Voto ai fuori sede, la legge non convince

In un primo momento non ci saranno conseguenze politiche rilevanti dopo l’indiscrezione del “Fatto Quotidiano” rilanciate dallo stesso Occhiuto. Riflessi anche sulla corsa verso la segreteria nazionale di Forza Italia
L’indagine che ha visto coinvolto Flavio Stasi a Corigliano Rossano ha anche aperto un problema politico con i suoi alleati. Paradossalmente il più tranquillo sembra il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che una maggioranza non l’ha mai avuta
Il Movimento Cinque Stelle Calabria rompe il silenzio sulla vicenda giudiziaria che coinvolge sindaco di Corigliano Rossano, agli arresti domiciliari con l’accusa di voto di scambio politico mafioso: «Auspichiamo che riesca a chiarire quanto prima la propria posizione»
Il presidente della Calabria analizza il voto delle elezioni di midterm negli Stati Uniti e ne trae una lezione per l’Italia: «Aprire le porte agli estremisti potrebbe farci vincere ma non governare, la premier non ceda. È l’occasione per un grande reset»
Il giornalista e scrittore americano ospite di Franco Laratta a I giorni della storia dopo la vittoria dei democratici nelle elezioni di metà mandato: «Non votavano per i democratici, votavano contro Trump». Il parallelo con le grandi crisi del Novecento, il richiamo a Lincoln e l'avvertimento sulla fragilità delle istituzioni americane.
Il componente della segreteria regionale di Forza Italia contesta il piano che prevede cinquanta abitazioni gratuite per dieci anni: «Risorse da destinare a imprese, occupazione e sostegno agli affitti»
La Conferenza delle Regioni giudica insufficienti le risorse stanziate dal governo, con il centrodestra schierato insieme all'opposizione. Per la Calabria, ancora in piano di rientro e ultima nei punteggi Lea, la partita è particolarmente delicata. E il governatore è chiamato a chiarire quanto intende insistere con Roma
VIDEO | Messi a disposizione 50 immobili in 26 comuni della regione. Abitazioni ristrutturate con fondi pubblici e concesse gratuitamente ai nuovi residenti: ecco alcune delle opportunità presenti sul portale
I dem calabresi attaccano il presidente della Regione dopo il reel su una possibile richiesta di rinvio a giudizio: «Ci si difende nel procedimento, non dal procedimento. Dovrebbe conoscere questa regola»
Il partito apre una nuova fase politica e organizzativa sul territorio reggino. L'obiettivo del neo commissario è rafforzare il radicamento locale e costruire un'agenda di proposte in sinergia con le istituzioni e il sindaco Cannizzaro
L’eurodeputato di Fratelli d’Italia boccia le proposte attribuite ad Avs e Movimento 5 Stelle e difende la politica economica del Governo Meloni: «Noi puntiamo su crescita, lavoro e conti in ordine, non sull’assistenzialismo»
Dopo la battuta d'arresto di Reggio Calabria, sei esponenti abbandonano Futuro Nazionale nel Cosentino. Defezioni anche nel resto d'Italia, mentre la premier esclude intese alle condizioni del generale e accoglie il progetto nazionale del sindaco di Taormina.
Il sindaco di Rocella Jonica, Vittorio Zito, denuncia la scarsa pubblicità data alle nuove norme e le difficoltà per i Comuni, soprattutto quelli più piccoli, di espletare tutti i passaggi richiesti dalla legge. Per questo ha scritto ad Anci e Crui
L'assessore regionale Pasqualina Straface ha illustrato le iniziative finanziate attraverso l'avviso Allegra-Mente. Coinvolti enti del Terzo settore, Comuni e scuole per promuovere formazione, socializzazione e inclusione
Con il professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia alla Sapienza di Roma si parlerà di mobilità nell’area urbana e del rilancio dei collegamenti con il resto del Paese. Appuntamento il 9 novembre alle 18,30 nella Sala ex Coni di Piazza Matteotti
Presentato a Palazzo Alvaro l'imponente piano strategico promosso da Comune e Sorical per ammodernare la rete idrica cittadina, dismettere le condotte obsolete ed eliminare le sospensioni dell'erogazione. Il Sindaco Cannizzaro: «Basta manovratori manuali, gestione interamente digitalizzata».
Approvata la graduatoria del secondo avviso SRD07: 130 amministrazioni ottengono il contributo per la prima volta, mentre 38 ricevono una seconda assegnazione. Previsti interventi su viabilità, reti idriche, illuminazione e infrastrutture turistiche
Dal 15 novembre tornano le limitazioni al traffico sulla Jonio-Tirreno, con deviazioni per auto e mezzi pesanti. Il vicepresidente del Consiglio regionale chiede ad Anas e Regione tempi certi per il completamento degli interventi e rilancia il progetto del raddoppio
La città dello Stretto al centro della diplomazia scientifica internazionale. La sessione si concluderà con la firma del Protocollo tra il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Domani l’iniziativa alla Mediterranea
Mario Turco lavora alla nuova versione del sussidio: più beneficiari, formazione e politiche attive del lavoro da riformare. Il fabbisogno stimato sale a 9-10 miliardi l'anno. Pd favorevole, Italia Viva apre con riserve