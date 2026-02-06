Il grande inganno del codice doganale

Economia e lavoro

È stato approvato dal consiglio regionale un ordine del giorno che dà mandato ai parlamentari europei di modificare il codice doganale,

l’articolo di Bruxelles che permette di registrare come provenienti da Italia o UE prodotti che invece arrivano da altre nazioni, rendendo meno stringenti i controlli. La richiesta è arrivata da Coldiretti che, tramite il presidente delle sezioni di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia, Fabio Borrello.