Sanità

Gioia Tauro, inaugurata l'unità di riabilitazione

È stata inaugurata, questa mattina, all'ospedale “Giovanni XXIII” di Gioia Tauro, l'unità Operativa di Riabilitazione e Recupero Funzionale. Giuseppe Mancini ha raccolto per noi le voci della direttrice ASP di Reggio Calabria, Lucia di Furia, e della sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella