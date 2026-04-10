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Cultura

Civita secondo lo scrittore Grisolia

Nel giorno dedicato alle Vallje, Francesco Grisolia ha voluto presentare la propria opera letteraria dedicata al borgo di Civita.

10 aprile, 2026
Tag
vallje · civita
Società

Unical, LaC in cattedra con pedagogia dell'antimafia

25 marzo 2026
Ore 19:23
Unical, LaC in cattedra con pedagogia dell'antimafia
Cultura

Nuovo polo per il Parco nazionale della Sila

8 aprile 2026
Ore 11:33
Nuovo polo per il Parco nazionale della Sila
Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

7 aprile 2026
Ore 18:32
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Cultura

L’Industria delle bugie, il nuovo libro di Enea Angelo Trevisan

7 aprile 2026
Ore 11:33
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Cultura

Il volto umano della passione, una mostra a Scalea

6 aprile 2026
Ore 12:00
Il volto umano della passione, una mostra a Scalea
Cultura

Tutto pronto per la prima di "Tibi e Tascia" di Strati

3 aprile 2026
Ore 12:44
Tutto pronto per la prima di \"Tibi e Tascia\" di Strati
Cultura

A Roccella la Spring Edition del Festival Jazz

3 aprile 2026
Ore 12:39
A Roccella la Spring Edition del Festival Jazz
Cultura

Presentato a Roma il film "Il vangelo di Giuda"

1 aprile 2026
Ore 12:12
Presentato a Roma il film \"Il vangelo di Giuda\"
Cultura

Torna Sense, il festival della Sila autentica

31 marzo 2026
Ore 11:57
Torna Sense, il festival della Sila autentica
Cultura

Presentato a Marcellinara il libro "Longevity"

25 marzo 2026
Ore 13:08
Presentato a Marcellinara il libro \"Longevity\"
Cultura

Successo per il concerto di Alessandro Quarta

23 marzo 2026
Ore 18:23
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Cultura

L'Unical apre le proprie porte per Università Svelate

21 marzo 2026
Ore 08:55
L'Unical apre le proprie porte per Università Svelate
Cultura

Jovanotti all'Università di Catanzaro

18 marzo 2026
Ore 12:50
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Cultura

Un libro contro il pregiudizio sul dolore femminile

16 marzo 2026
Ore 13:33
Un libro contro il pregiudizio sul dolore femminile
Cultura

Bioma, il live al Cilea di Macagnino diventa album

16 marzo 2026
Ore 13:31
Bioma, il live al Cilea di Macagnino diventa album
Cultura

La Divina Commedia Opera, successo al Cilea

14 marzo 2026
Ore 13:17
La Divina Commedia Opera, successo al Cilea
Cultura

All'Unical la mostra per Gaza "Falastin Hurrà"

13 marzo 2026
Ore 13:25
All'Unical la mostra per Gaza \"Falastin Hurrà\"
Cultura

Aggiungi un posto a tavola, sold out a Cosenza

12 marzo 2026
Ore 12:47
Aggiungi un posto a tavola, sold out a Cosenza
Cultura

A Roma la presentazione del libro di Francesco Napoli

12 marzo 2026
Ore 12:36
A Roma la presentazione del libro di Francesco Napoli
Cultura

Al Grandinetti Assisi e Catone in "Mi dimetto da uomo"

5 marzo 2026
Ore 13:04
Al Grandinetti Assisi e Catone in \"Mi dimetto da uomo\"
Cultura

I turni, al Rendano la commedia di Cristina Comencini

4 marzo 2026
Ore 13:00
I turni, al Rendano la commedia di Cristina Comencini

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LaC Storie - FERITE D'AMORE, SEGNI DI LUCE

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