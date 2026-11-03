Manovra 2027, quali effetti per la Calabria

La Legge di Bilancio 2027 approvata dal Consiglio dei ministri punta, secondo il Governo, a sostenere famiglie, lavoro e imprese. Per la Calabria, però, resta la sfida della sanità: trasformare le nuove risorse in servizi efficienti e cure accessibili.
Dopo il blitz della Dda, i vertici avrebbero spinto per l’uscita dalla maggioranza del Comune di Corigliano Rossano della consigliera Sciarrotta. Poi la mediazione interna e la linea del non intervento avallata da Conte
Sognava di trasformare Reggio Calabria nella roccaforte dell'espansionismo vannacciano, ma le urne hanno premiato Cannizzaro e Occhiuto, consegnando a Futuro Nazionale un risultato lontano dalle ambizioni di conquista. Dopo la battaglia perduta, anche i sondaggi hanno cominciato a suonare la ritirata
Dal 15 novembre tornano le limitazioni al traffico sulla Jonio-Tirreno, con deviazioni per auto e mezzi pesanti. Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede ad Anas e Regione tempi certi per il completamento degli interventi e rilancia il progetto del raddoppio
La città dello Stretto al centro della diplomazia scientifica internazionale. La sessione si concluderà con la firma del Protocollo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Domani l’iniziativa alla Mediterranea
Mario Turco lavora alla nuova versione del sussidio: più beneficiari, formazione e politiche attive del lavoro da riformare. Il fabbisogno stimato sale a 9-10 miliardi l'anno. Pd favorevole, Italia Viva apre con riserve
Dai giovani ai nuovi modelli familiari, dal lavoro ai diritti, nel libro di Bruno Vespa la segretaria democratica pone un interrogativo che supera il destino del Pd: e se per modernizzare il Paese fosse necessario cominciare proprio dai criteri con cui giudichiamo chi vuole cambiarlo?
La premier chiarisce la propria posizione nel libro di Bruno Vespa in uscita lunedì. Nessuna intesa con Futuro Nazionale: l'obiettivo è ripresentarsi con la coalizione tradizionale, allargata alle nuove realtà civiche
Si tratta del secondo passo indietro che il sindaco registra dopo quello di Pasquale Sconosciuto da assessori indicati da De Cicco. Da oggi il primo cittadino darà il via alle interlocuzioni con i partiti
L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia analizza la legge di bilancio tra agevolazioni fiscali, pensioni e tagli alla scuola: «Il Parlamento corregga la rotta e renda strutturali le misure per le famiglie»
Il leader M5S definisce la legge di Bilancio «manovra di Halloween». Il testo prevede 6.974 posti in meno tra docenti e personale Ata dal 2027/28 e una rivalutazione pensionistica parziale sopra quattro volte il minimo. Il governo rivendica più risorse per la sanità; sulla difesa Conte contesta i margini di spesa previsti per il biennio
VIDEO | Presentato a Filadelfia, nel Vibonese, il libro intervista scritto con il sociologo Angelo Palmieri. In sala numerosi esponenti dell’ex Margherita: «Gli italiani non votano più perché la politica non riscalda il cuore e non risolve i problemi»
Il presidente di Sindaci d'Italia annuncia la federazione con Sud chiama Nord: «Un patto sui contenuti». E rilancia la sfida elettorale: «Presenteremo una lista competitiva per le elezioni nella città bruzia»
ll sindaco si rivolge ai componenti dell’assise: «Se approverete il documento finanziario, indicherete anche la strada, vale a dire dissesto o piano di riequilibrio. Bocciandolo andremo a casa e a nuove elezioni»
Il co-portavoce di Europa Verde interviene per la prima volta sulla vicenda giudiziaria del sindaco di Corigliano Rossano: «Ho letto più volte le contestazioni, nessuna presa di distanza». Le perplessità sulla presunta promessa di un'assunzione in cambio di venti voti e la solidarietà: «Siamo convinti che dimostrerà la sua assoluta estraneità»
La guerra in Ucraina e i rapporti con Trump ridisegnano le affinità politiche oltre i confini degli schieramenti. Salvini si distingue da Meloni e Tajani, mentre Schlein, Conte e AVS faticano a trovare una posizione comune. Le divergenze attraversano anche i singoli partiti, rivelando la fragilità geopolitica delle alleanze italiane.
Il leader di Sud chiama Nord, ospite di Antonella Grippo su LaC Tv, racconta i corteggiamenti del centrosinistra e rivendica l'intesa nazionale con Meloni, senza rinunciare alla propria autonomia siciliana.
Il risultato 2025 passa da una perdita di circa 58 milioni a un utile di circa 23 milioni. Faragalli: «Stiamo portando avanti un percorso di risanamento». Via libera anche al Distretto turistico dell’Alto Ionio