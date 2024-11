La Calabria resta in zona arancione. Il ministro Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del venerdì precedente, ha firmato le nuove ordinanze.

Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

26 marzo

Ore 16.25 - Chiuse le scuole a Montalto Uffugo

Montalto Uffugo, nel Cosentino, ha chiuso tutte le scuole fino al 6 aprile. Lo ha annunciato in una diretta Facebook il sindaco del centro alle porte di Cosenza, Pietro Caracciolo.

Ore 13.36 - Scuole restano chiuse a Catanzaro

Le scuole a Catanzaro restano chiuse così come disposto dal sindaco Abramo. La decisione del Tar.

25 marzo

Ore 19.00 - Nel Cosentino è boom di contagi e di ricoveri

Sono 180 i pazienti presenti negli ospedali della provincia e in 35 costretti ad emigrare anche fuori regione. Si registrano anche tre vittime mentre il numero dei contagi costringe il sindaco di Montalto Uffugo a chiudere le scuole.

Ore 17.08 - In Calabria due nuove zone rosse

Si tratta di Oppido Mamertina e Cirò Marina, dove nell'ultima settimana si sono registrati troppi contagi. Le restrizioni saranno in vigore dalle ore 5 del 26 marzo a tutto l’8 aprile.

Ore 14.16 - Altra vittima a Corigliano-Rossano

Al decesso di ieri sera nell'ospedale Annunziata di Cosenza, se ne aggiunge un altro questa mattina: una 76enne rossanese ricoverata al Pugliese di Catanzaro.

Ore 10.01 - Corigliano-Rossano, 31 positivi e un morto

Un nuovo decesso di una donna di Corigliano-Rossano 73enne. Era ricoverata Cosenza all’Annunziata da più giorni. I casi positivi nella giornata di ieri sono stati 31 in città.

Ore 7.15 - Soverato zona rossa nel fine settimana

Anche nel prossimo fine settimana Soverato sarà zona rossa, così come avvenuto già lo scorso weekend. È quanto deciso dal sindaco della città Ernesto Alecci. Intanto i casi in città raggiungono quota 61.

24 marzo

Ore 21.21 - Cirò Marina, tanti casi e scuole chiuse

L’Asp ha proposto alla Regione l’istituzione della zona rossa, nel frattempo il primo cittadino sospende l’attività didattica in presenza fino al 31 marzo. Oggi 22 positivi in più rispetto a ieri: i casi attivi sono 72

Ore 20.15 - Scuole chiuse a Catanzaro

Il primo cittadino ha firmato una nuova ordinanza dopo che i giudizi amministrativi hanno bocciato la precedente: «Provvedimento che tiene conto di nuove informazioni chiave fornite dall'Asp».

Ore 20.00 - Ambulanze e pazienti in fila a Corigliano Rossano

Cinque ambulanze in fila davanti al pronto soccorso, altri dieci pazienti covid all’interno della postazione di emergenza e 17 nel polo Covid. La situazione si conferma complessa al “Nicola Giannettasio” di Rossano.

Ore 19.28 - A Roccella scuole chiuse

Il provvedimento di sospensione delle attività didattiche in presenza si è reso necessario dopo i 9 casi positivi registrati nella Casa Famiglia “Arca della Salvezza”. Nel fine settimana programmato uno screening di massa

Ore 19.00 - Acri zona rossa

Preoccupa l'aumento dei contagi nel centro cosentino e Spirlì firma l'ordinanza. Il provvedimento entrerà in vigore dal 25 marzo e sarà valido fino al 7 aprile

Ore 15.53 - Nuove dosi AstraZeneca in arrivo

Arriveranno nella mattinata di domani, giovedì 25 marzo, a Cosenza, altri vaccini “Astrazeneca”. I furgoni Sda, corriere di Poste italiane, attrezzati con speciali celle frigorifere, prenderanno in consegna le 5.400 dosi e procederanno alla distribuzione sul territorio.

Ore 12.30 - Acri verso la zona rossa

Non arrivano notizie rassicuranti da Acri: il comune nel cosentino, già nelle prossime ore potrebbe infatti diventare zona rossa. In mattinata si è avuta la confermadel terzo decesso per cause riconducibili al covid-19: un uomo di 88 anni del posto, già in quarantena è infatti deceduto poche ore fa.

23 marzo

Ore 21.30 - Un morto e 44 nuovi casi a Corigliano Rossano

Curva dei contagi a Corigliano-Rossano sempre in salita: +44 casi e un decesso nelle ultime 24 ore. Ha perso la vita nel pomeriggio di oggi a Cosenza una donna di 71 anni, rossanese.

Ore 18.40 - Asp Catanzaro chiede la chiusura delle scuole

Gli uffici distrettuali dell'Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro hanno proposto ai sindaci dei territori di competenza «la chiusura di tutti gli istituti scolastici». La richiesta è stata avanzata tenendo conto «dell’aumento dei casi di positività al Covid-19 all’interno delle varie scuole», considerando anche «l’approssimarsi delle vacanze pasquali nel cui periodo sarà attuato il lockdown nazionale».

Ore 14.46 - 44 contagi tra Catanzaro e Vibo

La provincia di Catanzaro è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 40 i casi accertati e 4 nella provincia di Vibo Valentia. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 603 tamponi molecolari.

Ore 12.40 - Lamezia, scuole chiuse fino al 7 aprile

Il commissario prefettizio di Lamezia Terme ha inviato agli uffici scolastici della città una comunicazione in merito alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, a partire da oggi 23 marzo fino al 7 aprile.

Ore 11.39 - Scuole chiuse a Montalto Centro

Un alunno delle elementari e uno delle medie sono risultati positivi al Covid. Il sindaco e la dirigente scolastica, in via cautalativa, hanno deciso di sospendere la didattica in presenza fino al 31 marzo.

Ore 10.38 - Altomonte, scuole chiuse fino al 31

Ieri uno screening gratuito che ha fatto rilevare 10 positività al test rapido. Da oggi nel comune del Cosentino attività didattica in presenza sospesa in via precauzionale.

Ore 9.59 - A Serra San Bruno 37 contagi

È allarme contagi nel centro del Vibonese, lo riferisce il sindaco dopo il drive in di sabato: «Ma attenzione, alcuni contagi sfuggono al test rapido». A San Nicola da Crissa intanto si registra un nuovo decesso.

22 marzo

Ore 18.40 - A Nocara nel Cosentino istituita la zona rossa

Scatta la zona rossa a Nocara per i prossimi 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato con un'ordinanza dalla sindaca, Maria Antonietta Pandolfi, ed è scaturito dalla situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni nel piccolo centro dell'Alto Ionio cosentino.

Ore 14.34 - 34 contagi tra Catanzaro e Vibo

Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 381 tamponi molecolari. La provincia di Vibo Valentia è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 29 i casi accertati e 5 nella provincia di Catanzaro.

Ore 10.35 - Spirlì esclude l'ipotesi della Calabria zona rossa

Questa mattina si sono tenuti gli stati generali per concordare l'introduzione di nuove misure restrittive. «Non c'è questa tendenza ma dobbiamo valutare l'aumento dei contagi» ha affermato il commissario alla sanità Guido Longo.

21 marzo

Ore 21.00 - Casi in aumento nella Sibaritide

Nell’alto jonio cosentino la curva dei contagi è in salita. La città più colpita della provincia di Cosenza è Corigliano-Rossano con 602 contagi negli ultimi 30 giorni. Seguono Acri (87), Cariati (63), Crosia (41), Campana (31), Rocca Imperiale (27). 84 i positivi nelle ultime 24 ore a Corigliano- Rossano.

Ore 15.04 - 76 casi nella Calabria centrale

Sono 76 i contagi da Covid-19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. La provincia di Catanzaro è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 50 i casi accertati e 26 nella provincia di Vibo Valentia.

Ore 12.20 - Casali del Manco zona rossa

Il Comune di Casali del Manco (provincia di Cosenza), dalle ore 22 di oggi e fino al 5 aprile, sarà zona rossa. È quanto dispone l’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Nino Spirlì.

Ore 10.30 - Vaccini, prenotazioni anche per le persone fragili

Da questa mattina in Calabria, il servizio di prenotazione per la somministrazione dei vaccini anti Sars-Cov2 è stato esteso anche alle categorie delle persone fragili, individuate attraverso i codici di esenzione previsti dal Sistema sanitario nazionale.

20 marzo

Ore 18.45 - A Cutro scuole chiuse per tutta la prossima settimana

Le scuole di ogni ordine e grado del comune di Cutro, nel crotonese, resteranno chiuse nella prossima settimana che va dal 22 al 27 marzo. Lo ha stabilito la commissione straordinaria che amministra il comune di Cutro per fronteggiare i contagi da Covid 19.

Ore 14.50 - 33 nuovi positivi a Catanzaro e 21 a Vibo

Sono 54 i contagi da Covid-19 accertati nell'area centrale della Calabria nelle ultime 24 ore. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha eseguito i test su 734 tamponi molecolari.

19 marzo

Ore 22.20 - Corigliano Rossano, pronto soccorso in affanno

Quattro positivi arrivati in giornata e poi trasferiti a Cosenza e Cetraro, in serata due codici rosso. Il reparto perde infermieri e ventilatori spostati altrove. E intanto riapre il laboratorio di Microbiologia ma mancano i kit.

Ore 21.52 - A Crotone aumentano i ricoveri

All'ospedale San Giovanni di Dio si valuta la riattivazione dei 25 posti letto allestiti durante la seconda ondata della pandemia. Da lunedì riprendono le vaccinazioni con AstraZeneca.

Ore 19.40 - A Lamezia oltre 300 casi attivi

Sale a 315 il totale dei contagi da Covid a Lamezia Terme. Si tratta di uno dei livelli più alti dall’inizio della pandemia. Sono sette al momento i ricoverati nel reparto Covid dell’ospedale Giovanni Paolo II.

Ore 11.00 - Ripartono le vaccinazioni AstraZeneca a Reggio

Reggio Calabria riprende la campagna vaccinale con le tante dosi di AstraZeneca disponibili e rimaste congelate in attesa delle verifiche sui lotti ritenuti “sospetti”. A confermarlo è il dirigente dell’Asp reggina Sandro Giuffrida.

18 marzo

Ore 15.54 - Chiuso call center a Cirò Marina

Apprensione a Cirò Marina dove un call center è stato chiuso, dopo l’accertata positività in almeno due dipendenti. Ci sarebbero poi una quindicina di soggetti – gran parte lavoratori della stessa azienda – risultati positivi al test antigenico rapido.

Ore 14.51 - 92 contagi tra Catanzaro e Vibo

La provincia di Vibo Valentia è quella in cui si registra la maggior diffusione del virus, 65 i casi accertati e 27 nella provincia di Catanzaro. Il laboratorio di Microbiologia e Virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 477 tamponi molecolari.

Ore 12.30 - Funzionario carcere morto poco dopo la pensione

Non ce l’ha fatta Emilio Campolo. Il funzionario dello storico carcere San Pietro di Reggio Calabria è deceduto a causa di complicazioni legate al Covid. Campoloeraandato in pensione soltanto pochi giorni fa, dopo 42 anni di servizio.

Ore 7.12 - Cosenza, ospedale al collasso

Il pronto soccorso dell'Annunziata continua a riempirsi di pazienti positivi al Covid in attesa di un posto letto mentre la struttura da campo montata a Vaglio Lise che ne avrebbe venti disponibili è stata riconvertita a punto vaccini.

17 marzo

Ore 20.40 - V accinata con Moderna, al richiamo le somministrano Pfizer

Il grave errore che ha visto protagonista un'anziana si è verificato nel centro vaccinale allestito a Palazzo Campanella. I familiari della donna hanno presentato denuncia ai carabinieri.

Ore 19 - Attiva la piattaforma per le prenotazioni

Attivo da oggi il sistema di prenotazione online del vaccino anti-Covid, predisposto dalla struttura commissariale per l’emergenza pandemica e realizzato da Poste italiane.

Ore 14.22 - 542 casi a Corigliano Rossano

Altri tre casi Covid sono giunti al pronto soccorso del “Nicola Giannettasio” di Rossano: si tratta di due donne e un uomo, tutti ultrasessantenni. Uno dei pazienti è stato trasferito d’urgenza a Catanzaro. Intanto i casi in città intanto raggiungono quota 542. Il dato è stato aggiornato dall'Asp.

Ore 12.50 - Stretta a Soverato

Scuole di ogni ordine e grado chiuse da oggi fino a Pasqua e zona rossa nel fine settimana. È quanto prevedono le ultime due ordinanze firmate dal sindaco di Soverato, Ernesto Alecci. Scattano così le nuove restrizioni per contenere i contagi da Covid-19,in aumento soprattutto tra i più giovani.

Ore 12.45 - Cariati verso la zona rossa

In un post su Facebook la sindaca di Cariati, Filomena Greco, annuncia l’imminente passaggio del comune cosentino in zona rossa. Si attende l'ordinaza della Regione Calabria.

Ore 12.29 - Richiami a rischio nel Cosentino

È in corso a Catanzaro, nell’ufficio del commissario ad acta Guido Longo, una riunione relativa alla carenza dei vaccini in provincia di Cosenza. Vi partecipano, tra gli altri, il commissario Asp della provincia bruzia Vincenzo La Regina ed il dirigente dell’ufficio di prevenzione Mario Marino. I richiami rischiano di slittare.

16 marzo

Ore 21.45 - A Castrovillari chiusa una scuola elementare

Tre alunni appartenenti a due classi della scuola elementare Santi Medici di Castrovillari sono risultati positivi al tampone antigenico. Disposta dal sindaco, Domenico Lo Polito, d'intesa con il dirigente scolastico, la sospensione della didattica in presenza fino al prossimo 20 marzo per l'intero plesso scolastico dei Santi Medici.

Ore 19.07 - I vaccini Moderna in Calabria

Arriveranno nella tarda serata di oggi, martedì 16 marzo, a Cosenza, i vaccini “Moderna”. Da qui raggiungeranno le altre destinazioni in Calabria.

Ore 18.30 - Chiusure a Isola Capo Rizzuto

L'incremento dei contagi da Covid 19 ha spinto il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga a ordinare una sorta di zona rossa con la chiusura nel comune di tutti gli uffici pubblici, dei parchi e dei cimiteri, delle scuole di ogni ordine e grado e la sospensione dei mercati.

15 marzo

Ore 20.19 - Positivi al Covid vicesindaco e dipendente comunale di Isola

Anche il vicesindaco di Isola di Capo Rizzuto, Maria Grazia Micalizzi, e un dipendente comunale sono risultati positivi al Covid a seguito di test rapido faringeo eseguito questa mattina nell’ambito del secondo screening su amministratori e lavoratori (il primo aveva dato esito negativo su tutti) del Comune dopo la positività del sindaco, Maria Grazia Vittimberga, accertata giovedì 11 marzo. Complessivamente sono stati una cinquantina i test rapidi eseguiti oggi.

Ore 19.40 - Vaccinazioni over 80 a Catanzaro

I comuni del Catanzarese disponibili ad allestire ambulatori in locali comunali sotto la supervisione dell'azienda sanitaria. L'adesione è stata alta e nei prossimi giorni si allestiranno ambulatori nella maggior parte dei comuni della provincia per supportare i medici che non somministrano nei propri studi.

Ore 9.50 - Corigliano Rossano 52 nuovi positivi e posti letto esauriti

Il clima di preoccupazione rimane nella Sibaritide e, in particolare, a Corigliano-Rossano.I dati permangono in linea con altri comuni calabresi al di sopra della media nazionale. Nella sola giornata di ieri il principale centro jonico ha fatto registrare 52 nuovi casi. Posti letto Covid esauriti e anche in Rianimazione e nelle intensive.

14 marzo

Ore 21.30 - A Soverato salgono a 37 i positivi

Salgono a 37 i casi di positività al Covid-19 a Soverato. Un dato che impressiona per il sindaco della città Ernesto Alecci «considerato che mai prima d’ora era mai accaduto anche se rispetto alla popolazione sono numeri accettabili».

Ore 19.35 - Scuole chiuse a San Giovanni in Fiore

Rosaria Succurro ha deciso di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di San Giovanni in Fiore. L’ordinanza riguarda il periodo compreso tra il 15 ed il 31 marzo. La decisione è maturata in virtù di alcuni casi accertati sia con tampone molecolare che con test antigenico, in ambito scolastico

Ore 14.00 - Prorogata zona arancione rinforzata a Corigliano Rossano

Confermata la proroga della zona arancione rinforzata fino al 21 marzo 2021. La nuova ordinanza firmata dal sindacom Flavio Stasi è di pochi minuti fa.

Ore 9.30 - Vaccinati docenti e personale Ata del Vibonese

Un flusso ordinato di docenti e personale Ata si è presentato questa mattina al palazzetto dello sport di Viale della Pace, riconvertito in centro di vaccinazione. Sei le postazioni attivate dalla protezione civile e 500 le persone vaccinate.

Ore 9.30 - A Corigliano Rossano situazione ancora critica

Trend tendenziale preoccupante ma stabile Corigliano-Rossano. 25 casi al giorno nelle ultime 72 ore, tra i quali anche bambini. E nell’ultima settimana ben 5 decessi, di cui l’ultimo nella tarda serata di ieri: un uomo di 68 anni rossanese deceduto a Cosenza

13 marzo

Ore 19.15 - Coniugi muiono a distanza di poche ore

Prima il marito, poi la moglie. A distanza di poche ore, la piccola comunità di Brattirò, frazione di Drapia, piange altre due vittime legate alla diffusione del coronavirus.

Ore 13.25 - Scuole chiuse a Soverato

È stata firmata questa mattina la nuova ordinanza del sindaco di Soverato, Ernesto Alecci che dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione degli asilo nido, presenti sul territorio comunale a far effetto da lunedì 15 e fino a sabato 20 marzo compreso.

12 marzo

Ore 19.58 - Altre 4 zone rosse

Si tratta di Petilia Policastro, San Nicola da Crissa, Piani di Acquaro e Piminoro. Il provvedimento della Regione è scaturito dalle segnalazioni delle relative Asp circa l'aumento dei contagi.

Ore 19.07 - Calabria in zona arancione

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 15 marzo. L'Italia sarà divisa in due colori e anche la Calabria diventerà zona arancione.

Ore 18.38 - Morto anziano di Rossano

Si tratta di un 83enne con patologie pregresse. Dopo la scoperta della positività, da una settimana si trovava nell'ospedale Annunziata.

Ore 14.50 - 64 contagi tra Vibo e Catanzaro

Sono 35 i nuovi contagi a Vibo Valentia e 29 a Catanzaro. ll laboratorio di Microbiologia e virologia dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio ha eseguito i test su 524 tamponi molecolari.

Ore 13.50 - Partite le vaccinazioni a Nocera

Sono sessanta gli ultra ottantenni che si sono sottoposti a Nocera Terinese al vaccino anti Covid. Il tutto grazie ad un grande lavoro di sinergia tra istituzioni. Si attendono ulteriori dosi per proseguire con la campagna.

Ore 11.40 - AstraZeneca, i vaccinati: «Lasciati completamente da soli»

Non è il virus a preoccupare e nemmeno gli effetti collaterali, ma la solita organizzazione sanitaria che fa acqua da tutte le parti anche in una circostanza così delicata.

Ore 10.15 - Cosenza, ripartono le vaccinazioni

Dopo l’intoppo di ieri pomeriggio, relativo al ritiro delle dosi del lotto ABV2856 di AstraZeneca, ricadenti nel lotto sospeso dall’Aifa, questa mattina sono regolarmente in corso le vaccinazioni al personale scolastico .

Ore 9.20 - Longobucco zona rossa

Il comune di Longobucco è zona rossa. Lo ha disposto, con una propria ordinanza, il sindaco Giovanni Pirillo. Il provvedimento che reca "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019 - Misure straordinarie nel Comune di Longobucco", istituisce su tutto il territorio comunale, la zona rossa fino al prossimo 21 marzo.

Cosa si può fare in zona arancione

Coprifuoco e spostamenti: si possono effettuare spostamenti all'interno del proprio comune liberamente dalle 5 del mattino alle 22; si possono effettuare spostamenti al di fuori del proprio comune per comprovata necessità o esigenze di lavoro o salute, nonché per fare visita a parenti e amici ma sempre all'interno della propria regione; non si può uscire dalla propria regione se non per comprovata necessità o esigenze di lavoro o salute; ci si può spostare fuori dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, percorrendo una distanza non superiore a 30 chilometri e senza recarsi in un capoluogo di provincia; resta possibile spostarsi tra comuni per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o l'affidatario, o per portarli in casa propria, secondo le regole e i calendari disposti dagli accordi tra i genitori o dal Tribunale.

Scuole: Le attività didattiche in presenza potranno essere sospese dai presidenti delle Regioni, in tre diversi casi: nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.

Bar e ristoranti: Bar e ristoranti restano aperti ma con importanti limitazioni: vietate le consumazioni all'interno, dalle 5 alle 22 è consentito solo l'asporto. in particolare, fino alle 18 è permesso senza alcuna restrizione; dalle 18 alle 22, invece, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili - codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Negozi: I negozi possono tutti rimanere aperti. I centri commerciali sono aperti dal lunedì al venerdì. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. n zona arancione i parrucchieri e i centri estetici sono aperti.

Sport e Cultura: In zona arancione si può svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici. Palestre e piscine restano però chiuse. Così come sbarrate restano le porte di musei e mostre.