Cronaca

Caso Botulino a Diamante, un nuovo paziente ricoverato

Caso botulino a Diamante: purtroppo c’è da registrare un nuovo ricovero. Si tratta di un 20enne, figlio di una donna già ricoverata, già trasferito in Terapia intensiva e tenuto sotto costante monitoraggio. Intanto, la Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha iscritto nel registro degli indagati altri tre medici. Domani le autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto.