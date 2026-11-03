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Politica

La crisi dei sindaci di centrosinistra

Mentre in Italia sembra avvicinarsi la data delle elezioni, i sindaci calabresi del centrosinistra sembrano in una crisi più o meno profonda. L'unico tranquillo sembra Nicola Fiorita che una maggioranza non l'ha mai avuta.

3 novembre, 2026
ore calde

Stasi, dietro il silenzio del Movimento 5 Stelle c’è un retroscena sull’asse Roma-Calabria

Dopo il blitz della Dda, i vertici avrebbero spinto per l’uscita dalla maggioranza del Comune di Corigliano Rossano della consigliera Sciarrotta. Poi la mediazione interna e la linea del non intervento avallata da Conte
Stasi, dietro\u00A0il silenzio del Movimento 5 Stelle c’è un retroscena sull’asse Roma-Calabria\n
Movimenti interni

Campo largo, Conte sfida Schlein: la partita delle primarie si complica e spunta il terzo nome

Il leader del M5S punta a una competizione aperta. L'ipotesi Onorato e la carta Gualtieri alimentano il dibattito sulla guida del centrosinistra
Luca Arnaù
Campo largo, Conte sfida Schlein: la partita delle primarie si complica e spunta il terzo nome\n
La disfatta

Vannacci, il Generale che voleva conquistare l'Italia e ha smarrito la bussola a Reggio Calabria

Sognava di trasformare Reggio Calabria nella roccaforte dell'espansionismo vannacciano, ma le urne hanno premiato Cannizzaro e Occhiuto, consegnando a Futuro Nazionale un risultato lontano dalle ambizioni di conquista. Dopo la battaglia perduta, anche i sondaggi hanno cominciato a suonare la ritirata
Redazione Politica
Vannacci, il Generale che voleva conquistare l'Italia e ha smarrito la bussola a Reggio Calabria\n
Disagi per i cittadini

Galleria della Limina, nuove chiusure notturne dopo anni di lavori: l’affondo di Ranuccio alla Regione

Dal 15 novembre tornano le limitazioni al traffico sulla Jonio-Tirreno, con deviazioni per auto e mezzi pesanti. Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede ad Anas e Regione tempi certi per il completamento degli interventi e rilancia il progetto del raddoppio
Redazione
Galleria della Limina, nuove chiusure notturne dopo anni di lavori: l’affondo di Ranuccio alla Regione\n

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La testimonianza di una donna che ha denunciato

3 novembre 2026
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3 novembre 2026
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Lotta alla droga, due sequestri fra Crotone e Reggio

3 novembre 2026
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Unical, semi di gioia e poetica del fallimento

3 novembre 2026
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3 novembre 2026
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3 novembre 2026
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3 novembre 2026
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3 novembre 2026
Ore 13:31
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La testimonianza di una donna che ha denunciato

3 novembre 2026
Ore 13:33
La testimonianza di una donna che ha denunciato
Politica

La crisi dei sindaci di centrosinistra

3 novembre 2026
Ore 13:02
La crisi dei sindaci di centrosinistra
Dal 3 al 5 novembre

«Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell'Italia», a Reggio la conferenza della Farnesina con il vicepremier Tajani 

La città dello Stretto al centro della diplomazia scientifica internazionale. La sessione si concluderà con la firma del Protocollo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Domani l’iniziativa alla Mediterranea
3 novembre 2026
Ore 09:10
«Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell'Italia», a\u00A0Reggio la conferenza della Farnesina con il vicepremier Tajani\u00A0\n
Impianto rivisto

M5S, pronto il Reddito 2.0: servono 3-4 miliardi in più, la misura entra nel programma del Campo Largo

Mario Turco lavora alla nuova versione del sussidio: più beneficiari, formazione e politiche attive del lavoro da riformare. Il fabbisogno stimato sale a 9-10 miliardi l'anno. Pd favorevole, Italia Viva apre con riserve
Redazione Politica
3 novembre 2026
Ore 07:28
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Nuovo incarico

Fratelli d’Italia Calabria, Ersilia Cedro è il nuovo Responsabile Regionale del Dipartimento Istruzione

Conclusa la splendida esperienza alla guida della Città Metropolitana: «Scelta di correttezza e responsabilità»
3 novembre 2026
Ore 06:42
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La sfida

Schlein, la donna che non piace all’establishment e vuole cambiare un Paese prigioniero dei suoi schemi

Dai giovani ai nuovi modelli familiari, dal lavoro ai diritti, nel libro di Bruno Vespa la segretaria democratica pone un interrogativo che supera il destino del Pd: e se per modernizzare il Paese fosse necessario cominciare proprio dai criteri con cui giudichiamo chi vuole cambiarlo?
Franco Gemoli
3 novembre 2026
Ore 05:15
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La decisione

Riace, salta il Consiglio comunale: la Prefettura avvia le procedure di scioglimento

L'ente non ha adottato i provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2026. Scattano la sospensione del consesso civico e il commissariamento provvisorio
Ilario Balì
2 novembre 2026
Ore 13:41
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La scelta

Meloni chiude all'alleanza con Vannacci in vista delle politiche del 2027: «Non intendo farmi ricattare»

La premier chiarisce la propria posizione nel libro di Bruno Vespa in uscita lunedì. Nessuna intesa con Futuro Nazionale: l'obiettivo è ripresentarsi con la coalizione tradizionale, allargata alle nuove realtà civiche
Franco Gemoli
2 novembre 2026
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palazzo dei bruzi

Cosenza, le dimissioni di Orrico da DPM generano quelle dalla giunta Caruso: «Lo ritengo un atto dovuto»

Si tratta del secondo passo indietro che il sindaco registra dopo quello di Pasquale Sconosciuto da assessori indicati da De Cicco. Da oggi il primo cittadino darà il via alle interlocuzioni con i partiti
Antonio Clausi
2 novembre 2026
Ore 10:24
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Le dichiarazioni

Manovra 2027, Talerico: «Bene sanità e ZES, ma servono più certezze per il ceto medio»

L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia analizza la legge di bilancio tra agevolazioni fiscali, pensioni e tagli alla scuola: «Il Parlamento corregga la rotta e renda strutturali le misure per le famiglie»
Redazione politica
2 novembre 2026
Ore 08:54
Manovra 2027, Talerico: «Bene sanità e ZES, ma servono più certezze per il ceto medio»\n\n\n
L’intervento

«Legge di bilancio 2027: molte misure provvisorie e poche scelte strutturali»

Secondo il forzista Talerico è il momento di modificare le parti deboli del ddl sul Bilancio che è ancora nella fase di proposta 

Redazione
2 novembre 2026
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Battaglia politica

Manovra: Conte attacca Meloni su difesa, scuola e pensioni: nel mirino quasi 7mila posti

Il leader M5S definisce la legge di Bilancio «manovra di Halloween». Il testo prevede 6.974 posti in meno tra docenti e personale Ata dal 2027/28 e una rivalutazione pensionistica parziale sopra quattro volte il minimo. Il governo rivendica più risorse per la sanità; sulla difesa Conte contesta i margini di spesa previsti per il biennio
Redazione Politica
2 novembre 2026
Ore 08:10
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amore breve

Futuro Nazionale, un cofondatore e 5 referenti della provincia di Cosenza dicono già addio

Duro documento di Falabella, Salerno, Russo, Rosito, Groccia e Borrelli contro la gestione del partito in Calabria. Nel mirino Furgiuele, l’uomo di Vannacci in Calabria
Redazione
1 novembre 2026
Ore 19:31
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La classifica

Decaro supera Stefani: è il presidente di Regione più apprezzato. Occhiuto al decimo posto

Il sondaggio Lab21 per Affaritaliani: il governatore pugliese è in testa con il 62,6%, il presidente calabrese raccoglie il 56,9% dei consensi. Ultimi Marsilio, Giani e Schifani, l'unico sotto il 50%
Redazione Politica
1 novembre 2026
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La presentazione

“Ovunque è il centro”, l’ex ministro Fioroni striglia destra e sinistra: «La democrazia oggi è in terapia intensiva»

VIDEO | Presentato a Filadelfia, nel Vibonese, il libro intervista scritto con il sociologo Angelo Palmieri. In sala numerosi esponenti dell’ex Margherita: «Gli italiani non votano più perché la politica non riscalda il cuore e non risolve i problemi»
Stefano Mandarano
1 novembre 2026
Ore 12:30
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L’intervista

Magorno, l’alleanza con De Luca e le Politiche: «In corsa con il centrodestra, obiettivo 3%. E a Cosenza saremo in campo»

Il presidente di Sindaci d'Italia annuncia la federazione con Sud chiama Nord: «Un patto sui contenuti». E rilancia la sfida elettorale: «Presenteremo una lista competitiva per le elezioni nella città bruzia»
Riccardo Montanaro
1 novembre 2026
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i numeri

San Giovanni in Fiore, certificato il disavanzo di 8 milioni. Barile: «Ora parola al Consiglio»

ll sindaco si rivolge ai componenti dell’assise: «Se approverete il documento finanziario, indicherete anche la strada, vale a dire dissesto o piano di riequilibrio. Bocciandolo andremo a casa e a nuove elezioni»
Antonio Clausi
1 novembre 2026
Ore 09:05
San Giovanni in Fiore, certificato il\u00A0disavanzo di 8 milioni. Barile: «Ora parola al Consiglio»\n
Il caso politico

«Flavio non ha la tessera di Avs, ma siamo al suo fianco»: Bonelli difende Stasi a Perfidia

Il co-portavoce di Europa Verde interviene per la prima volta sulla vicenda giudiziaria del sindaco di Corigliano Rossano: «Ho letto più volte le contestazioni, nessuna presa di distanza». Le perplessità sulla presunta promessa di un'assunzione in cambio di venti voti e la solidarietà: «Siamo convinti che dimostrerà la sua assoluta estraneità»
Franco Gemoli
1 novembre 2026
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Le contraddizioni

Da Meloni a Schlein, la politica estera divide le coalizioni e attraversa i partiti: l'Italia sospesa tra Washington, Bruxelles e Mosca

La guerra in Ucraina e i rapporti con Trump ridisegnano le affinità politiche oltre i confini degli schieramenti. Salvini si distingue da Meloni e Tajani, mentre Schlein, Conte e AVS faticano a trovare una posizione comune. Le divergenze attraversano anche i singoli partiti, rivelando la fragilità geopolitica delle alleanze italiane.
Redazione Politica
1 novembre 2026
Ore 05:30
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Ascesa e declino

Dalle stelle alle stalle: la breve stagione dei leader nella politica italiana

Il calo di Vannacci nei sondaggi si inserisce in una lunga serie: da Renzi a Salvini, da Veltroni a Fini, i consensi crescono in fretta e calano altrettanto in fretta
Riccardo Montanaro
31 ottobre 2026
Ore 20:00
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Lo scontro politico

De Luca a Perfidia: «Il campo largo diventerà un camposanto». Bordate a Vannacci e Onorato, poi annuncia il tour del Sud

Il leader di Sud chiama Nord, ospite di Antonella Grippo su LaC Tv, racconta i corteggiamenti del centrosinistra e rivendica l'intesa nazionale con Meloni, senza rinunciare alla propria autonomia siciliana.
Redazione Politica
31 ottobre 2026
Ore 16:41
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Consiglio Provinciale

Provincia di Cosenza, il bilancio consolidato torna in attivo. Unanimità sulle mozioni per la Statale 106 e l’aeroporto della Sibaritide

Il risultato 2025 passa da una perdita di circa 58 milioni a un utile di circa 23 milioni. Faragalli: «Stiamo portando avanti un percorso di risanamento». Via libera anche al Distretto turistico dell’Alto Ionio
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31 ottobre 2026
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