Vinitaly and the city chiude con successo

I prezzi alle stelle pesano sul bilancio dei calabresi: nel 2026 la spesa potrebbe salire a 3,024 miliardi, con un aumento del 20,9%. Il Mezzogiorno è tra le aree più esposte ai rincari. Il report Cgia
Dopo Sibari, la kermesse dedicata ai wine lovers arriva nella città dello Stretto con degustazioni, talk, masterclass e musica. In vetrina 80 produttori calabresi, insieme ai Bronzi di Riace e alle bellezze del centro storico. Il sindaco Cannizzaro: «Un appuntamento destinato a lasciare il segno».
Il presidente dell'Autorità di sistema portuale ha firmato il decreto che dà il via libera alla riqualificazione dell’area. L’intervento rientra nel Piano operativo triennale finalizzato a una più ampia strategia di sviluppo dello scalo
Tutte le altre insegne che operano in Calabria decidono altrove, con criteri elaborati altrove, su una fetta di portafoglio che altrove pesa poco. Ecco invece numeri e attività di quelle che hanno sede legale qui
Si chiude sul Lungomare Falcomatà la prima edizione reggina della kermesse enologica. Al centro anche il confronto su lavoro, formazione e futuro dei giovani nel settore agricolo ed enogastronomico. Finale con il concerto di Serena Brancale
Il Fondo di finanziamento ordinario 2026 assegna quasi 200 milioni agli atenei, 3,5 milioni in più rispetto al 2025. Crescono gli stanziamenti per Unical, Magna Graecia e Mediterranea: ecco la ripartizione
Buoni pasto a 8 euro, welfare per i pendolari, lavoro agile e progressioni. Gianluca Tedesco si congratula con l’assessore Montuoro: «Quando le proposte vengono ascoltate e si trasformano in misure concrete, è giusto riconoscerlo»
Un ricco programma caratterizzerà la prima di Reggio Calabria tra vini di qualità, degustazioni, masterclass, incontri, cooking show, musica e spettacolo. Presente anche la Ministra del Lavoro Marina Calderone
La Bce avverte che gli aumenti energetici erodono i risparmi dei nuclei più fragili, costretti a tagliare drasticamente altre spese per pagare le utenze. Il risparmio scende sotto zero: con un tasso del -5,8%, ogni rincaro riduce ancora lo spazio per beni essenziali
La regione si conferma tra le più dinamiche: terza per velocità di riduzione della stagionalità e prima al Sud. Lo studio Teha Group evidenzia crescita dei visitatori, boom degli aeroporti e l'impatto degli investimenti sulla competitività del territorio
Gli investimenti nel Destination Marketing hanno generato, secondo Teha Group, 5,8 miliardi di impatto in tre anni. Crescono arrivi, stranieri e aeroporti, ma la sfida è trasformare il boom in sviluppo stabile
Più viaggi distribuiti durante l'estate, meno giorni di permanenza e preferenza per il mare italiano. Il turismo si adatta al caro vita, mentre quasi la metà della popolazione non partirà per motivi economici
Costi elevati e incertezze normative frenano i progetti. Mancano personale specializzato e manager per guidare i processi di transizione ambientale. Il report di Unioncamere, Mediobanca e Centro studi Tagliacarne
È emergenza specie nel territorio di Umbriatico: da una parte ci sono le restrizioni previste dal Piano nazionale di eradicazione della tubercolosi bovina, dall’altra una siccità che sta mettendo a dura prova il comparto zootecnico