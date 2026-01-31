Ciclone Harry, sos di Federbalneari Calabria

Dopo il ciclone Harry, sulla costa jonica l’emergenza entra nella fase più delicata: quella della ripartenza economica. Stabilimenti balneari danneggiati, stagione estiva a rischio e operatori che chiedono tempi rapidi e meno burocrazia, mentre dal Governo arrivano annunci su fondi e deroghe per accelerare gli interventi.
L’uomo è stato beccato mentre visitava la propria compagna nella zona di Medellin: già condannato in Italia per traffico di stupefacenti, secondo gli investigatori avrebbe avuto rapporti con il Clan del Golfo
Le parti civili inseriscono i ministri nelle liste testi sul processo per i presunti ritardi nei soccorsi. Rigettata la richiesta di telecamere in aula: eventuali registrazioni saranno valutate dal collegio
Il sostituto commissario è finito ai domiciliari su ordinanza del Gip di Locri: per lui anche le accuse concussione e falsità in atto pubblico. Secondo la Procura avrebbe chiesto soldi a imprenditori per chiudere un occhio sulle patenti scadute
Il segretario generale: «Il Governo nazionale deve mettere a disposizione i fondi necessari per la ricostruzione e per la mitigazione del rischio e la Regione deve avere la capacità di trasformare rapidamente le risorse in cantieri»
Per tutta la giornata le bandiere degli edifici pubblici saranno a mezz’asta, in segno di lutto. Si osserverà un minuto di silenzio alle 15 e il proprio cordoglio «nelle forme ritenute più opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili, essenziali e obbligatori, dalle ore 11 alle ore 17»
La presidente della Corte d’Appello di Catanzaro denuncia organici giudiziari insufficienti e alto turn over, sottolineando come la presenza pervasiva della ‘ndrangheta richieda uno sforzo straordinario di magistrati e forze dell’ordine
L’uomo è morto investito lunedì scorso sulla ss18, all’altezza di Scalea, mentre tentata di aiutare una donna in difficoltà. Dopo l’autopsia, disposta dalle autorità, la salma è stata restituita ai famigliari per l’ultimo saluto
La relazione della presidente della Corte d’appello Epifanio evidenzia le carenze reali di un settore che «non funziona come dovrebbe» e invita anche giudici e pm a «non avvelenare i pozzi» nel dibattito sul referendum. Sovraffollamento e suicidi: i dati shock dalle carcere
Dopo essere scampata a gravi ustioni e a un lungo coma, un’imprenditrice vede distrutta dalla tempesta la sua attività: «Ma io non mollo, anche se temo che i risarcimenti vadano a chi non ne ha bisogno». Una storia di resilienza, sacrifici e di un nuovo inizio ancora una volta spezzato
Nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile “Pio XI” è emersa una visione della giustizia ecclesiale come servizio pastorale, orientato alla tutela delle vittime, alla ricerca della verità e alla comunione ecclesiale con particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie
Ulteriori sei mesi di commissariamento per il Municipio i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Ecco tutte le opere pubbliche avviate dai commissari e la riorganizzazione dei servizi. Importanti novità per la polizia locale, l’edilizia residenziale pubblica, la depurazione, il sistema scolastico, l’abusivismo edilizio e l’evasione tributaria