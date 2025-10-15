Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>Infanticidio a Reggio, a...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Infanticidio a Reggio, atteso interrogatorio del compagno

Proseguono le indagini sul drammatico caso di infanticidio che ha scosso Reggio Calabria. Dopo la misura dei domiciliari per la madre Sara Genovese, accusata di aver ucciso i due gemellini, la Procura attende ora l’interrogatorio del compagno

15 ottobre, 2025
Tag
reggio calabria · infanticidio
Reti criminali

Il viaggio della Grande Dakar e la rete serba che sfida la ‘Ndrangheta: Africa occidentale crocevia della cocaina

Un’inchiesta internazionale rivela come il gruppo Starčević abbia usato la Sierra Leone per stoccare e reimballare tonnellate di cocaina dirette in Europa su una nave partita da Palermo. Il passaggio da Gioia Tauro e i possibili legami con i calabresi che ora “hanno bisogno” dei clan balcanici
Il viaggio della Grande Dakar\u00A0e la rete serba che sfida la ‘Ndrangheta: Africa occidentale crocevia della cocaina\n
Il provvedimento

Confiscato patrimonio da 45 milioni di euro all’imprenditore Nicola Femia, è considerato vicino alla ‘ndrina Mazzaferro

Il 64enne è stato arrestato nel 2013 nell’ambito dell’operazione Black Monkey sulle slot illegali. Sigilli a otto beni immobili, terreni e società
Redazione Cronaca
Confiscato patrimonio da 45 milioni di euro all’imprenditore Nicola\u00A0Femia, è considerato vicino alla ‘ndrina Mazzaferro\n
Rinvio a giudizio

Bimbo calabrese di 2 anni morto al Bambino Gesù nel 2019, a processo cinque medici per omicidio colposo

Il piccolo era nato a Rosarno con una grave patologia cardiaca. Dopo l’impianto di un pacemaker a Taormina, che non aveva portato miglioramenti, il trasferimento a Roma e il decesso
Redazione Cronaca
Bimbo calabrese di 2 anni morto al Bambino Gesù nel 2019, a processo cinque medici per omicidio colposo\n
Malviventi in azione

In tre immobilizzano un anziano a Limbadi e gli portano via due bovini e il portafoglio

Indagini in corso da parte dei carabinieri della locale Stazione dopo la denuncia del proprietario degli animali
Giuseppe Baglivo
In tre immobilizzano un anziano a Limbadi e gli portano via due bovini e il portafoglio\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Società

Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria

13 ottobre 2025
Ore 17:50
Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria
Cronaca

Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria

15 ottobre 2025
Ore 11:37
Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria
Cronaca

Serra clandestina in un bunker, un denunciato a Plati

15 ottobre 2025
Ore 11:47
Serra clandestina in un bunker, un denunciato a Plati
Economia e Lavoro

L'apporto dei migranti nei settori cruciali

15 ottobre 2025
Ore 11:59
L'apporto dei migranti nei settori cruciali
Cronaca

Serra clandestina in un bunker, un denunciato a Plati

15 ottobre 2025
Ore 11:47
Serra clandestina in un bunker, un denunciato a Plati
Economia e Lavoro

L'apporto dei migranti nei settori cruciali

15 ottobre 2025
Ore 11:59
L'apporto dei migranti nei settori cruciali
Società

Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria

13 ottobre 2025
Ore 17:50
Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria
Cronaca

Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria

15 ottobre 2025
Ore 11:37
Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria
Cronaca

Serra clandestina in un bunker, un denunciato a Plati

15 ottobre 2025
Ore 11:47
Serra clandestina in un bunker, un denunciato a Plati
Economia e Lavoro

L'apporto dei migranti nei settori cruciali

15 ottobre 2025
Ore 11:59
L'apporto dei migranti nei settori cruciali
Società

Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria

13 ottobre 2025
Ore 17:50
Rende, tutto pronto per l'Oktoberfest Calabria
Cronaca

Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria

15 ottobre 2025
Ore 11:37
Caporalato e sfruttamento, indagini anche in Calabria
I controlli

False fatture per 165mila euro, scatta l’interdizione per un imprenditore nel Cosentino

L’indagine riguarda una società di Castrolibero, accusata di aver utilizzato documenti falsi per evadere le imposte: scatta il sequestro di denaro e titoli
Redazione Cronaca
15 ottobre 2025
Ore 11:19
False fatture per 165mila euro, scatta l’interdizione per un imprenditore nel Cosentino\n
Blitz delle Fiamme Gialle

Fatture false per 165mila euro: nei guai un imprenditore di Castrolibero “evasore totale”

Operazione della Guardia di Finanza di Cosenza: scatta il sequestro di denaro e titoli. L’indagine riguarda una società di Castrolibero, accusata di aver utilizzato documenti falsi per evadere le imposte
Redazione
15 ottobre 2025
Ore 11:04
Fatture false per 165mila euro: nei guai un imprenditore di Castrolibero “evasore totale”
RESPONSABILITÀ ACCERTATE

Paola, condannato l’uomo che picchiò con brutalità i figli della compagna

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e detenuto nel carcere di Trapani, aveva provocato ai due fratellini fratture e lividi per tutto il corpo. Per uno dei due si era resa necessario il ricovero in Rianimazione all’ospedale Annunziata di Cosenza
Francesca Lagatta
15 ottobre 2025
Ore 10:24
Paola, condannato l’uomo che picchiò con brutalità i figli della compagna
In manette

Incendia due auto per debiti non saldati: 68enne calabrese arrestato in Emilia Romagna

L’uomo è stato immortalato dalla videosorveglianza mentre versava liquido infiammabile sulle vetture. Avrebbe agito in virtù di vecchie tensioni economiche per farsi giustizia da solo
Redazione
15 ottobre 2025
Ore 10:06
Incendia due auto per debiti non saldati: 68enne calabrese arrestato in Emilia Romagna\n
il blitz

I lunghi tentacoli della ‘Ndrangheta su Bologna: otto misure cautelari

Dalla Dda disposto un sequestro preventivo di beni per un milione e mezzo di euro nei confronti di una presunta associazione per delinquere con base operativa in Emilia Romagna
Redazione
15 ottobre 2025
Ore 07:06
I lunghi tentacoli della\u00A0‘Ndrangheta su Bologna: otto misure cautelari
Il sequestro

Platì, scoperta una piantagione di marijuana in un bunker sotterraneo: denunciato un 67enne

I carabinieri, insospettiti da una griglia di aerazione anomala tra la vegetazione, hanno trovato numerose piante coltivate con un impianto idrico ed elettrico completo, alimentato da un allaccio abusivo alla rete pubblica
Redazione Cronaca
15 ottobre 2025
Ore 05:42
Platì, scoperta una piantagione di marijuana in un bunker sotterraneo: denunciato un 67enne\n
Caporalato

Sfruttamento, minacce e violenze a lavoratori stranieri, perquisizioni in 8 regioni tra cui la Calabria

Cinque le persone ritenute a vario titolo dei reati ipotizzati, tra cui anche violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni e subappalto non autorizzato. L’operazione partita dopo la denuncia di una vittima
Redazione Cronaca
15 ottobre 2025
Ore 05:07
Sfruttamento, minacce e violenze a\u00A0lavoratori stranieri, perquisizioni in 8 regioni tra cui la Calabria\n
Orrore e sgomento

San Giovanni in Fiore, abusarono sessualmente delle figlie: condannato padre consenziente

La sentenza è stata emessa nella serata di oggi dal tribunale collegiale di Cosenza. Sette anni e mezzo al genitore delle tre ragazzine. La procura aveva chiesto 11 anni di reclusione
Antonio Alizzi
14 ottobre 2025
Ore 19:13
San Giovanni in Fiore, abusarono sessualmente delle figlie: condannato padre consenziente\n
Peggioramento

Calabria, allerta gialla per piogge e temporali: rischio grandine e forti raffiche di vento

La Protezione Civile regionale segnala criticità meteo marino-costiera per mercoledì 15 ottobre: attesi rovesci diffusi e fenomeni intensi sui settori meridionali e ionici
Redazione
14 ottobre 2025
Ore 15:41
Calabria, allerta gialla per piogge e temporali: rischio grandine e forti raffiche di vento\n
Sulla Tirrena Inferiore

Incidente sulla statale 18 a Fiumefreddo Bruzio, tre persone ferite

Nel sinistro coinvolti due veicoli. Sul posto sono presenti il 118, anas e le forze dell’ordine. Disagi per la viabilità
Redazione
14 ottobre 2025
Ore 15:35
Incidente sulla statale 18 a Fiumefreddo Bruzio, tre persone ferite\n
L’inchiesta

’Ndrangheta e camorra unite per traffici di coca da 18 milioni: i NOMI degli indagati calabresi

I rapporti per il business dal Sudamerica tra cosche della Locride e un clan satellite dei Lauro di Napoli. Le navi al porto di Gioia Tauro e le chat tra Papalia e Barbato
Redazione Cronaca
14 ottobre 2025
Ore 15:26
’Ndrangheta e camorra unite per traffici di coca da 18 milioni: i NOMI degli indagati calabresi\n
Viabilità interrotta

Incidente sulla Statale 18 a Fiumefreddo Bruzio: tre feriti e strada chiusa in entrambe le direzioni

Lo scontro tra due veicoli ha reso necessario il blocco temporaneo della Tirrena Inferiore. Sul posto 118, forze dell’ordine e squadre Anas per il ripristino della circolazione
Redazione
14 ottobre 2025
Ore 15:17
Incidente sulla Statale 18 a Fiumefreddo Bruzio: tre feriti e strada chiusa in entrambe le direzioni\n
La sentenza

‘Ndrangheta a Reggio Emilia: condannata a 7 anni e due mesi Rosita Grande Aracri, figlia del boss Francesco

Il tribunale di Bologna ha accolto le richieste della Dda. Per la 42enne è stato riconosciuto, in primo grado, il costante contributo per la vita dell'associazione mafiosa in sinergia con i vertici
Redazione Cronaca
14 ottobre 2025
Ore 14:31
‘Ndrangheta a Reggio Emilia:\u00A0condannata a 7 anni e due mesi Rosita Grande Aracri, figlia del boss Francesco\n
‘Ndrangheta

Cosenza, prorogati i termini per il deposito delle motivazioni nel maxi-processo Reset

Il collegio (composto dalle togate Ciarcia, Granata e Vigna) ha chiesto 90 giorni in più per completare la stesura della sentenza che coinvolge 124 imputati legati alle principali cosche del territorio cosentino
Antonio Alizzi
14 ottobre 2025
Ore 13:49
Cosenza, prorogati i termini per il deposito delle motivazioni nel maxi-processo Reset\n
Affari milionari

La ’ndrangheta rapace dei Piromalli punta al Pnrr e cerca la politica: «Per rigassificatore e Alta velocità ce la vediamo noi»

Dalle intercettazioni dell’inchiesta Res Tauro emerge l’interesse della cosca per gli investimenti nella Piana grazie al ruolo di un uomo di collegamento con massoneria e mondo imprenditoriale. Il tentativo di agganciare ambienti della Lega e le mire su un affare delle biomasse da 200 milioni grazie a un ingegnere cosentino
Pablo Petrasso
14 ottobre 2025
Ore 13:05
La ’ndrangheta rapace dei Piromalli punta al Pnrr e cerca la politica: «Per rigassificatore e Alta velocità ce la vediamo noi»\n
Operazione Saulo

«Se una cosca non ha le armi che cosca è?»: kalashnikov, fucili e bazooka, l'arsenale dei Farao Marincola sotterrato nei tubi

Il racconto di Gaetano Aloe alla Dda di Catanzaro. Gino Vasamì e i boscaioli a disposizione della consorteria. Il falegname che faceva affari con la 'ndrangheta e la furbizia di Cozzarello nel nascondere qualunque cosa
Alessia Truzzolillo
14 ottobre 2025
Ore 11:44
«Se una cosca non ha le armi che cosca è?»:\u00A0kalashnikov, fucili e bazooka, l'arsenale dei Farao Marincola sotterrato nei tubi\n
Il ritrovamento

Tropea, ossa di bovino davanti all’ingresso di una scuola d’inglese: indagini in corso

Al momento nessuna ipotesi sulla natura del gesto viene avanzata dai carabinieri dopo la denuncia da parte di una insegnante
Giuseppe Baglivo
14 ottobre 2025
Ore 11:24
Tropea, ossa di bovino davanti\u00A0all’ingresso di una scuola d’inglese:\u00A0indagini in corso
Sotto sequestro

Oltre trenta chili di droga tra hashish e cocaina sotterrati in un terreno: un arresto nella Locride

La scoperta a Gioiosa Jonica. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di contrasto al narcotraffico, che ha portato anche allo smantellamento di cinque piantagioni di cannabis
Redazione Cronaca
14 ottobre 2025
Ore 10:57
Oltre trenta chili di droga tra hashish e cocaina sotterrati in un terreno: un arresto nella Locride\n
Dramma infinito

«Amico e cittadino esemplare»: Cassano piange Luigi Zumpano, morto a 42 anni nel giorno del suo compleanno

Il decesso dopo un grave incidente. Figura di riferimento per la sua generosità, il giovane imprenditore lascia moglie e due figli. La notizia della tragedi si è diffusa sui social come un fiume in piena
Franco Sangiovanni
14 ottobre 2025
Ore 10:53
«Amico e cittadino esemplare»: Cassano piange Luigi Zumpano, morto a 42 anni nel giorno del suo compleanno\n
Lotta allo spaccio

Maxi operazione antidroga tra Milano e la Locride: sgominata rete 'ndrangheta-camorra da 18 milioni di euro

Diciassette arresti tra Lombardia e Calabria per un traffico internazionale di cocaina dal Sudamerica. La Dda di Milano: «Individuata una consorteria criminale con ramificazioni anche in Nord Europa». Coinvolti esponenti di 'ndrine e un clan satellite dei Di Lauro
Redazione Cronaca
14 ottobre 2025
Ore 10:43
Maxi operazione antidroga tra Milano e la Locride: sgominata rete 'ndrangheta-camorra da 18 milioni di euro\n
1
...
PIU LETTI
1

‘Ndrangheta, blitz contro le cosche di Cirò, Cariati e Strongoli: 18 arresti, i nomi

2

Maltempo in Calabria da mercoledì, colpita soprattutto la Jonica: le previsioni

3

’Ndrangheta, traffico di coca da 18 milioni: i NOMI degli indagati calabresi

4

In Cina costruito in 3 anni il ponte più alto del mondo: dall’Estremo Oriente una lezione per Salvini e il suo sogno sullo Stretto

5

Le donne protagoniste della prossima Giunta Occhiuto: spunta una clamorosa sorpresa