Occhiuto al nuovo ospedale di Vibo

Il leader del partito di centrodestra: «Puntiamo a dare un contributo decisivo all’elezione e alla riconferma del presidente Occhiuto. Abbiamo ridato voce e speranza a chi era deluso e si rifugiavano nell’astensione»
Nella serata è emersa la visione per governare la regione basata su un impegno congiunto di esperienze consolidate e volti nuovi. Tra gli interventi quelli del senatore Mario Occchiuto e dell’assessore Gianluca Gallo
La consigliera regionale di Forza Italia risponde alle dichiarazioni della segretaria nazionale dei dem, nelle scorse ore in Calabria a sostegno del candidato governatore Tridico: «Affermazioni ridicole e false»
Tridico ne sta facendo il perno della sua campagna elettorale, Occhiuto rilancia promettendo fino a centomila euro per chi andrà a vivere nei nostri borghi. Ma non si intravede una strategia complessiva per salvare dal declino questa importante fetta della Calabria
La segretaria Pd dopo Polistena fa tappa nel capoluogo di regione: «La verità è che la destra di Occhiuto è la stessa che oggi sostiene il governo Meloni e ha contribuito alla chiusura degli ospedali e continua a penalizzare il Sud»
La segretaria del Pd e il candidato del centrosinistra alla guida della Regione Calabria hanno fatto tappa al nosocomio. Focus su liste d’attesa, carenza di personale e fuga dei giovani: «Servono strutture che funzionino»
L’assessore regionale al Bilancio risponde alle dichiarazioni del candidato del centrosinistra, che ha accusato Occhiuto di non aver utilizzato le risorse a disposizione: «Neanche un euro è stato perso»
Presente all’iniziativa del partito di Giorgia Meloni, svoltasi oggi a Feroleto Antico, anche il candidato governatore per il centrodestra Roberto Occhiuto: «Con Tridico mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché basta quello che dice lui»
La campagna elettorale si è trasformata in un'arena di illusioni, slogan vuoti e attacchi personali che puzzano di disperazione. Ma l'astensione è il vero veleno: bisogna andare a votare pretendendo programmi veri, non solo digitali