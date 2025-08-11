Caso Botulino a Diamante, un nuovo paziente ricoverato
Caso botulino a Diamante: purtroppo c’è da registrare un nuovo ricovero. Si tratta di un 20enne, figlio di una donna già ricoverata, già trasferito in Terapia intensiva e tenuto sotto costante monitoraggio. Intanto, la Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha iscritto nel registro degli indagati altri tre medici. Domani le autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto.
Le parti offese, invece, sono diciannove. Si tratta delle quindici persone ricoverate in ospedale e di quattro parenti delle due persone decedute. Gli intossicati sono quasi tutti giovanissimi. I due pazienti più piccoli sono del 2008 e uno dei due non ha ancora compiuto sedici anni
Parla l'avvocato del commerciante che ha venduto i panini sospetti: «Il mio assistito è devastato psicologicamente»
L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Paola: nel mirino l’ambulante che ha venduto i panini, 3 responsabili delle ditte produttrici e alcuni dottori di 2 diverse strutture sanitarie che hanno avuto in cura le persone poi decedute. Tra i reati contestati anche omicidio colposo
Respira in maniera autonoma uno dei ricoverati nei giorni scorsi. Un altro paziente è stato trasferito in Medicina nelle scorse ore. In ospedale sono finiti in tutto in 14. Intanto arrivano i risultati delle analisi dell’Istituto superiore di sanità
