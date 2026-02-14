Social
Cronaca
14 febbraio, 2026
Maltempo estremo

Ciclone Nils, in Calabria anche l’agricoltura è in ginocchio: campi e colture inondati da Reggio a Cosenza

I danni maggiori sulla fascia tirrenica: danni a molte strutture aziendali e coltivazioni compromesse. Ecco il quadro tracciato da Coldiretti tra esondazioni di fiumi e torrenti, frane e interruzioni della viabilità
Ciclone Nils, in Calabria anche l’agricoltura è in ginocchio: campi e colture inondati da Reggio a Cosenza\n
L’inchiesta

Sistema Scorcia, annullato il sequestro di beni al medico della Dulbecco Eugenio Garofalo

L’accusa ipotizza i reati di truffa e falsità ideologica. Secondo la ricostruzione avrebbe esercitato attività libero professionale in strutture private. Il Riesame ha accolto le tesi della difesa 
Redazione Cronaca
Sistema Scorcia, annullato il sequestro di beni al medico della Dulbecco Eugenio\u00A0Garofalo\n
La sentenza

Bancarotta fraudolenta: condannato Mario Occhiuto per tre capi d'accusa

La Cassazione ha accolto solo uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa riguardante l’ipotesi di reato di bancarotta impropria per mancato adempimento del debito tributario. Per ora non decade da senatore
Antonio Alizzi
Bancarotta fraudolenta: condannato\u00A0Mario Occhiuto per tre capi d'accusa\n
Stivali nel fango

Tortora, magazzini allagati: volontari della Protezione Civile al lavoro per le operazioni di svuotamento

Due squadre del settore idrogeologico sono impegnate nelle operazioni di svuotamento di abitazioni, garage e scantinati. Interventi per l’aspirazione dell’acqua, la rimozione di detriti e la messa in sicurezza degli ambienti colpiti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi
Francesca Lagatta
Tortora, magazzini allagati:\u00A0volontari della Protezione Civile al lavoro per le operazioni di svuotamento\n

Situazione complessa

Cassano allo Ionio, Iacobini ordina l’evacuazione del centro nautico ai Laghi di Sibari: «Frattura di 50 metri sull’argine»

Dopo il COC con Protezione civile regionale e comunale, il sindaco annuncia lo sgombero precauzionale di tutte le abitazioni nell’area: l’acqua del Crati si riversa nei Laghi. Lavori in somma urgenza per riparare
Redazione
14 febbraio 2026
Ore 16:22
Cassano allo Ionio, Iacobini ordina l’evacuazione del centro nautico ai Laghi di Sibari: «Frattura di 50 metri sull’argine»\n
L’esondazione del Crati

Monsignor Savino visita le zone alluvionate di Cassano: «Un dolore che ferisce l'anima di questa terra laboriosa»

Il vescovo e vicepresidente Cei alle comunità colpite dal maltempo: «Non siete soli. La Chiesa, le parrocchie, i sacerdoti, i volontari e tutte le persone di buona volontà stanno cercando di far sentire la vicinanza della comunità cristiana»
Redazione Cronaca
14 febbraio 2026
Ore 15:52
Monsignor Savino visita le zone alluvionate di Cassano:\u00A0«Un dolore che ferisce l'anima di questa terra laboriosa»\n
Ciclone Nils

Il Crati travolge case e terreni agricoli, il Comune di Cassano chiede lo stato di emergenza

La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo con cui si sollecita la dichiarazione immediata «per consentire l'attivazione di interventi urgenti e straordinari, l'utilizzo di poteri e mezzi speciali e il reperimento delle risorse necessarie alla messa in sicurezza delle aree colpite e all'assistenza della popolazione»
Redazione Cronaca
14 febbraio 2026
Ore 15:09
Il Crati travolge case e terreni agricoli, il Comune di Cassano chiede lo stato di emergenza\n
Scontro sul referendum

Le frasi di Gratteri sul Sì spaccano il Paese, Frustaci: «Con la riforma difficile indagare sui colletti bianchi»

Dal comunicato di sostegno al procuratore di Napoli firmato da 20 consiglieri del Csm all’avversione di 51 magistrati (che lo chiamano «signor Gratteri»). Con il magistrato si schierano anche 50 associazioni. Unicost: «Sulle questioni della giustizia possono convergere interessi opachi»
Alessia Truzzolillo
14 febbraio 2026
Ore 14:59
Le frasi di Gratteri sul Sì spaccano il Paese,\u00A0Frustaci: «Con la riforma difficile indagare sui colletti bianchi»\n
la città di San francesco

Ciclone Nils, fiumi esondati e lungomare chiuso a Paola. Il sindaco: «Nessuno resterà indietro»

Situazione critica dopo le piogge: sospeso il mercato e interdetto il lungomare. Attivo il Centro operativo comunale
Francesca Lagatta
14 febbraio 2026
Ore 14:26
Ciclone Nils, fiumi esondati e lungomare chiuso a Paola. Il sindaco: «Nessuno resterà indietro»\n
Inchiesta del Ros

Catanzaro, “spiate” per conto di Paoletti in cambio dell’assunzione di un parente: ispettore di polizia ai domiciliari

Nei guai Simone Cortese, accusa di corruzione dalla Procura del capoluogo. L’agente avrebbe ricevuto sconti nei supermercati dell’imprenditore in cambio di controlli sulle targhe di alcuni veicoli
Ale. Tru.
14 febbraio 2026
Ore 13:35
Catanzaro,\u00A0“spiate” per conto di Paoletti\u00A0in cambio dell’assunzione di un parente: ispettore di polizia ai domiciliari\n
Selfie con i soccorritori

Incidente sull’A2 tra Vazzano e Gerocarne per il cantante Angelo Famao: un tir ha stretto la sua auto contro il guardrail, tragedia sfiorata

A bordo della vettura, oltre al famoso interprete neomelodico, c’erano altre tre persone. Per tutti solo lievi contusioni ma tanta paura per un incidente che poteva avere conseguenze drammatiche
Redazione
14 febbraio 2026
Ore 13:28
Incidente sull’A2 tra Vazzano e Gerocarne per il cantante Angelo Famao: un tir ha stretto la sua auto contro il guardrail, tragedia sfiorata\n
La decisione

Inchiesta Perseo, riqualificato il reato per Franco Trovato: da estorsione in minaccia

Secondo giudizio d’appello dopo il rinvio disposto dalla Cassazione. La Corte d’Appello ha rideterminato la pena in quattro anni di reclusione
Redazione Cronaca
14 febbraio 2026
Ore 13:11
Inchiesta Perseo, riqualificato il reato per Franco Trovato: da estorsione in minaccia\n
le conseguenze

Il maltempo compromette (anche) colture e infrastrutture rurali, Confagricoltura Calabria: «Perdite gravissime»

Piogge, esondazioni e vento hanno sommerso terreni e distrutto coltivazioni in tutta la regione: i danni più ingenti nella Sibaritide e nella Piana di Gioia Tauro. Il presidente Alberto Statti: «Occorre intervento immediato»
Redazione
14 febbraio 2026
Ore 11:21
Il maltempo compromette (anche) colture e infrastrutture rurali, Confagricoltura Calabria:\u00A0«Perdite gravissime»\n
è Emergenza

Sibaritide sott’acqua dopo il ciclone Nils, le immagini dell’alluvione: Tarsia sommersa, allagato il Museo archeologico

Le immagini dall’alto mostrano l’entità dei danni. Soccorritori al lavoro per mettere in sicurezza persone, abitazioni e salvare animali intrappolati
Francesco Roberto Spina
14 febbraio 2026
Ore 10:21
Sibaritide sott’acqua dopo il ciclone Nils,\u00A0le immagini dell’alluvione: Tarsia sommersa, allagato il Museo archeologico\n
Tragedia sfiorata

Incidente in autostrada all’altezza di Vazzano: camion perde una ruota che travolge un’auto con 4 persone a bordo

È accaduto questa notte in galleria nei pressi dello svincolo. L’impatto ha causato un ferito che ha riportato una vasta lacerazione frontale e un possibile trauma cranico
14 febbraio 2026
Ore 09:09
Incidente in autostrada all’altezza di Vazzano: camion perde una ruota che travolge un’auto con 4 persone a bordo\n
Le testimonianze

L’assedio del Crati, la notte infinita (e al freddo) degli sfollati a Sibari: «Siamo rovinati, dove sono le istituzioni?»

Il boato del fiume ha travolto contrada Lattughelle e i Laghi di Sibari, sommergendo le abitazioni e minacciando il patrimonio storico. Famiglie evacuate sfidano il gelo e fanno i conti con la rabbia mentre i volontari lottano contro la corrente
Franco Sangiovanni
14 febbraio 2026
Ore 08:17
L’assedio del Crati,\u00A0la notte infinita (e al freddo) degli sfollati a Sibari: «Siamo rovinati, dove sono le istituzioni?»\n
I danni del maltempo

Il Crati esonda, fiume di acqua e fango nella Sibaritide: «Viviamo nel terrore, qualcuno deve pagare»

Stalle sommerse in diverse contrade di Corigliano Rossano ed a Tarsia, protesta contro manutenzione assente e gestione della diga dopo piogge intense. Un allevatore: «Dal 2014 parlano di lavori. Cosa è stato fatto?»
Matteo Lauria
14 febbraio 2026
Ore 07:17
Il Crati esonda, fiume di acqua e fango nella Sibaritide: «Viviamo nel terrore, qualcuno deve pagare»\n
La sentenza

Lamezia, le cene elettorali 15 anni fa ma il conto (salato) arriva adesso: Talarico deve 40mila euro al proprietario di un locale

Lungo processo prima del verdetto per il caso che finì anche a Le Iene: determinanti le testimonianze che hanno indicato l’ex presidente del Consiglio regionale quale organizzatore degli eventi
Redazione Cronaca
14 febbraio 2026
Ore 06:14
Lamezia, le\u00A0cene\u00A0elettorali\u00A015 anni fa ma il conto (salato) arriva adesso: Talarico deve 40mila euro al proprietario di un locale\n
Maltempo in Calabria

Il Crati sfonda gli argini in tre punti, notte da incubo nella Sibaritide. La rabbia di Stasi: «Si poteva evitare»

Il sindaco di Corigliano Rossano: «C’è rabbia, fondi fermi da anni per la messa in sicurezza». Disagi anche a Cassano all’Ionio, Iacobini: «È il mio cuore il paese più straziato»
Francesco Roberto Spina
14 febbraio 2026
Ore 06:07
Il Crati sfonda gli argini in tre punti, notte da incubo nella Sibaritide. La rabbia di Stasi: «Si poteva evitare»\n
Ciclone Nils

Il fiume spezza la ferrovia Cosenza-Catanzaro: a rischio lavori da decine di milioni mentre il Reventino agonizza

La piena dell’Amato a Decollatura scava sotto il nuovo rilevato ferroviario e resetta lavori e speranze di futuro per una delle aree interne dimenticate della Calabria. Gli smottamenti sulla provinciale per il capoluogo e le frane spaventose tra Tiriolo e Marcellinara sono un colpo tremendo per comunità isolate
Pablo Petrasso
14 febbraio 2026
Ore 05:15
Il fiume spezza la ferrovia Cosenza-Catanzaro: a rischio lavori da decine di milioni\u00A0mentre il Reventino agonizza\n
Tragica vicenda

San Valentino di dolore, un anno senza Raffaele Sicari il 26enne di Vibo morto sul lavoro: «Mio figlio amava la vita, vogliamo giustizia»

Il giovane di San Pietro, frazione di Vibo Valentia, morì il 14 febbraio 2025 dopo essere caduto da un cestello elevatore urtato da un camion di passaggio e tre giorni di agonia in ospedale a Siracusa. La madre Anna racconta la tragedia: «Era un ragazzo splendido. Non doveva finire così»
Cristina Iannuzzi
14 febbraio 2026
Ore 05:15
San Valentino di dolore, un anno senza Raffaele Sicari il 26enne di Vibo morto sul lavoro: «Mio figlio amava la vita, vogliamo giustizia»\n
Incidente stradale

Paura in centro a Vibo Valentia: pedone travolto su Viale Kennedy, trasportato allo Jazzolino

L'incidente si è verificato intorno alle 19. Sul posto la Polizia per le indagini del caso e i sanitari del 118 
C. I.
13 febbraio 2026
Ore 19:29
Paura in centro a Vibo Valentia: pedone travolto su Viale Kennedy, trasportato allo Jazzolino\n
Comunità in lutto

Scalea in lacrime per Francesca Nepita: ultimo saluto alla ragazza morta dopo il parto a Lagonegro

Migliaia di persone ai funerali della 36enne deceduta in Basilicata. Lutto cittadino nella cittadina tirrenica e a Santa Maria del Cedro
Francesca Lagatta
13 febbraio 2026
Ore 18:46
Scalea in lacrime per Francesca Nepita: ultimo saluto alla ragazza morta dopo il parto a Lagonegro\n
L’allarme

Maltempo in Sibaritide, cedono gli argini del Crati a Corigliano Rossano: evacuate diverse abitazioni

Il sindaco Flavio Stasi ordina l’allontanamento «precauzionale ed urgente» di Thurio, Foggia e Ministalla. Vigili del Fuoco, Protezione civile e 118 sul posto per soccorsi e monitoraggio
F.R.S.
13 febbraio 2026
Ore 18:41
Maltempo in Sibaritide, cedono gli argini del Crati a Corigliano Rossano: evacuate diverse abitazioni\n
