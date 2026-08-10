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Economia e lavoro

Vinitaly and the city chiude con successo

Si chiude con successo a Reggio Calabria la prima edizione di Vinitaly and the City: sul Lungomare Falcomatà pubblico e istituzioni rilanciano vino, formazione, occupazione e futuro dei giovani oggi

10 agosto, 2026
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vinitaly
Il salasso

Benzina e diesel, stangata da 524 milioni in Calabria: ogni mese 43 milioni di euro “bruciati” dal caro carburanti

I prezzi alle stelle pesano sul bilancio dei calabresi: nel 2026 la spesa potrebbe salire a 3,024 miliardi, con un aumento del 20,9%. Il Mezzogiorno è tra le aree più esposte ai rincari. Il report Cgia
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Taglio del nastro

Vinitaly and the City debutta a Reggio Calabria. Occhiuto: «Dobbiamo superare la sindrome di Calimero»

Dopo Sibari, la kermesse dedicata ai wine lovers arriva nella città dello Stretto con degustazioni, talk, masterclass e musica. In vetrina 80 produttori calabresi, insieme ai Bronzi di Riace e alle bellezze del centro storico. Il sindaco Cannizzaro: «Un appuntamento destinato a lasciare il segno».
Simona Palaia
Vinitaly and the City debutta a Reggio Calabria. Occhiuto: «Dobbiamo superare la sindrome di Calimero»\n
Finanziamenti

Innovazione e sostenibilità ambientale, in arrivo 448 milioni di euro per le piccole e medie imprese del Sud

La misura è destinata a sostenere programmi di investimento ad elevato contenuto tecnologico, in coerenza con gli obiettivi del Piano Transizione 4.0. Domande al via da settembre
Redazione Economia
Innovazione e sostenibilità ambientale, in arrivo 448 milioni di euro per le piccole e medie imprese del Sud\n
I bandi

Università, borse di studio: in Calabria c’è tempo fino al 30 settembre ma attenzione ai requisiti richiesti

Contributi, alloggi, mensa ed esonero dalle tasse: il pacchetto Dsu può superare i 7mila euro annui. Isee, merito e documenti: ecco cosa sapere per non rischiare l’esclusione dai benefici
Carmelo Idà
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10 agosto 2026
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10 agosto 2026
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10 agosto 2026
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10 agosto 2026
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10 agosto 2026
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10 agosto 2026
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Maglia nera

Lavoro nero e caporalato, controlli a tappeto anche in Calabria: nel 2025 irregolare il 69% delle aziende

Operazione congiunta Inps/Forze dell’ordine nelle province di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Irregolarità dietro l’impiego di manodopera stagionale
Carmelo Idà
10 agosto 2026
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Riqualificazione

Porto di Vibo Marina, approvato il progetto per la demolizione dell’ex Civam: lavori da 1,5 mln, gara entro agosto

Il presidente dell'Autorità di sistema portuale ha firmato il decreto che dà il via libera alla riqualificazione dell’area. L’intervento rientra nel Piano operativo triennale finalizzato a una più ampia strategia di sviluppo dello scalo
Redazione
10 agosto 2026
Ore 09:56
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Economia calabrese

Una regione, cinque banche: sono tutte cooperative e stanno facendo qualcosa che il resto del sistema non fa

Tutte le altre insegne che operano in Calabria decidono altrove, con criteri elaborati altrove, su una fetta di portafoglio che altrove pesa poco. Ecco invece numeri e attività di quelle che hanno sede legale qui
Fernando Caldiero*
10 agosto 2026
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Cala il sipario

Dal ministro Calderone alle 80 cantine protagoniste: successo per il Vinitaly a Reggio Calabria

Si chiude sul Lungomare Falcomatà la prima edizione reggina della kermesse enologica. Al centro anche il confronto su lavoro, formazione e futuro dei giovani nel settore agricolo ed enogastronomico. Finale con il concerto di Serena Brancale
Simona Palaia
10 agosto 2026
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La kermesse

Reggio Calabria si conferma capitale del vino con l’apertura del Vinitaly and the city

Una prima giornata densa di emozioni sul Lungomare Falcomatà segna l'inizio di un evento che proietta le eccellenze calabresi sui mercati mondiali, tra masterclass, talk e grandi visioni istituzionali
Elisa Barresi
9 agosto 2026
Ore 10:00
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L’annuncio

Università, più fondi alla Calabria: oltre 199 milioni per gli atenei, risorse in crescita del 22% dal 2019

Il Fondo di finanziamento ordinario 2026 assegna quasi 200 milioni agli atenei, 3,5 milioni in più rispetto al 2025. Crescono gli stanziamenti per Unical, Magna Graecia e Mediterranea: ecco la ripartizione
Redazione Economia
8 agosto 2026
Ore 08:24
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Le novità

Contratto integrativo 2026, il plauso del Csa-Cisal: «Passo importante per i dipendenti regionali»

Buoni pasto a 8 euro, welfare per i pendolari, lavoro agile e progressioni. Gianluca Tedesco si congratula con l’assessore Montuoro: «Quando le proposte vengono ascoltate e si trasformano in misure concrete, è giusto riconoscerlo»
Redazione
8 agosto 2026
Ore 08:15
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La kermesse

Vinitaly Reggio Calabria, al via due giorni tra vino, cultura, sapori e spettacolo

Un ricco programma caratterizzerà la prima di Reggio Calabria tra vini di qualità, degustazioni, masterclass, incontri, cooking show, musica e spettacolo. Presente anche la Ministra del Lavoro Marina Calderone
8 agosto 2026
Ore 07:21
Vinitaly\u00A0Reggio Calabria, al via\u00A0due giorni tra vino, cultura, sapori e spettacolo\n\n\n
L’allarme

Caro energia, la stangata pesa sui più poveri: bollette e carburanti divorano il 10% del bilancio

La Bce avverte che gli aumenti energetici erodono i risparmi dei nuclei più fragili, costretti a tagliare drasticamente altre spese per pagare le utenze. Il risparmio scende sotto zero: con un tasso del -5,8%, ogni rincaro riduce ancora lo spazio per beni essenziali
Carmelo Idà
8 agosto 2026
Ore 05:03
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Ancora aumenti

Luce e gas, stangata a luglio: nuovi rincari fino a 130 euro in più in bolletta

La spesa annua supera i 2.100 euro. Sale ancora il prezzo del gas per i vulnerabili. Il prezzo ha superato i 207 euro/MWh. Arera rafforza la vigilanza sul mercato elettrico
Carmelo Idà
7 agosto 2026
Ore 10:37
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Ok dal Governo

Riforma del fisco: ecco le novità su concordato preventivo, Irpef, benefit aziendali e Pos

Il Consiglio dei ministri approva gli ultimi decreti attuativi. Subito le semplificazioni per famiglie e imprese. Tutti i dettagli
Carmelo Idà
7 agosto 2026
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L’intervista

Caro Carburanti, Mondera (Lega Consumatori): «Serve una lotta vera alla speculazione sui prezzi»

L’esperto in materia economica, nonchè componente del direttivo dell’associazione: «I distributori spesso non applicano la riduzione delle accise in maniera uniforme. I tagli, così, sono inutili»
Paolo Mazza
7 agosto 2026
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La manovra

Difesa ed energia: l’Italia sceglie la clausola di salvaguardia da 36 miliardi

Il Governo ha deciso: 0,9% del Pil alla difesa e 0,6% alla sicurezza energetica. Via libera Ue a ottobre per lo scostamento di bilancio
Carmelo Idà
6 agosto 2026
Ore 18:29
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Lo studio

Turismo, dati in crescita in Calabria: più visitatori e meno stagionalità. Aeroporti in crescita

La regione si conferma tra le più dinamiche: terza per velocità di riduzione della stagionalità e prima al Sud. Lo studio Teha Group evidenzia crescita dei visitatori, boom degli aeroporti e l'impatto degli investimenti sulla competitività del territorio
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Prospettive economiche

Calabria, 47 milioni di investimenti e 5,8 miliardi di impatto: il turismo ora deve fare il salto

Gli investimenti nel Destination Marketing hanno generato, secondo Teha Group, 5,8 miliardi di impatto in tre anni. Crescono arrivi, stranieri e aeroporti, ma la sfida è trasformare il boom in sviluppo stabile
Redazione Economia
6 agosto 2026
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Tra coni e coppette

La Calabria va pazza per il gelato: 60 milioni di euro spesi ogni anno. Trionfa l'artigianato

Sono oltre 240 i laboratori attivi in tutta la regione e il 72% è costituito da imprese artigiane. Il report di Confartigianato evidenzia il peso del comparto nell'economia calabrese
Redazione Economia
6 agosto 2026
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I premi

Vini di Calabria, doppio successo per Ippolito 1845 al Concours Mondial de Bruxelles 2026

Medaglia d’Oro al Mare Chiaro Cirò Bianco e Medaglia d’Argento al Pecorello: due prestigiosi riconoscimenti internazionali premiano la qualità e l’identità dei nostri prodotti
Giuseppe Dell'Aquila
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Gli italiani non rinunciano alle ferie, ma cambiano strategia: boom delle microvacanze e 43 miliardi di spesa nell'estate 2026

Più viaggi distribuiti durante l'estate, meno giorni di permanenza e preferenza per il mare italiano. Il turismo si adatta al caro vita, mentre quasi la metà della popolazione non partirà per motivi economici
Carmelo Idà
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Digitale e green, in crescita gli investimenti delle medie imprese ma l'Italia resta indietro

Costi elevati e incertezze normative frenano i progetti. Mancano personale specializzato e manager per guidare i processi di transizione ambientale. Il report di Unioncamere, Mediobanca e Centro studi Tagliacarne
Carmelo Idà
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La riunione

Allevamenti in crisi nel Crotonese, il Ministero apre al confronto: sarà la Regione Calabria a elaborare una proposta tecnica

È emergenza specie nel territorio di Umbriatico: da una parte ci sono le restrizioni previste dal Piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina, dall’altra una siccità che sta mettendo a dura prova il comparto zootecnico
Franco Gemoli
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