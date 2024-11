Video in evidenza

Daisy, la nonna creata con l'IA che combatte le truffe telefoniche

È stata sviluppata con l'intelligenza artificiale dalla società telefonica O2: nel Regno Unito ecco Nonna Daisy, una nuova trovata per combattere le truffe telefoniche. Progettata per rispondere alle chiamate dei truffatori, Daisy li intrattiene in conversazioni lunghe e senza senso, facendo perdere loro tempo prezioso. Come mostra il video, le telefonate si trasformano spesso in siparietti assurdi con i truffatori che finiscono anche per perdere la pazienza. Daisy risponde alle chiamate 24 ore su 24, con l'obiettivo di intrattenere il più possibile questi criminali e fare in modo che essi abbiano meno tempo per ingannare persone reali.