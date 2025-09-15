Social
Politica
L'audio della Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, oggetto di polemiche
15 settembre, 2025
Tappa cancellata

Regionali, Conte annulla la visita in Calabria per motivi personali: era atteso nel Reggino

Saltano le tappe del leader del Movimento 5 stelle alla Diga sul Metramo a Galatro, all’ospedale di Locri e a Reggio Calabria
Regionali, Conte annulla la visita in Calabria per motivi personali: era atteso nel Reggino\n
Verso il voto

Commedia elettorale in tre atti, ciak si gira: la Calabria va in scena tra slogan, spettacoli e promesse di futuro

Occhiuto, Tridico e Toscano salgono sul palco. Il pubblico osserva, applaude, commenta. Ma stavolta, più che applausi, ci si aspetta un atto di verità
Ernesto Mastroianni
Commedia elettorale in tre atti, ciak si gira: la Calabria va in scena tra slogan, spettacoli e promesse di futuro\n
Regionali Calabria

Tridico: «I medici cubani sono una panacea al male; il 30% di questi è fuggito». Straface (Fi): «Cavolate, solo il  3% ha lasciato»

Il candidato alla presidenza della Regione attacca la gestione della sanità calabrese e propone incentivi per riportare i camici bianchi, ma l’ex consigliera lo smentisce: «Dati inventati»
Redazione Politica
Tridico: «I medici cubani sono una panacea al male; il 30% di questi è fuggito». Straface (Fi): «Cavolate, solo il\u00A0 3% ha lasciato»\n
Esito amaro

Lucano fuori dalle regionali: «Non voglio arrendermi. Valuterò il ricorso al Consiglio di Stato»

L’europarlamentare commenta la sentenza di conferma dell’incandidabilità emessa dal Tar di Reggio Calabria: «Tutto mi sembra incredibile e assurdo»
Redazioni
Lucano fuori dalle regionali: «Non voglio arrendermi. Valuterò il ricorso al Consiglio di Stato»\n

Regionali

«Otto concorsi e promesse ai precari, così fanno campagna elettorale»: le accuse del centrosinistra alla Provincia di Cosenza

La denuncia di Bianca Rende (Tridico presidente) e Giuseppe Giorno (M5s) contro Rosaria Succurro candidata alle regionali nella lista “Occhiuto presidente”. Mentre circola un audio in cui la presidente della Provincia promette risorse per i precari del “progetto Montagna”
Massimo Clausi
15 settembre 2025
Ore 17:56
«Otto concorsi e promesse ai precari, così fanno campagna elettorale»: le accuse del centrosinistra alla Provincia di Cosenza\n
L’intervento

Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, Campana e Pignataro: «La decisione del Tar ha il sapore del pregiudizio»

È quanto scrivono sullo stop alla candidatura del sindaco di Riace ed europarlamentare Avs da parte del Tribunale Amministrativo il portavoce di Europa Verde Calabria e il segretario regionale di Sinistra Italiana
Redazione Politica
15 settembre 2025
Ore 17:45
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, Campana e Pignataro: «La decisione del Tar ha il sapore del pregiudizio»\n
Regionali

Cosenza, il Pd suona la carica: «Batteremo Occhiuto e la sua finta idea di Calabria»

Presentazione dei candidati della circoscrizione Nord. Bruno Bossio sul palco con la kefiah, Madeo cita Paola Cortellesi, Iacucci rivendica le sue origini rosse, mentre Capalbo invoca il cambio di classe dirigente tra i democrat
Antonio Clausi
15 settembre 2025
Ore 17:22
Cosenza, il Pd suona la carica: «Batteremo Occhiuto e la sua finta idea di Calabria»\n
Parlano i candidati

Regionali, Salvatore Mascaro (Fa): «Corro da solo per dare voce a giovani e aree interne, la mia sfida è una Calabria unita»

Il candidato di Forza Azzurri per Occhiuto Presidente punta su sanità di prossimità, infrastrutture, lavoro giovanile e turismo: «Non servono proclami, ma scelte coraggiose e concrete per fermare lo spopolamento e rilanciare la nostra terra».
Giuseppe Dell'Aquila
15 settembre 2025
Ore 16:00
Regionali, Salvatore Mascaro (Fa): «Corro da solo per dare voce a giovani e aree interne, la mia sfida è una Calabria unita»\n
Incandidabile

Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura

La sentenza boccia uno dei due ricorsi d’urgenza presentati dall’Alleanza Verdi Sinistra che lo aveva candidato nelle Circoscrizioni Nord e Sud. Il sindaco di Riace ha detto che vuole imbarcarsi per la Palestina
Antonio Clausi
15 settembre 2025
Ore 14:52
Mimmo Lucano escluso dalle Regionali, il Tar conferma lo stop alla candidatura
Regionali Calabria

Enza Bruno Bossio inaugura il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto: «Ha fallito, serve una Calabria più giusta ed efficiente»

La candidata democratica apre il comitato su Corso Mazzini e ribadisce le priorità: mobilità, sanità, diritti e lavoro
Redazione
15 settembre 2025
Ore 14:04
Enza Bruno Bossio inaugura il punto incontro a Cosenza e attacca Occhiuto: «Ha fallito, serve una Calabria più giusta ed efficiente»\n
La polemica

Regionali, Baldino replica a Caputo: «Avete smantellato la sanità pubblica, attendiamo risposte nel merito»

La deputata del M5s replica al candidato del centrodestra: «Si preoccupi dei 75mila che ha contribuito a far scappare dalla Calabria, Occhiuto invece si confronti con dati alla mano»
Redazione Politica
15 settembre 2025
Ore 13:54
Regionali, Baldino replica a Caputo: «Avete smantellato la sanità pubblica, attendiamo risposte nel merito»\n
Scontri politici

Pd Calabria: «Occhiuto altera la realtà, la scuola rivela lo spopolamento»

I dem denunciano il calo degli studenti e parlano di emorragia demografica che mette a rischio il futuro dei territori
Redazione
15 settembre 2025
Ore 13:49
Pd Calabria: «Occhiuto altera la realtà, la scuola rivela lo spopolamento»\n
L’intervista

Regionali, Barbuto (M5s): «Le mie priorità? Tutela dell’ambiente, sanità efficiente, lavoro per i giovani»

La candidata del M5s parla delle emergenze del territorio e di come intende muoversi se dovesse ottenere uno scranno a Palazzo Campanella: «Accoglierò tutte le istanze che mi verranno segnalate»
Giuseppe Dell'Aquila
15 settembre 2025
Ore 13:43
Regionali, Barbuto (M5s): «Le mie priorità? Tutela dell’ambiente, sanità efficiente, lavoro per i giovani»\n
Campagna elettorale

Regionali, Caputo (FI): «Tridico candida esponente del primo gruppo della sanità privata»

L’ex vicepresidente di Palazzo Campanella che corre nella lista Occhiuto Presidente si rivolge alla parlamentare M5S Vittoria Baldino: «State conducendo una campagna elettorale indegna»
Redazione
15 settembre 2025
Ore 10:46
Regionali, Caputo (FI): «Tridico candida esponente del primo gruppo della sanità privata»\n
La nota

TFR non pagato, Tavernise (M5S): La dignità degli ex lavoratori dei Consorzi di Bonifica non ha scadenza 

«Le notizie che arrivano in queste ore, riguardo allo stanziamento dei fondi con scadenza a ridosso del voto del 5 e 6 ottobre, suonano come una vera e propria mossa elettorale spudorata»
Redazione
15 settembre 2025
Ore 10:10
TFR non pagato, Tavernise (M5S): La dignità degli ex lavoratori dei Consorzi di Bonifica non ha scadenza\u00A0\n
Clima caldo

A Perfidia la campagna elettorale si fa incandescente: il duello Scutellà-Talerico infiamma il salotto di LaC Tv

Ad accendere lo scontro tra i due rappresentanti del M5s e di Forza Italia gli attacchi incrociati sui programmi elettorali e le accuse sul ricorso di Gentile. Tra gli ospiti di Antonella Grippo anche Loizzo e Bruno Bossio
Franco Sangiovanni
15 settembre 2025
Ore 09:15
A Perfidia la campagna elettorale si fa incandescente: il duello Scutellà-Talerico infiamma il salotto di LaC Tv\n
battage mediatico

Antoniozzi e Loizzo all’assalto di Tridico: «Dove trova i soldi per il Reddito?» e «Salvini miglior ministro possibile»

I parlamentari di FdI e Lega pungolano il candidato di centrosinsitra e i Riformisti: «Dove è il simbolo dei socialisti nella lista che hanno consegnato a Renzi?»
Redazione
15 settembre 2025
Ore 09:06
Antoniozzi e Loizzo all’assalto di Tridico: «Dove trova i soldi per il Reddito?» e «Salvini miglior ministro possibile»
Montecitorio

Antonio Angelucci, il campione mondiale dell’assenteismo parlamentare

Il deputato-imprenditore incassa lo stipendio senza mai partecipare ai lavori. Con lui, anche Bossi e Fascina tra i grandi latitanti di Montecitorio: un trio che umilia istituzioni e cittadini
Tacco di Ghino
15 settembre 2025
Ore 06:35
Antonio Angelucci, il campione mondiale dell’assenteismo parlamentare\n
Botta e risposta

Fondi Inail per i nuovi ospedali, Bruni: «Nessun assegno staccato». Ionà risponde: «Falso, risorse garantite»

Scontro sui fondi Inail per i nuovi ospedali calabresi: Bruni parla di semplici valutazioni e possibili debiti a carico dei cittadini, Ionà ribatte citando decreti già approvati e progetti in corso tra Reggio, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Polistena
Redazione Politica
14 settembre 2025
Ore 13:29
Fondi Inail per i nuovi ospedali,\u00A0Bruni:\u00A0«Nessun assegno staccato». Ionà risponde:\u00A0«Falso, risorse garantite»
Parlano i candidati

Regionali, Lerose (Noi moderati): «Le priorità? Ridurre le disuguaglianze territoriali, servizi e sviluppo per tutti»

Il candidato del centrodestra difende l’operato di Occhiuto: «Nella sanità a avviato un percorso di riforma concreto, non si è limitato a puntare il dito contro chi c’era prima e oggi finalmente vediamo i primi segnali»
Giuseppe Dell'Aquila
14 settembre 2025
Ore 11:57
Regionali, Lerose (Noi moderati): «Le priorità? Ridurre le disuguaglianze territoriali, servizi e sviluppo per tutti»\n
Verso il voto

«Vogliamo un piano straordinario per il lavoro giovanile»: le richieste di Confartigianato alla politica

Dopo i dati Cgie le proposte ai tre candidati presidenti della Regione per difendere le micro imprese e stimolare nuove aperture: «Il nostro sogno nel cassetto sarebbe la realizzazione di un’Accademia dei mestieri artigianali»
Nico De Luca
14 settembre 2025
Ore 11:15
«Vogliamo un piano straordinario per il lavoro giovanile»: le richieste di Confartigianato alla politica\n
Parlano i candidati

Regionali, Sestito (Tridico presidente): «Il nostro non è solo un programma, ma una visione di futuro»

Il candidato nella coalizione di centrosinistra illustra la sua idea di «Calabria ponte tra popoli, terra di innovazione, lavoro e pace, non più periferia dimenticata ma centro strategico d’Europa»
Giuseppe Dell'Aquila
14 settembre 2025
Ore 05:02
Regionali, Sestito (Tridico presidente): «Il nostro non è solo un programma, ma una visione di futuro»\n
Il confronto

Elezioni regionali in Calabria, a Catanzaro i temi ambientali al centro del dibattito pubblico con i candidati Occhiuto e Tridico

L’evento promosso dalla sezione regionale Legambiente in vista del voto: «Siamo convinti che le politiche ambientali debbano essere una priorità nei programmi di governo regionale»
Redazione
13 settembre 2025
Ore 20:05
Elezioni regionali in Calabria, a Catanzaro i temi ambientali al centro del dibattito pubblico con i candidati Occhiuto e Tridico\n
Verso le elezioni

Regionali, Straface replica a Bonelli: «In Calabria la sanità privata sostiene Tridico»

Il consigliere regionale Fi replica all’esponente Avs recentemente intervenuto a Lamezia: «Il centrosinistra persevera in una narrazione tossica sulla nostra terra»
Redazione Politica
13 settembre 2025
Ore 17:35
Regionali, Straface replica a Bonelli: «In Calabria la sanità privata sostiene Tridico»\n
