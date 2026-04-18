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Cultura

San Prospero torna al Museo diocesano di Reggio

Torna a casa restaurato il dipinto “La visione di San Prospero” che unisce, nella storia e nell'arte, la Città dello Stretto con Reggio Emilia.

18 aprile, 2026
Tag
reggio calabria · museo diocesano
Cultura

Svegliati Italia, ecco il nuovo album di Lepera

16 aprile 2026
Ore 12:30
Svegliati Italia, ecco il nuovo album di Lepera
Cultura

In scena una commedia inedita del regista Nino Gemelli

18 aprile 2026
Ore 12:27
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Cultura

L'amante del Nobel Harold Pinter a Cosenza e Crotone

14 aprile 2026
Ore 13:12
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Cultura

Viola come il mare 3, Diamante torna protagonista

14 aprile 2026
Ore 13:06
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Cultura

Catanzaro, Dare e Fonte raccontano Pavese e Ciampi

13 aprile 2026
Ore 18:52
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Cultura

La vestizione della Madonna di Zammaro

13 aprile 2026
Ore 18:50
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Cultura

Civita secondo lo scrittore Grisolia

10 aprile 2026
Ore 16:51
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Cultura

Nuovo polo per il Parco nazionale della Sila

8 aprile 2026
Ore 11:33
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Cultura

Francesco Rodilosso: l'emozione del rito in un video

7 aprile 2026
Ore 18:32
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Cultura

L’Industria delle bugie, il nuovo libro di Enea Angelo Trevisan

7 aprile 2026
Ore 11:33
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Cultura

Il volto umano della passione, una mostra a Scalea

6 aprile 2026
Ore 12:00
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Cultura

Tutto pronto per la prima di "Tibi e Tascia" di Strati

3 aprile 2026
Ore 12:44
Tutto pronto per la prima di \"Tibi e Tascia\" di Strati
Cultura

A Roccella la Spring Edition del Festival Jazz

3 aprile 2026
Ore 12:39
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Cultura

Presentato a Roma il film "Il vangelo di Giuda"

1 aprile 2026
Ore 12:12
Presentato a Roma il film \"Il vangelo di Giuda\"
Cultura

Torna Sense, il festival della Sila autentica

31 marzo 2026
Ore 11:57
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Cultura

Presentato a Marcellinara il libro "Longevity"

25 marzo 2026
Ore 13:08
Presentato a Marcellinara il libro \"Longevity\"
Cultura

Successo per il concerto di Alessandro Quarta

23 marzo 2026
Ore 18:23
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Cultura

L'Unical apre le proprie porte per Università Svelate

21 marzo 2026
Ore 08:55
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Cultura

Jovanotti all'Università di Catanzaro

18 marzo 2026
Ore 12:50
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Cultura

Un libro contro il pregiudizio sul dolore femminile

16 marzo 2026
Ore 13:33
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Cultura

Bioma, il live al Cilea di Macagnino diventa album

16 marzo 2026
Ore 13:31
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