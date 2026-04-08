Operazione contro la 'ndrangheta vibonese: le immagini del blitz

Il velivolo era partito dalla Sicilia ed era diretto verso la costa tirrenica cosentina, con destinazione Scalea, dov’era stata prevista la sosta per il rifornimento del carburante. Ma una volta giunto nei cieli di Diamante, il motore del piccolo aereo biposto si sarebbe spento all’improvviso
Nell’aula della Corte d’Assise di Cosenza entra nel vivo il dibattimento sull’inchiesta antimafia. Attesi Celestino Abbruzzese e Ivan Barone, figure ritenute centrali dall’accusa per ricostruire equilibri e assetti delle cosche cosentine
Le dichiarazioni durante la conferenza stampa a Catanzaro: «I profitti del narcotraffico venivano versati nella cosiddetta bacinella strumentale, una sorta di welfare illecito dell'organizzazione che serviva per l’assistenza agli associati»
L’indagine, avviata subito dopo la denuncia presentata dalla vittima lo scorso marzo, ha consentito di documentare una condotta reiterata e invasiva. Una spirale persecutoria che ha generato un profondo stato di ansia e paura, costringendo la donna a modificare radicalmente abitudini di vita e a limitare la libertà di movimento
Nella nuova udienza spazio alla deposizione dell’ammiraglio Salvatore Carannante, secondo cui la Finanza avrebbe dovuto chiedere l’intervento della Capitaneria: «Aveva i mezzi per intervenire, anche se era un’operazione di polizia»
L’uomo, molto noto in città, era ricoverato da qualche settimana in una struttura sanitaria e le sue condizioni era critiche. Questa mattina la drammatica notizia della scomparsa, seguita da un messaggio di cordoglio da parte dell’intera amministrazione comunale
I movimenti politici del “manager” del clan Senese, oggi pentito, nel contesto dell’inchiesta che ha svelato il patto tra ‘ndrangheta, camorra e mafia siciliana. Gli agganci con due assistenti parlamentari di area Fdi, l’idea di candidarsi a sindaco a Busto Garolfo e le mire sulle Rsa di un senatore
Gualtieri: «I risultati delle recenti operazioni condotte nel Catanzarese e nel Vibonese confermano quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole nel mondo del lavoro e rafforzare l’attività di vigilanza sui territori»
I fatti, avvenuti nella chiesa di Sant'Anna a Palizzi superiore, sono stati denunciati dal parroco alle autorità, poi l'annuncio di una Messa di riparazione. Il vicesindaco D'Aguì: «schiaffo al senso del sacro». Si riaccendono i timori dopo episodi analoghi nel territorio
Il saggista e scrittore parla del nuovo romanzo, scritto col procuratore Gratteri, e si racconta: «Le mie origini sono a Caulonia. L’orto di Nicola? È il suo terapeuta». E sul leitmotiv dei suoi scritti: «Le battaglie non si vincono da soli. I cavalieri solitari sono destinati a perdere»
A Brindisi stop fino a mezzogiorno del 7 aprile e nel frattempo garantite scorte solo per voli di Stato, sanitari e per soccorsi. Salgono a sei gli aeroporti italiani che hanno dovuto applicare restrizioni