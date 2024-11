Politica

Le schede bianche diventano azzurre, la denuncia di Orrico in aula

L'intervento in aula di Anna Laura Orrico: "Chiediamo una informativa urgente del ministro dell'Interno sulle anomalie del voto in Calabria. Chiediamo che il ministro ci aiuti a capire e chiediamo che si fermino i lavori della Giunta e chiediamo di sapere se esiste o no un sistema pseudomafioso del voto in Calabria? Il voto e' libero? Vogliamo restituire dignita' e fiducia ai cittadini italiani o vogliamo continuare a nascondere la polvere sotto il tappeto?".