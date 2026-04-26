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Cultura

Cinzia Pennati inaugura l'Aperinchiostro di primavera

Si apre a Cosenza la rassegna culturale Aperinchiostro di primavera. Protagonista del primo appuntamento la scrittrice
genovese Cinzia Pennati.

26 aprile, 2026
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cultura calabria · libri calabria · cosenza
Cultura

Rende omaggia il genio di Federico Fellini

22 aprile 2026
Ore 12:59
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Cultura

Il Rendano si trasforma in tempio della memoria

25 aprile 2026
Ore 11:55
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Cultura

Terre dei tre borghi, storie di rigenerazione al centro

25 aprile 2026
Ore 11:49
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Cultura

Notte chiara, un libro per custodire la speranza

25 aprile 2026
Ore 10:59
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Cultura

Alla UBIK di Catanzaro, dove canta il cuculo di Criaco

24 aprile 2026
Ore 18:30
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Cultura

L'orchestra di Laureana di Borrello sbarca a Vienna

19 aprile 2026
Ore 12:02
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Cultura

Mattia Salemme, una promessa in bacchetta

19 aprile 2026
Ore 10:31
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Cultura

San Prospero torna al Museo diocesano di Reggio

18 aprile 2026
Ore 12:29
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Cultura

In scena una commedia inedita del regista Nino Gemelli

18 aprile 2026
Ore 12:27
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Cultura

Svegliati Italia, ecco il nuovo album di Lepera

16 aprile 2026
Ore 12:30
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Cultura

L'amante del Nobel Harold Pinter a Cosenza e Crotone

14 aprile 2026
Ore 13:12
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Cultura

Viola come il mare 3, Diamante torna protagonista

14 aprile 2026
Ore 13:06
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Cultura

Catanzaro, Dare e Fonte raccontano Pavese e Ciampi

13 aprile 2026
Ore 18:52
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Cultura

La vestizione della Madonna di Zammaro

13 aprile 2026
Ore 18:50
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Cultura

Civita secondo lo scrittore Grisolia

10 aprile 2026
Ore 16:51
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Cultura

Nuovo polo per il Parco nazionale della Sila

8 aprile 2026
Ore 11:33
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Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

7 aprile 2026
Ore 18:32
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Cultura

L’Industria delle bugie, il nuovo libro di Enea Angelo Trevisan

7 aprile 2026
Ore 11:33
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Cultura

Il volto umano della passione, una mostra a Scalea

6 aprile 2026
Ore 12:00
Il volto umano della passione, una mostra a Scalea
Cultura

Tutto pronto per la prima di "Tibi e Tascia" di Strati

3 aprile 2026
Ore 12:44
Tutto pronto per la prima di \"Tibi e Tascia\" di Strati
Cultura

A Roccella la Spring Edition del Festival Jazz

3 aprile 2026
Ore 12:39
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