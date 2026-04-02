Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 61 indagati a Lamezia

Nell’inchiesta della Dda di Napoli non c’è soltanto il coinvolgimento di due calabresi. Dagli atti emergono i rapporti del braccio destro degli Zagaria «con personaggi di spicco delle cosche» come Bellocco e Patania
La famiglia dell’uomo deceduto il 6 agosto del 2025 ha diffuso i file denunciando un grave ritardo nelle indagini: «Dopo otto mesi non sono state ancora depositate le risultanze della consulenza autoptica»
Un incidente domestico a Rossano Scalo crea momenti di grande apprensione a Pasqua: il piccolo ha riportato trauma cranico e frattura al femore. Intervento immediato del 118 e trasferimento in ospedale
Intervento del Soccorso Alpino nel Cosentino: un gruppo di escursionisti partito da Sapri non aveva raggiunto la meta a Roggiano Gravina. Geolocalizzati e soccorsi, sono stati accompagnati fino al pullman con il quale avevano appuntamento
Dopo il match di Terza Categoria tra Cerzeto e Sant’Angelo Acri, è stato necessario l’intervento dell’elicottero per soccorrere i giovani: uno di questi è stato trasportato in elisoccorso all’Annunziata di Cosenza
Sette persone sono state denunciate, disposta la sospensione di 5 attività ed elevate sanzioni per circa 60mila euro. Violazioni anche in materia di sicurezza, in un caso accertata l’installazione di sistemi audiovisivi per controllare a distanza i lavoratori
Le telefonate solo con Telegram o Whatsapp, gli incontri in ufficio o al bar. La preoccupazione dell’ex presidente della Provincia («queste cose le potete dire con i vostri telefoni?») e l’allerta dopo la “visita” dei finanzieri: «A trovarsi sottosopra non ci vuole niente»
Un uomo di quasi cinquant'anni, originario del reggino, è stato trovato senza vita nelle acque del porto di Scilla al termine di una notte segnata da momenti concitati e tentativi disperati di salvataggio.
Verifiche dei carabinieri nei settori ristorazione, commercio, edilizia e autoriparazione: su 58 addetti controllati, 6 erano senza contratto. Contestate anche omissioni sul documento rischi, sulla formazione del personale e sulla sorveglianza sanitaria
VIDEO | L'arteria che collega Vibo Valentia a Tropea si presenta in condizioni disastrose alla vigilia della stagione turistica. Tra asfalto sventrato e il paradosso della variante di Caria ferma da 17 anni, residenti e turisti fanno i conti con un percorso a ostacoli e denso di pericoli
Dopo lo scandalo sulle quote nel ristorante del clan Senese la Commissione parlamentare antimafia acquisirà anche gli atti dell’inchiesta Hydra. La storia del tentativo (fallito) di creare “in laboratorio” un politico per ritagliarsi uno spazio nel centrodestra