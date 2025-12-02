Attentato incendiario a Gioia Tauro: ecco il video shock
Riteneva di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro relativo all'attività del cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile della città della Piana. Per questo venerdì scorso ha appiccato due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Prima ha dato fuoco a un container adibito a deposito attrezzi che si trovava all'interno del cantiere. Subito dopo, con la propria auto, ha raggiunto l'ufficio tributi del Comune e, davanti alle telecamere dell'amministrazione, ha cosparso i locali di benzina durante l'orario di apertura al pubblico. L'incendio, documentato da queste immagini, ha provocato significativi danni alla struttura nonché l'evacuazione dei dipendenti.
Lo denuncia il Sappe sottolineando criticità provocate dal sovraffollamento e le difficili condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria: «Turni anche di 10 ore e personale sotto organico»
L’episodio dopo gli incendi dolosi della scorsa estate. La denuncia di Libera: «Colpito anche è il grande valore etico e morale che sta dietro alla confisca dei beni e al loro riutilizzo a fini pubblici e sociali»
La prima ricostruzione del colpo messo a segno nella galleria dell’A2 tra Scilla e Bagnara. Le auto bruciate per delimitare l’area del blitz, il furgone bloccato e l’assalto per portare via il denaro destinato al pagamento di tredicesime e pensioni
Gli inquirenti chiariscono i dettagli del duplice atto incendiario. Il procuratore Crescenti: «Non è un reato di ’ndrangheta e l’uomo non ha disturbi mentali». Il questore La Rosa: «Reazione sconsiderata». Il sindaco Scarcella ringrazia le forze dell'ordine «per la tempestività e vicinanza»
La donna, 50-55 anni, camminava a piedi in pigiama lungo la strada a scorrimento veloce. L’investitore si è fermato a prestare soccorso. La Polizia locale: «Ancora nessun documento, salma a disposizione dell’autorità giudiziaria»
Comminate pene severe per i vertici delle cosche Catarisano e Bruno. I collaboratori Mirarchi e Danieli riconosciuti colpevoli dell’attentato al politico. Assolto dall’accusa di concorso esterno l’imprenditore Paolo Bova
A Gioia Tauro rubati quintali di arance biologiche destinate alla distribuzione. Preoccupazione della cooperativa e dura presa di posizione del Pd, che denuncia un tentativo di piegare un’esperienza simbolo di riscatto territoriale
Arriva l’ok della Corte Suprema: il presidente Petro dovrà firmare l'ordine di trasferimento. L’arresto di Emanuele Gregorini rientra nell’operazione Armageddon: per gli inquirenti è il principale referente delle mafie in America Latino
L’ex magnifico di Messina in missione a Valencia per questioni scientifiche (sulla carta), ma secondo l’inchiesta avrebbe partecipato a gare equestri, alloggiando in hotel a spese dell’università. Fatture e foto nel mirino della Finanza
L'incendio delle auto con cui i rapinatori hanno bloccato la corsia nord dell’autostrada ha interessato anche il furgone che trasportava circa due milioni di euro. Gli investigatori: «Banditi hanno agito con sperimentata capacità e determinazione»
Preso di mira un mezzo blindato della società Sicurtransport. Nel corso della rapina esplosi alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Traffico bloccato
VIDEO | Una banda ha preso di mira un mezzo blindato con centinaia di migliaia di euro; sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Per i veicoli leggeri uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in A2 allo svincolo di Bagnara. Stoccaggio dei mezzi pesanti presso lo svincolo di Campo Calabro
I fatti riguardano la ristrutturazione di un condominio che pur non ultimata secondo le previsioni, ha illecitamente fornito il presupposto alla società incaricata dei lavori di ricavarne l’intero corrispettivo. Chiuse le indagini preliminari a carico di tre persone