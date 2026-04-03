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Cultura

A Roccella la Spring Edition del Festival Jazz

Si è conclusa a Roccella Jonica la sessione primaverile del festival jazz Rumori Mediterranei. All'ex convento dei minimi tre giorni di musica di qualità

3 aprile, 2026
Tag
roccella jonica · festival jazz roccella
Società

Unical, LaC in cattedra con pedagogia dell'antimafia

25 marzo 2026
Ore 19:23
Unical, LaC in cattedra con pedagogia dell'antimafia
Cultura

Tutto pronto per la prima di "Tibi e Tascia" di Strati

3 aprile 2026
Ore 12:44
Tutto pronto per la prima di \"Tibi e Tascia\" di Strati
Cultura

Presentato a Roma il film "Il vangelo di Giuda"

1 aprile 2026
Ore 12:12
Presentato a Roma il film \"Il vangelo di Giuda\"
Cultura

Torna Sense, il festival della Sila autentica

31 marzo 2026
Ore 11:57
Torna Sense, il festival della Sila autentica
Cultura

Presentato a Marcellinara il libro "Longevity"

25 marzo 2026
Ore 13:08
Presentato a Marcellinara il libro \"Longevity\"
Cultura

Successo per il concerto di Alessandro Quarta

23 marzo 2026
Ore 18:23
Successo per il concerto di Alessandro Quarta
Cultura

L'Unical apre le proprie porte per Università Svelate

21 marzo 2026
Ore 08:55
L'Unical apre le proprie porte per Università Svelate
Cultura

Jovanotti all'Università di Catanzaro

18 marzo 2026
Ore 12:50
Jovanotti all'Università di Catanzaro
Cultura

Un libro contro il pregiudizio sul dolore femminile

16 marzo 2026
Ore 13:33
Un libro contro il pregiudizio sul dolore femminile
Cultura

Bioma, il live al Cilea di Macagnino diventa album

16 marzo 2026
Ore 13:31
Bioma, il live al Cilea di Macagnino diventa album
Cultura

La Divina Commedia Opera, successo al Cilea

14 marzo 2026
Ore 13:17
La Divina Commedia Opera, successo al Cilea
Cultura

All'Unical la mostra per Gaza "Falastin Hurrà"

13 marzo 2026
Ore 13:25
All'Unical la mostra per Gaza \"Falastin Hurrà\"
Cultura

Aggiungi un posto a tavola, sold out a Cosenza

12 marzo 2026
Ore 12:47
Aggiungi un posto a tavola, sold out a Cosenza
Cultura

A Roma la presentazione del libro di Francesco Napoli

12 marzo 2026
Ore 12:36
A Roma la presentazione del libro di Francesco Napoli
Cultura

Al Grandinetti Assisi e Catone in "Mi dimetto da uomo"

5 marzo 2026
Ore 13:04
Al Grandinetti Assisi e Catone in \"Mi dimetto da uomo\"
Cultura

I turni, al Rendano la commedia di Cristina Comencini

4 marzo 2026
Ore 13:00
I turni, al Rendano la commedia di Cristina Comencini
Cultura

Caraffa omaggia la parlata arbereshe

4 marzo 2026
Ore 13:00
Caraffa omaggia la parlata arbereshe
Cultura

Il Barbiere di Siviglia torna in scena a Catanzaro

2 marzo 2026
Ore 19:50
Il Barbiere di Siviglia torna in scena a Catanzaro
Cultura

A Vibo il recital del pianista Josef Edoardo Mossali

1 marzo 2026
Ore 13:53
A Vibo il recital del pianista Josef Edoardo Mossali
Cultura

Una nuova monografia racconta l'arte di Antonio La Gamba

28 febbraio 2026
Ore 12:26
Una nuova monografia racconta l'arte di Antonio La Gamba
Cultura

Antonio Di Bianco scrittore contro il bullismo

22 febbraio 2026
Ore 13:08
Antonio Di Bianco scrittore contro il bullismo

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