Cronaca

Tentato omicidio a Petilia, un arresto

19 gennaio, 2026
Il fermo

Lo affianca con l’auto e tenta di sparargli, un arresto per tentato omicidio a Petilia Policastro

L’agguato avvenuto ieri in seguito a dissidi personali. L’aggressore fermato dai carabinieri
Lo affianca con l’auto e tenta di sparargli, un arresto per tentato omicidio a Petilia Policastro\n
Attimi di paura

Incendio in un’abitazione a Curinga: le fiamme avvolgono e distruggono una cucina

Sul posto i vigili del fuoco che hanno prelevato dal locale anche due bombole di gpl. Non si registrano feriti
Redazione Cronaca
Incendio in un’abitazione a Curinga: le fiamme avvolgono e distruggono una cucina\n
A Rosarno

Quintali di agrumi rubati, nel mirino ancora la Tenuta Badia: «Accanimento inaccettabile, ma continuiamo a lavorare»

L'imprenditrice agricola Patrizia Rodi Morabito vittima nel tempo di ripetute azioni criminali: «Mi aiuta una fede incrollabile. Spero in un futuro in cui si possa parlare di successi che portino lustro alla comunità»
Giuseppe Mancini
Quintali di agrumi rubati, nel mirino ancora la Tenuta Badia: «Accanimento inaccettabile, ma continuiamo a lavorare»\n
Allerta rossa

Il ciclone Harry entra nella fase più pericolosa: l'allerta si colora di rosso e si estende a tutta la città Metropolitana

La Protezione Civile avverte: piogge intense, nubifragi e mareggiate nelle prossime ore. Attivato il livello operativo più alto, le prossime 24 ore saranno decisive
Silvio Cacciatore
Il ciclone Harry entra nella fase più pericolosa: l'allerta si colora di rosso e si estende a tutta la città Metropolitana\n

Ciclone Harry

In Calabria è allerta massima per il maltempo, Occhiuto: «Siamo già in assetto da allarme rosso»

Piogge intense, venti di scirocco fino a burrasca e mareggiate sulle coste ioniche. Costarella (ProCiv): «Fasi più critiche a partire da oggi pomeriggio, ma il boom sarà nella giornata di domani»
Luana Costa e Francesco Graziano
19 gennaio 2026
Ore 11:38
In Calabria è allerta massima per il maltempo, Occhiuto:\u00A0«Siamo già in assetto da allarme rosso»\n
maltrattamenti sugli animali

Contrasto ai maltrattamenti sugli animali: sanzioni a Chiaravalle Centrale per cani tenuti alle catene in uno stato di incuria

Prosegue l’impegno quotidiano dei Carabinieri Forestali. Dopo gli accertamenti, un 49enne del luogo è stato sanzionato per 1.650 euro
Redazione Cronaca
19 gennaio 2026
Ore 11:34
Contrasto ai maltrattamenti sugli animali: sanzioni a\n\nChiaravalle Centrale per cani tenuti alle catene in uno stato di incuria\n
Messaggio di legalità

Consiglio comunale aperto dopo l’attentato al presidente Iannello: Vibo reagisce e dice no alle intimidazioni

Aula consiliare gremita per un incontro pubblico che sta registrando numerosissimi interventi da parte di amministratori, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini. Iannello: «Mai avrei immaginato di dover presiedere un’Assemblea con all’ordine del giorno un attentato nei miei confronti»
Enrico De Girolamo
19 gennaio 2026
Ore 11:22
Consiglio comunale aperto dopo l’attentato al presidente Iannello: Vibo reagisce e dice no alle intimidazioni\n
Sgomento in paese

Omicidio Federica Torzullo, Saracena risponde al dolore con una fiaccolata. Il sindaco: «Abbiamo il cuore spezzato»

La tragedia scuote la comunità del Pollino, pronta a scendere in piazza per testimoniare vicinanza alla famiglia della donna di origini calabresi, ritrovata morta dopo giorni di ricerche vicino all’azienda del marito
Franco Sangiovanni
19 gennaio 2026
Ore 11:21
Omicidio Federica Torzullo, Saracena risponde al dolore con una fiaccolata. Il sindaco: «Abbiamo il cuore spezzato»\n
Strada chiusa al traffico

Riace, frana sulla provinciale: strada interrotta

Alcuni blocchi di roccia, probabilmente a causa delle abbondanti piogge di queste ore, si sono staccati da un versante della collina invadendo la carreggiata, rendendola impraticabile  
Ilario Balì
19 gennaio 2026
Ore 06:23
Riace, frana sulla provinciale: strada interrotta\n
Le motivazioni

Elezioni comunali a Rende, la presunta corruzione elettorale: perché il fatto non sussiste

Il Tribunale ha assolto Marcello Manna ed Agostino Briguori: nessuna prova di promesse ai votanti né di accordi corruttivi veicolati dai mediatori
Antonio Alizzi
19 gennaio 2026
Ore 05:30
Elezioni comunali a Rende,\u00A0la presunta corruzione elettorale: perché il fatto non sussiste\n
Speciale Carceri/12

Esecuzione penale esterna, Passalacqua (Udepe): «Il reinserimento necessita di progettualità rivolte a chi sconta la pena fuori dal carcere»

La direttrice dell'ufficio distrettuale di Esecuzione Penale esterna si rivolge al Terzo settore e alle associazione affinchè, agli attori che già collaborano nei percorsi di rieducazione stimolando la partecipazione alla costruzione del Bene comune, se ne aggiungano altri. E poi anche l'appello per una sanità psichiatrica che con costanza assista chi, anche tra le persone seguite dall'Udepe, ne abbia bisogno
Anna Foti
19 gennaio 2026
Ore 05:30
Esecuzione penale esterna, Passalacqua (Udepe): «Il reinserimento necessita di progettualità rivolte a chi sconta la pena fuori dal carcere»\n
Lutto profondo

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara Sabazia, Saracena sotto shock: il dolore di un paese

Il padre era originario del Pollino: la comunità si stringe alla famiglia. Intanto il marito Claudio Carlomagno è stato trasferito in carcere. L’inchiesta è coordinata dal procuratore cosentino Alberto Liguori
Antonio Alizzi
18 gennaio 2026
Ore 20:15
Federica Torzullo\u00A0uccisa ad Anguillara Sabazia, Saracena sotto shock: il dolore di un paese\n
Curinga

Incendio in abitazione privata: Vigili del Fuoco isolano due bombole di GPL

Il rogo si è sviluppato in una cucina distruggendo il locale e la copertura della casa. La persona residente si era allontanata subito da sola

Redazione
18 gennaio 2026
Ore 18:43
Incendio in abitazione privata: Vigili del Fuoco isolano due bombole di GPL
Maltempo

Scuole chiuse domani in Calabria per l'allerta meteo: ecco l'elenco - LIVE

La decisione dei Comuni a seguito dell’allerta arancione emessa dalla Prociv. Le aree più a rischio saranno quelle Joniche tra cui Reggino, Catanzarese e Crotonese dove saranno possibili locali nubifragi. Forti venti e mareggiate lungo le coste
Redazione Attualità
18 gennaio 2026
Ore 15:21
Scuole chiuse domani in Calabria per l'allerta meteo: ecco l'elenco - LIVE\n
Focus investigativo

Altomonte sciolto per mafia: gli “Omissis” nella relazione prefettizia che svelano rapporti, affari e potere

Nomi oscurati ma fatti ricostruiti nel dossier della Prefettura di Cosenza, che descrive i presunti condizionamenti dell’ente locale
Antonio Alizzi
18 gennaio 2026
Ore 10:11
Altomonte sciolto per mafia: gli “Omissis” nella relazione prefettizia\u00A0che svelano rapporti, affari e potere\n
La svolta

Banda dei bancomat, fermato uno dei presunti autori dell'assalto di Santo Stefano di Rogliano

Decreto di fermo d’indiziato di delitto per un uomo originario della Puglia. I carabinieri ora proseguono le indagini sulla “banda della marmotta”. Otto complessivamente i colpi in Calabria
Antonio Alizzi
18 gennaio 2026
Ore 08:54
Banda dei bancomat, fermato uno dei presunti autori dell'assalto di Santo Stefano di Rogliano\n
La svolta

Colpo al bancomat di Santo Stefano di Rogliano, fermato uno dei presunti autori

Decreto di fermo d’indiziato di delitto per un uomo originario della Puglia. I carabinieri ora proseguono le indagini sulla “banda della marmotta”
Antonio Alizzi
18 gennaio 2026
Ore 08:41
Colpo al bancomat di Santo Stefano di Rogliano, fermato uno dei presunti autori\n
Ladri in azione in centro ed a Lido

Doppia incursione notturna nei locali dello stesso proprietario, Furrer: «Sia garantita sicurezza ai nostri imprenditori»

L’assessora alle Attività Economiche esprime solidarietà al titolare allargando l’orizzonte alla serenità minata dell’intero comparto produttivo catanzarese

Redazione
18 gennaio 2026
Ore 07:24
Doppia incursione notturna nei locali dello stesso proprietario, Furrer: «Sia garantita sicurezza ai nostri imprenditori»
Le motivazioni

Processo Reset, i giudici: «Nessuna prova del patto politico-mafioso a Rende»

Il Tribunale esclude il 416 ter: utilità non monetizzabili, mancanza di accordo sinallagmatico e riscontri oggettivi sulle gare pubbliche
Antonio Alizzi
18 gennaio 2026
Ore 05:30
Processo Reset, i giudici: «Nessuna prova del patto politico-mafioso a Rende»
‘NDRANGHETA

Fine della latitanza internazionale: estradato in Italia Luciano Camporesi, uomo chiave dei traffici tra Locride, Europa e Sud America

VIDEO | Bloccato in Turchia dopo anni di ricerche, rientra a Fiumicino il latitante dell’inchiesta “Pollino”, condannato in primo grado a 22 anni e 8 mesi
Redazione
17 gennaio 2026
Ore 18:24
Fine della latitanza internazionale: estradato in Italia Luciano Camporesi, uomo chiave dei traffici tra Locride, Europa e Sud America\n
Traffici illeciti

Cocaina a fiumi a Cetraro: blitz della Finanza, cinque arresti

Scoperto un casolare nel comune tirrenico usato come base di lavorazione: sequestrati 5,5 kg di cocaina, marijuana e oltre 100mila euro
Antonio Alizzi
17 gennaio 2026
Ore 17:44
Cocaina a fiumi a Cetraro: blitz della Finanza, cinque arresti\n
La protesta

Naufragio di Cutro, giornalisti contro il divieto di riprese durante le udienze: «È a rischio il diritto di cronaca»

Appello con 37 firme: «Un processo di grande rilievo merita un'informazione puntuale». La scelta del Tribunale di Crotone rischia di ridurre trasparenza, pluralità e qualità dell’informazione per una storia che il network LaC ha sempre raccontato in prima linea
Redazione Cronaca
17 gennaio 2026
Ore 16:24
Naufragio di Cutro, giornalisti contro il divieto di riprese durante le udienze: «È a rischio il diritto di cronaca»\n
Rientro dopo la fuga

‘Ndrangheta connection, il latitante Camporesi lascia la Turchia e torna in Italia per consegnarsi alla giustizia

Ricercato dal 2018 quando era sfuggito a un’operazione per un traffico internazionale di droga gestito dalle cosche della Locride, era stato arrestato nei mesi scorsi. Ad attenderlo a Fiumicino la polizia
Redazione Cronaca
17 gennaio 2026
Ore 14:29
‘Ndrangheta connection, il latitante Camporesi lascia la Turchia e torna in Italia per consegnarsi alla giustizia\n
L’inchiesta

Joppolo, blitz della Finanza che setaccia per ore il Municipio e preleva numerosi documenti

Si mira a far luce sulla dichiarazione di dissesto finanziaria votata all’unanimità dal Consiglio comunale nel luglio 2022. Sotto i riflettori degli investigatori anche la fase della gestione commissariale e i provvedimenti adottati per l’estinzione dei debiti dell’ente
Giuseppe Baglivo
17 gennaio 2026
Ore 14:28
Joppolo,\u00A0blitz della Finanza che setaccia per ore il Municipio e preleva numerosi documenti\n
