii Cancer Center rafforza il legame con la sua città natale dopo il prestigioso premio per le sue ricerche ricevuto a Washington
Dal melanoma al tumore del polmone, i risultati delle nuove sperimentazioni presentati in Spagna sono promettenti. Gianfranco Filippelli, coordinatore regionale della Rete oncologica calabrese, interviene in occasione del congresso Ivas a Paola: «Speriamo di arrivare a un farmaco per tutte le neoplasie»
La morte di un bambino a New York riaccende l'attenzione sulla malattia. Nella nostra regione i contagi sono aumentati di oltre quindici volte nei primi cinque mesi del 2026. E la copertura vaccinale nazionale resta sotto la soglia di sicurezza
Cinque sessioni di approfondimento, decine di relatori tra medici, ricercatori ed esperti del settore sanitario. Al centro del confronto le nuove frontiere degli accessi venosi nei pazienti oncologici. Riflettori sul modello sviluppato dall'Oncologia dell'ospedale San Francesco e sul primo Picc Team a gestione infermieristica
Una neoformazione grande come un mandarino sotto la palpebra gli impediva la vista e rendeva dolorose le medicazioni. L'équipe di Chirurgia generale ha affrontato il delicato intervento. La figlia ringrazia medici e infermieri dell'ospedale vibonese
Giuseppe Marasco gira un video davanti al presidio e denuncia l'ennesima interruzione del servizio, con riapertura prevista lunedì sera alle 20. L'appello al commissario dell'Asp: «Servono decisioni urgenti ed efficaci, i cittadini non possono continuare a subire questi disservizi»
Il commissario straordinario è rientrato il primo ottobre dopo quasi due anni. Tra le criticità da risolvere in cima alla sua lista ci sono anche il recupero delle figure dirigenziali, il potenziamento della medicina territoriale e la riorganizzazione logistica del reparto di emergenza-urgenza. «Dobbiamo creare le condizioni perché i medici scelgano di restare a Vibo»
La consigliera regionale del Movimento Cinque Stelle interroga Occhiuto sullo stop alle prestazioni e chiede interventi straordinari per tutelare i malati più fragili: «Dove sono finiti i 4,2 milioni del Pnrr per l’Asp di Crotone?»
I lavori si concentreranno sulle ultime innovazioni nella gestione degli accessi venosi per i pazienti oncologici, il ruolo delle équipe specialistiche, l’appropriatezza dei percorsi assistenziali e l’integrazione tra competenze mediche e infermieristiche. Temi cruciali per l’evoluzione delle cure oncologiche
All’incontro di Palazzo Alvaro tracciato il bilancio sui primi sei anni di cure celullari avanzate: dalle risposte cliniche del Grande Ospedale Metropolitano all'attrazione di pazienti da fuori regione, fino ai progressi scientifici nell'oncoematologia