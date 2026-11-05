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Politica

Voto ai fuori sede, la legge non convince

Continua il dibattito sul voto dei fuori sede. Una questione che riguarda soprattutto la Calabria.

5 novembre, 2026
Scenari

Il possibile rinvio a giudizio di Roma potrebbe spingere Roberto Occhiuto a candidarsi alle Politiche: ecco perché

In un primo momento non ci saranno conseguenze politiche rilevanti dopo l’indiscrezione del “Fatto Quotidiano” rilanciate dallo stesso Occhiuto. Riflessi anche sulla corsa verso la segreteria nazionale di Forza Italia

Il possibile rinvio a giudizio di Roma potrebbe spingere Roberto Occhiuto a candidarsi alle Politiche: ecco perché
L’analisi

Tra inchieste e maggioranze in bilico: la grande crisi dei sindaci calabresi del centrosinistra

L’indagine che ha visto coinvolto Flavio Stasi a Corigliano Rossano ha anche aperto un problema politico con i suoi alleati. Paradossalmente il più tranquillo sembra il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che una maggioranza non l’ha mai avuta
Massimo Clausi
Tra inchieste e\u00A0maggioranze in bilico:\u00A0la grande crisi dei sindaci calabresi del centrosinistra\n
Il comunicato

Inchiesta Ginestra, il M5S: «Bene la collaborazione di Stasi con la magistratura inquirente»

Il Movimento Cinque Stelle Calabria rompe il silenzio sulla vicenda giudiziaria che coinvolge sindaco di Corigliano Rossano, agli arresti domiciliari con l’accusa di voto di scambio politico mafioso: «Auspichiamo che riesca a chiarire quanto prima la propria posizione»
Redazione
Inchiesta Ginestra, il M5S: «Bene la collaborazione di Stasi con la magistratura inquirente»\n
La conferenza

Tajani a Reggio: «Il made in Italy passa anche dalla diplomazia scientifica. In Calabria un accordo con la Nasa»

Il ministro per gli affari esteri chiude la tra giorni della conferenza degli esperti scientifici e firmerà il protocollo d’intesa con il CNR
Clab
Tajani a Reggio: «Il made in Italy passa anche dalla diplomazia scientifica. In Calabria un accordo con la Nasa»\n

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4 novembre 2026
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Valanga blu

Il “compagno” Occhiuto suona il de profundis per Trump ma parla a Meloni (e Vannacci): «No alla destra populista»

Il presidente della Calabria analizza il voto delle elezioni di midterm negli Stati Uniti e ne trae una lezione per l’Italia: «Aprire le porte agli estremisti potrebbe farci vincere ma non governare, la premier non ceda. È l’occasione per un grande reset» 
Redazione Politica
5 novembre 2026
Ore 10:22
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L'America al bivio

Alan Friedman a LaC TV: «Gli americani hanno detto basta a Trump, ma rimarrà alla Casa Bianca per altri due anni»

Il giornalista e scrittore americano ospite di Franco Laratta a I giorni della storia dopo la vittoria dei democratici nelle elezioni di metà mandato: «Non votavano per i democratici, votavano contro Trump». Il parallelo con le grandi crisi del Novecento, il richiamo a Lincoln e l'avvertimento sulla fragilità delle istituzioni americane.
Franco Gemoli
5 novembre 2026
Ore 09:38
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Le dichiarazioni

“Ripopola Calabria”, l'affondo di Talerico: «Venti milioni per pochi residenti mentre le famiglie aspettano aiuti»

Il componente della segreteria regionale di Forza Italia contesta il piano che prevede cinquanta abitazioni gratuite per dieci anni: «Risorse da destinare a imprese, occupazione e sostegno agli affitti»
Redazione politica
5 novembre 2026
Ore 07:15
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Senza cure

Sanità, tutte le Regioni bocciano la manovra: anche Occhiuto chiede più fondi per la Calabria, ma a bassa voce

La Conferenza delle Regioni giudica insufficienti le risorse stanziate dal governo, con il centrodestra schierato insieme all'opposizione. Per la Calabria, ancora in piano di rientro e ultima nei punteggi Lea, la partita è particolarmente delicata. E il governatore è chiamato a chiarire quanto intende insistere con Roma
Redazione Economia
5 novembre 2026
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L’idea

Calabria, case gratis per 10 anni a chi si trasferisce nei borghi: Occhiuto presenta il progetto e le abitazioni disponibili

VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
Gp. C.
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L’affondo

Occhiuto e l’inchiesta romana, il Pd: «Basta attacchi alla magistratura e garantismo a convenienza»

I dem calabresi attaccano il presidente della Regione dopo il reel su una possibile richiesta di rinvio a giudizio: «Ci si difende nel procedimento, non dal procedimento. Dovrebbe conoscere questa regola»
Redazione Politica
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le scelte della politica

Reggio, Fratelli d'Italia nomina Peppe Neri nuovo commissario cittadino

Il partito apre una nuova fase politica e organizzativa sul territorio reggino. L'obiettivo del neo commissario è rafforzare il radicamento locale e costruire un'agenda di proposte in sinergia con le istituzioni e il sindaco Cannizzaro
redazione
4 novembre 2026
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L’accusa

Patrimoniale e ritorno al reddito di cittadinanza, Nesci attacca il Campo Largo: «Vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani»

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia boccia le proposte attribuite ad Avs e Movimento 5 Stelle e difende la politica economica del Governo Meloni: «Noi puntiamo su crescita, lavoro e conti in ordine, non sull’assistenzialismo»
Redazione
4 novembre 2026
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Verso le politiche

Campo largo, Nesci attacca le proposte economiche del centrosinistra: «Patrimoniale e reddito di cittadinanza rischiano di pesare sui conti pubblici»

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia-ECR critica le anticipazioni sul programma della coalizione progressista e rivendica le misure fiscali adottate dal Governo Meloni
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Nasce ufficialmente Sud chiama Nord Giovani: al via il radicamento nazionale

Albert Finocchiaro alla guida del movimento giovanile. Parte la fase di organizzazione territoriale, raccolta delle adesioni e tesseramento in tutta Italia
4 novembre 2026
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Nuove tensioni

Vannacci perde pezzi dalla Calabria al Veneto, mentre Meloni apre ai sindaci di Cateno De Luca

Dopo la battuta d'arresto di Reggio Calabria, sei esponenti abbandonano Futuro Nazionale nel Cosentino. Defezioni anche nel resto d'Italia, mentre la premier esclude intese alle condizioni del generale e accoglie il progetto nazionale del sindaco di Taormina.
Redazione Politica
4 novembre 2026
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Intoppi burocratici

Finalmente il voto per i fuori sede (in Calabria sono circa 300mila), ma la procedura è un percorso a ostacoli

Il sindaco di Rocella Jonica, Vittorio Zito, denuncia la scarsa pubblicità data alle nuove norme e le difficoltà per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, di espletare tutti i passaggi richiesti dalla legge. Per questo ha scritto ad Anci e Crui
Massimo Clausi
4 novembre 2026
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Terzo settore

Calabria, al via 30 progetti per l'invecchiamento attivo: la Regione investe quasi 3 milioni di euro

L'assessore regionale Pasqualina Straface ha illustrato le iniziative finanziate attraverso l'avviso Allegra-Mente. Coinvolti enti del Terzo settore, Comuni e scuole per promuovere formazione, socializzazione e inclusione
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quarto appuntamento

Immagina Cosenza, il candidato sindaco Giacomo Mancini ospita Luigi Martirano

Con il professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia alla Sapienza di Roma si parlerà di mobilità nell’area urbana  e del rilancio dei collegamenti con il resto del Paese. Appuntamento il 9 novembre alle 18,30 nella Sala ex Coni di Piazza Matteotti
Salvatore Bruno
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la conferenza

Sorical firma la rivoluzione idrica a Reggio Calabria: 25 milioni di euro per reti digitali e acqua h24

Presentato a Palazzo Alvaro l'imponente piano strategico promosso da Comune e Sorical per ammodernare la rete idrica cittadina, dismettere le condotte obsolete ed eliminare le sospensioni dell'erogazione. Il Sindaco Cannizzaro: «Basta manovratori manuali, gestione interamente digitalizzata».
Claudio Labate
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Giovinazzo reggente della Prociv, atteso il decreto di nomina: prende il posto di Costarella

La designazione dopo le dimissioni avvenute per motivi personali dell’ex capo della protezione civile regionale. Giovinazzo manterrà anche l’incarico al Consorzio di Bonifica
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Approvata la graduatoria del secondo avviso SRD07: 130 amministrazioni ottengono il contributo per la prima volta, mentre 38 ricevono una seconda assegnazione. Previsti interventi su viabilità, reti idriche, illuminazione e infrastrutture turistiche
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Dal 15 novembre tornano le limitazioni al traffico sulla Jonio-Tirreno, con deviazioni per auto e mezzi pesanti. Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede ad Anas e Regione tempi certi per il completamento degli interventi e rilancia il progetto del raddoppio
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«Dal Laboratorio al Mercato. Tecnologie di frontiera per la prosperità dell'Italia», a Reggio la conferenza della Farnesina con il vicepremier Tajani 

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