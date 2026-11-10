Attacchi hacker, Ministro Piantedosi: «Nessun allarme»
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato per oggi il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere degli incessanti attacchi hacker degli ultimi giorni. Ma ieri, in occasione del suo arrivo a Diamante, ha fatto sapere che al momento non c'è alcun allarme sicurezza.
Il sindaco di Corigliano Rossano rompe il silenzio dopo le tensioni degli ultimi giorni e ammette di aver valutato l’addio alla politica. Poi il messaggio alla sua comunità: «Mi inchioda il dovere che ho verso la mia gente, abbiamo ancora tante cose da fare»
A Palazzo Alvaro in scena un'iniziativa ideata nell'agosto 2025 da Giuseppe Ranuccio e sbloccata dal Sindaco metropolitano Cannizzaro per rafforzare la tutela della salute, la prevenzione e la sicurezza nelle attività sportive
L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia contesta la distribuzione delle risorse per il triennio 2026-2028: «Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale». Nel mirino anche Azienda Zero, le graduatorie e il futuro dei medici cubani
Il componente della segreteria regionale di Forza Italia solleva dubbi sulla nomina del presidente, sulle autorizzazioni per il doppio incarico e sulla governance della finanziaria regionale. Chiama in causa la magistratura contabile e chiede di verificare compensi e responsabilità
Tutti i capigruppo di minoranza firmano l'interrogazione presentata da Elisa Scutellà. Nel mirino la concentrazione di ruoli tra Arrical, Sacal, Sacal Ground Handling e la Presidenza della Regione: chi ha autorizzato gli incarichi?
Dopo la cerimonia di ieri mattina a cui ha preso parte il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, l’ex primo cittadino ed ex parlamentare Ernesto Magorno ha diffuso una nota per sottolineare che l’iter per la realizzazione del presidio di legalità in località Cirella è cominciato durante il suo mandato
Dalle grandi partecipate pubbliche agli organismi di vigilanza, ecco la rete di incarichi riconducibili al Carroccio. Mentre i sondaggi ridimensionano il partito, il vicepremier consolida la propria presenza nelle istituzioni tra i casi Anac e Consob. Chi garantisce l’autonomia dello Stato quando i partiti ne occupano i vertici?
Come denunciato dall’ex assessore regionale Silvio Greco la legge voluta dal Governo Draghi per permettere ai pescatori di smaltire i rifiuti non ha mai trovato attuazione, però gli italiani pagano una tassa per il funzionamento di una norma che non c’è
Il ministro dell'Agricoltura annuncia la destinazione della maggior parte delle risorse al Mezzogiorno, dove in alcune aree ha chiuso oltre il 40% delle aziende agricole. Tra le priorità innovazione, tutela del reddito e concorrenza equa con i Paesi extraeuropei
Nell’intervista al Sole 24 Ore il presidente del Movimento 5 Stelle delinea la propria alternativa economica al governo Meloni: meno tasse sul lavoro, investimenti produttivi, giustizia fiscale e un fondo sovrano da 100 miliardi. Dietro le proposte prende forma l’ambizione di un ex premier che vuole trasformare l’esperienza di governo in una nuova prospettiva politica per il Paese.
Centinaia di persone, esponenti della politica e amministratori in piazza dopo gli otto giorni ai domiciliari. Il sindaco risponde duramente a Bignami e Lollobrigida: «Hanno provato a diffamare un'intera comunità e una regione»
Una sala affollata e una presenza significativa di giovani per il debutto pubblico del nuovo movimento. Dal tavolo degli interventi la scelta di partire dal civismo e dalle idee, rinviando a una fase successiva la definizione della candidatura
Nel suo ultimo libro l’ex consigliere regionale ripercorre dieci anni di esperienza in Consiglio e riflette sul futuro del regionalismo, sull’autonomia differenziata e sulla necessità di garantire diritti uguali in tutto il Paese. Al centro anche lo spopolamento, le aree interne, Montagna solidale e South Working