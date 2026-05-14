Bandiere Blu 2026, boom Calabria: quattro new entry e secondo posto in Italia

Melissa

Melissa si conferma tra le località calabresi insignite della Bandiera Blu, rinnovando un riconoscimento che certifica la qualità delle acque, l’attenzione alla sostenibilità ambientale e il livello dei servizi turistici offerti sul territorio. La località crotonese, con la frazione marina di Torre Melissa, continua a rappresentare una meta apprezzata da chi cerca un turismo più raccolto e rilassato, lontano dai grandi flussi ma capace di offrire un’esperienza balneare di qualità.

Il tratto di costa premiato è quello di Torre Melissa, località che negli anni ha consolidato la propria vocazione turistica grazie a un mare limpido, spiagge accoglienti e un contesto paesaggistico di forte suggestione. A dominare il panorama è la storica torre aragonese affacciata sul mare, simbolo identitario del territorio e testimonianza di un passato legato al sistema difensivo costiero della Calabria. Un elemento che contribuisce a rendere immediatamente riconoscibile il profilo della località e ad arricchire l’esperienza dei visitatori.

Melissa si colloca nel cuore della Costa dei Saraceni, uno dei tratti più caratteristici del litorale crotonese, noto per la bellezza naturale, le lunghe distese costiere e la presenza di antiche torri di avvistamento che raccontano la storia del territorio. Qui il mare trasparente e le spiagge chiare offrono una proposta balneare particolarmente apprezzata da famiglie e turisti in cerca di tranquillità, in un contesto che ha saputo preservare una forte connessione con l’ambiente.

Determinante per il riconoscimento è anche il lavoro svolto sul fronte della valorizzazione del territorio e della qualità dell’accoglienza, con strutture ricettive e servizi orientati a un turismo sostenibile e rispettoso del paesaggio. Melissa ha infatti costruito negli anni un modello turistico fondato sulla qualità più che sulla quantità, valorizzando il proprio patrimonio naturale e culturale.

Ma il territorio offre anche opportunità che vanno oltre il mare. La posizione strategica consente infatti di raggiungere facilmente l’entroterra, con itinerari che conducono verso la Sila e i borghi rurali del Crotonese, ampliando l’offerta per chi desidera un’esperienza che unisca balneazione, natura e scoperta del territorio.

Il rinnovo della Bandiera Blu conferma così Melissa tra le mete più interessanti della costa ionica calabrese, ideale per chi cerca un turismo slow capace di coniugare mare, storia, sostenibilità e autenticità.