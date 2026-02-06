Social
Economia e lavoro

Il grande inganno del codice doganale

È stato approvato dal consiglio regionale un ordine del giorno che dà mandato ai parlamentari europei di modificare il codice doganale,
l’articolo di Bruxelles che permette di registrare come provenienti da Italia o UE prodotti che invece arrivano da altre nazioni, rendendo meno stringenti i controlli. La richiesta è arrivata da Coldiretti che, tramite il presidente delle sezioni di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, Fabio Borrello.

6 febbraio, 2026
Tag
coldiretti
Credito a rischio

Pagamenti digitali, crescono le frodi sulle carte prepagate: spariscono 31 euro ogni 100mila versati

L’allarme lanciato nell’ultimo report della Banca d’Italia. Si punta ad alzare i livelli di sicurezza: adottato il sistema Ipr, ecco di cosa si tratta
Pagamenti digitali, crescono le frodi sulle carte prepagate: spariscono 31 euro ogni 100mila versati\n
Le richieste

Ciclone Harry, Cna Calabria a confronto con Santanchè: «Si crei un fondo garanzia. Le mareggiate siano inserite nelle polizze catastrofali»

La Confederazione degli artigiani in occasione della videoconferenza con il ministro ha sottolineato le difficoltà di tante imprese alle prese coi danni lasciati dalle mareggiate, impossibilitati ad accedere ai ristori assicurativi
Redazione
Ciclone Harry, Cna Calabria a confronto con Santanchè: «Si crei un fondo garanzia. Le mareggiate siano inserite nelle polizze catastrofali»\n
Cresce la povertà

In Calabria le pensioni più basse, l’allarme di Uil: «Anziani riducono i consumi e la qualità della vita peggiora»

Il sindacato sottolinea come gli assegni pensionistici non siano adeguati al costo della vita e interpella la Regione: «Investendo su welfare, servizi, agevolazioni e sostegni economici indiretti può fare la differenza»
Redazione
In Calabria le pensioni più basse, l’allarme di Uil: «Anziani riducono i consumi e la qualità della vita peggiora»\n
L’evento

La Calabria pronta a mostrarsi alla Borsa internazionale del turismo. Occhiuto: «Non siamo più meta di serie B»

A Fiera Milano l’edizione 2026 della Bit, una delle principali vetrine mondiali del settore. L’assessore Calabrese: «I dati del 2025 parlano chiaro, una crescita record mai registrata prima»
Redazione Economia
La Calabria pronta a mostrarsi alla Borsa internazionale del turismo. Occhiuto: «Non siamo più meta di serie B»\n

Cronaca

Assalti al bancomat, cinque fermi in Puglia

5 febbraio 2026
Ore 12:41
Cronaca

'Ndrangheta, sequestro da 1,3 milioni a imprenditori

5 febbraio 2026
Ore 13:44
Società

SS 18 a senso unico alternato: numerosi i disagi

5 febbraio 2026
Ore 12:38
Società

La Regione Calabria a Bruxelles: spesa Psr al 100%

5 febbraio 2026
Ore 12:36
Società

Società

Cronaca

Cronaca

Società

Società

Cronaca

Cronaca

La denuncia

La passata di pomodoro cinese venduta come italiana, parte da Coldiretti Calabria la protesta: «Un danno per i nostri agricoltori»

Su iniziativa dell’associazione, approvato in Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna i parlamentari europei ad intervenire sul codice doganale. Borrello: «I nostri produttori non possono competere con costi molto più bassi» 
Luana Costa
6 febbraio 2026
Ore 12:25
La passata di pomodoro cinese venduta come italiana, parte da\u00A0Coldiretti Calabria la protesta: «Un danno per i nostri agricoltori»\n
Passi in avanti

Pnrr e Zes spingono il Sud e la Calabria, è la regione che cresce di più in termini di occupati: nel 2025 sono 559mila

Più progetti e più occupati. Il Mezzogiorno continua a crescere grazie agli investimenti pubblici. Le imprese puntano su innovazione e prodotti di eccellenza
Redazione Economia
5 febbraio 2026
Ore 18:32
Pnrr e Zes spingono il Sud e la Calabria,\u00A0è la regione che cresce di più in termini di occupati: nel 2025 sono 559mila\n
Decreto Infrastrutture

Concessioni balneari, arriva il bando-tipo: procedure uniformi in tutta Italia

Il ministero delle Infrastrutture Salvini predisporrà un bando standard per l’assegnazione delle concessioni demaniali, guidando i comuni nelle procedure richieste dall’Unione Europea
Redazione Economia
5 febbraio 2026
Ore 16:18
Concessioni balneari, arriva il bando-tipo: procedure uniformi in tutta Italia\n
Fondi europei

Dalla Calabria 44 milioni per i giovani agricoltori: ecco le 450 domande finanziate dalle Regione – ELENCO

Utilizzate tutte le risorse rese disponibili, l’assessore Gallo: «Misura strategica per favorire il ricambio generazionale»
Redazione Economia
5 febbraio 2026
Ore 12:00
Dalla Calabria 44 milioni per i giovani agricoltori: ecco le 450 domande finanziate dalle Regione –\u00A0ELENCO\n
Edilizia e territori

Ance riunisce il vertice nazionale a Cosenza: dissesto, Pnrr e rigenerazione urbana al centro del confronto

Alla sede di Confindustria Cosenza incontro promosso da Ance Calabria e Ance Cosenza con la presidente Federica Brancaccio, i vertici del Comitato Mezzogiorno e il presidente Occhiuto. Focus su sicurezza, prevenzione, mercato edilizio e nuove sfide del Sud
Patrizia De Napoli
5 febbraio 2026
Ore 10:34
Ance riunisce il vertice nazionale a Cosenza: dissesto, Pnrr e rigenerazione urbana al centro del confronto\n
Decreto Infrastrutture

Ponte e Alta velocità, il Governo rinnova il suo impegno e accelera il passo

In Consiglio dei ministri oggi la discussione della bozza del dl. No al commissario straordinario in riva allo Stretto, sì per i progetti di Rfi sui tracciati ferroviari 
Redazione economia
5 febbraio 2026
Ore 10:09
Ponte e Alta velocità, il Governo rinnova il suo impegno e accelera il passo\n
L’iniziativa

Codice doganale, in Consiglio regionale la proposta di revisione di Coldiretti: «La chiarezza sul cibo è sicurezza per la salute»

Per l’associazione di categoria la norma esercita una forte pressione al ribasso sui prezzi pagati dagli agricoltori sottraendo reddito, occupazione e opportunità di export alle filiere agricole
Redazione
4 febbraio 2026
Ore 11:41
Codice doganale, in Consiglio regionale la proposta di revisione di Coldiretti:\u00A0«La chiarezza sul cibo è sicurezza per la salute»\n
La decisione

Coldiretti Calabria spinge sul Codice Doganale: primo sì del Consiglio regionale alla revisione delle regole

Approvato un Ordine del Giorno contro la norma per cancellare l’attuale norma “dell’ultima trasformazione sostanziale”: una disposizione che consente a prodotti stranieri di essere commercializzati come Made in Italy
Redazione Eocnomia
4 febbraio 2026
Ore 11:40
Coldiretti Calabria spinge sul Codice Doganale: primo sì del Consiglio regionale alla revisione delle regole\n
Tari

Tassa sui rifiuti, stangata in Calabria: Reggio è una delle dieci città italiane più care (quasi 500 euro)

A Cosenza e Vibo Valentia oltre 100 euro in più di aumento in 5 anni. Crollo delle tariffe a Crotone. Il report della Uil
Redazione Economia
3 febbraio 2026
Ore 18:03
Tassa sui rifiuti, stangata in Calabria: Reggio è una delle dieci città italiane più care (quasi 500 euro)\n
Conquista dello spazio

Sessanta anni fa l’allunaggio del modulo Luna 9, quando l’Urss vinse la corsa allo spazio prima degli Stati Uniti

Il 3 febbraio 1966 il modulo di esplorazione sovietico completava con successo la sua missione. Dalla sonda le prime 40 immagini riprese dal suolo del nostro satellite
Redazione Economia
3 febbraio 2026
Ore 16:15
Sessanta anni fa l’allunaggio del modulo Luna 9, quando l’Urss vinse la corsa allo spazio prima degli Stati Uniti\n
Idee per il turismo

La Via del Bergamotto, il primo itinerario esperienziale che racconta il territorio attraverso l’agrume identitario

Un progetto della Camera di commercio di Reggio Calabria, con il supporto di ISNART, che mette a sistema filiera produttiva, turismo e patrimonio culturale
3 febbraio 2026
Ore 13:00
La Via del Bergamotto, il primo itinerario esperienziale che racconta il territorio attraverso l’agrume identitario\n
Lo studio

Aumentano le richieste di prestiti in Calabria: per molti è un modo per far quadrare i conti a fine mese

Lavoratori e pensionati a caccia di finanziamenti e non solo per far fronte a spese impreviste. Cresce il ricorso alla cessione del quinto dello stipendio. I dati dell’Osservatorio di Segugio.it
Redazione Economia
3 febbraio 2026
Ore 10:18
Aumentano le richieste di prestiti in Calabria:\u00A0per molti è un modo per far quadrare i conti a fine mese\n
Eccellenze vibonesi

Il Premio Calabria all’artigiano della ‘nduja di Spilinga: insignito Luigi Caccamo, la cerimonia a Roma

In Campidoglio l’imprenditore ottiene il riconoscimento per la provincia di Vibo Valentia promosso dall’Accademia del peperoncino e dall’associazione L’Oro di Calabria: «Un simbolo di saperi e identità»
S. M.
2 febbraio 2026
Ore 20:43
Il Premio Calabria all’artigiano\u00A0della ‘nduja di Spilinga: insignito\u00A0Luigi Caccamo, la cerimonia\u00A0a Roma\n
Maltempo al Sud

Ciclone Harry, scende in campo anche il ministero degli Esteri per sostenere le imprese colpite: pronti 300 milioni

La Farnesina dispone una serie di misure economiche a sostegno delle aziende operanti sui mercati esteri. Il ministro Tajani sarà questa mattina in Sicilia, nel primo pomeriggio in Calabria
Redazione Economia
2 febbraio 2026
Ore 10:52
Ciclone Harry, scende in campo anche il ministero degli Esteri per sostenere le imprese colpite: pronti\u00A0300 milioni\n
A un soffio dal milione

Anche Assoaeroporti certifica il boom del Tito Minniti, ma a Ita che spinge (solo) su Lamezia non interessa

L’Aeroporto dello Stretto chiude il 2025 a quota 977mila, il miglior risultato di sempre che manca la soglia simbolica del milione per poco più di 22mila passeggeri, mentre restano senza risposte ufficiali i tempi di apertura del nuovo terminal e la compagnia di bandiera concentra il rafforzamento delle rotte sull’hub lametino
Silvio Cacciatore
1 febbraio 2026
Ore 10:30
Anche Assoaeroporti certifica il boom del Tito Minniti, ma a Ita che spinge (solo) su Lamezia non interessa\n
Semplificazioni al palo

Burocrazia a rilento: per una concessione edilizia in Calabria servono 160 giorni, 3 anni per una disputa tra aziende

Nella Pubblica amministrazione procedure lente con enormi differenze da regione a regione. Uno dei settori più critici è quello delle costruzioni. Il focus della Cgia di Mestre
Redazione Economia
1 febbraio 2026
Ore 08:55
Burocrazia a rilento: per una concessione edilizia in Calabria servono 160 giorni, 3 anni per una disputa tra aziende
L’analisi

Undertourism, dai piccoli borghi al tempo lento: così la Calabria può trasformare il limite in opportunità  

Territori non congestionati, turismo lento, identità riconoscibili: ciò che finora era considerato uno svantaggio può ridisegnare lo sviluppo regionale
Nicola Durante*
31 gennaio 2026
Ore 20:05
Undertourism, dai piccoli borghi al tempo lento: così la Calabria può trasformare il limite in opportunità\n\u00A0\n
Prospettiva complicata

Clima ed economia, il conto delle calamità: due miliardi per Harry e il freno allo sviluppo del Sud

Previsioni drammatiche: fino al 9,5% in meno nei prossimi decenni con ripercussioni dirette su agricoltura, salute e lavoro. A lanciare l’allarme è la Svimez che avverte: «È a rischio il futuro del Mezzogiorno»
Redazione Economia
31 gennaio 2026
Ore 13:08
Clima ed economia, il conto delle calamità: due miliardi per Harry e il freno allo sviluppo del Sud\n
La nomina

Un calabrese alla guida di Confindustria Slovenia: per Emanuele Cristelli visione internazionale al servizio del territorio

Il 30enne di origini cosentine, oggi a Trieste, ha seguito il rilancio dell’associazione e l’organizzazione di eventi internazionali a Lubiana. Ora il nuovo incarico per rafforzare i rapporti con l’Italia
Redazione Economia
31 gennaio 2026
Ore 06:03
Un calabrese alla guida di Confindustria Slovenia: per Emanuele Cristelli visione internazionale al servizio del territorio\n
Senza servizi

Addio banche, in Calabria 302 comuni senza sportelli: 5 milioni di italiani non hanno accesso fisico alle filiali

Le regioni del Sud sono le più colpite, in vista nuove chiusure. La crisi colpisce i grandi centri ma le più penalizzate in assoluto sono le aree montane interne e le aree periferiche
Redazione Economia
31 gennaio 2026
Ore 05:15
Addio banche, in Calabria 302 comuni senza sportelli:\u00A05 milioni di italiani non hanno accesso fisico alle filiali\n
