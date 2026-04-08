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Cronaca

Operazione contro la 'ndrangheta vibonese: le immagini del blitz

8 aprile, 2026
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ndrangheta · Vibo Valentia
Incidente aereo

Ultraleggero precipitato a Grisolia, parla il pilota: «È andata bene, ringrazio Dio. Per fortuna nessun ferito»

Il velivolo era partito dalla Sicilia ed era diretto verso la costa tirrenica cosentina, con destinazione Scalea, dov’era stata prevista la sosta per il rifornimento del carburante. Ma una volta giunto nei cieli di Diamante, il motore del piccolo aereo biposto si sarebbe spento all’improvviso
Ultraleggero precipitato a Grisolia, parla il pilota: «È andata bene, ringrazio Dio. Per fortuna nessun ferito»\n
Fase processuale

Processo Recovery, in aula i pentiti chiave: parte l’esame dei collaboratori

Nell’aula della Corte d’Assise di Cosenza entra nel vivo il dibattimento sull’inchiesta antimafia. Attesi Celestino Abbruzzese e Ivan Barone, figure ritenute centrali dall’accusa per ricostruire equilibri e assetti delle cosche cosentine
Antonio Alizzi
Processo Recovery, in aula i pentiti chiave: parte l’esame dei collaboratori\n
Follia a Pasquetta

Isola Capo Rizzuto, accoltella lo zio e scappa per poi costituirsi dopo ore di ricerche

Un 41enne è stato trasferito in carcere. È accusato di tentato omicidio. La vittima, sottoposta a un delicato intervento chirurgico, è fuori pericolo
Redazione Cronaca
Isola Capo Rizzuto, accoltella lo zio e scappa per poi costituirsi dopo ore di ricerche
Il blitz della Dda

’Ndrangheta, i clan delle Preserre vibonesi tra droga, armi e intimidazioni: i nomi di tutti gli arrestati e gli indagati

Colpo della Polizia e della Dda al cuore delle ‘ndrine degli Emanuele e degli Idà inserite nel “locale” di ‘ndrangheta di Ariola di Gerocarne
Giuseppe Baglivo
’Ndrangheta, i\u00A0clan delle Preserre vibonesi tra droga, armi e intimidazioni: i nomi di tutti gli arrestati e gli indagati\n

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Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
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Nuovo polo per il Parco nazionale della Sila

8 aprile 2026
Ore 11:33
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Sarrottino, verso la messa in sicurezza area ex casello

8 aprile 2026
Ore 11:12
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Al "Cilea" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant

8 aprile 2026
Ore 11:04
Al \"Cilea\" di Reggio splende la stella Nba Kobe Bryant
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
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8 aprile 2026
Ore 11:04
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Cronaca

Allarme carburante per i voli, timori al Tito Minniti

8 aprile 2026
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Cultura

Nuovo polo per il Parco nazionale della Sila

8 aprile 2026
Ore 11:33
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Narcotraffico

Blitz contro la ‘ndrangheta nel Vibonese, il procuratore Curcio: «Gruppo radicato e violento, nelle Serre si usano ancora le armi»

Le dichiarazioni durante la conferenza stampa a Catanzaro: «I profitti del narcotraffico venivano versati nella cosiddetta bacinella strumentale, una sorta di welfare illecito dell'organizzazione che serviva per l’assistenza agli associati»
Luana Costa
8 aprile 2026
Ore 09:43
Blitz contro la ‘ndrangheta nel Vibonese, il procuratore Curcio: «Gruppo\u00A0radicato\u00A0e violento, nelle Serre si\u00A0usano ancora\u00A0le armi»\n
Azioni vessatorie

Incubo a Rosarno, perseguita l’ex moglie dopo la separazione: scatta il divieto di avvicinamento

L’indagine, avviata subito dopo la denuncia presentata dalla vittima lo scorso marzo, ha consentito di documentare una condotta reiterata e invasiva. Una spirale persecutoria che ha generato un profondo stato di ansia e paura, costringendo la donna a modificare radicalmente abitudini di vita e a limitare la libertà di movimento
8 aprile 2026
Ore 08:54
Incubo a Rosarno, perseguita l’ex moglie\u00A0dopo la separazione: scatta il divieto di avvicinamento\n
L’operazione

Blitz contro la ’ndrangheta nel Vibonese, scacco alle famiglie Emanuele e Idà: i legami con l’inchiesta sui clan a San Siro

Impegnati circa 350 agenti per l’operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro. Traffico di droga, violenza e controllo del territorio: le attività del locale dell’Ariola di Gerocarne nelle Serre
Redazione Cronaca
8 aprile 2026
Ore 07:34
Blitz contro la ’ndrangheta nel Vibonese, scacco alle famiglie Emanuele e Idà: i legami con l’inchiesta sui clan a San Siro\n
Operazione antimafia

’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico – NOMI

Blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo
Redazione Cronaca
8 aprile 2026
Ore 05:40
’Ndrangheta, maxi operazione della Polizia: 54 arresti in 5 regioni. C’è anche l’ex capo ultrà dell’Inter Marco Ferdico\u00A0–\u00A0NOMI\n
Udienza a Crotone

Processo per il naufragio di Cutro, il consulente del pm: «Sottovalutazioni, radar gestiti in modo inadeguato e ritardi nei soccorsi»

Nella nuova udienza spazio alla deposizione dell’ammiraglio Salvatore Carannante, secondo cui la Finanza avrebbe dovuto chiedere l’intervento della Capitaneria: «Aveva i mezzi per intervenire, anche se era un’operazione di polizia»
Redazione Cronaca
7 aprile 2026
Ore 20:01
Processo per il naufragio di Cutro, il consulente del pm: «Sottovalutazioni, radar gestiti in modo inadeguato e ritardi nei soccorsi»\n
DRAMMATICA NOTIZIA

Lutto a Scalea: è morto il papà di Annalisa Alfano, assessore alla Cultura e storica dirigente di Idm

L’uomo, molto noto in città, era ricoverato da qualche settimana in una struttura sanitaria e le sue condizioni era critiche. Questa mattina la drammatica notizia della scomparsa, seguita da un messaggio di cordoglio da parte dell’intera amministrazione comunale
Francesca Lagatta
7 aprile 2026
Ore 18:29
Lutto a Scalea: è morto il papà di Annalisa Alfano, assessore\u00A0alla Cultura e storica dirigente di Idm\n
Tragedia nella Durbino

Operaio cade nel serbatoio di una distilleria del Gruppo Caffo in Friuli e muore. L’azienda: «Non sembra un incidente»

Alcuni colleghi avrebbero tentato di recuperarlo ma invano. La Procura ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia. Il gruppo calabrese: «Lavoratore esperto e diligente»
Redazione Cronaca
7 aprile 2026
Ore 17:36
Operaio cade nel serbatoio di una distilleria del Gruppo Caffo in Friuli e muore. L’azienda:\u00A0«Non sembra un incidente»\n
Hydra

La tessera di Fratelli d’Italia e l’incontro con le parlamentari a Roma: per Gioacchino Amico non c’è solo il selfie con Meloni

I movimenti politici del “manager” del clan Senese, oggi pentito, nel contesto dell’inchiesta che ha svelato il patto tra ‘ndrangheta, camorra e mafia siciliana. Gli agganci con due assistenti parlamentari di area Fdi, l’idea di candidarsi a sindaco a Busto Garolfo e le mire sulle Rsa di un senatore
Pablo Petrasso
7 aprile 2026
Ore 17:15
La tessera di Fratelli d’Italia e l’incontro con le parlamentari a Roma: per Gioacchino Amico non c’è solo il selfie con Meloni\n
In aiuto

Disperso dopo il crollo di un ponte in Molise, anche i vigili del fuoco della Calabria impegnati nelle ricerche

Squadre dei Comandi di Cosenza e Catanzaro stanno effettuando perlustrazioni nel tratto del fiume Trigno dove è scomparsa l’auto del 53enne Domenico Racanati in seguito al cedimento di un viadotto
Redazione Cronaca
7 aprile 2026
Ore 17:10
Disperso dopo il crollo di un ponte in Molise, anche i vigili del fuoco della Calabria impegnati nelle ricerche\n
la nota

Irregolarità e lavoro nero, plauso Cisl Magna Grecia per operazioni dei carabinieri

Gualtieri: «I risultati delle recenti operazioni condotte nel Catanzarese e nel Vibonese confermano quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione sul rispetto delle regole nel mondo del lavoro e rafforzare l’attività di vigilanza sui territori»
Redazione
7 aprile 2026
Ore 15:58
Irregolarità e lavoro nero, plauso Cisl Magna Grecia per operazioni dei carabinieri\n
Ignoti in azione

Roccella, oscurato il parcheggio per disabili: la denuncia dei residenti  

L’episodio di vandalismo e inciviltà segnalato da una famiglia alla polizia municipale
Ilario Balì
7 aprile 2026
Ore 14:06
Roccella, oscurato il parcheggio per disabili: la denuncia dei residenti\n\u00A0\n
Ennesimo episodio

Palizzi, ostie consacrate rubate e sparse in chiesa: nuovo atto sacrilego a due mesi dal caso del cimitero

I fatti, avvenuti nella chiesa di Sant'Anna a Palizzi superiore, sono stati denunciati dal parroco alle autorità, poi l'annuncio di una Messa di riparazione. Il vicesindaco D'Aguì: «schiaffo al senso del sacro». Si riaccendono i timori dopo episodi analoghi nel territorio
Silvio Cacciatore
7 aprile 2026
Ore 14:00
Palizzi, ostie consacrate rubate e sparse in chiesa: nuovo atto sacrilego a due mesi dal caso del cimitero\n
Narcotraffico

Marijuana tra Pollino e Sibaritide, la Cassazione conferma le condanne per tre imputati

Inammissibili i ricorsi di Carmine De Luca, Jinjin Zhang e Chunxing Ji: resta in piedi la condanna per coltivazione di stupefacenti aggravata dall’ingente quantità
Antonio Alizzi
7 aprile 2026
Ore 13:38
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L’intervista

L’importanza delle radici, Nicaso: «Vivo in America da 36 anni ma con la testa dalla Calabria non sono mai partito»

Il saggista e scrittore parla del nuovo romanzo, scritto col procuratore Gratteri, e si racconta: «Le mie origini sono a Caulonia. L’orto di Nicola? È il suo terapeuta». E sul leitmotiv dei suoi scritti: «Le battaglie non si vincono da soli. I cavalieri solitari sono destinati a perdere»
Alessia Truzzolillo
7 aprile 2026
Ore 13:04
L’importanza delle radici,\u00A0Nicaso: «Vivo in America\u00A0da 36 anni ma con la testa dalla Calabria\u00A0non sono mai partito»\n
sangue sulle strade

Spezzano della Sila piange Attilio Aura. Ieri nel Cosentino 4 terribili incidenti hanno funestato la Pasquetta

Violenti scontri anche a Falconara Albanese, Grisolia e Corigliano Rossano. Diversi i feriti, macabro il suono delle sirene lungo lingue d’asfalto
Redazione
7 aprile 2026
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Sila

Pasquetta di sangue nel Cosentino: muore un 31enne sulla Statale 107

L’incidente mortale è avvenuto in serata tra Camigliatello Silano e Spezzano della Sila. Nella stessa giornata si sono registrati altri tre sinistri con pesanti disagi alla viabilità provinciale
Redazione
6 aprile 2026
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Giustizia civile

Caserma dei carabinieri di Rende, la Cassazione annulla la sentenza d’appello

Accolto il ricorso del Comune: la Corte rileva un vizio decisivo nella valutazione dell’eccessiva onerosità sopravvenuta
Antonio Alizzi
6 aprile 2026
Ore 18:01
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Violento impatto

Incidente sulla statale 106 a Corigliano Rossano, scontro tra due auto: ci sono feriti

É accaduto in contrada Torricella, traffico in tilt e soccorsi sul posto: intervenuti 118, elisoccorso e polizia stradale
Matteo Lauria
6 aprile 2026
Ore 17:53
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Causa guerra

Aeroporti senza carburante per gli aerei, anche Reggio Calabria a secco: introdotta una quota massima di rifornimento

A Brindisi stop fino a mezzogiorno del 7 aprile e nel frattempo garantite scorte solo per voli di Stato, sanitari e per soccorsi. Salgono a sei gli aeroporti italiani che hanno dovuto applicare restrizioni
Redazione Cronaca
6 aprile 2026
Ore 17:22
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Tragedia sfiorata

Incidente aereo a Grisolia, biposto perde quota e si schianta nel fiume: illesi i passeggeri

VIDEO | Due uomini erano a bordo del velivolo proveniente dalla Sicilia quando, per cause ancora in corso d’accertamento, sono finiti sulla spiaggia. Per fortuna nessuna tragica conseguenza
Francesca Lagatta
6 aprile 2026
Ore 10:31
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