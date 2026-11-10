118 Vibo, Piperno lascia il servizio: «Così non si può»

Sanità

Dopo mesi di denunce, Alessia Piperno, medico del 118 di Tropea, ha deciso di lasciare il servizio e chiedere il ricollocamento all'Asp di Vibo Valentia. Una scelta forte per accendere i riflettori sulle criticità della sanità vibonese e chiedere un cambio di rotta nella gestione dell'emergenza.