Un'azienda per i presidi montani, proposta ammissibile
È stata dichiarata ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare che punta a istituire una nuova azienda ospedaliera cui affidare la gestione dei presidi ospedalieri montani. Adesso spetterà al consiglio regionale valutarne la reale fattibilità.
"Non sei sola" è la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Ernesto Alecci, che punta a offrire un sostegno concreto alle donne nella fase pre e post partum. La presentazione ufficiale al Comune di Soverato.