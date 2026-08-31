Vibo, la grana asili fondi bloccati e rette alle stelle
È polemica politica a Vibo Valentia sugli asili nido comunali: tre nuove strutture completate con i fondi del Pnrr restano chiuse, mentre anche l’unico asilo attivo rischia di non aprire i battenti quest’anno a causa del blocco del fondo nazionale. E le opposizioni chiedono le dimissioni dell’assessore al ramo.
Durante un controllo sulla tracciabilità ittica, i finanzieri della Sezione operativa navale di Roccella Jonica hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nei locali e nella cucina dell'attività
Il noto commercialista vibonese nel mirino della Procura di Monza. Il suo nome è legato all’inchiesta “Panta Rei” sugli scandali all’Università di Messina e alle polemiche per la sua surroga in Consiglio dopo l’arresto
Due episodi a Feroleto della Chiesa e Anoia Superiore riaccendono l’allarme dopo la serie di colpi registrati in Calabria negli ultimi mesi. Demarzo: «Ingenti danni». Tranquilla: «Aggressione alla sicurezza della comunità»
Procopio Romeo è il titolare dell’azienda Project & Management S.r.l. Il suo appello: «A chi vive la stessa cosa in silenzio dico una cosa sola: denunciate. Il silenzio è l'unico vero alleato di chi minaccia»
Le fiamme partite dall’area cimiteriale stavano per raggiungere la zona di giardino dove è posizionato il bombolone del gas. I militari hanno affrontato il fuoco con i mezzi disponibili scongiurando il pericolo e rassicurando le persone presenti nell’abitazione e colte dal panico: «Non hanno mai esitato, grazie di esserci»
Nella struttura è avvenuta la deflagrazione che ha causato la morte del 48enne Yamnik Petra. Ancora in pericolo di vita la moglie Izidor e la figlia Ema di 10 anni. I titolari della struttura: «Il nostro primo pensiero va a loro. Non ci sono parole per descrivere questo dramma»
Identificato e denunciato un 21enne residente in Campania. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli accertamenti sull'auto a noleggio utilizzata per la fuga e il riconoscimento fotografico della vittima
Il 36enne conduceva una vita scandita da abitudini consolidate e si spostava senza particolari precauzioni tra Lauropoli e Cassano. Disposta l'autopsia sulla vittima, mentre Libera e le istituzioni chiedono una risposta unitaria contro la criminalità
Il 48enne ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è stato ricoverato in ospedale a Santa Clara nella serata di venerdì 28 agosto dopo un forte mal di testa e un malore. Pronto un aereo per riportarlo in Italia: «Valuteranno i medici»
L’incendio è divampato nell’attività commerciale nei pressi del lungomare. Sono in corso indagini per accertare la matrice dell’accaduto. L’ex primo cittadino: «Recrudescenza delle forze 'ndranghetistiche e criminali presenti in città, aggravata dalla presenza di una gang minorile»
A insospettire i militari sono stati i movimenti dei tre nei pressi di un bar del capoluogo. Per loro è scattata la custodia cautelare in carcere, disposta dal pm sotto la direzione del Procuratore Domenico Guarascio