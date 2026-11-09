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Politica

Chiede il Question Time ma lo diserta, polemiche a Vibo

Un nuovo caso politico alimenta lo scontro nel Consiglio comunale di Vibo Valentia. la consigliera del misto Antonella Petracca sollecita una seduta di consiglio comunale urgente ma poi la diserta attirandosi gli strali della maggioranza. Alla base dell’assenza, si giustifica, un’emergenza veterinaria.

9 novembre, 2026
Confronto e riflessioni

Dall'Europa ai territori: il tour di Pasquale Tridico per avvicinare la Calabria e i suoi attori pubblici e privati a Bruxelles

Con l'incontro organizzato a Reggio Calabria, l'europarlamentare Pasquale Tridico e il Gruppo La Sinistra accendono i riflettori sul rapporto, spesso distante, tra l'Unione Europea e le sue regioni

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Bandi regionali

Fondi rurali, Cassano al 43esimo posto: è fuori. L’opposizione: «Le graduatorie bisogna scalarle»

Nel secondo elenco del bando SRD07 sono finanziati i primi 38 Comuni, tra cui Cerchiara e Francavilla. La minoranza contesta al sindaco Iacobini il video sui 50mila euro di Calabria Attrattiva
Franco Sangiovanni
Fondi rurali, Cassano al 43esimo posto: è fuori. L’opposizione: «Le graduatorie bisogna scalarle»\n
Verso il voto

Sondaggio Youtrend: FdI vola al 28,1%, ma il campo largo resta davanti al centrodestra

Nella rilevazione per Sky TG24 calano Pd, Forza Italia e Futuro Nazionale. Cresce Avs. Sullo sfondo, il nodo della data del voto e un'economia in frenata
Redazione
Sondaggio Youtrend: FdI vola al 28,1%, ma il campo largo resta davanti al centrodestra\n
Salute e prevenzione

Reggio, la Città Metropolitana consegna 97 defibrillatori ai Comuni del territorio

A Palazzo Alvaro in scena un'iniziativa ideata nell'agosto 2025 da Giuseppe Ranuccio e sbloccata dal Sindaco metropolitano Cannizzaro per rafforzare la tutela della salute, la prevenzione e la sicurezza nelle attività sportive
redazione
Reggio, la Città Metropolitana consegna 97 defibrillatori ai Comuni del territorio\n

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Cronaca

Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5

9 novembre 2026
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9 novembre 2026
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Le nuove frontiere di dermatologia e allergologia

9 novembre 2026
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Cosenza a Monopoli: finisce senza gol

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9 novembre 2026
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Cronaca

Terremoto nel Catanzarese, scossa di magnitudo 3.5

9 novembre 2026
Ore 11:33
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Politica

Chiede il Question Time ma lo diserta, polemiche a Vibo

9 novembre 2026
Ore 11:34
Chiede il Question Time ma lo diserta, polemiche a Vibo
L’annuncio

Agricoltura, Lollobrigida annuncia: «L'80% dei fondi ColtivaItalia andrà al Sud per fermare lo spopolamento»

Il ministro dell'Agricoltura annuncia la destinazione della maggior parte delle risorse al Mezzogiorno, dove in alcune aree ha chiuso oltre il 40% delle aziende agricole. Tra le priorità innovazione, tutela del reddito e concorrenza equa con i Paesi extraeuropei
Redazione politica
9 novembre 2026
Ore 10:10
Agricoltura, Lollobrigida annuncia: «L'80% dei fondi ColtivaItalia andrà al Sud per fermare lo spopolamento»\n\n\n
Le dichiarazioni

Sanità in Calabria, Talerico attacca il piano regionale: «Mancano 8mila operatori, ma non si programmano le assunzioni»

L'esponente della segreteria regionale di Forza Italia contesta la distribuzione delle risorse per il triennio 2026-2028: «Si ripartiscono somme, ma non si programma il personale». Nel mirino anche Azienda Zero, le graduatorie e il futuro dei medici cubani
Redazione politica
9 novembre 2026
Ore 09:46
Sanità in Calabria, Talerico attacca il piano regionale: «Mancano 8mila\u00A0operatori, ma non si programmano le assunzioni»\n\n\n
Sanità

«I numeri che smentiscono gli annunci: la Regione divide le somme ma non programma le persone»

Il forzista Talerico dimostra le lacune della legge sul Piano triennale in Sanità tra paradossi e cifre poco indicative

9 novembre 2026
Ore 07:50
«I numeri che smentiscono gli annunci: la Regione divide le somme ma non programma le persone»
Partita aperta

Giuseppe Conte, la sfida di un leader che vuole restituire all'Italia la fiducia nel futuro

Nell’intervista al Sole 24 Ore il presidente del Movimento 5 Stelle delinea la propria alternativa economica al governo Meloni: meno tasse sul lavoro, investimenti produttivi, giustizia fiscale e un fondo sovrano da 100 miliardi. Dietro le proposte prende forma l’ambizione di un ex premier che vuole trasformare l’esperienza di governo in una nuova prospettiva politica per il Paese.
Franco Gemoli
9 novembre 2026
Ore 06:31
Giuseppe Conte, la sfida di un leader che vuole restituire all'Italia la fiducia nel futuro\n
Il punto

Vibo, le tensioni nel Pd investono la maggioranza a guida Romeo e frenano la corsa alla Provincia: tutti i protagonisti

VIDEO | Mammoliti, Tassone e Alecci chiedono spazio nel partito a scapito della segretaria provinciale Esposito. Da Lo Schiavo segnali di distensione e di sprone: «Serve un patto di fine consiliatura»
Stefano Mandarano
9 novembre 2026
Ore 05:15
Vibo, le tensioni nel Pd investono la maggioranza a guida Romeo e frenano la corsa alla Provincia: tutti i protagonisti\n
la manifestazione

«Non mi avete mai lasciato solo»: Corigliano Rossano abbraccia Flavio Stasi

Centinaia di persone, esponenti della politica e amministratori in piazza dopo gli otto giorni ai domiciliari. Il sindaco risponde duramente a Bignami e Lollobrigida: «Hanno provato a diffamare un'intera comunità e una regione»
Antonio Clausi
8 novembre 2026
Ore 19:46
«Non mi avete mai lasciato solo»: Corigliano Rossano abbraccia Flavio Stasi\n
L’interrogazione in Consiglio comunale

Municipio di Cassano, Garofalo: «Capire cosa stia accadendo e, soprattutto, perché»

Il consigliere di maggioranza interroga il sindaco Iacobini sui lavori di adeguamento sismico: possibili errori di progettazione della fase precedente, con rischio di costi più alti e ritardi
Franco Sangiovanni
8 novembre 2026
Ore 16:19
Municipio di Cassano, Garofalo: «Capire cosa stia accadendo e, soprattutto, perché»\n
La newsletter

Fondi UE, Nesci (FdI-ECR): «Opportunità concrete per i territori»

Bandi europei, nazionali e regionali per enti locali, imprese e giovani. Focus sulla Calabria e sul Mezzogiorno
8 novembre 2026
Ore 08:45
Fondi UE, Nesci (FdI-ECR): «Opportunità concrete per i territori»\n
L’esordio

Acri verso le Comunali 2027, entra in scena Oltre: «Prima il progetto, poi il candidato a sindaco»

Una sala affollata e una presenza significativa di giovani per il debutto pubblico del nuovo movimento. Dal tavolo degli interventi la scelta di partire dal civismo e dalle idee, rinviando a una fase successiva la definizione della candidatura
F.R.S.
7 novembre 2026
Ore 16:31
Acri verso le Comunali 2027,\u00A0entra in scena Oltre: «Prima il progetto, poi il candidato a sindaco»\n
L’intervista

Autonomia differenziata, Bevacqua accusa Occhiuto: «Scambio con Calderoli per l’uscita dal commissariamento»

Nel suo ultimo libro l’ex consigliere regionale ripercorre dieci anni di esperienza in Consiglio e riflette sul futuro del regionalismo, sull’autonomia differenziata e sulla necessità di garantire diritti uguali in tutto il Paese. Al centro anche lo spopolamento, le aree interne, Montagna solidale e South Working
Riccardo Montanaro
7 novembre 2026
Ore 15:57
Autonomia differenziata, Bevacqua accusa Occhiuto:\u00A0«Scambio con Calderoli per l’uscita dal commissariamento»
l’intervista

Greco: «A Cosenza e Catanzaro le candidature vanno costruite insieme. Chi ha giudicato Stasi chieda scusa»

La commissaria di Casa Riformista e consigliera regionale: «Non entreremo in giunta a Palazzo dei Bruzi. Saremo presenti con liste nostre nelle due città e non abbiamo pregiudiziali verso nessuno: proporremo o riproporremo a sindaco una figura che abbia le capacità, la credibilità e il consenso necessari per unire il centrosinistra»
Antonio Clausi
7 novembre 2026
Ore 13:00
Greco: «A Cosenza e Catanzaro le candidature vanno costruite insieme. Chi ha giudicato\u00A0Stasi chieda scusa»\n
Su LaC

Perfidia, Stasi racconta i domiciliari e Gasparri blinda Tajani. Grippo processa i traditori della politica, ma nessuno confessa

A Sleal Politik il sindaco di Corigliano-Rossano racconta il ritorno in libertà, il senatore di Forza Italia respinge l'ipotesi di una scalata di Occhiuto alla segreteria azzurra, Giannetta denuncia le pugnalate degli ex compagni e il centrosinistra discute di alleanze, primarie e garanzie reciproche
Franco Gemoli
7 novembre 2026
Ore 07:05
Perfidia, Stasi racconta i domiciliari e Gasparri blinda Tajani. Grippo processa i traditori della politica, ma nessuno confessa\n
L’analisi

Dagli attacchi di FdI al silenzio del M5S, il sindaco Flavio Stasi esce rafforzato dopo la revoca dei domiciliari

Dopo la revoca degli arresti domiciliari, disposta d’ufficio dallo stesso gip, il sindaco di Corigliano Rossano è stato travolto dal calore di tantissima gente che dimostra una leadership vera. Fratelli d’Italia non commenta, il Movimento Cinquestelle si morde le mani per il suo lungo silenzio
Massimo Clausi
7 novembre 2026
Ore 05:15
Dagli attacchi di FdI al silenzio del M5S,\u00A0il sindaco Flavio Stasi esce rafforzato dopo la revoca dei domiciliari\n
Questione demografica

Le case gratis di Occhiuto infiammano i social, ma dietro la protesta c’è il paradosso della Calabria che si spopola

Ripopola Calabria parte con una fase sperimentale. Sui social, tra interesse e consensi, emerge la richiesta di lavoro, servizi e opportunità anche per chi è rimasto. Una discussione che investe le priorità della politica e il rapporto tra le istituzioni e una regione segnata dall’emigrazione
Franco Gemoli
6 novembre 2026
Ore 18:36
Le case gratis di Occhiuto infiammano i social, ma dietro la protesta c’è il paradosso della Calabria che si spopola\n
Orgoglio cittadino

Dalla piccola Carpanzano al Senato Usa, il sindaco invita James Talarico: «Lo aspettiamo in Calabria»

Il senatore italoamericano ha conquistato un seggio in Texas strappandolo ai repubblicani. Le radici familiari dei suoi genitori adottivi portano nel Cosentino: il bisnonno Giuseppe partì per Chicago nel 1911. Il primo cittadino: «È un orgoglio per tutta la comunità»
Redazione Politica
6 novembre 2026
Ore 18:19
Dalla piccola Carpanzano al Senato Usa, il sindaco invita James Talarico: «Lo aspettiamo in Calabria»\n
Diritto alla salute

Sanità, Irto attacca il Governo: «Meno risorse al pubblico e più spazio ai privati, il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto»

Il segretario del Pd Calabria denuncia il definanziamento del Servizio sanitario nazionale e i ritardi nella prevenzione: «In Calabria adesione agli screening troppo bassa. La salute non può diventare un privilegio per ricchi»
Redazione
6 novembre 2026
Ore 12:23
Sanità, Irto attacca il Governo: «Meno risorse al pubblico e più spazio ai privati, il Mezzogiorno rischia di pagare il prezzo più alto»\n
L’affondo

Alecci attacca Occhiuto: «La Calabria dei ristoranti stellati non esiste, tante famiglie hanno il frigorifero vuoto»

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale denuncia il divario con il resto d’Italia su povertà, lavoro, sanità e trasporti. «Il presidente scenda dalla Luna e torni a vivere la realtà dei calabresi»
Redazione
6 novembre 2026
Ore 11:28
Alecci attacca Occhiuto: «La Calabria dei ristoranti stellati non esiste, tante famiglie hanno il frigorifero vuoto»\n
La scelta

Scossone nel Pd a Vibo: Gernando Marasco si dimette da segretario cittadino del partito

Motivazioni personali alla base della scelta ma anche «mancanza di stimoli che spinge a farsi da parte per rilanciare l’azione del circolo»
S. M.
6 novembre 2026
Ore 09:24
Scossone nel Pd a Vibo: Gernando Marasco si dimette da segretario cittadino del partito\n
I nostri format

Dai tradimenti in politica al ritorno in libertà di Stasi: il sindaco di Corigliano Rossano questa sera a Perfidia

La Sleal Politik è il tema della puntata: mentre deputati e senatori si spostano, a rimetterci sono i cittadini. Ampia finestra dedicata alla vicenda giudiziaria del primo cittadino che sarà intervistato da Antonella Grippo: appuntamento alle 21,30
Redazione Politica
6 novembre 2026
Ore 07:50
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Parla il ministro

Lollobrigida: «Mai così tanti investimenti per l’agricoltura». La scommessa del Governo sul ritorno alla terra e sul futuro del Sud

A Cinque Minuti su Rai 1 il ministro rivendica la portata storica di ColtivaItalia, il provvedimento da oltre 1,18 miliardi approvato dal Parlamento. Dietro le cifre un disegno politico più ambizioso: restituire centralità economica alle campagne, ridurre la dipendenza dalle importazioni e contrastare lo spopolamento delle aree interne
Franco Gemoli
6 novembre 2026
Ore 07:38
Lollobrigida: «Mai così tanti investimenti per l’agricoltura». La scommessa del Governo sul ritorno alla terra e sul futuro del Sud\n
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