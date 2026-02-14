Ciclone Nils, in Calabria anche l’agricoltura è in ginocchio: campi e colture inondati da Reggio a Cosenza

I danni maggiori sulla fascia tirrenica: danni a molte strutture aziendali e coltivazioni compromesse. Ecco il quadro tracciato da Coldiretti tra esondazioni di fiumi e torrenti, frane e interruzioni della viabilità
La Cassazione ha accolto solo uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa riguardante l’ipotesi di reato di bancarotta impropria per mancato adempimento del debito tributario. Per ora non decade da senatore
Due squadre del settore idrogeologico sono impegnate nelle operazioni di svuotamento di abitazioni, garage e scantinati. Interventi per l’aspirazione dell’acqua, la rimozione di detriti e la messa in sicurezza degli ambienti colpiti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi
Dopo il COC con Protezione civile regionale e comunale, il sindaco annuncia lo sgombero precauzionale di tutte le abitazioni nell’area: l’acqua del Crati si riversa nei Laghi. Lavori in somma urgenza per riparare
Il vescovo e vicepresidente Cei alle comunità colpite dal maltempo: «Non siete soli. La Chiesa, le parrocchie, i sacerdoti, i volontari e tutte le persone di buona volontà stanno cercando di far sentire la vicinanza della comunità cristiana»
La Giunta ha deliberato un atto di indirizzo con cui si sollecita la dichiarazione immediata «per consentire l'attivazione di interventi urgenti e straordinari, l'utilizzo di poteri e mezzi speciali e il reperimento delle risorse necessarie alla messa in sicurezza delle aree colpite e all'assistenza della popolazione»
Dal comunicato di sostegno al procuratore di Napoli firmato da 20 consiglieri del Csm all’avversione di 51 magistrati (che lo chiamano «signor Gratteri»). Con il magistrato si schierano anche 50 associazioni. Unicost: «Sulle questioni della giustizia possono convergere interessi opachi»
Piogge, esondazioni e vento hanno sommerso terreni e distrutto coltivazioni in tutta la regione: i danni più ingenti nella Sibaritide e nella Piana di Gioia Tauro. Il presidente Alberto Statti: «Occorre intervento immediato»
Il boato del fiume ha travolto contrada Lattughelle e i Laghi di Sibari, sommergendo le abitazioni e minacciando il patrimonio storico. Famiglie evacuate sfidano il gelo e fanno i conti con la rabbia mentre i volontari lottano contro la corrente
Stalle sommerse in diverse contrade di Corigliano Rossano ed a Tarsia, protesta contro manutenzione assente e gestione della diga dopo piogge intense. Un allevatore: «Dal 2014 parlano di lavori. Cosa è stato fatto?»
La piena dell’Amato a Decollatura scava sotto il nuovo rilevato ferroviario e resetta lavori e speranze di futuro per una delle aree interne dimenticate della Calabria. Gli smottamenti sulla provinciale per il capoluogo e le frane spaventose tra Tiriolo e Marcellinara sono un colpo tremendo per comunità isolate
Il giovane di San Pietro, frazione di Vibo Valentia, morì il 14 febbraio 2025 dopo essere caduto da un cestello elevatore urtato da un camion di passaggio e tre giorni di agonia in ospedale a Siracusa. La madre Anna racconta la tragedia: «Era un ragazzo splendido. Non doveva finire così»