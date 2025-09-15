L'audio della Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, oggetto di polemiche

La denuncia di Bianca Rende (Tridico presidente) e Giuseppe Giorno (M5s) contro Rosaria Succurro candidata alle regionali nella lista “Occhiuto presidente”. Mentre circola un audio in cui la presidente della Provincia promette risorse per i precari del “progetto Montagna”
È quanto scrivono sullo stop alla candidatura del sindaco di Riace ed europarlamentare Avs da parte del Tribunale Amministrativo il portavoce di Europa Verde Calabria e il segretario regionale di Sinistra Italiana
Presentazione dei candidati della circoscrizione Nord. Bruno Bossio sul palco con la kefiah, Madeo cita Paola Cortellesi, Iacucci rivendica le sue origini rosse, mentre Capalbo invoca il cambio di classe dirigente tra i democrat
Il candidato di Forza Azzurri per Occhiuto Presidente punta su sanità di prossimità, infrastrutture, lavoro giovanile e turismo: «Non servono proclami, ma scelte coraggiose e concrete per fermare lo spopolamento e rilanciare la nostra terra».
La sentenza boccia uno dei due ricorsi d’urgenza presentati dall’Alleanza Verdi Sinistra che lo aveva candidato nelle Circoscrizioni Nord e Sud. Il sindaco di Riace ha detto che vuole imbarcarsi per la Palestina
Ad accendere lo scontro tra i due rappresentanti del M5s e di Forza Italia gli attacchi incrociati sui programmi elettorali e le accuse sul ricorso di Gentile. Tra gli ospiti di Antonella Grippo anche Loizzo e Bruno Bossio
Scontro sui fondi Inail per i nuovi ospedali calabresi: Bruni parla di semplici valutazioni e possibili debiti a carico dei cittadini, Ionà ribatte citando decreti già approvati e progetti in corso tra Reggio, Cosenza, Catanzaro, Crotone e Polistena
Il candidato del centrodestra difende l’operato di Occhiuto: «Nella sanità a avviato un percorso di riforma concreto, non si è limitato a puntare il dito contro chi c’era prima e oggi finalmente vediamo i primi segnali»
Dopo i dati Cgie le proposte ai tre candidati presidenti della Regione per difendere le micro imprese e stimolare nuove aperture: «Il nostro sogno nel cassetto sarebbe la realizzazione di un’Accademia dei mestieri artigianali»