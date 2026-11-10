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Sport

Soverato celebra i campioni dello sport calabrese

Sarà Soverato a ospitare, sabato 14 novembre, il Gran Galà dello Sport organizzato dal Coni Calabria. Circa cento gli atleti che saranno premiati per i risultati conquistati nelle competizioni nazionali e internazionali

10 novembre, 2026
verso il big match

Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»

Il tecnico giallorosso elogia la squadra dopo il 2-0 al Ragusa che vale la conferma in vetta e parla anche del derby di domenica prossima: «Loro sono i più forti, ma faremo di tutto per rendergli la vita dura»
Serie D, il Sambiase si gode il primato e sfida la Reggina. Lio: «A Reggio per giocarcela, nessuno avrebbe scommesso un euro»\n
il testa-coda

Serie D, Sambiase senza freni: 2-0 al Ragusa e vetta confermata. Ora l'attesissimo scontro diretto con la Reggina

Tutto facile per i giallorossi nell'undicesima giornata: Waller e Sueva archiviano la pratica nei primi venti minuti. La squadra di mister Lio mantiene la testa della classifica in coabitazione con gli amaranto
Vincenzo Primerano
Serie D, Sambiase senza freni: 2-0 al Ragusa e vetta confermata. Ora l'attesissimo scontro diretto con la Reggina\n
pari e patta

Eccellenza, sesto utile di fila per la Deliese. Parentela: «Punto buono, ma dovevamo sfruttare le occasioni»

Il pari a reti bianche contro il Gioiosa Ionica permette ai pianigiani di blindare il secondo posto a -3 dalla vetta. Il tecnico: «Orgoglioso della prestazione dei ragazzi, abbiamo dato tutto pur in emergenza fisica»
Vincenzo Primerano
Eccellenza, sesto utile di fila per la Deliese. Parentela: «Punto buono, ma dovevamo sfruttare le occasioni»\n
Il commento

Il Cosenza ci prova, Energe non sfonda: a Monopoli finisce senza gol

I rossoblù costruiscono occasioni ma non trovano il guizzo decisivo. Rizzo risponde presente, Palmieri costretto al cambio dopo uno scontro di gioco
Redazione
Il Cosenza ci prova, Energe non sfonda: a Monopoli finisce senza gol\n

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10 novembre 2026
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10 novembre 2026
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L’intervista

Promozione B, Pizzo col vento in poppa per il derby. Marrello: «Il nostro segreto è il gruppo, col Capo Vaticano una gara speciale»

Undici punti in nove giornate e una difesa bunker al "Tucci": il calciatore napitino presenta la sfida di campionato e traccia il bilancio dopo un avvio stagionale oltre le aspettative
Vincenzo Primerano
10 novembre 2026
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Promozione B, Pizzo col vento in poppa per il derby. Marrello: «Il nostro segreto è il gruppo, col Capo Vaticano una gara speciale»\n
Il riconoscimento

Rino Gattuso primo vincitore del Premio Ernesto Corigliano istituito da Assoallenatori

La consegna il 16 novembre a Coverciano. Dal prossimo anno la manifestazione si svolgerà in Calabria in forma itinerante tra le diverse province 
10 novembre 2026
Ore 11:19
Rino Gattuso primo vincitore del Premio Ernesto Corigliano istituito da Assoallenatori\n
Sul podio

Campionato regionale interregionale Libertas, l’asd Karate Club Reggio Calabria prima classificata

Guidata dai Maestri Santi Trimboli e dalle figlie Margherita e Federica Trimboli l’associazione si conferma protagonista della competizione organizzata dal comitato Libertas Sicilia
10 novembre 2026
Ore 10:27
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La puntata

La Vibonese non si ferma più e mette nel mirino la vetta: se ne parla a "Pianeta Rossoblù" con mister Fanello e Ledesma

Martedì alle 14 su LaC On Air (canale 17) torna l'appuntamento con la trasmissione condotta da Vincenzo Primerano. In studio l'ex tecnico del club e il centrocampista
Redazione
10 novembre 2026
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La Vibonese non si ferma più e mette nel mirino la vetta: se ne parla a \"Pianeta Rossoblù\" con mister Fanello e Ledesma\n
Difesa ritrovata

Cosenza, a Monopoli arriva il primo clean sheet esterno: la difesa ritrova solidità

Dopo sei trasferte consecutive con almeno un gol subito, i rossoblù chiudono per la prima volta una gara lontano dal Marulla senza incassare reti. La squadra di Coppitelli conferma i progressi difensivi delle ultime settimane
Alessandro Storino
10 novembre 2026
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L’evento

Gran Galà dello Sport a Soverato, cento atleti calabresi da premiare: special guest Massimo Mauro

Sabato 14 novembre al Teatro Comunale la manifestazione del Coni Calabria. Scopelliti: «Vogliamo dare risalto ai sacrifici degli atleti». Il sindaco Vacca: «La nostra città investe nello sport»
Giampaolo Cristofaro
9 novembre 2026
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Ci mette la faccia

Catanzaro all’ultimo posto, Iemmello non cerca scuse: «Guardiamo in faccia la realtà, no agli alibi e tutti dietro a Mignani»

Il capitano ospite a "11 in Campo Giallorossi" su LaC TV analizza la crisi dopo la sconfitta col Cesena: «Siamo in grande difficoltà, ma abbiamo il tempo per rimediare. Io primo responsabile»
Vincenzo Primerano
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Ore 15:52
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il trionfo

Karate, la Virtus Vibo Valentia illumina i Regionali Fijlkam: Arturo Stefano è campione degli esordienti

Brillante prova collettiva per la società vibonese che ha visto scendere sul tatami sei suoi atleti: un oro, un bronzo e tanti piazzamenti
Vincenzo Primerano
9 novembre 2026
Ore 15:02
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segnali di crescita

Promozione B, il Melito vede la luce a Gallico. Manganaro frena: «Col lavoro ne usciremo, ma piedi per terra»

Poker gialloblù al Val Gallico (2-4) e terzo risultato utile consecutivo per i ragazzi di mister Sasà Manganaro. Il tecnico si gode il momento ma avverte: «Non eravamo brocchi prima e non siamo fenomeni ora, serve ancora tanta concentrazione»
Vincenzo Primerano
9 novembre 2026
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bilancio positivo

Eccellenza, la Palmese rallenta la capolista. Brasile: «Lo 0-0 non racconta la gara, poteva finire anche 4-4»

I neroverdi fermano la lanciatissima Dbr Luzzi e restano a ridosso della zona playoff. Il tecnico promuove la squadra: «Bilancio assolutamente positivo, strada giusta per raggiungere la salvezza in anticipo»
Vincenzo Primerano
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Serie A2

Domotek Volley Reggio sconfitta al palaCalafiore da Gioia del Colle dopo una sfida infinita

Nel prossimo turno, domenica alle ore 16, gli amaranto cercheranno il riscatto sul difficilissimo campo del Fano
Redazione
9 novembre 2026
Ore 07:10
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Serie B nazionale

Poker di vittorie in trasferta, la Myenergy vince anche a Vicenza

I neroarancio di coach Carrea espugnano il palaGoldoni e battono gli avversari 57-64
9 novembre 2026
Ore 07:04
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Buon momento

Cosenza, periodo incoraggiante: sono 8 punti nelle ultime 5 partite

Dopo un avvio disastroso, la squadra di Coppitelli mostra finalmente segnali di crescita. Il rendimento è cambiato, ma la classifica rimane complicatissima. I rossoblù adesso sembrano crederci davvero
Alessandro Storino
9 novembre 2026
Ore 06:01
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L’analisi

La Vibonese vola alto però mister Marra resta con i piedi per terra: «Vittoria a Favara importante, ma voglio di più»

Il tecnico rossoblù si gode il terzo successo consecutivo e il -2 dalla vetta, ma tiene la guardia alta: «Non è ancora la Vibonese che desidero. Corsa primato? Se ne parla al girone di ritorno»
Vincenzo Primerano
8 novembre 2026
Ore 18:45
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le partite

Serie D (Girone I): le calabresi ruggiscono in vetta, ma Vigor Lamezia e Praiatortora vanno ko

Nell'undicesima giornata tris di successi per il terzetto di testa: Reggina, Sambiase e Vibonese non sbagliano un colpo. Serata no per il Praiatortora, sconfitto dal Trapani, e per i biancoverdi travolti a Milazzo
Vincenzo Primerano
8 novembre 2026
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Travolgenti

Serie D, Vibonese inarrestabile: Castrum Favara battuto (1-2) e ottavo risultato utile centrato

I rossoblù conquistano la terza vittoria di fila con il successo firmato da Marsico e Cosendey. La squadra di Marra si consolida al terzo posto, a sole due lunghezze da Reggina e Sambiase
Vincenzo Primerano
8 novembre 2026
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serie D

Alla Reggina basta un tempo, Magrassi e Rossetti trascinano gli amaranto a Enna: 0-3

La squadra di Marchionni archivia la pratica siciliana nei primi 45 minuti e consolida il primato in classifica
Ilario Balì
8 novembre 2026
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La parabola

Sassuolo, Aquilani verso l’esonero: pochi mesi fa il sogno  Serie A sfiorato con il Catanzaro

Meno di sei mesi dopo la finale playoff con i giallorossi, l’allenatore rischia di lasciare la panchina neroverde dopo undici giornate
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punto esterno

Promozione B, il Siderno colleziona il quarto risultato utile di fila, ma Silvano recrimina: «Pari stretto e rigore solare negato»

Il tecnico biancoazzurro valuta positivamente lo 0-0 di Pizzo ma striglia i suoi sotto porta: «Creiamo tanto ma dobbiamo essere più cinici. Salvezza? Sono tranquillo e fiducioso»
Vincenzo Primerano
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Myenergy Reggio Calabria oggi a Vicenza per la settima sfida stagionale

Neroarancio in trasferta per ritrovare il successo. Palla a due alle 18
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