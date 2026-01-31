Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>Funerali Salvatore Servi...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Funerali Salvatore Servidio

31 gennaio, 2026
Blitz in Sudamerica

Arrestato in Colombia Roberto Nastasi, è accusato di essere vicino alla ’ndrangheta: «Traffica coca da Ecuador e Perù»

L’uomo è stato beccato mentre visitava la propria compagna nella zona di Medellin: già condannato in Italia per traffico di stupefacenti, secondo gli investigatori avrebbe avuto rapporti con il Clan del Golfo
Arrestato in Colombia Roberto Nastasi,\u00A0è accusato\u00A0di essere vicino alla ’ndrangheta: «Traffica coca da Ecuador e Perù»\n
La possibile audizione

Naufragio di Cutro, chiesta la testimonianza di Salvini e Piantedosi: il Tribunale decide nelle prossime udienze

Le parti civili inseriscono i ministri nelle liste testi sul processo per i presunti ritardi nei soccorsi. Rigettata la richiesta di telecamere in aula: eventuali registrazioni saranno valutate dal collegio
Redazione Cronaca
Naufragio di Cutro, chiesta la testimonianza di Salvini e Piantedosi: il Tribunale decide nelle prossime udienze\n
Divisa infedele

Dirigente della stradale arrestato per corruzione nel Reggino: favori ad autotrasportatori in cambio di soldi, 20 indagati

Il sostituto commissario è finito ai domiciliari su ordinanza del Gip di Locri: per lui anche le accuse concussione e falsità in atto pubblico. Secondo la Procura avrebbe chiesto soldi a imprenditori per chiudere un occhio sulle patenti scadute
Redazione Cronaca
Dirigente della stradale arrestato per corruzione nel Reggino: favori ad autotrasportatori in cambio di soldi, 20 indagati\n
Anno giudiziario

Miele (Csm) a Reggio Calabria: «L’indipendenza della magistratura si difende sostenendo chi opera nei territori più esposti»

Nel corso dell’inaugurazione la componente del Consiglio Superiore della Magistratura ha ribadito il ruolo centrale dell’indipendenza della magistratura nei contesti ad alta densità mafiosa, richiamando l’impegno nel contrasto all’isolamento dei magistrati
Elisa Barresi
Miele (Csm) a Reggio Calabria: «L’indipendenza della magistratura si difende sostenendo chi opera nei territori più esposti»\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Ciclone Harry, sos di Federbalneari Calabria

31 gennaio 2026
Ore 13:20
Ciclone Harry, sos di Federbalneari Calabria
Cronaca

Corruzione e falso, arrestato poliziotto nella locride

31 gennaio 2026
Ore 13:22
Corruzione e falso, arrestato poliziotto nella locride
Cronaca

Cosenza, due librerie nel mirino dei ladri

31 gennaio 2026
Ore 13:26
Cosenza, due librerie nel mirino dei ladri
Ambiente

Guerra e inquinamento, Laghi: paga anche la Calabria

31 gennaio 2026
Ore 13:28
Guerra e inquinamento, Laghi: paga anche la Calabria
Cronaca

Cosenza, due librerie nel mirino dei ladri

31 gennaio 2026
Ore 13:26
Cosenza, due librerie nel mirino dei ladri
Ambiente

Guerra e inquinamento, Laghi: paga anche la Calabria

31 gennaio 2026
Ore 13:28
Guerra e inquinamento, Laghi: paga anche la Calabria
Cronaca

Ciclone Harry, sos di Federbalneari Calabria

31 gennaio 2026
Ore 13:20
Ciclone Harry, sos di Federbalneari Calabria
Cronaca

Corruzione e falso, arrestato poliziotto nella locride

31 gennaio 2026
Ore 13:22
Corruzione e falso, arrestato poliziotto nella locride
Cronaca

Cosenza, due librerie nel mirino dei ladri

31 gennaio 2026
Ore 13:26
Cosenza, due librerie nel mirino dei ladri
Ambiente

Guerra e inquinamento, Laghi: paga anche la Calabria

31 gennaio 2026
Ore 13:28
Guerra e inquinamento, Laghi: paga anche la Calabria
Cronaca

Ciclone Harry, sos di Federbalneari Calabria

31 gennaio 2026
Ore 13:20
Ciclone Harry, sos di Federbalneari Calabria
Cronaca

Corruzione e falso, arrestato poliziotto nella locride

31 gennaio 2026
Ore 13:22
Corruzione e falso, arrestato poliziotto nella locride
Il giorno del dolore

Morto travolto da un furgone lungo la statale 18, a Grisolia lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Salvatore Servidio -Video

Per testimoniare l’amore della comunità grisoliota nei suoi confronti, in segno di rispetto il sindaco Saverio Bellusci ha proclamato il lutto cittadino per tutta giornata del 31 gennaio 2026. Centinaia le persone presenti
Francesca Lagatta
31 gennaio 2026
Ore 17:54
Morto\u00A0travolto da un furgone lungo la statale 18, a Grisolia lacrime e commozione per l’ultimo saluto\u00A0a Salvatore Servidio -Video
L’intervento

Ciclone Harry, Senese (Uil): «In Calabria servono aiuti immediati. Si passi dalle parole ai fatti»

Il segretario generale: «Il Governo nazionale deve mettere a disposizione i fondi necessari per la ricostruzione e per la mitigazione del rischio e la Regione deve avere la capacità di trasformare rapidamente le risorse in cantieri»
Redazione
31 gennaio 2026
Ore 17:50
Ciclone Harry, Senese (Uil): «In Calabria servono aiuti immediati. Si passi dalle parole ai fatti»\n
Indagini in corso

Cadavere di un uomo lungo la spiaggia di Catanzaro Lido: sul posto i carabinieri

Presenti anche i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Accertamenti in corso
Redazione Cronaca
31 gennaio 2026
Ore 14:28
Cadavere di un uomo lungo la spiaggia di Catanzaro Lido: sul posto i carabinieri\n
Interventi in corso

Massi sulla statale 18 a Bagnara Calabra: strada chiusa al traffico

Sul posto sono presenti le squadre Anas e i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza
Redazione
31 gennaio 2026
Ore 14:01
Massi sulla statale 18 a Bagnara Calabra: strada chiusa al traffico\n
UNA LUNGA SCIA DI DOLORE

Funerali Salvatori Servidio a Grisolia, il sindaco Saverio Bellusci proclama il lutto cittadino

Per tutta la giornata le bandiere degli edifici pubblici saranno a mezz’asta, in segno di lutto. Si osserverà un minuto di silenzio alle 15 e il proprio cordoglio «nelle forme ritenute più opportune, anche quali la sospensione delle rispettive attività, con esclusione dei servizi indispensabili, essenziali e obbligatori, dalle ore 11 alle ore 17»
Francesca Lagatta
31 gennaio 2026
Ore 12:26
Funerali Salvatori Servidio a Grisolia, il sindaco Saverio Bellusci proclama\u00A0il lutto cittadino\n
Decisioni importanti

Ciclone Harry, decreto in arrivo su aiuti e tributi sospesi: governo accelera sugli interventi urgenti

Nuove misure per i territori colpiti dal maltempo: fondi, sospensione mutui e tributi, confronto con l’Unione europea
Redazione
31 gennaio 2026
Ore 11:03
Ciclone Harry, decreto in arrivo su aiuti e tributi sospesi: governo accelera sugli interventi urgenti\n
Anno giudiziario 2026

«A Vibo e Crotone maxiprocessi contro la ’ndrangheta con pochi giudici, così non va»: l’allarme di Epifano

La presidente della Corte d’Appello di Catanzaro denuncia organici giudiziari insufficienti e alto turn over, sottolineando come la presenza pervasiva della ‘ndrangheta richieda uno sforzo straordinario di magistrati e forze dell’ordine
Luana Costa
31 gennaio 2026
Ore 10:28
«A Vibo e Crotone maxiprocessi contro la ’ndrangheta con pochi giudici, così non va»: l’allarme di Epifano\n
IL GIORNO DELL’ADDIO

Grisolia, si terranno oggi 31 gennaio i funerali di Salvatore Servidio

L’uomo è morto investito lunedì scorso sulla ss18, all’altezza di Scalea, mentre tentata di aiutare una donna in difficoltà. Dopo l’autopsia, disposta dalle autorità, la salma è stata restituita ai famigliari per l’ultimo saluto
Francesca Lagatta
31 gennaio 2026
Ore 09:17
Grisolia, si terranno oggi\u00A031 gennaio i funerali di Salvatore Servidio\n
Anno giudiziario 2026

«Nordio non risolverà i problemi della giustizia: la magistratura non sia condizionata dal potere», da Catanzaro il No alla riforma

La relazione della presidente della Corte d’appello Epifanio evidenzia le carenze reali di un settore che «non funziona come dovrebbe» e invita anche giudici e pm a «non avvelenare i pozzi» nel dibattito sul referendum. Sovraffollamento e suicidi: i dati shock dalle carcere
Luana Costa
31 gennaio 2026
Ore 09:15
«Nordio non risolverà\u00A0i problemi della giustizia: la magistratura non sia condizionata dal potere», da Catanzaro il No alla riforma\n
I controlli

Carenze igieniche e nessuna tracciabilità: sequestrati oltre 280 chili di alimenti in un agriturismo di Cirò Marina

Durante il controllo sono stati anche trovati numerosi capi di bestiame non registrati e senza la documentazione necessaria, per i quali verrà disposto l’abbattimento sanitario
Redazione Cronaca
31 gennaio 2026
Ore 09:05
Carenze igieniche e nessuna tracciabilità: sequestrati oltre 280 chili di alimenti in un agriturismo di Cirò Marina\n
La tragedia

Shock a Lamezia Terme, carabiniere si suicida in strada 

Il militare si è tolto la vita in via delle Terme, nel quartiere di Sambiase. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi
Redazione Cronaca
31 gennaio 2026
Ore 08:55
Shock a Lamezia Terme, carabiniere si suicida in strada\u00A0\n
La storia

Sopravvissuta al fuoco, travolta dall’acqua: il ciclone Harry nega a Daniela la ripartenza a Catanzaro Lido

Dopo essere scampata a gravi ustioni e a un lungo coma, un’imprenditrice vede distrutta dalla tempesta la sua attività: «Ma io non mollo, anche se temo che i risarcimenti vadano a chi non ne ha bisogno». Una storia di resilienza, sacrifici e di un nuovo inizio ancora una volta spezzato
Nico De Luca
31 gennaio 2026
Ore 08:47
Sopravvissuta al fuoco, travolta dall’acqua: il ciclone Harry nega a Daniela la ripartenza a Catanzaro Lido\n
Intervento dei Vigili del Fuoco

Girifalco, crollano tetto e solaio di un edificio abbandonato e degradato

Il cedimento si è verificato ieri sera in via Fratelli Bandiera

Redazione
31 gennaio 2026
Ore 07:44
Girifalco, crollano tetto e solaio di un edificio abbandonato e degradato
Emergenza maltempo

Ciclone Harry, contributi fino a 900 euro al mese per famiglie sfollate in tre regioni

Ordinanza della Protezione Civile: sostegno per autonoma sistemazione a nuclei colpiti in Sardegna, Sicilia e Calabria
Redazione
31 gennaio 2026
Ore 07:00
Ciclone Harry, contributi fino a 900 euro al mese per famiglie sfollate in tre regioni\n
Attimi di paura

Crotone, esplode una bombola di gas: ferito un giovane, nove famiglie evacuate

È accaduto ieri sera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’edificio e prestare i primi soccorsi
Redazione Cronaca
31 gennaio 2026
Ore 06:11
Crotone, esplode una bombola di gas: ferito un giovane,\u00A0nove famiglie evacuate\n
L'inaugurazione

La giustizia canonica con il volto della verità e della misericordia, aperto l'anno giudiziario ecclesiastico

Nell’Aula Magna del Seminario Arcivescovile “Pio XI” è emersa una visione della giustizia ecclesiale come servizio pastorale, orientato alla tutela delle vittime, alla ricerca della verità e alla comunione ecclesiale con particolare attenzione ai più piccoli e alle famiglie
Elisa Barresi
31 gennaio 2026
Ore 05:30
La giustizia canonica con il volto della verità e della misericordia, aperto l'anno giudiziario ecclesiastico\n
La sentenza

Nessuna truffa sui lavori di realizzazione del nuovo Tribunale di Vibo, assolti gli imputati “perché il fatto non sussiste”

La Procura ipotizzava gravi irregolarità nel terzo lotto del palazzo di Giustizia di via Lacquari, ma l’accusa non ha retto al vaglio del giudice
Giuseppe Baglivo
30 gennaio 2026
Ore 15:15
Nessuna truffa sui lavori di realizzazione del nuovo Tribunale di Vibo, assolti gli imputati “perché il fatto non sussiste”\n
La decisione

‘Ndrangheta, Gregorio Bellocco torna a casa: applicata la libertà vigilata al boss di Rosarno

Scarcerato a giugno, all’ex latitante – cugino di secondo grado di Antonio Bellocco, ucciso un anno e mezzo fa da Andrea Beretta – è stata revocata la sorveglianza speciale
Redazione Cronaca
30 gennaio 2026
Ore 15:02
‘Ndrangheta,\u00A0Gregorio Bellocco torna a casa: applicata la libertà vigilata al boss di Rosarno\n
La decisione

Stefanaconi, la relazione di proroga della gestione commissariale: «Massima discontinuità dal passato e interferenze illecite ancora possibili»

Ulteriori sei mesi di commissariamento per il Municipio i cui organi elettivi sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose. Ecco tutte le opere pubbliche avviate dai commissari e la riorganizzazione dei servizi. Importanti novità per la polizia locale, l’edilizia residenziale pubblica, la depurazione, il sistema scolastico, l’abusivismo edilizio e l’evasione tributaria
Giuseppe Baglivo
30 gennaio 2026
Ore 14:15
Stefanaconi, la relazione di proroga della gestione commissariale: «Massima discontinuità dal passato e interferenze illecite ancora possibili»\n
Prima udienza

Strage di Cutro, hanno scelto di testimoniare i sei militari imputati per i ritardi nei soccorsi

Alla sbarra quattro finanzieri e due ufficiali della Guardia Costiera: la scelta comunicata in aula nel corso del processo iniziato questa mattina a Crotone per il naufragio del 26 febbraio 2023
Redazione Cronaca
30 gennaio 2026
Ore 13:05
Strage di Cutro, hanno scelto di testimoniare i sei militari imputati per i ritardi nei soccorsi\n
PIU LETTI
1

Dirigente della stradale arrestato per corruzione nel Reggino: favori ad autotrasportatori in cambio di soldi, 20 indagati

2

Lamezia Terme, carabiniere si suicida in strada

3

La circolare di Azienda Zero che costa caro ai calabresi, pazienti costretti a pagare per visite con esenzione

4

Amianto in Calabria, 600 casi di mesotelioma dal 1993: il pericolo dei 15 milioni di metri quadrati di tetti in eternit

5

Occhiuto indagato, nell’inchiesta anche il caso dell’auto blu