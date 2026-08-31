Social
Temi del giorno
Home page>Cronaca>Vibo, la grana asili fon...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle

È polemica politica a Vibo Valentia sugli asili nido comunali: tre nuove strutture completate con i fondi del Pnrr restano chiuse, mentre anche l’unico asilo attivo rischia di non aprire i battenti quest’anno a causa del blocco del fondo nazionale. E le opposizioni chiedono le dimissioni dell’assessore al ramo.

31 agosto, 2026
Comunità in apprensione

Frascineto, ancora senza esito le ricerche della 78enne Maria Santandrea: non si hanno notizie da giorni

L'ultimo avvistamento segnalato è avvenuto in zona Conca del Re, nei pressi della Casa Circondariale di Castrovillari
Frascineto, ancora senza esito le ricerche della 78enne Maria Santandrea: non si hanno notizie da giorni
Controlli nel Reggino

Carenze igienico sanitarie in un ristorante a Marina di Gioiosa Ionica, sequestrati 91 chili di pesce e titolare multato

Durante un controllo sulla tracciabilità ittica, i finanzieri della Sezione operativa navale di Roccella Jonica hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nei locali e nella cucina dell'attività
Redazione Cronaca
Carenze igienico sanitarie in un ristorante a Marina di Gioiosa Ionica, sequestrati 91 chili di pesce e titolare multato\n
La riflessione

Lamezia, Mangiardi: «Le mafie sono più vive che mai. Hanno cambiato pelle, mentre corruzione e ingiustizie avanzano»

Il testimone di giustizia critica le recenti riforme e denuncia l’indebolimento dei controlli: «Arrendersi vorrebbe dire dare altro spazio alle ingiustizie»
Redazione Attualità
Lamezia, Mangiardi: «Le mafie sono più vive che mai. Hanno cambiato pelle, mentre corruzione e ingiustizie avanzano»\n
L’inchiesta

Elezioni a Cologno Monzese e corruzione, coinvolto l’ex consigliere comunale di Briatico Fausto Arena

Il noto commercialista vibonese nel mirino della Procura di Monza. Il suo nome è legato all’inchiesta “Panta Rei” sugli scandali all’Università di Messina e alle polemiche per la sua surroga in Consiglio dopo l’arresto
Giuseppe Baglivo
Elezioni a Cologno Monzese e corruzione, coinvolto l’ex consigliere comunale di Briatico Fausto Arena\n

Video consigliati

VEDI TUTTI
Cronaca

Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle

31 agosto 2026
Ore 12:00
Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle
Cultura

Marano Principato come una cittadella dell'arte

31 agosto 2026
Ore 12:19
Marano Principato come una cittadella dell'arte
Società

Kalea, Maria Cristina Romano racconta le donne

31 agosto 2026
Ore 12:17
Kalea, Maria Cristina Romano racconta le donne
Società

Belvedere evento dalle mura al cielo

31 agosto 2026
Ore 12:18
Belvedere evento dalle mura al cielo
Società

Kalea, Maria Cristina Romano racconta le donne

31 agosto 2026
Ore 12:17
Kalea, Maria Cristina Romano racconta le donne
Società

Belvedere evento dalle mura al cielo

31 agosto 2026
Ore 12:18
Belvedere evento dalle mura al cielo
Cronaca

Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle

31 agosto 2026
Ore 12:00
Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle
Cultura

Marano Principato come una cittadella dell'arte

31 agosto 2026
Ore 12:19
Marano Principato come una cittadella dell'arte
Società

Kalea, Maria Cristina Romano racconta le donne

31 agosto 2026
Ore 12:17
Kalea, Maria Cristina Romano racconta le donne
Società

Belvedere evento dalle mura al cielo

31 agosto 2026
Ore 12:18
Belvedere evento dalle mura al cielo
Cronaca

Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle

31 agosto 2026
Ore 12:00
Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle
Cultura

Marano Principato come una cittadella dell'arte

31 agosto 2026
Ore 12:19
Marano Principato come una cittadella dell'arte
Un’altra escalation?

Assalto con esplosivo a due Postamat nel Reggino, l'amarezza dei sindaci: «Violenza inaccettabile»

Due episodi a Feroleto della Chiesa e Anoia Superiore riaccendono l’allarme dopo la serie di colpi registrati in Calabria negli ultimi mesi. Demarzo: «Ingenti danni». Tranquilla: «Aggressione alla sicurezza della comunità»
P.M.
31 agosto 2026
Ore 15:46
Assalto con esplosivo a due Postamat nel Reggino, l'amarezza dei sindaci: «Violenza inaccettabile»\n
Lo sfogo

Incendiata l’auto di un imprenditore a Palmi: «Non faccio un passo indietro, la paura non deciderà al mio posto»

Procopio Romeo è il titolare dell’azienda Project & Management S.r.l. Il suo appello: «A chi vive la stessa cosa in silenzio dico una cosa sola: denunciate. Il silenzio è l'unico vero alleato di chi minaccia»
Giuseppe Mancini
31 agosto 2026
Ore 13:05
Incendiata l’auto di un imprenditore a Palmi: «Non faccio un passo indietro, la paura non deciderà al mio posto»\n
Indagini in corso

Corigliano Rossano, due persone indagate per la morte di una 68enne in uno studio medico

Durante la permanenza nella struttura la donna avrebbe accusato un malore. Mercoledì l’autopsia che dovrà chiarire le cause del decesso
Matteo Lauria
31 agosto 2026
Ore 12:41
Corigliano Rossano, due persone indagate per la morte di una 68enne in uno studio medico\n
La decisione

Caccia al colombaccio, il Tar revoca la sospensione: preapertura consentita per il 2 settembre

Il presidente della Prima sezione Ivo Correale ha ritirato il decreto cautelare dopo la rinuncia di Earth alla sospensiva. Resta aperto il ricorso sulla legittimità delle sei giornate previste
Antonio Alizzi
31 agosto 2026
Ore 12:27
Caccia al colombaccio, il Tar revoca la sospensione: preapertura consentita per il 2 settembre\n
La lettera

Incendio a Sant’Onofrio, il fuoco minaccia la casa di due anziani: salvati dai carabinieri. La gratitudine della figlia: «Ora so che mamma e papà non sono mai soli»

Le fiamme partite dall’area cimiteriale stavano per raggiungere la zona di giardino dove è posizionato il bombolone del gas. I militari hanno affrontato il fuoco con i mezzi disponibili scongiurando il pericolo e rassicurando le persone presenti nell’abitazione e colte dal panico: «Non hanno mai esitato, grazie di esserci» 
Redazione
31 agosto 2026
Ore 12:20
Incendio a Sant’Onofrio, il fuoco minaccia la casa di due anziani: salvati dai carabinieri. La gratitudine della\u00A0figlia: «Ora so che mamma e papà non sono mai soli»\n
Il blitz

Rosarno, scoperta piantagione di marijuana con oltre mille piante: tre arresti

I Carabinieri hanno sorpreso i tre mentre erano impegnati nella coltivazione in un’area rurale di località Fabiana. Sequestrata l’intera piantagione
Redazione
31 agosto 2026
Ore 11:21
Rosarno, scoperta piantagione di marijuana con oltre mille piante: tre arresti\n
Il piano del Comune

Lotta al virus West Nile, nuovo ciclo disinfestazioni. Le vie interessate e le raccomandazioni ai cittadini

Nella notte tra oggi, lunedì, e domani martedì 1 settembre le operazioni notturne contro il proliferare delle zanzare potenziali vettori

31 agosto 2026
Ore 10:15
Lotta al virus West Nile, nuovo ciclo disinfestazioni. Le vie interessate e le raccomandazioni ai cittadini
cronaca

Controlli di fine estate nel Soveratese: 87 persone identificate, 5 patenti ritirate e sanzioni per oltre 3.800 euro

L’attività dell’Arma dei Carabinieri proseguirà anche nei prossimi giorni nelle zone di maggior afflusso per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol e garantire la tutela di residenti e turisti
redazione
31 agosto 2026
Ore 06:11
Controlli di fine estate nel Soveratese:\u00A087 persone identificate, 5 patenti ritirate e sanzioni per oltre 3.800 euro\n
Uniti in preghiera

A Mileto messa pontificale di San Fortunato, in chiesa anche i proprietari del B&B dove è esplosa una bombola di gas: «Siamo sconvolti»

Nella struttura è avvenuta la deflagrazione che ha causato la morte del 48enne Yamnik Petra. Ancora in pericolo di vita la moglie Izidor e la figlia Ema di 10 anni. I titolari della struttura: «Il nostro primo pensiero va a loro. Non ci sono parole per descrivere questo dramma»
Giuseppe Currà
30 agosto 2026
Ore 15:17
A Mileto\u00A0messa pontificale di San Fortunato,\u00A0in chiesa anche i proprietari del B&B dove è esplosa una bombola\u00A0di gas: «Siamo sconvolti»\n
L’indagine

Isola Capo Rizzuto: si finge carabiniere e si fa consegnare gioielli, scoperto l’autore di una truffa ai danni di un’anziana

Identificato e denunciato un 21enne residente in Campania. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli accertamenti sull'auto a noleggio utilizzata per la fuga e il riconoscimento fotografico della vittima
Redazione Cronaca
30 agosto 2026
Ore 08:23
Isola Capo Rizzuto: si finge carabiniere e si fa consegnare gioielli, scoperto l’autore di una truffa ai danni di un’anziana\n
L’agguato

Omicidio Scorza a Lauropoli: la calma prima dell'esecuzione e la caccia ai killer. Intanto la comunità sollecita più controlli

Il 36enne conduceva una vita scandita da abitudini consolidate e si spostava senza particolari precauzioni tra Lauropoli e Cassano. Disposta l'autopsia sulla vittima, mentre Libera e le istituzioni chiedono una risposta unitaria contro la criminalità
Franco Sangiovanni
30 agosto 2026
Ore 07:54
Omicidio Scorza a Lauropoli: la calma prima dell'esecuzione e la caccia ai killer. Intanto la comunità sollecita più controlli\n
L’incidente

A2, tir si ribalta tra Frascineto e Sibari: ferito il conducente. Il mezzo prende fuoco, incendio sulla scarpata

Incidente in direzione Sud, chiusa la carreggiata. Vigili del Fuoco al lavoro anche per domare un incendio di vegetazione. Viabilità modificata per consentire il recupero del mezzo
Redazione Cronaca
30 agosto 2026
Ore 07:06
A2, tir si ribalta tra Frascineto e Sibari: ferito il conducente. Il mezzo prende fuoco, incendio sulla scarpata\n
La solidarietà

Intimidazione a Scarcella, Tridico: «È la strategia dei vigliacchi, sono al suo fianco in modo incondizionato»

Il messaggio di vicinanza dell’europarlamentare pentastellato alla sindaca di Gioia Tauro: «La sua resistenza è l'argine democratico a tutela della città e dell'intera Calabria onesta»
Redazione Cronaca
29 agosto 2026
Ore 15:02
Intimidazione a Scarcella, Tridico: «È la strategia dei vigliacchi, sono al suo fianco in modo incondizionato»\n
Criminalità organizzata

Cetraro, la Cassazione conferma il carcere per Giuseppe Scornaienchi

La difesa contestava la riconducibilità di 518 grammi di cocaina trovati nell’appartamento attiguo al rifugio dell’indagato
Antonio Alizzi
29 agosto 2026
Ore 14:23
Cetraro, la Cassazione conferma il carcere per Giuseppe Scornaienchi\n
La testimonianza

Cosenza, dopo la nuova rissa all’autostazione i residenti esasperati chiedono più sicurezza | VIDEO

Teresa Colonna: «Serve maggiore attenzione delle istituzioni». I cittadini sollecitano il tavolo con Comune, Prefettura e Ferrovie della Calabria
Patrizia De Napoli
29 agosto 2026
Ore 11:28
Cosenza, dopo la nuova rissa all’autostazione i residenti esasperati chiedono più sicurezza | VIDEO\n
Ore di apprensione

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: è grave ma ha ripreso conoscenza. Trasferito in ambulanza a L’Avana

Il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in ospedale a Santa Clara nella serata di venerdì 28 agosto dopo un forte mal di testa e un malore. Pronto un aereo per riportarlo in Italia: «Valuteranno i medici»
Redazione
29 agosto 2026
Ore 10:51
Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: è grave ma ha ripreso conoscenza. Trasferito in ambulanza a L’Avana\n
Terra ferita

Cassano nella paura dopo l'agguato a Lauropoli, l'appello del sindaco: «Non chiudetevi in casa»

Dopo l’omicidio che ha causato un morto e un ferito grave, la città piomba nell’angoscia. Vescovo e istituzioni invocano fiducia e reazione, ma i cittadini chiedono fatti concreti
Franco Sangiovanni
29 agosto 2026
Ore 10:06
Cassano nella paura dopo l'agguato a Lauropoli, l'appello del sindaco: «Non chiudetevi in casa»\n
Cronaca

Gioia Tauro, in fiamme un negozio di distributori automatici. Alessio: «Bloccare questa escalation di violenza»

L’incendio è divampato nell’attività commerciale nei pressi del lungomare. Sono in corso indagini per accertare la matrice dell’accaduto. L’ex primo cittadino: «Recrudescenza delle forze 'ndranghetistiche e criminali presenti in città, aggravata dalla presenza di una gang minorile»
Giuseppe Mancini
29 agosto 2026
Ore 09:57
Gioia Tauro, in fiamme un negozio di distributori automatici.\u00A0Alessio: «Bloccare questa escalation di violenza»\n
contrasto allo spaccio

Crotone, blitz antidroga dei Carabinieri: rivenuti oltre un chilo di eroina e 62 mila euro, tre arresti

A insospettire i militari sono stati i movimenti dei tre nei pressi di un bar del capoluogo. Per loro è scattata la custodia cautelare in carcere, disposta dal pm sotto la direzione del Procuratore Domenico Guarascio
29 agosto 2026
Ore 09:41
Crotone, blitz antidroga dei Carabinieri: rivenuti oltre un chilo di eroina e 62 mila euro, tre arresti\n\n\n
Controlli sulla sicurezza

Corigliano-Rossano, violata la catena del freddo durante i trasporti: tutta la merce sarà distrutta

Polizia Stradale e Asp hanno riscontrato irregolarità su tre mezzi. Sanzioni complessive per 3mila euro, verifiche anche a settembre
Redazione
29 agosto 2026
Ore 08:48
Corigliano-Rossano, violata la catena del freddo durante i trasporti: tutta la merce sarà distrutta\n
Più letti
1

La Calabria dentro l’ondata di caldo più intensa: fino a 48 gradi percepiti, ecco dove

2

Benvenuti nel futuro a 45 gradi: strade deserte e acqua razionata, ora si vive solo di notte

3

Il caldo record saluta la Calabria: da domani temperature giù: le previsioni

4

Alessandro Di Battista ricoverato a Cuba: l’ex deputato del M5s in gravi condizioni

5

A 26 anni lasciò Londra per riprendere la fattoria del nonno in Sila, la storia di Lorenzo Pupo