Il grande inganno del codice doganale

È stato approvato dal consiglio regionale un ordine del giorno che dà mandato ai parlamentari europei di modificare il codice doganale,
l’articolo di Bruxelles che permette di registrare come provenienti da Italia o UE prodotti che invece arrivano da altre nazioni, rendendo meno stringenti i controlli. La richiesta è arrivata da Coldiretti che, tramite il presidente delle sezioni di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, Fabio Borrello.
La Confederazione degli artigiani in occasione della videoconferenza con il ministro ha sottolineato le difficoltà di tante imprese alle prese coi danni lasciati dalle mareggiate, impossibilitati ad accedere ai ristori assicurativi
Il sindacato sottolinea come gli assegni pensionistici non siano adeguati al costo della vita e interpella la Regione: «Investendo su welfare, servizi, agevolazioni e sostegni economici indiretti può fare la differenza»
Su iniziativa dell’associazione, approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna i parlamentari europei ad intervenire sul codice doganale. Borrello: «I nostri produttori non possono competere con costi molto più bassi»
Alla sede di Confindustria Cosenza incontro promosso da Ance Calabria e Ance Cosenza con la presidente Federica Brancaccio, i vertici del Comitato Mezzogiorno e il presidente Occhiuto. Focus su sicurezza, prevenzione, mercato edilizio e nuove sfide del Sud
Approvato un Ordine del Giorno contro la norma per cancellare l’attuale norma “dell’ultima trasformazione sostanziale”: una disposizione che consente a prodotti stranieri di essere commercializzati come Made in Italy
In Campidoglio l’imprenditore ottiene il riconoscimento per la provincia di Vibo Valentia promosso dall’Accademia del peperoncino e dall’associazione L’Oro di Calabria: «Un simbolo di saperi e identità»
L’Aeroporto dello Stretto chiude il 2025 a quota 977mila, il miglior risultato di sempre che manca la soglia simbolica del milione per poco più di 22mila passeggeri, mentre restano senza risposte ufficiali i tempi di apertura del nuovo terminal e la compagnia di bandiera concentra il rafforzamento delle rotte sull’hub lametino
Previsioni drammatiche: fino al 9,5% in meno nei prossimi decenni con ripercussioni dirette su agricoltura, salute e lavoro. A lanciare l’allarme è la Svimez che avverte: «È a rischio il futuro del Mezzogiorno»
Il 30enne di origini cosentine, oggi a Trieste, ha seguito il rilancio dell’associazione e l’organizzazione di eventi internazionali a Lubiana. Ora il nuovo incarico per rafforzare i rapporti con l’Italia