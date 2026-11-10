Soverato celebra i campioni dello sport calabrese

Sarà Soverato a ospitare, sabato 14 novembre, il Gran Galà dello Sport organizzato dal Coni Calabria. Circa cento gli atleti che saranno premiati per i risultati conquistati nelle competizioni nazionali e internazionali
Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto
Il pari a reti bianche contro il Gioiosa Ionica permette ai pianigiani di blindare il secondo posto a -3 dalla vetta. Il tecnico: «Orgoglioso della prestazione dei ragazzi, abbiamo dato tutto pur in emergenza fisica»
Dopo sei trasferte consecutive con almeno un gol subito, i rossoblù chiudono per la prima volta una gara lontano dal Marulla senza incassare reti. La squadra di Coppitelli conferma i progressi difensivi delle ultime settimane
Poker gialloblù al Val Gallico (2-4) e terzo risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Sasà Manganaro. Il tecnico si gode il momento ma avverte: «Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni ora, serve ancora tanta concentrazione»
I neroverdi fermano la lanciatissima Dbr Luzzi e restano a ridosso della zona playoff. Il tecnico promuove la squadra: «Bilancio assolutamente positivo, strada giusta per raggiungere la salvezza in anticipo»
Nell'undicesima giornata tris di successi per il terzetto di testa: Reggina, Sambiase e Vibonese non sbagliano un colpo. Serata no per il Praiatortora, sconfitto dal Trapani, e per i biancoverdi travolti a Milazzo