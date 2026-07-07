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Salute

Nuove tecniche in ortopedia, iniziativa a Lattarico

Iniziativa a Lattarico sui temi della salute, con un approfondimento sulle applicazioni tecnologiche nel campo ortopedico. Annunciata la prossima apertura di un ambulatorio di prossimità

7 luglio, 2026
Bimbi e salute

Bambini sulla sabbia, parla l'esperto: «Quel piedino che si ritrae non è un capriccio, sta solo esplorando»

Il dottor Luigi Promenzio, specializzato in ortopedia pediatrica, spiega l’importanza delle esperienze sensoriali nello sviluppo del sistema nervoso dei più piccoli: «Ogni bimbo ha i suoi tempi, ma non bisogna “proteggerli” troppo. Devono poter conoscere e conoscersi»
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L’emergenza

Caldo estremo, il Ministero della Salute corre ai ripari: guardie mediche potenziate e triage dedicati nei pronto soccorso

La circolare è stata inviata a Regioni, Protezione civile, Iss e Inail dopo la riunione del Tavolo di coordinamento. Si punta a garantire cure tempestive alle fasce vulnerabili ed evitare accessi impropri negli ospedali
Redazione
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Temperature record

Caldo estremo in Europa, l’Oms lancia l’allarme: «È un’emergenza sanitaria, mortalità aumentata del 30%»

L’agenzia sanitaria mondiale avverte che lo stress da calore può aggravare patologie preesistenti: «Negli ultimi 4 anni il caldo ha causato 200mila decessi in Europa»
Redazione
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Esperti a confronto

La Calabria e l’università di Catanzaro ospitano per la prima volta il congresso nazionale sulle malformazioni cranio-facciali

Il 25 e 26 giugno l'Università Magna Graecia riunirà i massimi esperti italiani di chirurgia maxillo-facciale. Al centro del confronto ricerca, innovazione tecnologica e approccio multidisciplinare per migliorare la qualità della vita dei pazienti
Redazione
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Dall’Unical una possibile nuova cura contro il melanoma

L’importante novità arriva dalla collaborazione fra il dottore Giuseppe Barbarossa e il dipartimento di Farmacia dell’Ateneo di Arcavacata con la collaborazione economica della BCC che ha finanziato il progetto 
Francesco La Luna
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Capelli e salute, a Catanzaro il primo grande congresso del Sud sulle malattie del cuoio capelluto

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Tumore del pancreas, nuova speranza dalla ricerca: una terapia sperimentale raddoppia la sopravvivenza

I risultati dello studio Resolute, presentati al congresso Asco, accendono l’attenzione della comunità scientifica. Il farmaco daraxonrasib ha portato la sopravvivenza media dei pazienti con tumore pancreatico metastatico da 6,7 a oltre 13 mesi
Luca Arnaù
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“A piedi nudi sulla sabbia”: a Riccione la relazione scientifica di Promenzio su Ortopedia e Dermatologia pediatrica

Grande attenzione per il lavoro del direttore di Villa Serena for Children, dedicata ai benefici e ai rischi del camminare scalzi in spiaggia
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