«La chiusura dei 18 ospedali durante la presidenza Scopelliti è stato un errore madornale che ha compromesso il diritto alla Salute dei calabresi». Lo dichiara Giuseppe Giorno, candidato consigliere regionale del Movimento 5 Stelle nella circoscrizione nord a sostegno di Pasquale Tridico.

«Al di là della retorica sulle responsabilità – prosegue Giorno – è evidente che la presunta razionalizzazione dei costi non ha garantito la sicurezza sanitaria. Al contrario, ha peggiorato la situazione economica del comparto, favorendo una migrazione sanitaria che è costata centinaia di milioni di euro alla nostra regione».

Il candidato pentastellato si sofferma in particolare sulla situazione dell’alto Tirreno cosentino: «La chiusura degli ospedali di frontiera come quelli di Praia a Mare e Trebisacce ha mutilato il diritto alla Salute di intere comunità. Ho analizzato la proposta di patto per la riapertura dell’ospedale di Praia a Mare avanzata dal comitato cittadino e riconosco la validità delle richieste. Sarebbe facile sottoscriverlo oggi per ottenere consenso, ma queste istanze non devono diventare un’arma elettorale».

«Contando sulla rete di attivisti che da anni segnalano le criticità del territorio, mi impegno a lavorare con presenza costante e ascolto reale di cittadini e comitati. Affronteremo con decisione i problemi che attanagliano da decenni l'alto Tirreno cosentino, andando oltre la semplice firma di un patto. La sanità – conclude il candidato al Consiglio regionale – è uno dei pilastri del programma di Pasquale Tridico e del Movimento 5 Stelle. Lavoreremo per garantire a tutti i calabresi il diritto alla salute, con proposte concrete e un approccio trasparente, lontano dalla politica dei proclami che ha caratterizzato questi anni.