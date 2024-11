La Calabria da lunedì 21 giugno passa in zona bianca. È quanto deciso dal ministro Speranza a seguito dei dati pubblicati dall'Istituto superiore di sanità nel consueto monitoraggio settimanale.

Coronavirus Calabria - Aggiornamenti Live

In questa pagina tutti gli aggiornamenti live sulla situazione coronavirus in Calabria.

7 agosto

Ore 00.15 - Istituita la zona rossa ad Africo

Da oggi, sabato 7 agosto, fino a martedì 17, Africo sarà zona rossa. A stabilirlo è un’ordinanza firmata in serata dal presidente della Regione Nino Spirlì. Negli ultimi giorni il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria ha rilevato nel piccolo comune della Locride una crescita esponenziale dei contagi tra la popolazione residente.

6 agosto

Ore 10.40 - Covid, indice Rt stabile a 1,56

Stabile il valore dell'Rt nazionale, che rispetto a 1,57 della scorsa settimana si ferma a 1,56. Continua invece a crescere, di 10 punti, l'incidenza calcolata a ieri, passando da 58 casi ogni 100 mila abitanti a 68

Ore 10.30 - Green pass da oggi obbligatorio

Green pass obbligatorio in Italia da oggi, venerdì 6 agosto. Il green pass sarà indispensabile per accedere a luoghi al chiuso come bar o ristoranti, ma anche palestre, piscine, concerti e musei.

5 agosto

Ore 11.55 - In Calabria somministrate 16mila dosi di vaccino in un giorno

Nelle ultime 24 ore sono state oltre 16.000 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. Il dato emerge dall’ultimo report del governo, nel quale su scala nazionale la Calabria resta in penultima posizione nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

3 agosto

Ore 15.39 - Al Gom di Reggio morto un uomo di Benestare

Un uomo di Benestare è morto al Gom di Reggio Calabria, a causa delle complicanze da Covid, che aveva contratto

Ore 10.09 - Altri vaccini Moderna in Calabria

Sono in distribuzione in tutta la regione altre 13.200 dosi di vaccino “Moderna”. I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, hanno preso in carico le dosi a Cosenza e stanno provvedendo a consegnarle alle strutture sanitarie territoriali calabresi.

2 agosto

Ore 16.30 - 22 nuovi positivi a Lamezia

Inizia con ventidue nuovi positivi la settimana per Lamezia Terme. Casi che sommati a quelli precedenti fanno sì che in città ci siano 112 soggetti con Covid.

Ore 13.15 - A Cosenza muore una 54enne di Corigliano Rossano



Il Covid riprende a mietere vittime nel rossanese: ieri, a Cosenza, ha perso la vita I.S, 54 anni, proveniente dall’Ucraina ma da anni radicata nel rossanese.

1 agosto

Ore 10.38 - Covid e movida, controlli a Soverato: chiusi due locali per assembramenti



Serate danzanti fuori dalle norme e musica ad alto volume: disposta la sospensione delle attività per 5 giorni.



30 luglio

Ore 18.20 - A Lamezia 92 casi attivi

È 92 il numero dei positivi al Covid a Lamezia Terme registrati dal bollettino comunale. Una vera e propria crescita esponenziale quella registrata negli ultimi giorni.

Ore 16.30 - Variante Delta prevalente anche in Calabria

È diventata prevalente anche in Calabria la variante Delta: con una presenza che si attesta all'83,3%. A confermarlo è il nuovo report realizzato dall'Istituto superiore di Sanità in collaborazione con i laboratori di Microbiologia presenti nelle diverse regioni d'Italia

Ore 16.25 - A Corigliano Rossano 9 migranti positivi

Dal recente sbarco di migranti a Calopezzati sono emersi 9 casi positivi al virus, di cui 7 asintomatici, mentre gli altri 2 sono stati ricoverati e tenuti sotto osservazione nel presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” di Rossano, da poco dimessi e trasportati in una postazione navale destinata ai soli pazienti Covid, insieme agli altri 7.

29 luglio

Ore 11.55 - In Calabria il 17,6% degli over 60 senza vaccino

È l'allarme lanciato dalla fondazione Gimbe. Restano sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19.

27 luglio

Ore 23.00 - Covid, il sindaco di Belvedere anticipa chiusura locali

Le attività economiche, produttive e ricreative, di ristorazione, bar, sale da ballo all’aperto o al chiuso, e qualsiasi altra attività di ritrovo e movida dovranno cessare per le 3.30 del mattino.

Ore 11.52 - A Morano torna obbligatorio l’uso delle mascherine

È quanto prevede un'ordinanza del sindaco alla luce della crescita dei contagi negli ultimi 10 giorni. Il provvedimento valido fino al 2 agosto.

ore 11.30 - In Calabria quasi 2mln di vaccinazioni

Nelle ultime 24 ore sono state circa 19.000 le inoculazioni nella regione che resta sempre il fanalino di coda nazionale attestandosi al 90,2%.

24 luglio

Ore 09.00 - Boom di vaccinazioni dopo l'annuncio sul green pass

Dopo il provvedimento varato dal Governo che rende obbligatorio il certificato verde per poter accedere ad locali pubblici ed eventi sono aumentate anche in regione le cifre delle vaccinazioni.

23 luglio

Ore 17.00 - In arrivo 21mila vaccini Moderna

Domani, sabato 24 luglio, i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, recapiteranno alle strutture sanitarie territoriali calabresi altre 21.100 dosi di vaccini Moderna.

Ore 12.19 - San Martino zona rossa

San Martino di Finita zona rossa per troppi casi. Da un momento all’altro, il relativo decreto sarà firmato dal presidente ff Nino Spirlì.

22 luglio

Ore 12.15 - I dati di Gimbe

In Calabria, nella settimana 14-20 luglio, è in peggioramento il dato dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, 109, con un aumento dei nuovi contagi rispetto alla settimana precedente del 29,5%

21 luglio

Ore 13.00 - Covid Calabria, casi in aumento nel Cosentino: campi estivi sospesi in due Comuni

La decisione è stata presa nell'ottica di contenere la diffusione del virus dai sindaci di Firmo e Roseto Capo Spulico

20 luglio

Ore 16.30 -Vaccini in farmacia a Cosenza e provincia

Sono state tutte rifornite con le fiale del vaccino monodose Janssen, le circa centosessanta farmacie del Cosentino. Il prodotto disponibile, comunemente conosciuto come Johnson & Johnson, è destinato esclusivamente agli over 60 non fragili. Per vaccinarsi sarà necessaria la prenotazione direttamente in farmacia.

19 luglio

Ore 19.58 - Covid, ipotesi zona gialla per le Regioni con le terapie intensive occupate sopra al 5%

L'ipotesi alla quale si sta lavorando per rivedere i parametri del monitoraggio con il quale vengono attribuite le fasce di colore fisserebbe anche la soglia del 10% per i ricoveri nei reparti ordinari

Ore 7.44 - Covid, nel Cosentino situazione preoccupante

Preoccupa la situazione Covid nel Cosentino. L’incidenza di quelli positivi è pari al 6,5 percento, superiore alla media nazionale pari all’1,9 percento. Registrato anche un decesso a Verbicaro.

17 luglio

Ore 08.09 - Zona gialla, «peserà di più il tasso dei ricoveri»

Ad affermarlo il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla riunione organizzata dalla nuova presidenza slovena Ue con i ministri di Germania, Portogallo e Slovenia

16 luglio

Ore 19.25 - Variante Delta nel Reggino

Sono una quindicina i casi di variante Delta a Melito Porto Salvo. Il contagio è partito da quattro ragazzi che hanno soggiornato per un viaggio studio a Malta.

Ore 11.54 - Cosenza, positive al Covid 12 persone rientrate da viaggi all’Estero

Sono almeno 12 le persone positive al Covid, monitorate a Cosenza dall’Asp, di rientro da viaggi effettuati all’Estero, in particolare in Grecia e Tunisia.

15 luglio

Ore 10.22 - Vaccini, ieri somministrate più di 23mila dosi

Nelle ultime 24 ore sono state oltre 23.500 le dosi di vaccino anti Covid 19 somministrate in Calabria. il dato emerge dall’ultimo report del Governo, nel quale la regione resta in ultima posizione su scala nazionale nel rapporto tra dosi somministrate e consegnate.

14 luglio

Ore 20.35 - Terranova da Sibari zona rossa

La Regione Calabria dispone per il comune di Terranova da Sibari la zona rossa. La notizia è contenuta in una ordinanza a firma del presidente ff Nino Spirlì. Il provvedimento sarà operativo dalle ore 22,00 del 14 luglio 2021 e fino a tutto il 21 luglio 2021.

Ore 16.07 - A Cosenza smobilitato centro vaccinale militare

Le alte temperature estive mettono in crisi la tensostruttura. L'impianto potrebbe trasferirsi nella palestra di via degli Stadi. Sopralluogo del generale Saverio Pirro.



Ore 10.53 - Vaccini, in Calabria somministrate oltre 17mila dosi

Nel rapporto tra quelle inoculate e consegnate si attesta all’87% mentre la media nazionale è 92,4%.

13 luglio

Ore 17.23 - Chiesta zona rossa per Terranova

Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Cosenza ha proposto l’istituzione della zona rossa nel Comune di Terranova da Sibari. 80 i contagi registrati nelle ultime ore.

11 luglio

Ore 17.15 - Covid, donna di Cetraro muore a Cosenza: qualche giorno fa era deceduta la madre 90enne

9 luglio

Ore 16.25 - Arrivano in Calabria altre 10mila dosi di Moderna

Arriveranno domani in Calabria altre 10.100 dosi di vaccino Moderna. I furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, recapiteranno i vaccini alle strutture sanitarie territoriali.

6 luglio

Ore 19.25 - Tutta la settimana vax day negli hub calabresi

Prolungata sino al 14 luglio la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Sarà ancora possibile, quindi, accedere in modalità “open” a tutti i punti vaccinali presenti sul territorio calabrese, per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, residenti e non, per ricevere la prima dose di vaccino

5 luglio

Ore 17.33 - Sospesi eventi a Cetraro

A Cetraro sospesi tutti gli eventi programmati per via dell'emergenza Covid. Attualmente i positivi sono 26 ma si attendono i risultati dei test effettuati su altri residenti.

Ore 12 - Chiuso un centro di fisioterapia a Belvedere

Un centro di fisioterapia di Belvedere Marittimo, nel Cosentino, è chiuso in seguito a due casi di Covid riscontrati su persone che hanno frequentato la struttura.

Ore 11.15 - A Cetraro focolaio in un casa famiglia

Sono 13 i casi positivi tra i quali alcuni bambini. Il sindaco Ermanno Cennamo informa che si contano 26 casi in città e diverse persone in quarantena in attesa del tampone molecolare.

4 luglio

Ore 18.00- A Reggio tutto pronto per le vaccinazioni in farmacia

«Si stanno definendo gli ultimi dettagli operativi, ma siamo fiduciosi di poter nell'arco della prossima settimana dare il via alle prenotazioni per le vaccinazioni in farmacia. È una svolta che ci avvicina al modello europeo in cui le vaccinazioni da tempo vengono somministrate nelle farmacie». È quanto afferma la vicepresidente di Federfarma Reggio Calabria, Claudia Musolino.