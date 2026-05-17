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Cultura

Castrovillari, Filippo Veltri presenta Il brutto anatroccolo

L'ultimo lavoro del giornalista e saggista Filippo Veltri si snoda attraverso un percorso analitico che non sconti nulla alla classe dirigente, ma che chiama a raccolta anche la società civile

17 maggio, 2026
Cultura

Castrovillari, Filippo Veltri presenta Il brutto anatroccolo

17 maggio 2026
Ore 12:08
Castrovillari, Filippo Veltri presenta Il brutto anatroccolo
Cultura

All'Unical rivive il ricordo di Nuccio Ordine

15 maggio 2026
Ore 20:30
All'Unical rivive il ricordo di Nuccio Ordine
Cultura

Onda Mediterranea, ecco il nuovo brano di Lepera

15 maggio 2026
Ore 12:02
Onda Mediterranea, ecco il nuovo brano di Lepera
Cultura

Presentata a Vibo la Biblioteca digitale urbana

14 maggio 2026
Ore 19:00
Presentata a Vibo la Biblioteca digitale urbana
Cultura

Presentato al Mabos "I sonagli verso i confini"

12 maggio 2026
Ore 12:31
Presentato al Mabos \"I sonagli verso i confini\"
Cultura

Criaco e il ritorno tra le ombre delle Anime nere

10 maggio 2026
Ore 12:00
Criaco e il ritorno tra le ombre delle Anime nere
Cultura

Didattica a cielo aperto: una crescita interiore

10 maggio 2026
Ore 11:58
Didattica a cielo aperto: una crescita interiore
Cultura

Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out

8 maggio 2026
Ore 11:34
Notre Dame de Paris incanta Reggio e fa sold out
Cultura

L'oratore, il film girato in Calabria arriva nelle sale

7 maggio 2026
Ore 18:56
L'oratore, il film girato in Calabria arriva nelle sale
Cultura

Dal Monte Athos a Reggio l arte esplora la fede

6 maggio 2026
Ore 11:57
Dal Monte Athos a Reggio l arte esplora la fede
Cultura

Al via il progetto Borgia Community Hub

5 maggio 2026
Ore 19:00
Al via il progetto Borgia Community Hub
Cultura

"L'oratore", il film girato in Calabria arriva nelle sale

5 maggio 2026
Ore 11:49
\"L'oratore\", il film girato in Calabria arriva nelle sale
Cultura

Bisignano, terza edizione del concorso flautistico

4 maggio 2026
Ore 12:36
Bisignano, terza edizione del concorso flautistico
Cultura

A Catanzaro Fonte e Dara sulle orme di Ciampi e Pavese

2 maggio 2026
Ore 11:32
A Catanzaro Fonte e Dara sulle orme di Ciampi e Pavese
Cultura

Notre Dame de Paris torna a Reggio al Palacalafiore

1 maggio 2026
Ore 14:15
Notre Dame de Paris torna a Reggio al Palacalafiore
Cultura

L'ultimo libro di Ansalone analizza il caos globale

1 maggio 2026
Ore 14:10
L'ultimo libro di Ansalone analizza il caos globale
Cultura

Bella Stella, il nuovo singolo di Filippo Nicolino

30 aprile 2026
Ore 12:19
Bella Stella, il nuovo singolo di Filippo Nicolino
Cultura

Cinzia Pennati inaugura l'Aperinchiostro di primavera

26 aprile 2026
Ore 12:11
Cinzia Pennati inaugura l'Aperinchiostro di primavera
Cultura

Il Rendano si trasforma in tempio della memoria

25 aprile 2026
Ore 11:55
Il Rendano si trasforma in tempio della memoria
Cultura

Terre dei tre borghi, storie di rigenerazione al centro

25 aprile 2026
Ore 11:49
Terre dei tre borghi, storie di rigenerazione al centro
Cultura

Notte chiara, un libro per custodire la speranza

25 aprile 2026
Ore 10:59
Notte chiara, un libro per custodire la speranza

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