Funerali Salvatore Servidio

L’uomo è stato beccato mentre visitava la propria compagna nella zona di Medellin: già condannato in Italia per traffico di stupefacenti, secondo gli investigatori avrebbe avuto rapporti con il Clan del Golfo
Le parti civili inseriscono i ministri nelle liste testi sul processo per i presunti ritardi nei soccorsi. Rigettata la richiesta di telecamere in aula: eventuali registrazioni saranno valutate dal collegio
Il sostituto commissario è finito ai domiciliari su ordinanza del Gip di Locri: per lui anche le accuse concussione e falsità in atto pubblico. Secondo la Procura avrebbe chiesto soldi a imprenditori per chiudere un occhio sulle patenti scadute
Nel corso dell’inaugurazione la componente del Consiglio Superiore della Magistratura ha ribadito il ruolo centrale dell’indipendenza della magistratura nei contesti ad alta densità mafiosa, richiamando l’impegno nel contrasto all’isolamento dei magistrati
Per testimoniare l’amore della comunità grisoliota nei suoi confronti, in segno di rispetto il sindaco Saverio Bellusci ha proclamato il lutto cittadino per tutta giornata del 31 gennaio 2026. Centinaia le persone presenti
Il segretario generale: «Il Governo nazionale deve mettere a disposizione i fondi necessari per la ricostruzione e per la mitigazione del rischio e la Regione deve avere la capacità di trasformare rapidamente le risorse in cantieri»
Per tutta la giornata le bandiere degli edifici pubblici saranno a mezz’asta, in segno di lutto. Si osserverà un minuto di silenzio alle 15 e il proprio cordoglio «nelle forme ritenute più opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili, essenziali e obbligatori, dalle ore 11 alle ore 17»
La presidente della Corte d’Appello di Catanzaro denuncia organici giudiziari insufficienti e alto turn over, sottolineando come la presenza pervasiva della ‘ndrangheta richieda uno sforzo straordinario di magistrati e forze dell’ordine
L’uomo è morto investito lunedì scorso sulla ss18, all’altezza di Scalea, mentre tentata di aiutare una donna in difficoltà. Dopo l’autopsia, disposta dalle autorità, la salma è stata restituita ai famigliari per l’ultimo saluto
La relazione della presidente della Corte d’appello Epifanio evidenzia le carenze reali di un settore che «non funziona come dovrebbe» e invita anche giudici e pm a «non avvelenare i pozzi» nel dibattito sul referendum. Sovraffollamento e suicidi: i dati shock dalle carcere
Dopo essere scampata a gravi ustioni e a un lungo coma, un’imprenditrice vede distrutta dalla tempesta la sua attività: «Ma io non mollo, anche se temo che i risarcimenti vadano a chi non ne ha bisogno». Una storia di resilienza, sacrifici e di un nuovo inizio ancora una volta spezzato
Nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile “Pio XI” è emersa una visione della giustizia ecclesiale come servizio pastorale, orientato alla tutela delle vittime, alla ricerca della verità e alla comunione ecclesiale con particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie
Ulteriori sei mesi di commissariamento per il Municipio i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Ecco tutte le opere pubbliche avviate dai commissari e la riorganizzazione dei servizi. Importanti novità per la polizia locale, l’edilizia residenziale pubblica, la depurazione, il sistema scolastico, l’abusivismo edilizio e l’evasione tributaria