Cronaca
Attentato incendiario a Gioia Tauro: ecco il video shock

Riteneva di aver subito un torto dal Comune di Gioia Tauro relativo all'attività del cantiere edile che sta realizzando la nuova pista ciclabile della città della Piana. Per questo venerdì scorso ha appiccato due incendi dolosi a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Prima ha dato fuoco a un container adibito a deposito attrezzi che si trovava all'interno del cantiere. Subito dopo, con la propria auto, ha raggiunto l'ufficio tributi del Comune e, davanti alle telecamere dell'amministrazione, ha cosparso i locali di benzina durante l'orario di apertura al pubblico. L'incendio, documentato da queste immagini, ha provocato significativi danni alla struttura nonché l'evacuazione dei dipendenti.

2 dicembre, 2025
gioia tauro
Situazione esplosiva

Disordini nel carcere minorile di Catanzaro, detenuti simulano una rissa mentre uno di loro tenta di evadere

Lo denuncia il Sappe sottolineando criticità provocate dal sovraffollamento e le difficili condizioni di lavoro degli agenti di polizia penitenziaria: «Turni anche di 10 ore e personale sotto organico»
Disordini nel carcere minorile di Catanzaro, detenuti simulano una rissa mentre uno di loro tenta di evadere\n
Vile gesto

Furti di agrumi nella Piana di Gioia Tauro, nel mirino la coop Valle del Marro che gestisce terreni confiscati alla ‘Ndrangheta

L’episodio dopo gli incendi dolosi della scorsa estate. La denuncia di Libera: «Colpito anche è il grande valore etico e morale che sta dietro alla confisca dei beni e al loro riutilizzo a fini pubblici e sociali»
Redazione Cronaca
Furti di agrumi nella Piana di Gioia Tauro, nel mirino la coop Valle del Marro che gestisce terreni confiscati alla ‘Ndrangheta\n
Trappola nel tunnel

Il commando di 10 persone, l’esplosivo e le ipotesi sulla fuga: la regia della ’ndrangheta sulla rapina da 2 milioni al portavalori

La prima ricostruzione del colpo messo a segno nella galleria dell’A2 tra Scilla e Bagnara. Le auto bruciate per delimitare l’area del blitz, il furgone bloccato e l’assalto per portare via il denaro destinato al pagamento di tredicesime e pensioni 
Redazione Cronaca
Il commando di 10 persone, l’esplosivo e le ipotesi sulla fuga: la regia della ’ndrangheta sulla rapina da 2 milioni al portavalori\n
Caso chiuso

Infastidito dai lavori della pista ciclabile dà fuoco a cantiere e uffici comunali: cosa c’è dietro l’attentato a Gioia Tauro

Gli inquirenti chiariscono i dettagli del duplice atto incendiario. Il procuratore Crescenti: «Non è un reato di ’ndrangheta e l’uomo non ha disturbi mentali». Il questore La Rosa: «Reazione sconsiderata». Il sindaco Scarcella ringrazia le forze dell'ordine «per la tempestività e vicinanza»
Giuseppe Mancini
Infastidito dai lavori della pista ciclabile\u00A0dà fuoco a cantiere e uffici comunali: cosa c’è dietro l’attentato a Gioia Tauro\n

Cronaca

Assalto al portavalori, emergono nuovi dettagli

2 dicembre 2025
Ore 12:58
Cronaca

Molotov al comune di Gioia: arrestato l'autore

2 dicembre 2025
Ore 13:01
Sanità

Castrovillari, sit-in in difesa dell'Emodinamica

1 dicembre 2025
Ore 19:43
Società

A Roccella Jonica focus sul rilancio dei borghi

2 dicembre 2025
Ore 12:14
La decisione

Morte Ilaria Mirabelli, Mario Molinari a giudizio per omicidio stradale

Il Gup Ferrucci ha sciolto la riserva, accogliendo la richiesta della Procura di Cosenza. Il padre dell’imputato ammesso come responsabile civile
Antonio Alizzi
2 dicembre 2025
Ore 13:24
Morte Ilaria Mirabelli, Mario Molinari a giudizio per omicidio stradale\n
Polizia di Stato

Gioia Tauro, arrestato l’autore della molotov negli uffici del Comune

Individuato e bloccato il responsabile dei roghi al cantiere della pista ciclabile e all’ufficio tributi comunale, ora in custodia cautelare in carcere
Redazione Cronaca
2 dicembre 2025
Ore 11:17
Gioia Tauro, arrestato l’autore della molotov negli uffici del Comune\n
La lunga scia

Corigliano, ancora un incidente sulla statale 106: coinvolte due vetture

L’associazione “Basta vittime sulla SS 106” lancia l’ennesimo allarme: «Sono dieci anni che chiediamo interventi mirati lungo i tratti dell’arteria più a rischio»
Matteo lauria
2 dicembre 2025
Ore 09:19
Corigliano, ancora un incidente sulla statale 106: coinvolte due vetture\n
La maxi operazione

Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent: coinvolta anche la Calabria nell’inchiesta su fatture false per 3 milioni

Trentatré indagati e sequestri per 5 milioni: scoperto un sistema di denaro sporco gestito da società piemontesi con la complicità di funzionari infedeli
Redazione Cronaca
2 dicembre 2025
Ore 09:00
Riciclaggio al Casinò di Saint-Vincent: coinvolta anche la Calabria nell’inchiesta su fatture false per 3 milioni\n
Incidente mortale

Reggio Calabria, donna travolta e uccisa sulla Gallico–Gambarie: vittima ancora senza identità

La donna, 50-55 anni, camminava a piedi in pigiama lungo la strada a scorrimento veloce. L’investitore si è fermato a prestare soccorso. La Polizia locale: «Ancora nessun documento, salma a disposizione dell’autorità giudiziaria»
Elisa Barresi
2 dicembre 2025
Ore 08:23
Reggio Calabria, donna travolta e uccisa sulla Gallico–Gambarie: vittima ancora senza identità\n
Primo grado

Cosenza, “cresta” sui rimborsi comunali: tre anni a Cirò

Il tribunale condanna l’ex segretario particolare di Mario Occhiuto. L’avvocato Francesco Chiaia: «Impugneremo la sentenza»
Antonio Alizzi
1 dicembre 2025
Ore 17:41
Cosenza, “cresta” sui rimborsi comunali:\u00A0tre anni a Cirò\n
La sentenza

Inchiesta Scolacium, 18 condanne: furono due pentiti a incendiare l’auto dell’ex consigliere regionale Bova – NOMI

Comminate pene severe per i vertici delle cosche Catarisano e Bruno. I collaboratori Mirarchi e Danieli riconosciuti colpevoli dell’attentato al politico. Assolto dall’accusa di concorso esterno l’imprenditore Paolo Bova
Alessia Truzzolillo
1 dicembre 2025
Ore 15:56
Inchiesta Scolacium, 18 condanne: furono\u00A0due pentiti a incendiare l’auto dell’ex consigliere regionale Bova –\u00A0NOMI\n
Cronaca

Camion cisterna sfonda bar a Corigliano dopo uno scontro violento

Paura in contrada Apollinara: urto tra camion carico di gas e un’auto, nessun ferito grave. Vigili del fuoco in azione per mettere l’area in sicurezza
Matteo Lauria
1 dicembre 2025
Ore 15:49
Camion cisterna sfonda bar a Corigliano dopo uno scontro violento\n
Due raid in pochi giorni

Furti negli agrumeti confiscati alla ’ndrangheta, l’allarme della cooperativa Valle del Marro: «Situazione insostenibile»

A Gioia Tauro rubati quintali di arance biologiche destinate alla distribuzione. Preoccupazione della cooperativa e dura presa di posizione del Pd, che denuncia un tentativo di piegare un’esperienza simbolo di riscatto territoriale
Redazione
1 dicembre 2025
Ore 15:17
Furti negli agrumeti confiscati alla ’ndrangheta, l’allarme della cooperativa\u00A0Valle del Marro:\u00A0«Situazione insostenibile»\n
La decisione

’Ndrangheta, verso l’estradizione in Italia del boss Dollarino: guidava il narcotraffico dalla Colombia

Arriva l’ok della Corte Suprema: il presidente Petro dovrà firmare l'ordine di trasferimento. L’arresto di Emanuele Gregorini rientra nell’operazione Armageddon: per gli inquirenti è il principale referente delle mafie in America Latino
Redazione Cronaca
1 dicembre 2025
Ore 15:14
’Ndrangheta, verso l’estradizione in Italia del boss Dollarino: guidava il narcotraffico dalla Colombia\n
Le indagini

Saracena, smascherati i presunti autori di due truffe agli anziani

Due anziane raggirate con i raggiri del finto nipote e del finto maresciallo. I Carabinieri individuano i presunti responsabili e intensificano la prevenzione
Redazione
1 dicembre 2025
Ore 14:22
Saracena, smascherati i presunti autori di due truffe agli anziani\n
Le motivazioni

Cariati, ecco perché Alfonso Cosentino rimane in carcere: è accusato di mafia

Secondo la Dda di Catanzaro sarebbe uno degli organizzatori della presunta cosca Greco. La prima sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso della difesa
Antonio Alizzi
1 dicembre 2025
Ore 14:05
Cariati, ecco perché Alfonso Cosentino rimane in carcere: è accusato di mafia\n
Nuovi dettagli

Missione in Spagna? No, vacanza a cavallo: per l’ex rettore Cuzzocrea rimborsi d’oro e l’ombra della finta ricerca

L’ex magnifico di Messina in missione a Valencia per questioni scientifiche (sulla carta), ma secondo l’inchiesta avrebbe partecipato a gare equestri, alloggiando in hotel a spese dell’università. Fatture e foto nel mirino della Finanza
Pablo Petrasso
1 dicembre 2025
Ore 13:09
Missione in Spagna? No, vacanza a cavallo: per l’ex rettore Cuzzocrea rimborsi d’oro e l’ombra della finta ricerca\n
Dramma a Sibari

Ventenni morti nell’incidente sulla Statale 106, domani i funerali di Chiara e Antonio. Proclamato il lutto cittadino a Cassano

Altre due le persone ferite ma lievemente. La Procura indaga sulla dinamica dello scontro avvenuto all’alba di ieri a Sibari
Franco Sangiovanni
1 dicembre 2025
Ore 12:19
Ventenni morti nell’incidente sulla Statale 106, domani i funerali di Chiara e Antonio. Proclamato il lutto cittadino a Cassano\n
Rapina in autostrada

Assalto al portavalori sull’A2 nel Reggino: parte dei soldi distrutta dal fuoco, s’indaga negli ambienti della ‘ndrangheta

L'incendio delle auto con cui i rapinatori hanno bloccato la corsia nord dell’autostrada ha interessato anche il furgone che trasportava circa due milioni di euro. Gli investigatori: «Banditi hanno agito con sperimentata capacità e determinazione»
1 dicembre 2025
Ore 11:43
Assalto al portavalori sull’A2 nel Reggino: parte dei soldi distrutta dal fuoco, s’indaga negli ambienti della ‘ndrangheta
Maxi rapina in autostrada

«Ci siamo trovati davanti due auto in fiamme, pensavamo a un incidente»: la testimonianza dopo l’assalto al portavalori sull’A2

La rapina all’alba tra Scilla e Bagnara. Tra i primi automobilisti bloccati in autostrada un noto avvocato vibonese: «Siamo ancora fermi qui, ogni mezzo di soccorso che arriva fa tremare il viadotto»
Cristina Iannuzzi
1 dicembre 2025
Ore 09:36
«Ci siamo trovati davanti due auto in fiamme, pensavamo a un incidente»: la testimonianza dopo l’assalto al portavalori sull’A2
Scene da film

Assalto a portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara: furgone bloccato da auto incendiate, rubati 2 milioni di euro

Preso di mira un mezzo blindato della società Sicurtransport. Nel corso della rapina esplosi alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Traffico bloccato
Redazione Cronaca
1 dicembre 2025
Ore 07:16
Assalto a\u00A0portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara: furgone bloccato da auto incendiate, rubati 2 milioni di euro\n
Assalto all’alba

Rapina a portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara: furgone bloccato da auto incendiate e chiodi | FOTO

VIDEO | Una banda ha preso di mira un mezzo blindato con centinaia di migliaia di euro; sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia di Stato. Per i veicoli leggeri uscita obbligatoria allo svincolo di Scilla con rientro in A2 allo svincolo di Bagnara. Stoccaggio dei mezzi pesanti presso lo svincolo di Campo Calabro
Elisa Barresi
1 dicembre 2025
Ore 07:11
Rapina a portavalori sull’A2 tra Scilla e Bagnara: furgone bloccato da auto incendiate e chiodi | FOTO
I controlli

Lamezia Terme, sequestrati crediti d’imposta inesistenti del superbonus per oltre un milione di euro

I fatti riguardano la ristrutturazione di un condominio che pur non ultimata secondo le previsioni, ha illecitamente fornito il presupposto alla società incaricata dei lavori di ricavarne l’intero corrispettivo. Chiuse le indagini preliminari a carico di tre persone
Redazione Cronaca
1 dicembre 2025
Ore 07:03
Lamezia Terme, sequestrati crediti d’imposta inesistenti del superbonus\u00A0per oltre un milione di euro\n
Sventata truffa

Reggio, truffa un’anziana fingendosi Carabiniere e scappa con gioielli per 30mila euro: arrestato

L’uomo dopo la segnalazione della donna è stato individuato nei pressi dello svincolo A2 di Bagnara Calabra con l’intero bottino
Redazione
1 dicembre 2025
Ore 06:14
Reggio, truffa un’anziana fingendosi Carabiniere e scappa con gioielli per 30mila euro: arrestato\n
