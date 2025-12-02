Cronaca

Attentato incendiario a Gioia Tauro: ecco il video shock

Riteneva di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro relativo all'attività del cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile della città della Piana. Per questo venerdì scorso ha appiccato due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Prima ha dato fuoco a un container adibito a deposito attrezzi che si trovava all'interno del cantiere. Subito dopo, con la propria auto, ha raggiunto l'ufficio tributi del Comune e, davanti alle telecamere dell'amministrazione, ha cosparso i locali di benzina durante l'orario di apertura al pubblico. L'incendio, documentato da queste immagini, ha provocato significativi danni alla struttura nonché l'evacuazione dei dipendenti.