Nuove tecniche in ortopedia, iniziativa a Lattarico

Il dottor Luigi Promenzio, specializzato in ortopedia pediatrica, spiega l’importanza delle esperienze sensoriali nello sviluppo del sistema nervoso dei più piccoli: «Ogni bimbo ha i suoi tempi, ma non bisogna “proteggerli” troppo. Devono poter conoscere e conoscersi»
La circolare è stata inviata a Regioni, Protezione civile, Iss e Inail dopo la riunione del Tavolo di coordinamento. Si punta a garantire cure tempestive alle fasce vulnerabili ed evitare accessi impropri negli ospedali
Il 25 e 26 giugno l'Università Magna Graecia riunirà i massimi esperti italiani di chirurgia maxillo-facciale. Al centro del confronto ricerca, innovazione tecnologica e approccio multidisciplinare per migliorare la qualità della vita dei pazienti
L’importante novità arriva dalla collaborazione fra il dottore Giuseppe Barbarossa e il dipartimento di Farmacia dell’Ateneo di Arcavacata con la collaborazione economica della BCC che ha finanziato il progetto
Dermatologi, tricologi e ricercatori si confronteranno sulle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. L'evento, promosso dalla Società Italiana di Tricologia, punta a valorizzare una disciplina sempre più centrale per il benessere e la qualità della vita dei pazienti
I risultati dello studio Resolute, presentati al congresso Asco, accendono l’attenzione della comunità scientifica. Il farmaco daraxonrasib ha portato la sopravvivenza media dei pazienti con tumore pancreatico metastatico da 6,7 a oltre 13 mesi
Il convegno scientifico presieduto dal dottor Massimo Calderazzo punta a migliorare la qualità della vita dei pazienti affetti da interstiziopatie polmonari. Saranno presenti esperti calabresi e specialisti dei principali centri nazionali
Workshop, laboratori esperienziali, talk ispirazionali al 501 Hotel il 6 e 7 giugno: l’iniziativa Aism riunirà partecipanti under 40 da Calabria, Puglia, Basilicata e Campania, offrendo dialogo con medici, psicologi ed esperti
L’intuizione del direttore sanitario dell’Istituto Radiologico Valdostano Sudano che ha avviato l’osservazione su 40 soggetti dopo un caso clinico: «Variazioni evidenti dopo l’applicazione, doveroso approfondire»
VIDEO - La fattoria sociale Junceum gestita dall’associazione La Goccia è l’unica struttura in Calabria abilitata alla formazione per gli Interventi assistiti con gli animali (Iaa) rivolti a persone con bisogni specifici. Presentato il progetto elaborato con l’Università di Messina
Dalle possibili cause alle terapie per migliorare la qualità di vita, parla il direttore del Centro salute mentale di Crotone: «Sanità pubblica? Ancora scarsamente equipaggiata». Poi il consiglio per le famiglie: «Non isolatevi»
Il chirurgo senologo, calabrese di origini, parla del progetto: «Abbiamo intercettato un bisogno molto concreto: avere un luogo in cui la donna sia seguita nel suo percorso in modo completo, continuo e personalizzato»
La malattia cronica colpisce 1 donna su 10. Le iniziative, promosse dall’associazione Ape, vengono rivolte ai giovani e alla cittadinanza. Prevista la presenza di esperti con i quali si cercherà di offrire alle ragazze gli strumenti per capire il proprio corpo e superare tabù
Negli ultimi casi, la neoplasia è cresciuta. Filippo Antonini, consigliere nazionale dell'Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti: «Una minoranza di pazienti riceve la diagnosi quando il tumore è ancora operabile»