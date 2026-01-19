Tentato omicidio a Petilia, un arresto

L'imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito vittima nel tempo di ripetute azioni criminali: «Mi aiuta una fede incrollabile. Spero in un futuro in cui si possa parlare di successi che portino lustro alla comunità»
Aula consiliare gremita per un incontro pubblico che sta registrando numerosissimi interventi da parte di amministratori, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini. Iannello: «Mai avrei immaginato di dover presiedere un’Assemblea con all’ordine del giorno un attentato nei miei confronti»
La tragedia scuote la comunità del Pollino, pronta a scendere in piazza per testimoniare vicinanza alla famiglia della donna di origini calabresi, ritrovata morta dopo giorni di ricerche vicino all’azienda del marito
La direttrice dell'ufficio distrettuale di Esecuzione Penale esterna si rivolge al Terzo settore e alle associazione affinchè, agli attori che già collaborano nei percorsi di rieducazione stimolando la partecipazione alla costruzione del Bene comune, se ne aggiungano altri. E poi anche l'appello per una sanità psichiatrica che con costanza assista chi, anche tra le persone seguite dall'Udepe, ne abbia bisogno
Il padre era originario del Pollino: la comunità si stringe alla famiglia. Intanto il marito Claudio Carlomagno è stato trasferito in carcere. L’inchiesta è coordinata dal procuratore cosentino Alberto Liguori
La decisione dei Comuni a seguito dell’allerta arancione emessa dalla Prociv. Le aree più a rischio saranno quelle Joniche tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese dove saranno possibili locali nubifragi. Forti venti e mareggiate lungo le coste
Appello con 37 firme: «Un processo di grande rilievo merita un'informazione puntuale». La scelta del Tribunale di Crotone rischia di ridurre trasparenza, pluralità e qualità dell’informazione per una storia che il network LaC ha sempre raccontato in prima linea
Ricercato dal 2018 quando era sfuggito a un’operazione per un traffico internazionale di droga gestito dalle cosche della Locride, era stato arrestato nei mesi scorsi. Ad attenderlo a Fiumicino la polizia
Si mira a far luce sulla dichiarazione di dissesto finanziaria votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel luglio 2022. Sotto i riflettori degli investigatori anche la fase della gestione commissariale e i provvedimenti adottati per l’estinzione dei debiti dell’ente