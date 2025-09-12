Social
Politica
Occhiuto al nuovo ospedale di Vibo
12 settembre, 2025
Regionali Calabria

Lupi a Lamezia per presentare le liste di Noi Moderati: «Saremo la vera sorpresa alle urne, obiettivo è avere almeno due consiglieri»

Il leader del partito di centrodestra: «Puntiamo a dare un contributo decisivo all’elezione e alla riconferma del presidente Occhiuto. Abbiamo ridato voce e speranza a chi era deluso e si rifugiavano nell’astensione»
Lupi a Lamezia per presentare le liste di Noi Moderati:\u00A0«Saremo la vera sorpresa alle urne, obiettivo è avere almeno due consiglieri»\n
L’affondo

Regionali, Toscano: «Schlein mente. I “padroni” della sanità privata appoggiano il suo candidato Tridico»

Il candidato alla Presidenza della Regione Calabria per Democrazia sovrana e popolare sull’avversario politico: «Sembra quasi un Che Guevara in doppio petto»
Redazione Politica
Regionali, Toscano: «Schlein mente. I “padroni” della sanità privata appoggiano il suo candidato Tridico»\n
Il post

Occhiuto al cantiere del nuovo ospedale di Vibo: «I lavori vanno avanti, tra pochi mesi sarà realtà»

VIDEO | Il presidente dimissionario e ricandidato della Regione Calabria: «Ho buttato il sangue per questo progetto, ora controllo che vada avanti col vento in poppa»
Redazione Politica
Occhiuto al cantiere del nuovo ospedale di Vibo: «I lavori vanno avanti, tra pochi mesi sarà realtà»\n
Elezioni regionali

Tridico all’Unical: «La Calabria ha bisogno di trattenere, attrarre e far tornare talenti del mondo della ricerca»

Il candidato del centrosinistra ha incontrato studenti, docenti e dipendenti dell’ateneo e ha sottoscritto una dichiarazione pubblica per borse di dottorato e una legge regionale
Redazione Politica
Tridico all’Unical: «La Calabria ha bisogno di trattenere, attrarre e far tornare talenti del mondo della ricerca»\n

Società

Ucciso nel 1990, Bovalino ricorda il brigadiere Marino

12 settembre 2025
Ore 20:25
Ucciso nel 1990, Bovalino ricorda il brigadiere Marino
Sport

Il Catanzaro a caccia di punti con la Carrarese

12 settembre 2025
Ore 20:10
Il Catanzaro a caccia di punti con la Carrarese
Cronaca

Flottiglia, Fullone non va: Sono obiettivo di Istraele

12 settembre 2025
Ore 20:31
Flottiglia, Fullone non va: Sono obiettivo di Istraele
Politica

Lupi: «Noi moderati la vera sorpresa alle regionali»

12 settembre 2025
Ore 20:39
Lupi: «Noi moderati la vera sorpresa alle regionali»
L’intervento

Povertà educativa, Bruni (Pd): «Emergenza sociale. In Calabria non bastano interventi spot»

La consigliera regionale e candidata nella lista del Pd Area Centro: «Serve un piano strategico strutturale, duraturo nel tempo, con dotazioni finanziarie adeguate»
Redazione
12 settembre 2025
Ore 12:59
Povertà educativa, Bruni (Pd): «Emergenza sociale. In Calabria non bastano interventi spot»\n
Verso il voto

Elezioni regionali, altra tappa di Conte in Calabria per Tridico: sarà nel Vibonese il 16 settembre

Il leader dei 5 Stelle insieme al candidato alla presidenza visiterà l’ospedale di Soriano e incontrerà gli elettori allo svincolo autostradale di Mileto. Chiuderà il tour nel capoluogo di provincia
Giuseppe Currà
12 settembre 2025
Ore 12:50
Elezioni regionali, altra tappa di Conte in Calabria per Tridico: sarà nel Vibonese il 16 settembre\n
Verso il voto

Regionali, FI ad Altomonte per la presentazione di Santoianni: «Così avviciniamo la politica al mondo agricolo»

Nella serata è emersa la visione per governare la regione basata su un impegno congiunto di esperienze consolidate e volti nuovi. Tra gli interventi quelli del senatore Mario Occchiuto e dell’assessore Gianluca Gallo
Franco Sangiovanni
12 settembre 2025
Ore 10:24
Regionali, FI ad Altomonte per la presentazione di\u00A0Santoianni: «Così avviciniamo la politica al mondo agricolo»\n
L’intervento

Tridico: «Unical è eccellenza, serve politica regionale incisiva a sostegno»

Il candidato alla Regione per il centrosinistra: «Abbiamo l’idea di rilanciare il dottorato industriale di coordinamento tra tutte e tre le grandi università della Calabria»

Patrizia De Napoli
12 settembre 2025
Ore 10:16
Tridico: «Unical è eccellenza, serve politica regionale incisiva a sostegno»
L’ANNUNCIO

Occhiuto: «Ospedale all’Unical con i poteri della Protezione Civile. Policlinico nascerà subito» | VIDEO

Il candidato alla presidenza della Regione all’inaugurazione dell’anno accademico: «Il giudizio su Leone lo ha dato il Censis che ha definito l’Università della Calabria un’autentica eccellenza»
Patrizia De Napoli
12 settembre 2025
Ore 08:49
Occhiuto: «Ospedale all’Unical con i poteri della Protezione Civile. Policlinico nascerà subito» | VIDEO
Clima rovente

Elezioni, Straface replica a Schlein: «Occhiuto ha riaperto e potenziato gli ospedali. Dal Pd solo menzogne»

La consigliera regionale di Forza Italia risponde alle dichiarazioni della segretaria nazionale dei dem, nelle scorse ore in Calabria a sostegno del candidato governatore Tridico: «Affermazioni ridicole e false»
Redazione Politica
12 settembre 2025
Ore 08:21
Elezioni, Straface replica a Schlein: «Occhiuto ha riaperto e potenziato gli ospedali. Dal Pd solo menzogne»\n
Verso il voto

Regionali in Calabria: le aree interne tra slogan social e annunci, ma il confronto vero non c’è

Tridico ne sta facendo il perno della sua campagna elettorale, Occhiuto rilancia promettendo fino a centomila euro per chi andrà a vivere nei nostri borghi. Ma non si intravede una strategia complessiva per salvare dal declino questa importante fetta della Calabria
Massimo Clausi
12 settembre 2025
Ore 04:15
Regionali in Calabria: le aree interne tra slogan social e annunci, ma il confronto vero non c’è\n
Il comizio

Regionali, Schlein a Catanzaro: «Crediamo nella rimonta, Tridico è la persona giusta per la Calabria»

La segretaria Pd dopo Polistena fa tappa nel capoluogo di regione: «La verità è che la destra di Occhiuto è la stessa che oggi sostiene il governo Meloni e ha contribuito alla chiusura degli ospedali e continua a penalizzare il Sud»
Bruno Mirante
11 settembre 2025
Ore 19:12
Regionali, Schlein a Catanzaro: «Crediamo nella rimonta, Tridico è la persona giusta per la Calabria»\n
Regionali Calabria

Comitato Tridico attacca Wanda Ferro: «Candidatura surreale. Mai nella storia un sottosegretario in una competizione amministrativa»

Il gruppo Calabria 2030 per Tridico.in una nota attacca l’esponente del Governo Meloni: «La nostra regione non può sembrare una democrazia sudamericana»
Redazione Politica
11 settembre 2025
Ore 18:25
Comitato Tridico attacca Wanda Ferro: «Candidatura surreale. Mai nella storia\u00A0un sottosegretario\u00A0in una competizione amministrativa»\n
Retroscena

Regionali, se il sondaggista è nell'elenco dei fornitori della Cittadella

È il tempo della corsa alle rilevazioni ma immancabili montano le polemiche sottotraccia. Il caso delle 2 liquidazioni della Regione alla Noto sondaggi srl per più di 100mila euro
Domenico Martelli
11 settembre 2025
Ore 18:15
Regionali, se il sondaggista è nell'elenco dei fornitori della Cittadella\n
Regionali Calabria

Schlein con Tridico all'ospedale di Polistena: «Noi vogliamo una sanità che curi chiunque, i calabresi non sono cittadini di serie B»

La segretaria del Pd e il candidato del centrosinistra alla guida della Regione Calabria hanno fatto tappa al nosocomio. Focus su liste d’attesa, carenza di personale e fuga dei giovani: «Servono strutture che funzionino»
Giuseppe Mancini
11 settembre 2025
Ore 16:24
Schlein con Tridico all'ospedale di Polistena: «Noi vogliamo una sanità che curi chiunque, i calabresi non sono cittadini di serie B»\n
Regionali Calabria

Gallo replica a Tridico: «Investimenti reali per i trasporti in Calabria»

L’assessore ai Trasporti smonta le accuse del leader M5S: «Linea Catanzaro-Cosenza in profonda trasformazione»
Redazione
11 settembre 2025
Ore 15:42
Gallo replica a Tridico: «Investimenti reali per i trasporti in Calabria»\n
Botta e risposta

Fondi Ue, Minenna replica a Tridico: «Macché fanalino di coda, la Calabria in linea con il target di spesa»

L’assessore regionale al Bilancio risponde alle dichiarazioni del candidato del centrosinistra, che ha accusato Occhiuto di non aver utilizzato le risorse a disposizione: «Neanche un euro è stato perso»
Redazione Politica
11 settembre 2025
Ore 14:23
Fondi Ue, Minenna replica a Tridico: «Macché fanalino di coda, la Calabria in linea con il target di spesa»\n
Verso il voto

Regionali, Italia Viva in campo con la lista Casa Riformista al fianco di Tridico: «Puntiamo al 10%»

Filomena Greco: «La nostra presenza determinante nel costruire un profilo innovatore per la coalizione che si candida a guidare la Regione in modo inclusivo»
Redazione Politica
11 settembre 2025
Ore 12:58
Regionali, Italia Viva in campo con la lista Casa Riformista al fianco di Tridico: «Puntiamo al 10%»\n
Verso il voto

Regionali, Donzelli in Calabria per presentare le liste di Fratelli D’Italia: «Vogliamo aiutare questa terra a crescere ancora di più»

Presente all’iniziativa del partito di Giorgia Meloni, svoltasi oggi a Feroleto Antico, anche il candidato governatore per il centrodestra Roberto Occhiuto: «Con Tridico mi avvalgo della facoltà di non rispondere perché basta quello che dice lui»
Francesco Graziano
11 settembre 2025
Ore 12:55
Regionali, Donzelli in Calabria per presentare le liste di Fratelli D’Italia:\u00A0«Vogliamo\u00A0aiutare questa terra a crescere ancora di più»\n
Verso il voto

Regionali, Avs presenta le liste a Lamezia: con Tridico anche Bonelli e Fratoianni

L’incontro che segna l’apertura della campagna elettorale sarà anche occasione per parlare del caso Lucano: «Sarà accolto come capolista e vero leader della nostra squadra di grande qualità»
Redazione Politica
11 settembre 2025
Ore 10:19
Regionali, Avs presenta le liste a Lamezia: con Tridico anche Bonelli e Fratoianni\n
Le Regionali in tv

La Calabria al bivio: tra il professore freddo, il governatore da palcoscenico e la Perfidia della Grippo che accende i fuochi. Dove è la vera speranza?

La campagna elettorale si è trasformata in un'arena di illusioni, slogan vuoti e attacchi personali che puzzano di disperazione. Ma l'astensione è il vero veleno: bisogna andare a votare pretendendo programmi veri, non solo digitali
Gianfranco Donadio*
11 settembre 2025
Ore 09:49
La Calabria al bivio: tra il professore freddo, il governatore da palcoscenico e la Perfidia della Grippo che accende i fuochi. Dove è la vera speranza?\n
Verso il voto

Stretta di mano e sorrisi tra Occhiuto e Tridico a Catanzaro, primo incontro dei due candidati

L’occasione fornita dalla “Cena straordinaria”, evento di beneficenza andato in scena ieri nel capoluogo: un ristorante a cielo aperto con una tavola imbandita lunga 400 metri
Redazione Politica
11 settembre 2025
Ore 06:04
Stretta di mano e sorrisi tra Occhiuto e Tridico a Catanzaro, primo incontro dei due candidati
Regionali Calabria

La Cisl prepara il confronto con i candidati: «Sanità e aree interne tra le priorità, ma in cima resta la lotta alla criminalità»

Nel giro di opinioni e di richieste agli aspiranti governatori il nostro network ha incontrato il segretario regionale del sindacato Giuseppe Lavìa. Su Sbarra: «Noi lontani dai partiti»
Nico De Luca
11 settembre 2025
Ore 04:15
La Cisl prepara il confronto con i candidati: «Sanità e aree interne tra le priorità, ma in cima resta la lotta alla criminalità»\n
Campagna infuocata

Regionali, Straface (Fi): «Tridico è diventato una macchietta, prepari la valigia per tornare a Bruxelles»

La consigliera regionale di Forza Italia interviene dopo l’attacco del candidato del centrosinistra a Occhiuto sulle aree interne: «Discetta su tutto senza conoscere nulla»
Redazione Politica
10 settembre 2025
Ore 18:33
Regionali, Straface (Fi): «Tridico è diventato una macchietta, prepari la valigia per tornare a Bruxelles»\n
