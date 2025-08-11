Social
Cronaca

Caso Botulino a Diamante, un nuovo paziente ricoverato

Caso botulino a Diamante: purtroppo c’è da registrare un nuovo ricovero. Si tratta di un 20enne, figlio di una donna già ricoverata, già trasferito in Terapia intensiva e tenuto sotto costante monitoraggio. Intanto, la Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, ha iscritto nel registro degli indagati altri tre medici. Domani le autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto.

11 agosto, 2025
Sandokan tra le erbacce: a Lamezia “il set opera d’arte unica” costato alla Calabria mezzo milione di euro è lasciato alle ortiche

Costato 560mila euro e definito “opera d’arte unica” dalla Calabria Film Commission, il set della fiction Rai a Lamezia appare oggi invaso dalle erbacce e senza manutenzione.
Sandokan tra le erbacce: a Lamezia “il set opera d’arte unica” costato alla Calabria mezzo milione di euro è lasciato alle ortiche
L’inchiesta

Botulino a Diamante: otto gli indagati, domani le autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto

Le parti offese, invece, sono diciannove. Si tratta delle quindici persone ricoverate in ospedale e di quattro parenti delle due persone decedute. Gli intossicati sono quasi tutti giovanissimi. I due pazienti più piccoli sono del 2008 e uno dei due non ha ancora compiuto sedici anni
Francesca Lagatta
Botulino a Diamante: otto gli indagati, domani le autopsie sui corpi di Luigi Di Sarno e Tamara D'Acunto\n
L’inchiesta

Botulino a Diamante, più alimenti sul food truck erano contaminati: «Forse utilizzato un solo attrezzo da cucina»

È quanto emerso dalle analisi condotte sui cibi da parte dell'Istituto superiore di sanità. I risultati inviati alla Procura di Paola che coordina le indagini
Redazione Cronaca
Botulino a Diamante, più alimenti sul food truck erano contaminati: «Forse utilizzato un solo attrezzo da cucina»\n
Focolaio

Botulino a Diamante, nuovo ricovero all’Annunziata: ha 20 anni ed è in Terapia Intensiva

Intanto è stata trasferita al Reparto di Medicina una paziente sottoposta, nei giorni scorsi, ad infusione di antitossina botulinica
Redazione
Botulino a Diamante, nuovo ricovero all’Annunziata: ha 20 anni ed è in Terapia Intensiva\n

Cronaca

Politica

Società

Cronaca

Società

Cronaca

Cronaca

Politica

Società

Cronaca

Cronaca

Politica

Emergenza incendi

Fiumefreddo in fiamme: rogo minaccia abitazioni | VIDEO

Il paese è stato colpito da un incendio divampato in due punti diversi. Ore di apprensione per la popolazione
Redazione
11 agosto 2025
Ore 16:36
Fiumefreddo in fiamme: rogo minaccia abitazioni | VIDEO\n
L’inchiesta

Cibo con botulino a Diamante, l’avvocato del venditore ambulante: «Prodotti mai esposti al sole, erano conservati in frigo»

Liserre, il legale del commerciante indagato: «È psicologicamente devastato. È convinto che la contaminazione fosse già nei prodotti»
Redazione Cronaca
11 agosto 2025
Ore 14:03
Cibo con botulino a Diamante, l’avvocato del venditore ambulante: «Prodotti mai esposti al sole, erano conservati in frigo»\n
Le operazioni

Imbarcazioni in difficoltà nel Crotonese, la Guardia costiera effettua 3 salvataggi in mare in poche ore

Due natanti erano ormai in procinto di affondare, un altro con il motore in avaria rischiava di sbattere contro gli scogli. Gli uomini della Capitaneria hanno salvato anche una tartaruga Caretta caretta
11 agosto 2025
Ore 11:00
Imbarcazioni in difficoltà nel Crotonese, la Guardia costiera effettua 3\u00A0salvataggi in mare in poche ore
Cronaca

Botulino, ecco i due marchi di friarielli ritirati in via precauzionale. Ma le indagini puntano sul food truck di Diamante

Richiamo precauzionale per i prodotti Ciro Velleca Srl. La Procura dissequestra a livello nazionale e concentra le verifiche sulla conservazione in vendita.
Alessia Principe
11 agosto 2025
Ore 10:45
Botulino, ecco i due marchi di friarielli ritirati in via precauzionale.\u00A0Ma le indagini puntano sul food truck di Diamante
In manette

In hotel con 200 grammi di cocaina, calabrese arrestato nel Torinese

Il 27enne originario di Reggio Calabria è stato fermato dai carabinieri a Volpiano. In un borsello aveva anche duemila euro in contanti
Redazione Cronaca
11 agosto 2025
Ore 07:48
In hotel con 200 grammi di cocaina, calabrese\u00A0arrestato nel Torinese
La scossa

Terremoto di magnitudo 2.6 registrato nello Stretto di Messina

Il sisma è stato localizzato in mare a una profondità di 11 chilometri. A rilevarlo la sala sismica Ingv di Roma
11 agosto 2025
Ore 07:41
Terremoto di magnitudo 2.6 registrato nello Stretto di Messina
Il focolaio

Botulino a Diamante, dai primi casi all’inchiesta. Il legale del venditore ambulante: «Tragedia imprevedibile»

VIDEO | Dai due 17enni ricoverati alle indagini a tutto spiano, passando per le morti sospette di Luigi e Tamara: la cronistoria di una vicenda che ha sconvolto la Calabria e non solo. Parla l’avvocato del commerciante che ha venduto i panini sospetti: «Il mio assistito è devastato psicologicamente»
Francesca Lagatta
11 agosto 2025
Ore 04:47
Botulino a Diamante, dai primi casi all’inchiesta. Il legale del venditore ambulante: «Tragedia imprevedibile»
scene da gomorra

Corigliano Rossano, dopo la rissa con i coltelli due cugini finiscono in carcere

Sono gravemente indiziati di aver posto in essere i reati di «tentato omicidio» e «lesioni personali aggravate»
redazione
10 agosto 2025
Ore 16:20
Corigliano Rossano, dopo la rissa con i coltelli due cugini finiscono in carcere
Memoria e impegno

Dal dolore alla rinascita, la Barca della legalità intitolata al giudice Antonino Scopelliti a 34 anni dall’omicidio

Nel giorno dell’anniversario della morte del magistrato, la cerimonia a Villa San Giovanni con protagonista l’imbarcazione un tempo usata per il traffico di migranti e che ora verrà impiegata per attività solidali
Silvio Cacciatore
10 agosto 2025
Ore 14:33
Dal dolore alla rinascita, la Barca della legalità intitolata al giudice Antonino Scopelliti\u00A0a 34 anni dall’omicidio
Legami oscuri

La loggia fantasma maltese a Palmi e le condanne di Eyphemos: due nuove spine per la massoneria in Calabria

Un esposto fa esplodere il caso della Flos Mundi, i cui membri sono sconosciuti anche agli iscritti, che sarebbe stata ospitata dal Goi. Con la sentenza d’appello sui clan di Sant’Eufemia riemerge il ruolo di Antonino Creazzo, condannato a 10 anni, per i “fratelli” reggini
Pablo Petrasso
10 agosto 2025
Ore 14:02
La loggia fantasma maltese a Palmi e le condanne di Eyphemos: due nuove spine per la massoneria in Calabria\n
Sullo ionio

Corigliano Rossano, due donne litigano per gelosia ma la serata poi finisce in rissa: un ferito a Schiavonea

In pochi minuti, dalle parole si è passati ai gesti: prima insulti, poi lanci di cocktail, con vetri e liquidi che hanno colpito i presenti
Matteo Lauria
10 agosto 2025
Ore 13:25
Corigliano Rossano, due donne litigano per gelosia ma la serata poi finisce in rissa: un ferito a Schiavonea\n
L’inchiesta

Morti per botulino in Calabria: salgono a nove gli indagati, cinque sono medici

L’inchiesta è coordinata dalla Procura di Paola: nel mirino l’ambulante che ha venduto i panini, 3 responsabili delle ditte produttrici e alcuni dottori di 2 diverse strutture sanitarie che hanno avuto in cura le persone poi decedute. Tra i reati contestati anche omicidio colposo
Redazione Cronaca
10 agosto 2025
Ore 12:57
Morti per botulino in Calabria: salgono a\u00A0nove\u00A0gli indagati, cinque sono medici
L’AGGIORNAMENTO

Intossicazione da Botulino, estubato un paziente: ora sono 5 in terapia intensiva a Cosenza. Iss conferma focolaio

Respira in maniera autonoma uno dei ricoverati nei giorni scorsi. Un altro paziente è stato trasferito in Medicina nelle scorse ore. In ospedale sono finiti in tutto in 14. Intanto arrivano i risultati delle analisi dell’Istituto superiore di sanità
Redazione
10 agosto 2025
Ore 11:22
Intossicazione da Botulino, estubato un paziente: ora sono 5 in terapia intensiva a\u00A0Cosenza. Iss conferma focolaio
Serata violenta

Corigliano Rossano, lite per la fila al fast food degenera in rissa: accoltellato un giovane

Due i gruppi coinvolti nella discussione. Le persone coinvolte sono rapidamente passate dalle parole alle armi. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato le indagini su quanto accaduto
Matteo Lauria
10 agosto 2025
Ore 11:02
Corigliano Rossano, lite per la fila al fast food degenera in rissa: accoltellato un giovane\n
La commemorazione

Trentaquattro anni fa l’omicidio del giudice Scopelliti, la figlia: «Speriamo questo sia l’anno della verità»

Comunità, istituzioni e familiari si sono ritrovati sul luogo dell’attentato per ricordare il magistrato e chiedere con forza giustizia. Presenti anche i sindaci di Reggio e Villa San Giovanni
Silvio Cacciatore
10 agosto 2025
Ore 09:33
Trentaquattro anni fa l’omicidio del giudice Scopelliti, la figlia:\u00A0«Speriamo questo sia l’anno della\u00A0verità»\n
La decisione

Sparatoria a Corigliano Rossano, confermate le misure cautelari per i tre indagati

Resta in carcere Giovanni De Luca accusato di tentato omicidio. Domiciliari per Giuseppe Pio e Gianluca Pacenza indagati per rapina aggravata
Matteo Lauria
10 agosto 2025
Ore 09:07
Sparatoria a Corigliano Rossano, confermate le misure cautelari per i tre indagati\n
Lieto fine

Ritrovata la 42enne scomparsa da Mileto, la figlia: «Grazie, mia mamma ora è al sicuro»

Di Cinzia Messina si erano perse le tracce da venerdì. Dopo la denuncia dei familiari erano partite le ricerche
G.C.
10 agosto 2025
Ore 07:24
Ritrovata la 42enne scomparsa da Mileto, la figlia: «Grazie, mia mamma ora è al sicuro»\n
Controllo del territorio

Trecento piante di marijuana scoperte nel Reggino, un arresto. Distrutta la piantagione

Sorpreso un uomo mentre si occupava della coltivazione individuata in un’area impervia nel territorio di Cardeto
Redazione Cronaca
10 agosto 2025
Ore 06:55
Trecento piante di marijuana scoperte nel Reggino, un arresto. Distrutta la piantagione\n
Bufera sulla Regione

Affaire Occhiuto-Posteraro, il caos nei conti della Tenuta del Castello: «Non c’è una carta scritta, dobbiamo restituire 58mila euro»

Le preoccupazioni del nuovo proprietario della società e di un dipendente per il disordine amministrativo: «Questi sono fantasmi». Le indagini della Guardia di Finanza sui fondi europei finiti sui conti del governatore e dell’ex socio e il caso dei macchinari di cui non si trovava traccia
Alessia Truzzolillo
10 agosto 2025
Ore 04:15
Affaire Occhiuto-Posteraro, il caos nei conti della Tenuta del Castello: «Non c’è una carta scritta, dobbiamo restituire 58mila euro»\n
Notte di fuoco

Incendio a Laurignano, fiamme visibili da Cosenza

Un vasto rogo sta interessando il costone di una collina. Le fiamme minacciano una zona abitata. Sul posto i vigili del fuoco
Redazione
9 agosto 2025
Ore 20:02
Incendio a Laurignano, fiamme visibili da Cosenza\n
